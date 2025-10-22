Новини
Тръмп: Ще решим до дни за срещата с Путин, не искам тя да бъде загуба на време

22 Октомври, 2025 05:11, обновена 22 Октомври, 2025 05:29 728 8

Много неща се случват на този фронт, отбеляза американският президент

Тръмп: Ще решим до дни за срещата с Путин, не искам тя да бъде загуба на време - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението дали руско-американската среща на върха в Будапеща ще се проведе може да дойде до няколко дни, заяви Тръмп по време на среща с репортери в Белия дом.

„Много неща се случват на този фронт. Не искам срещата да бъде загуба на време. Ще видим какво ще се случи“, каза той по време на среща с репортери в Белия дом. „Все още не сме взели решение“, подчерта Тръмп на фона на информацията, че разговорите му с руския президент Путин в Будапеща са отложени.

„Ще ви уведомим за действията ни през следващите два дни. Много неща се случват“, подчерта той.

Президентът на САЩ е убеден, че както руският президент Владимир Путин, така и Володимир Зеленски искат край на конфликта в Украйна.

„Вярвам, че Путин иска това да приключи. Мисля, че Зеленски иска това да приключи. И вярвам, че ще приключи“, каза той, визирайки конфликта в Украйна.

Тръмп отговори утвърдително на въпрос дали вярва, че има „шанс за прекратяване на огъня“ в Украйна.

Президентът на САЩ повтори убеждението си, че украинският конфликт е можел преди това да доведе до избухването на Трета световна война. Той заяви, че сега няма такава заплаха.


САЩ
  • 1 Първанов

    6 9 Отговор
    Решението е Томахоук

    Коментиран от #8

    05:21 22.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Добро утро!

    6 8 Отговор
    Чиста загуба на време е подобна среща. Диктаторът Путлер няма и намерение да излиза от бункера.

    05:52 22.10.2025

  • 5 Военно-технологично изостаналите Сащ

    4 1 Отговор
    Тази война нямаше да се случи, ако Сащ и НАТО не бяха направили преврата през 2/2014, с който фашизирана укра и отприщиха геноцида срещу руското население и всичко руско в Донбас. И ако не бяха създали натовски бази и американски биолаборатории по границите на Русия.

    Какво биха направили американците, ако Русия ги обгради с военни бази и биолаборатории, насочени директно срещу Сащ!?... Интересно!

    Тръмп е лъжец и лицемер - уж искал да спре войната, но продължава да снабдява фашисткия киевски режим с оръжие, разузнавателна информация и натовски персонал за удари по Русия. Тръмп не говори за коренните причини за конфликта и не се стреми към сигурност за всички страни в региона, а само към замразяването му, за да могат сащ и Запада да попълнят опразнените си складове и отприщват нова война срещу Русия.

    06:05 22.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хайо

    0 0 Отговор
    Тази война е провокирана от САЩ и лесно ще свърши само с признаване от страна на САЩ ,че загубиха тази война и се изтеглят от нея .Европа няма нито силите ,нито икономиката да подържа тази война и след изтегляне на САЩ ,войната ще спре до часове.Всипко друго по темата е бля бля .

    06:39 22.10.2025

  • 8 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Първанов":

    Демек световна война ? Готов ли си за това ? По лесно мешката и в Украйна ,но имаш ли смелост за това ?

    06:40 22.10.2025