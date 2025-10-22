Руска въздушна атака нанесе щети в Киев

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска въздушна атака в украинската столица тази нощ, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Нанесени са щети на жилищни сгради. Засега няма данни за жертви.
Нападението е било извършено с балистични ракети, уточни Кличко, цитиран от Ройтерс.
Основната мишена на атаката не е ясна.
Кличко съобщи още, цитиран от Ройтерс, за изпочупени прозорци и запалили се автомобили.
Екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са изпратени на няколко места в украинската столица.
Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край - бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС.
Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени.
Русия и Украйна се нападат с дронове на практика всяка нощ.
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха, че са нанесли удар по важен химически завод в Брянска област, Южна Русия, предаде Ройтерс.
В изявление на Генералния щаб на ВСУ се отбелязва, че предприятието в пограничния руски регион е било поразено при комбинирана атака с ракети и въздушни удари, при която руската противовъздушна отбрана е била пробита.
Украинската армия описа завода като "ключово съоръжение" за производство на барут, експлозиви и ракетно гориво и подчерта, че в момента оценява щетите, нанесени при операцията.
В текста се посочва - нещо необичайно за подобни изявления, че при удара са били използвани френско-британски крилати ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), които според Киев успешно са проникнали през руската противовъздушна отбрана.
По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че само за 4 часа между 16:00 ч. и 20:00 ч. вчера (и българско време) противовъздушната отбрана на страната е свалила 57 безпилотни летателни апарата над Брянска област и един над съседната Курска.
Двама цивилни са били ранени при нападение с дронове срещу автомобил край село Вишневи в Климовски район, съобщи губернаторът на Брянска област Александър Богомаз. Той уточни, че пострадалите са откарани в болница, където им е била оказана необходимата медицинска помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гошо
А Роитерс ,като толкова знае за тоя завод ,що не каже името му или поне къде точно се намира ,то Брянската област е колкото половин България
05:37 22.10.2025
6 Това няма как да е вярно,
06:19 22.10.2025
7 Мишел
06:30 22.10.2025