Руска въздушна атака нанесе щети в Киев

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска въздушна атака в украинската столица тази нощ, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Нанесени са щети на жилищни сгради. Засега няма данни за жертви.

Нападението е било извършено с балистични ракети, уточни Кличко, цитиран от Ройтерс.

Основната мишена на атаката не е ясна.

Кличко съобщи още, цитиран от Ройтерс, за изпочупени прозорци и запалили се автомобили.

Екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са изпратени на няколко места в украинската столица.

Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край - бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС.

Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени.

Русия и Украйна се нападат с дронове на практика всяка нощ.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха, че са нанесли удар по важен химически завод в Брянска област, Южна Русия, предаде Ройтерс.



В изявление на Генералния щаб на ВСУ се отбелязва, че предприятието в пограничния руски регион е било поразено при комбинирана атака с ракети и въздушни удари, при която руската противовъздушна отбрана е била пробита.



Украинската армия описа завода като "ключово съоръжение" за производство на барут, експлозиви и ракетно гориво и подчерта, че в момента оценява щетите, нанесени при операцията.



В текста се посочва - нещо необичайно за подобни изявления, че при удара са били използвани френско-британски крилати ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), които според Киев успешно са проникнали през руската противовъздушна отбрана.



По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че само за 4 часа между 16:00 ч. и 20:00 ч. вчера (и българско време) противовъздушната отбрана на страната е свалила 57 безпилотни летателни апарата над Брянска област и един над съседната Курска.



Двама цивилни са били ранени при нападение с дронове срещу автомобил край село Вишневи в Климовски район, съобщи губернаторът на Брянска област Александър Богомаз. Той уточни, че пострадалите са откарани в болница, където им е била оказана необходимата медицинска помощ.