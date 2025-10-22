The ​​Telegraph: Срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е отменена след напрегнат разговор на Рубио с Лавров ВИДЕО

Срещата на върха между САЩ и Русия в Будапеща няма да се проведе. Тя беше отменена след напрегнат телефонен разговор между външните министри на двете страни, съобщава The Telegraph.

Провалът е дошъл, след като Марко Рубио заявил, че срещата „е малко вероятно да доведе до положителни резултати в мирните преговори“.

Има известна надежда за нова среща на върха между Тръмп и Путин в бъдеще, заяви висш служител пред The Wall Street Journal.

Факт е, че позицията на Русия по отношение на преговорите и разрешаването на конфликти остава твърда и не се е променила, отбелязва изданието, цитирайки руския външен министър.

Руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаряха по телефона предния ден. Според изданието телефонният им разговор „не се получил“.

Според вестника, Лавров е информирал Рубио, че Русия не е съгласна на замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия. Ройтерс съобщи по-рано, че срещата на върха между държавните глави е под заплаха поради противопоставянето на Москва на незабавно прекратяване на военните действия.

На 21 октомври украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери подкрепиха предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия. Москва подчерта, че няма да се съгласи на прекратяване на огъня и се застъпва за всеобхватно уреждане, включително справяне с „коренните причини за конфликта“. Русия изисква Украйна да се откаже от членството си в НАТО, да уважава правата на рускоезичните граждани и да признае руския суверенитет над Крим и републиките в Донбас.

След телефонния разговор между Рубио и Лавров, Ройтерс съобщи, че срещата им може да се проведе на 23 октомври. По-късно обаче CNN съобщи, че тя е била отложена. Според The ​​Telegraph, личната среща между Рубио и Лавров, целяща подготовка за срещата на върха Тръмп-Путин, в крайна сметка е била отменена и организацията на последната впоследствие е в застой.

Администрацията на Тръмп заяви пред RBC, че разговорът между външните министри е бил продуктивен, „следователно не е необходима допълнителна лична среща между държавния секретар и външния министър и президентът Тръмп не планира да се среща с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще“.

Путин и Тръмп се споразумяха за нова среща по време на телефонен разговор в средата на октомври. Темата на тези разговори беше уреждането на конфликта в Украйна. Тази среща трябваше да бъде втората след преизбирането на Тръмп за президент на САЩ.

Според източник на NBC в Белия дом, президентът на САЩ смята, че и двете страни не са достатъчно подготвени за преговори и затова подготовката за срещата е преустановена.