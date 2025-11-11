Новини
Прокуратурата поиска над 2000 години затвор за кмета на Истанбул

Прокуратурата поиска над 2000 години затвор за кмета на Истанбул

11 Ноември, 2025 15:23 707 13

  • екрем имамоглу-
  • истанбул-
  • турция-
  • имамоглу

Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет го отстрани временно от поста

Прокуратурата поиска над 2000 години затвор за кмета на Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истанбулската главна прокуратура е изготвила обвинителен акт по дело за създаване и ръководене на организирана престъпна група от страна на бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, като е посочила общо 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста, и е поискала присъда от 828 до 2352 години за Имамоглу, съобщава в. „Хюриет“, цитиран от БТА.

Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

В средата на октомври Турската прокуратура приключи друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от общо 576 страници срещу 200 души, включително седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП).


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    11 1 Отговор
    турския Сараф се оля направо !

    Коментиран от #5

    15:24 11.11.2025

  • 2 Българин

    2 4 Отговор
    васко ушето да приема всичко, което му предложи прокуратурата, щото да не стане като с истамбулския му сороски приател!

    15:26 11.11.2025

  • 3 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    А като излежи присъдата, ще му осигурят ли работа?

    Коментиран от #7

    15:27 11.11.2025

  • 4 Ко речи...,Ко...?!

    6 2 Отговор
    ,,Над 2000 години затвор"...?!
    Да не сте объркали нещо и написали някоя нула,в повечко...?!

    Коментиран от #8

    15:27 11.11.2025

  • 5 романеско

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    И аз така викам!

    15:27 11.11.2025

  • 6 Мдаа

    3 1 Отговор
    Чалмите са решили да правят затворнически мавзолей.

    15:28 11.11.2025

  • 7 Тогава,няма да са живи...

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Я пък тоя":

    ...,тия дето са му обещали да му осигурят работа...!

    15:28 11.11.2025

  • 8 черния

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ко речи...,Ко...?!":

    Като си получи заслужената пръсъда, от 2 или 4000 години строг тъмничен затвор, Ердоган може да го помилва от 90% от посоченото наказани. Так ще му сотанат да лежи 3-400 години, в които да помисли, имало ли е смисъл да се продаде на сорос.

    15:31 11.11.2025

  • 9 тралала

    0 1 Отговор
    Ха -ха...

    15:38 11.11.2025

  • 10 от времето на фароните

    2 0 Отговор
    само лили иванова може да излежи такава присъда

    15:45 11.11.2025

  • 11 Баба Гошка

    0 1 Отговор
    Направо от дарения на поддръжници и доброволния им труд да му построят пирамида и да го вкарват там. На стената с йероглифи да напишат присъдата. После по азтекски тертип да му из тръгнат сърцето на жертвеника и да го оставят в камерата над центъра, където месото не се разваля.

    15:48 11.11.2025

  • 12 ХАХАХА

    0 1 Отговор
    То ако повдигнат обвинения на нашите Шишо и Пейчо трябва за векове да ги осъдят 🤣🤣🤣

    16:01 11.11.2025

  • 13 Ердоган няма да е жив

    1 0 Отговор
    да види. Ще го помилват.

    16:02 11.11.2025

