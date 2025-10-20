Новини
Съдът отново не взе решение по делото за дипломата на Имамоглу

20 Октомври, 2025 18:21 493 1

Съдебният процес се води по обвинения, че дипломата на Имамоглу е фалшифицирана

Съдът отново не взе решение по делото за дипломата на Имамоглу - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдебното заседание по делото за университетската диплома на арестувания през март кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, което започна днес в Истанбул след сблъсъци между граждани и жандармерия, ще продължи през декември, съобщи турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА.

Съдебният процес се води по обвинения, че дипломата на Имамоглу е фалшифицирана.

Второто заседание по делото започна днес след напрежение между група граждани, които искаха да влязат в залата, и жандармерията. Част от събралите се граждани преодоляха бариерите и стигнаха до предната част на съдебната зала, а при опита на жандармерията да ги върне се стигна до сблъсъци.

След продължилата два часа разправия заседанието все пак започна, а пред съда Имамоглу отново отхвърли отправените му обвинения, определяйки ги като "политически".

През март Истанбулският университет анулира дипломата на Имамоглу, посочвайки нередности по време на прехвърлянето му от университет в Северен Кипър. Малко след това турската прокуратура започна разследване срещу него по обвинения във фалшифициране на документи, като поиска до осем години и девет месеца затвор и налагане на забрана за политическа дейност на Имамоглу. Първото изслушване по делото беше през септември, като на него съдът не взе окончателно решение и отложи процеса за 20 октомври.

Днес съдебното заседание беше отложено отново и процесът ще продължи на 8 декември.

Въпреки задържането и отстраняването му от кметския пост, Имамоглу бе избран през март за официален кандидат на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) за изборите за президент в Турция през 2028 година. Анулирането на университетската му диплома обаче му пречи да се кандидатира на президентски избори.


