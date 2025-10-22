Тръмп: Ще решим до дни за срещата с Путин, не искам тя да бъде загуба на време

Решението дали руско-американската среща на върха в Будапеща ще се проведе може да дойде до няколко дни, заяви Тръмп по време на среща с репортери в Белия дом.

„Много неща се случват на този фронт. Не искам срещата да бъде загуба на време. Ще видим какво ще се случи“, каза той по време на среща с репортери в Белия дом. „Все още не сме взели решение“, подчерта Тръмп на фона на информацията, че разговорите му с руския президент Путин в Будапеща са отложени.

„Ще ви уведомим за действията ни през следващите два дни. Много неща се случват“, подчерта той.

Президентът на САЩ е убеден, че както руският президент Владимир Путин, така и Володимир Зеленски искат край на конфликта в Украйна.

„Вярвам, че Путин иска това да приключи. Мисля, че Зеленски иска това да приключи. И вярвам, че ще приключи“, каза той, визирайки конфликта в Украйна.

Тръмп отговори утвърдително на въпрос дали вярва, че има „шанс за прекратяване на огъня“ в Украйна.

Президентът на САЩ повтори убеждението си, че украинският конфликт е можел преди това да доведе до избухването на Трета световна война. Той заяви, че сега няма такава заплаха.