Новини
Свят »
САЩ »
The ​​Telegraph: Срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е отменена след напрегнат разговор на Рубио с Лавров ВИДЕО
  Тема: Украйна

The ​​Telegraph: Срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е отменена след напрегнат разговор на Рубио с Лавров ВИДЕО

22 Октомври, 2025 04:21, обновена 22 Октомври, 2025 05:22 2 115 42

  • тръмп-
  • путин-
  • лавров-
  • рубио-
  • сащ-
  • русия-
  • будапеща

Ройтерс съобщи по-рано, че разговорът в унгарската столица е под заплаха поради противопоставянето на Москва на незабавно прекратяване на военните действия

The ​​Telegraph: Срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е отменена след напрегнат разговор на Рубио с Лавров ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата на върха между САЩ и Русия в Будапеща няма да се проведе. Тя беше отменена след напрегнат телефонен разговор между външните министри на двете страни, съобщава The Telegraph.

Провалът е дошъл, след като Марко Рубио заявил, че срещата „е малко вероятно да доведе до положителни резултати в мирните преговори“.

Още новини от Украйна

Има известна надежда за нова среща на върха между Тръмп и Путин в бъдеще, заяви висш служител пред The Wall Street Journal.

Факт е, че позицията на Русия по отношение на преговорите и разрешаването на конфликти остава твърда и не се е променила, отбелязва изданието, цитирайки руския външен министър.

Руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаряха по телефона предния ден. Според изданието телефонният им разговор „не се получил“.

Според вестника, Лавров е информирал Рубио, че Русия не е съгласна на замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия. Ройтерс съобщи по-рано, че срещата на върха между държавните глави е под заплаха поради противопоставянето на Москва на незабавно прекратяване на военните действия.

На 21 октомври украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери подкрепиха предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия. Москва подчерта, че няма да се съгласи на прекратяване на огъня и се застъпва за всеобхватно уреждане, включително справяне с „коренните причини за конфликта“. Русия изисква Украйна да се откаже от членството си в НАТО, да уважава правата на рускоезичните граждани и да признае руския суверенитет над Крим и републиките в Донбас.

След телефонния разговор между Рубио и Лавров, Ройтерс съобщи, че срещата им може да се проведе на 23 октомври. По-късно обаче CNN съобщи, че тя е била отложена. Според The ​​Telegraph, личната среща между Рубио и Лавров, целяща подготовка за срещата на върха Тръмп-Путин, в крайна сметка е била отменена и организацията на последната впоследствие е в застой.

Администрацията на Тръмп заяви пред RBC, че разговорът между външните министри е бил продуктивен, „следователно не е необходима допълнителна лична среща между държавния секретар и външния министър и президентът Тръмп не планира да се среща с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще“.

Путин и Тръмп се споразумяха за нова среща по време на телефонен разговор в средата на октомври. Темата на тези разговори беше уреждането на конфликта в Украйна. Тази среща трябваше да бъде втората след преизбирането на Тръмп за президент на САЩ.

Според източник на NBC в Белия дом, президентът на САЩ смята, че и двете страни не са достатъчно подготвени за преговори и затова подготовката за срещата е преустановена.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мунчо

    4 4 Отговор
    Лавров е напсувал коня.

    Коментиран от #42

    05:14 22.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин 🇧🇬

    17 14 Отговор
    Окончателно прекратяване на кървавата братоубийствена война - това иска Москва ! А Западът иска почивка , за да подготви още оръжия , с които иска да въоръжава украинската хунта . Кремъл няма отново да се върже !

    Коментиран от #12

    05:17 22.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Zахарова

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чакам те с пушка на фронта тиквенико. Не ми стой на топло в панелката

    Коментиран от #17

    05:18 22.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин 🇧🇬

    9 11 Отговор
    Окончателно прекратяване на кървавата братоубийствена война - това иска Москва ! А Западът иска почивка , за да подготви още оръжия , с които иска да въоръжава украинската хунта . Кремъл няма отново да се върже !

    05:18 22.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Патриот

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "Българин 🇧🇬":

    Я обясни защо Матушката ти четвърта година се стреми да има обща граница с членките на НАТО Полша и Румъния, а?

    05:21 22.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Психиатър

    16 7 Отговор
    Общо взето... същото е един доказан престъпник да иска от съда и обществото да му озаконят престъпленията и да са съгласни, че е напълно невинен...

    Това са претенциите на рашистите...

    05:26 22.10.2025

  • 20 Копейкин Костя

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Явно си отсъствал от час, когато са преподавали основи на логиката. Но от петолъчници какво друго да очакваш...

    Коментиран от #23, #25

    05:29 22.10.2025

  • 21 Голем смех

    9 4 Отговор
    Значи руснаците още дълго ще се редят на опашка за бензин :) хахахахаха

    Коментиран от #40

    05:29 22.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ясно е на всички

    9 8 Отговор
    Всъщност 🤔 кремълските ypoди искат да им се признае "правото" да нападат всяка една държава по тяхно усмотрение.

    Коментиран от #35

    05:36 22.10.2025

  • 27 Не само НАТО

    4 7 Отговор
    И сащ загубиха войната си срещу Русия. Искат да я излъжат , да попълнят празните си складове, пак да въоръжат фашистката хунта и войната да продължи. Не говорят за коренните причини за конфликта и по-широка система за сигурност в региона... Е, тогава Русия ще осигури сама националната си сигурност и ако трябва ще освободи още региони от фашисткия режим.

    05:38 22.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Копейкин Костя

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "са ибешФгъзъ":

    Явно твоите са го правили, щом се опитваш да прехвърляш собствените си грехове на чужди хора...

    05:46 22.10.2025

  • 30 Копейкин Костя

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "са ибешФгъзъБОКЛУК продажен":

    Пропускаш другарят Си. Лошо, другарю, лошо...

    05:49 22.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 не е отменена като ви се иска

    3 1 Отговор
    а отложена

    06:02 22.10.2025

  • 33 Ще посрещаш,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ко ша прайш!

    06:08 22.10.2025

  • 34 Той всъщност Покровск

    3 0 Отговор
    и без друго нямаше никакво стратегическо значение.

    06:10 22.10.2025

  • 35 Ясно е друго, че пак си

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ясно е на всички":

    Спрял да си приемаш лекарствата!

    06:11 22.10.2025

  • 36 Гробе

    2 2 Отговор
    Дайте им ракети
    Те сами ще се освободят

    06:22 22.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Уса

    0 2 Отговор
    Никакво спиране...САЩ не искаме фашисти е Европа и връщането на лгбт пропадляците на власт.Таман сме ги натикали в ъгъла и газим с губинките да вият като бити пдрс и

    06:33 22.10.2025

  • 39 Ориндж олд

    1 0 Отговор
    И двамата се придържат към общ план-продължаване на войната, протакване,празни приказки, губене и печелене на време всичко в услуга на Русия. Кремъл може да разчита на своя човек Краснов.

    06:34 22.10.2025

  • 40 Костя Максудович Копейкин

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Голем смех":

    За тях мизерията е начин на съществуване.Друго не познават. И вона, която те разпалват.Всички войни идват оттам.

    06:38 22.10.2025

  • 41 АлЙо

    0 0 Отговор
    Язък!
    Тъкмо бях залегнал в храста,с базуката да обстрелям самолета на Путин,преминаващ през нашето въздушно пространство...!

    06:43 22.10.2025

  • 42 Гунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Лавров е напсувал коня,на оня с коня...!

    06:44 22.10.2025