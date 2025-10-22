Новини
Руска въздушна атака нанесе щети в Киев
  Тема: Украйна

Руска въздушна атака нанесе щети в Киев

22 Октомври, 2025 06:04, обновена 22 Октомври, 2025 05:15 827 7

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • атаки-
  • киев

Руска въздушна атака нанесе щети в Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска въздушна атака в украинската столица тази нощ, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Нанесени са щети на жилищни сгради. Засега няма данни за жертви.

Нападението е било извършено с балистични ракети, уточни Кличко, цитиран от Ройтерс.

Основната мишена на атаката не е ясна.

Кличко съобщи още, цитиран от Ройтерс, за изпочупени прозорци и запалили се автомобили.

Екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са изпратени на няколко места в украинската столица.

Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край - бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС.

Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени.

Русия и Украйна се нападат с дронове на практика всяка нощ.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха, че са нанесли удар по важен химически завод в Брянска област, Южна Русия, предаде Ройтерс.

В изявление на Генералния щаб на ВСУ се отбелязва, че предприятието в пограничния руски регион е било поразено при комбинирана атака с ракети и въздушни удари, при която руската противовъздушна отбрана е била пробита.

Украинската армия описа завода като "ключово съоръжение" за производство на барут, експлозиви и ракетно гориво и подчерта, че в момента оценява щетите, нанесени при операцията.

В текста се посочва - нещо необичайно за подобни изявления, че при удара са били използвани френско-британски крилати ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), които според Киев успешно са проникнали през руската противовъздушна отбрана.

По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че само за 4 часа между 16:00 ч. и 20:00 ч. вчера (и българско време) противовъздушната отбрана на страната е свалила 57 безпилотни летателни апарата над Брянска област и един над съседната Курска.

Двама цивилни са били ранени при нападение с дронове срещу автомобил край село Вишневи в Климовски район, съобщи губернаторът на Брянска област Александър Богомаз. Той уточни, че пострадалите са откарани в болница, където им е била оказана необходимата медицинска помощ.


Украйна
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гошо

    9 2 Отговор
    Щом казват че са поразили жилищна сграда и няма жертви ,значи руснаците са ударили нещо, дето са настанени НАТОвци
    А Роитерс ,като толкова знае за тоя завод ,що не каже името му или поне къде точно се намира ,то Брянската област е колкото половин България

    05:37 22.10.2025

  • 6 Това няма как да е вярно,

    2 0 Отговор
    защото всички които четем редовно форума на Факти бг знаем, че руснаците свършиха ракетите много отдавна, а укро ПВО-то сваля 100 ракети от 10 пуснати+още 10 екстра!

    06:19 22.10.2025

  • 7 Мишел

    0 0 Отговор
    Джеймс Карден, бивш съветник в Държавния департамент на САЩ по въпросите на Русия: "Оповестените в САЩ загуби на Русия във войната в Украйна са многократно преувеличени, а тези на Украйна са многократно намалени. По сведения на военното разузнаване на САЩ , украинската армия губи в боевете 36 пъти повече личен състав от руската и загубите й надминават милион."

    06:30 22.10.2025

