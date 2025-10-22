Тръмп: Ще решим до дни за срещата с Путин, не искам тя да бъде загуба на време

Решението дали руско-американската среща на върха в Будапеща ще се проведе може да дойде до няколко дни, заяви Тръмп по време на среща с репортери в Белия дом.
„Много неща се случват на този фронт. Не искам срещата да бъде загуба на време. Ще видим какво ще се случи“, каза той по време на среща с репортери в Белия дом. „Все още не сме взели решение“, подчерта Тръмп на фона на информацията, че разговорите му с руския президент Путин в Будапеща са отложени.
„Ще ви уведомим за действията ни през следващите два дни. Много неща се случват“, подчерта той.
Президентът на САЩ е убеден, че както руският президент Владимир Путин, така и Володимир Зеленски искат край на конфликта в Украйна.
„Вярвам, че Путин иска това да приключи. Мисля, че Зеленски иска това да приключи. И вярвам, че ще приключи“, каза той, визирайки конфликта в Украйна.
Тръмп отговори утвърдително на въпрос дали вярва, че има „шанс за прекратяване на огъня“ в Украйна.
Президентът на САЩ повтори убеждението си, че украинският конфликт е можел преди това да доведе до избухването на Трета световна война. Той заяви, че сега няма такава заплаха.
1 Първанов
Коментиран от #8
05:21 22.10.2025
4 Добро утро!
05:52 22.10.2025
5 Военно-технологично изостаналите Сащ
Какво биха направили американците, ако Русия ги обгради с военни бази и биолаборатории, насочени директно срещу Сащ!?... Интересно!
Тръмп е лъжец и лицемер - уж искал да спре войната, но продължава да снабдява фашисткия киевски режим с оръжие, разузнавателна информация и натовски персонал за удари по Русия. Тръмп не говори за коренните причини за конфликта и не се стреми към сигурност за всички страни в региона, а само към замразяването му, за да могат сащ и Запада да попълнят опразнените си складове и отприщват нова война срещу Русия.
06:05 22.10.2025
7 Хайо
06:39 22.10.2025
8 Смотльо,
До коментар #1 от "Първанов":Демек световна война ? Готов ли си за това ? По лесно мешката и в Украйна ,но имаш ли смелост за това ?
06:40 22.10.2025