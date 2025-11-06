Новини
Свят »
Турция »
Водещи турски журналисти са разпитани заради статии, свързани със задържания кмет на Истанбул

Водещи турски журналисти са разпитани заради статии, свързани със задържания кмет на Истанбул

6 Ноември, 2025 13:39 448 7

  • екрем имамоглу-
  • журналисти-
  • турция-
  • истанбул

Имамоглу и десетки служители от община Истанбул бяха задържани през март по обвинения в корупция

Водещи турски журналисти са разпитани заради статии, свързани със задържания кмет на Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестима водещи турски журналисти са били извикани днес да дадат показания в полицията във връзка с твърдения, че са разпространявали невярна информация в статии за опозиционния кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който е в затвора, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Главната прокуратура в Истанбул съобщи, че полицията е била инструктирана да вземе показания от журналистите в рамките на разследване на "престъпната организация на Имамоглу с цел печалба“.

В изявление на прокурорите се посочва, че журналистите са били разпитани „по обвинения в публично разпространение на невярна информация и подпомагане на престъпна организация“. Не се уточнява дали журналистите са официално обвинени или дали евентуално ще бъдат обвинени.

Имамоглу и десетки служители от община Истанбул бяха задържани през март по обвинения в корупция. Бившият кмет на Истанбул е в затвора оттогава в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция. Той получи присъда през юли за обида и заплаха към главния прокурор на Истанбул.

Делото за корупция е едно от многото наказателни дела срещу Имамоглу, по които той може да бъде осъден на затвор и да му бъде забранена политическа дейност. На 27 октомври срещу него започна дело по обвинение в шпионаж.

Имамоглу, който е от основната опозиционна Народнорепубликанската партия (НРП), е смятан за основен опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган. Арестът му доведе до най-големите протести в Турция от над десетилетие.

Заместник-председателят на НРП Бурханеттин Булут каза, че полицията е пристигнала в домовете на журналистите рано сутринта и е конфискувала телефоните им.

"Това "задържане де факто" е ясна заплаха, насочена към сплашване, замлъкване и потискане на цялата опозиция и свободната преса“, каза Булут. "Този ​​систематичен натиск върху пресата в Турция сега се превърна в лов на вещици."

Прокуратурата в Истанбул съобщи, че журналистите, викнати за разпит, са Сонер Ялчън, Шабан Севинч, Аслъ Айдънташбаш, Рушен Чакър, Явуз Огхан, Батухан Чолак. Те поставят под въпрос легитимността на делата срещу Имамоглу, които мнозина смятат за политически мотивирани. Правителството казва, че съдилищата са независими.

В индекса за свобода на медиите за 2025 г. на международната неправителствена организация “Репортери без граници” Турция се нарежда на 159-то място от 180 държави.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАСС

    2 6 Отговор
    Таварищ Путин подготвя космонавти за 3 дневна специална военна операция за унищожаване на нациският режим в кометата-извънземен кораб 3I/ATLAS.Слава на РАСИЯТА

    13:40 06.11.2025

  • 2 И нашатаМараАвторката

    6 1 Отговор
    разпространява ката ден фалшива информация.
    А где е ДжамбоПомака?
    Да не е отишъл по покана на Путин в Красноармейск да отразява на живо как украинците се предават на килограм:))

    13:43 06.11.2025

  • 3 никой не е по-голям от хляба.

    2 0 Отговор
    За какво Ердоган изкупива старите Миражи на Великобритания и Катар, в момент в който се бие в гърдите, че Турция е създала напълно автономен пълноразмерен изтребител?

    13:46 06.11.2025

  • 4 Георги

    2 2 Отговор
    а италиански журналист е уволнен за дето попитал Европейската комисия - „Вие няколко пъти повтаряхте, че Русия трябва да плати за възстановяването на Украйна. Смятате ли, че Израел трябва да плати за възстановяването на Гazа, след като те са унищожили почти цялата гражданска инфраструктура?“

    Коментиран от #7

    13:59 06.11.2025

  • 5 Благой от СОФстрой

    1 2 Отговор
    Туркистан-ердоган-султан се учи от "путлЕристан" за царизъм!

    14:01 06.11.2025

  • 6 604

    1 0 Отговор
    И тукъ тъй требе и цялуту Чакри нъ бустаня у беляни!

    14:06 06.11.2025

  • 7 не трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Израел бе нападнатата от Хамас страна. Затова сега палестинците трябва да платят щетите в Израел.
    Други въпроси имате ли?

    14:08 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания