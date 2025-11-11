Прокуратурата поиска над 2000 години затвор за кмета на Истанбул

Истанбулската главна прокуратура е изготвила обвинителен акт по дело за създаване и ръководене на организирана престъпна група от страна на бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, като е посочила общо 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста, и е поискала присъда от 828 до 2352 години за Имамоглу, съобщава в. „Хюриет“, цитиран от БТА.
Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.
В средата на октомври Турската прокуратура приключи друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от общо 576 страници срещу 200 души, включително седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #5
15:24 11.11.2025
2 Българин
15:26 11.11.2025
3 Я пък тоя
Коментиран от #7
15:27 11.11.2025
4 Ко речи...,Ко...?!
Да не сте объркали нещо и написали някоя нула,в повечко...?!
Коментиран от #8
15:27 11.11.2025
5 романеско
До коментар #1 от "Абе":И аз така викам!
15:27 11.11.2025
6 Мдаа
15:28 11.11.2025
7 Тогава,няма да са живи...
До коментар #3 от "Я пък тоя":...,тия дето са му обещали да му осигурят работа...!
15:28 11.11.2025
8 черния
До коментар #4 от "Ко речи...,Ко...?!":Като си получи заслужената пръсъда, от 2 или 4000 години строг тъмничен затвор, Ердоган може да го помилва от 90% от посоченото наказани. Так ще му сотанат да лежи 3-400 години, в които да помисли, имало ли е смисъл да се продаде на сорос.
15:31 11.11.2025
9 тралала
15:38 11.11.2025
10 от времето на фароните
15:45 11.11.2025
11 Баба Гошка
15:48 11.11.2025
12 ХАХАХА
16:01 11.11.2025
13 Ердоган няма да е жив
16:02 11.11.2025