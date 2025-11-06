Водещи турски журналисти са разпитани заради статии, свързани със задържания кмет на Истанбул

Шестима водещи турски журналисти са били извикани днес да дадат показания в полицията във връзка с твърдения, че са разпространявали невярна информация в статии за опозиционния кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който е в затвора, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Главната прокуратура в Истанбул съобщи, че полицията е била инструктирана да вземе показания от журналистите в рамките на разследване на "престъпната организация на Имамоглу с цел печалба“.

В изявление на прокурорите се посочва, че журналистите са били разпитани „по обвинения в публично разпространение на невярна информация и подпомагане на престъпна организация“. Не се уточнява дали журналистите са официално обвинени или дали евентуално ще бъдат обвинени.

Имамоглу и десетки служители от община Истанбул бяха задържани през март по обвинения в корупция. Бившият кмет на Истанбул е в затвора оттогава в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция. Той получи присъда през юли за обида и заплаха към главния прокурор на Истанбул.

Делото за корупция е едно от многото наказателни дела срещу Имамоглу, по които той може да бъде осъден на затвор и да му бъде забранена политическа дейност. На 27 октомври срещу него започна дело по обвинение в шпионаж.

Имамоглу, който е от основната опозиционна Народнорепубликанската партия (НРП), е смятан за основен опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган. Арестът му доведе до най-големите протести в Турция от над десетилетие.

Заместник-председателят на НРП Бурханеттин Булут каза, че полицията е пристигнала в домовете на журналистите рано сутринта и е конфискувала телефоните им.

"Това "задържане де факто" е ясна заплаха, насочена към сплашване, замлъкване и потискане на цялата опозиция и свободната преса“, каза Булут. "Този ​​систематичен натиск върху пресата в Турция сега се превърна в лов на вещици."

Прокуратурата в Истанбул съобщи, че журналистите, викнати за разпит, са Сонер Ялчън, Шабан Севинч, Аслъ Айдънташбаш, Рушен Чакър, Явуз Огхан, Батухан Чолак. Те поставят под въпрос легитимността на делата срещу Имамоглу, които мнозина смятат за политически мотивирани. Правителството казва, че съдилищата са независими.

В индекса за свобода на медиите за 2025 г. на международната неправителствена организация “Репортери без граници” Турция се нарежда на 159-то място от 180 държави.