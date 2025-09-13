Какво ще стане с турската опозиция: пет сценария

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През последните месеци турската общественост се запозна с един юридически термин, който може да определи съдбата на най-голямата опозиционна партия. Той гласи Mutlak Butlan и означава "абсолютна недействителност". Точно това може да се случи на 15 септември, когато приключи процесът срещу Републиканската народна партия (РНП).

На тази дата съдиите в столицата Анкара могат да обявят 38-ия партиен конгрес на РНД за невалиден. Ако това се случи, цялото реформаторско партийно ръководство ще загуби легитимността си, а най-старата партия в Турция, която след ареста на своя кандидат за президент Екрем Имамоглу през март мобилизира милиони хора за протести, ще изпадне в пълен хаос.

Какво стои зад този процес?

След горчивата загуба на РНП на президентските избори в Турция през май 2023 в партията се появиха призиви за смяна на ръководството. И най-вече самоувереният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който три пъти победи кандидата на Реджеп Ердоган в метрополията на Босфора, натискаше партията си да проведе реформи. На партийния конгрес през ноември 2023 той подкрепи настоящия лидер Йозгюр Йозел, който се наложи над дългогодишния председател Кемал Калъчдароглу. Тогава беше сменено и цялото партийно ръководство.

Старият бюрократ Калъчдароглу ръководи партията в продължение на почти 14 години и през това време загуби всички избори срещу управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган. Наблюдатели потвърждават, че 76-годишният политик няма харизма и не е близо до народа, поради което в страната е считан за "любимия съперник на Ердоган".

Но традиционно националистичното крило не прие поражението: хората на Калъчдароглу подадоха жалба срещу изборната процедура на въпросния партиен конгрес, която според тях била незаконна. Освен това те обвиниха реформаторското крило на Йозел и Имамоглу в купуване на гласове на делегати. След това турската прокуратура започна разследване.

За да предотврати негативно развитие, през април РНП проведе извънредна партийна конференция, на която новото ръководство беше потвърдено с голямо мнозинство. Но старото крило отново подаде жалба.

Междувременно проправителствената преса също се опитва да настрои двете страни една срещу друга. Тя твърди, че старият председател и неговото крило са станали жертва на вътрешни интриги в партията.

Резултатът е ожесточена разправа, разделяща привържениците на два лагера, които си разменят тежки обвинения и обиди.

От една седмица насам нещата ескалираха значително: съдът отстрани целия реформаторски управителен съвет в крепостта на РНП в Истанбул и на негово място назначи принудителни управители – хора от старата гвардия, враждуващи с реформаторите около Йозел и Имамоглу. Като причина за тази мярка бяха посочени нередности по време на партийния конгрес в провинция Истанбул през 2023, на който реформаторското крило успя да победи традиционалистите. Този техен успех проправи пътя на Имамоглу, най-обещаващия съперник на Ердоган, към кандидатурата за президент.

Стратегия на Ердоган?

Берк Есен, политолог в университета Сабанджъ в Истанбул, определено вижда зад тези събития политическа стратегия. В интервю за ДВ той казва, че президентът Ердоган се опитва да отслаби и раздели най-голямата опозиционна партия, печелеща популярност и противопоставяща се на нарастващите репресии в страната. Освен това Есен припомня, че турският президент вече е използвал този метод в миналото срещу три опозиционни партии и всеки път е постигал успех.

Според Есен така Ердоган спъва процесите на реформиране и подмладяване на опозицията, за да попречи на привличането на нови избиратели. Той предпочита старите, закостенели, отдалечени от народа и неуспешни лидери на опозицията като свои съперници. Ако в понеделник съдът се произнесе в ущърб на младото и реформаторско ръководство на РНП, Ердоган отново ще спечели, добавя експертът.

Петте възможни сценария

Експертите считат, че турското правосъдие не е независимо и спекулират с няколко сценария:

Сценарий 1: Безпроблемен. Ако съдът се произнесе в полза на настоящото ръководство, РНП би могла да продължи с настоящия си курс под ръководството на Йозгюр Йозел. След отстраняването на партийното ръководство в Истанбул обаче подобно решение става все по-малко вероятно. Тъй като голяма част от делегатите са оттам, съдът може да обяви избора на настоящото партийно ръководство на националния партиен конгрес за невалиден.

Сценарий 2: Старата гвардия се завръща. Ако съдиите се произнесат срещу настоящото ръководство, цялото партийно ръководство и партийните органи ще загубят легитимността си. В този случай старият председател би могъл да поеме партията. Това може да направи хаоса в тази партия още по-голям, тъй като той едва ли ще поучи подкрепата на партийната база, смята Есен. Всъщност старото ръководство изглежда иска да си върне контрола, за да предотврати назначаването на външен управител.

Сценарий 3: Партията се поема от принудителен управител. Есен обаче е убеден, че принудителен управител няма да има никакъв шанс в партията. Съпротивата срещу него в партията ще бъде голяма.

Сценарий 4: Реформаторите основават нова партия. Реформаторското крило може да напусне Републиканската народна партия и да основе нова партия. В най-новата история на страната обаче такива партии никога не са достигали силата на партията майка, а партиите, от които произхождат новите формации, биват толкова отслабени, че се превръщат в беззъби тигри, казва още турският политолог.

Сценарий 5: Обявяването на присъдата се отлага. Като последна възможност се обмисля и отлагането на произнасянето на съда, за да се продължи разделението в РНП, партията да се представи като неспособна алтернатива. Целта е да се внуши на обществеността, че са неспособни: Как ще управляват страната, след като не могат да се справят със собствената си партия?

Какви биха били възможните последствия?

Бъдещето на най-голямата опозиционна партия е заложено на карта. От ареста на нейния кандидат за президент Екрем Имамоглу насам тя организира два пъти седмично големи митинги и мобилизира милиони хора, дори в крепостите на управляващата партия ПСР. Ако съдът реши, че изборът на настоящото партийно ръководство е бил незаконен, Републиканската народна партия може да изпадне в политическа незначителност, защото дълго време ще бъде заета само със себе си и собствения си хаос. Това важи с пълна сила и за нейния най-популярен представител и най-обещаващ кандидат на следващите президентски избори Екрем Имамоглу, тъй като зад него вече няма да стои силна опозиционна партия. Развръзката предстои в понеделник, 15 септември.

Автор: Елмаз Топчу