The ​​Telegraph: Срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е отменена след напрегнат разговор на Рубио с Лавров ВИДЕО

Срещата на върха между САЩ и Русия в Будапеща няма да се проведе. Тя беше отменена след напрегнат телефонен разговор между външните министри на двете страни, съобщава The Telegraph.
Провалът е дошъл, след като Марко Рубио заявил, че срещата „е малко вероятно да доведе до положителни резултати в мирните преговори“.
Има известна надежда за нова среща на върха между Тръмп и Путин в бъдеще, заяви висш служител пред The Wall Street Journal.
Факт е, че позицията на Русия по отношение на преговорите и разрешаването на конфликти остава твърда и не се е променила, отбелязва изданието, цитирайки руския външен министър.
Руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаряха по телефона предния ден. Според изданието телефонният им разговор „не се получил“.
Според вестника, Лавров е информирал Рубио, че Русия не е съгласна на замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия. Ройтерс съобщи по-рано, че срещата на върха между държавните глави е под заплаха поради противопоставянето на Москва на незабавно прекратяване на военните действия.
На 21 октомври украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери подкрепиха предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия. Москва подчерта, че няма да се съгласи на прекратяване на огъня и се застъпва за всеобхватно уреждане, включително справяне с „коренните причини за конфликта“. Русия изисква Украйна да се откаже от членството си в НАТО, да уважава правата на рускоезичните граждани и да признае руския суверенитет над Крим и републиките в Донбас.
След телефонния разговор между Рубио и Лавров, Ройтерс съобщи, че срещата им може да се проведе на 23 октомври. По-късно обаче CNN съобщи, че тя е била отложена. Според The Telegraph, личната среща между Рубио и Лавров, целяща подготовка за срещата на върха Тръмп-Путин, в крайна сметка е била отменена и организацията на последната впоследствие е в застой.
Администрацията на Тръмп заяви пред RBC, че разговорът между външните министри е бил продуктивен, „следователно не е необходима допълнителна лична среща между държавния секретар и външния министър и президентът Тръмп не планира да се среща с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще“.
Путин и Тръмп се споразумяха за нова среща по време на телефонен разговор в средата на октомври. Темата на тези разговори беше уреждането на конфликта в Украйна. Тази среща трябваше да бъде втората след преизбирането на Тръмп за президент на САЩ.
Според източник на NBC в Белия дом, президентът на САЩ смята, че и двете страни не са достатъчно подготвени за преговори и затова подготовката за срещата е преустановена.
2 Мунчо
Коментиран от #42
05:14 22.10.2025
4 Българин 🇧🇬
Коментиран от #12
05:17 22.10.2025
6 Zахарова
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чакам те с пушка на фронта тиквенико. Не ми стой на топло в панелката
Коментиран от #17
05:18 22.10.2025
8 Българин 🇧🇬
05:18 22.10.2025
12 Патриот
До коментар #4 от "Българин 🇧🇬":Я обясни защо Матушката ти четвърта година се стреми да има обща граница с членките на НАТО Полша и Румъния, а?
05:21 22.10.2025
19 Психиатър
Това са претенциите на рашистите...
05:26 22.10.2025
20 Копейкин Костя
До коментар #15 от "град КОЗЛОДУЙ":Явно си отсъствал от час, когато са преподавали основи на логиката. Но от петолъчници какво друго да очакваш...
Коментиран от #23, #25
05:29 22.10.2025
21 Голем смех
Коментиран от #40
05:29 22.10.2025
26 Ясно е на всички
Коментиран от #35
05:36 22.10.2025
27 Не само НАТО
05:38 22.10.2025
29 Копейкин Костя
До коментар #23 от "са ибешФгъзъ":Явно твоите са го правили, щом се опитваш да прехвърляш собствените си грехове на чужди хора...
05:46 22.10.2025
30 Копейкин Костя
До коментар #25 от "са ибешФгъзъБОКЛУК продажен":Пропускаш другарят Си. Лошо, другарю, лошо...
05:49 22.10.2025
32 не е отменена като ви се иска
06:02 22.10.2025
33 Ще посрещаш,
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ко ша прайш!
06:08 22.10.2025
34 Той всъщност Покровск
06:10 22.10.2025
35 Ясно е друго, че пак си
До коментар #26 от "Ясно е на всички":Спрял да си приемаш лекарствата!
06:11 22.10.2025
36 Гробе
Те сами ще се освободят
06:22 22.10.2025
38 Уса
06:33 22.10.2025
39 Ориндж олд
06:34 22.10.2025
40 Костя Максудович Копейкин
До коментар #21 от "Голем смех":За тях мизерията е начин на съществуване.Друго не познават. И вона, която те разпалват.Всички войни идват оттам.
06:38 22.10.2025
41 АлЙо
Тъкмо бях залегнал в храста,с базуката да обстрелям самолета на Путин,преминаващ през нашето въздушно пространство...!
06:43 22.10.2025
42 Гунчо
До коментар #2 от "Мунчо":Лавров е напсувал коня,на оня с коня...!
06:44 22.10.2025