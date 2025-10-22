Новини
Кирил Дмитриев: Медиите изопачават твърдения за „близкото бъдеще“, за да подкопаят предстоящата среща на върха

22 Октомври, 2025 05:17, обновена 22 Октомври, 2025 05:42 690 7

  • кирил дмитриев-
  • сащ-
  • русия-
  • будапеща-
  • среща-
  • медии

Кирил Дмитриев: Медиите изопачават твърдения за „близкото бъдеще“, за да подкопаят предстоящата среща на върха - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Медиите изопачават новините за срещата на върха Русия-САЩ в Будапеща, за да я подкопаят. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чуждестранни страни и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, отбелязвайки, че подготовката за срещата на върха продължава.

„Медиите изопачават твърдения за „близкото бъдеще“, за да подкопаят предстоящата среща на върха. Подготовката продължава“, написа Дмитриев на английски на страницата си във Facebook. Това беше неговият коментар по повод новината, че срещата на върха Русия-САЩ в Унгария е била отменена.

На фона на съобщенията за отлагането на срещата Рубио-Лавров, Кремъл отбеляза, че "нещо, за което не е било постигнато съгласие, не може да бъде отложено".

Заплахите от страна на Полша по отношение на безопасността на самолета на руския президент Владимир Путин показват, че поляците са готови да извършват терористични актове. Това заяви вчера руският външен министър Сергей Лавров, предаде РИА Новости, цитирана от ФОКУС.

"Поляците вече са готови да извършват терористични актове. Чух, че г-н Сикорски е заплашил, че безопасността на самолета на президента Путин във въздушното пространство на Полша, в случай че той се отправи към Будапеща за предложената вероятна среща на върха с Тръмп, няма да бъде гарантирана“, каза той.

Лавров добави, ''че по същия начин Полша чрез полския съд, е оправдала терористичния акт срещу "Северните потоци“, а сега министърът на външните работи на Полша казва, че ако полският съд го изисква, Варшава ще възпрепятства свободното движение на самолета на руския лидер.

"Това са много показателни дела“, заключва министърът.

''Фокус'' припомня, че по-рано министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски предупреди, че страната му може да арестува руския президент Владимир Путин, ако самолетът му пресече въздушното и пространство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Елементарно Уотсън!

    10 2 Отговор
    В случая медиите не играят голяма роля, защото на всички е ясно, че няма никакъв смисъл от подобна среща. Чиста загуба на време.
    Рашистите просто искат никой да не им пречи да убиват и разрушават в държавите които нападат.

    05:44 22.10.2025

  • 5 Шльоко

    0 2 Отговор
    медиите го решават..

    05:51 22.10.2025

  • 6 Чакаш ли

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пред пасьола с пита ?

    05:53 22.10.2025

  • 7 Елементарно

    2 1 Отговор
    Бункерният гном Путлер е в позиция цунгцванг и затова няма смисъл от друга среща с неадекватния Тръмп.

    06:11 22.10.2025

