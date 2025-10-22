Медиите изопачават новините за срещата на върха Русия-САЩ в Будапеща, за да я подкопаят. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чуждестранни страни и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, отбелязвайки, че подготовката за срещата на върха продължава.

„Медиите изопачават твърдения за „близкото бъдеще“, за да подкопаят предстоящата среща на върха. Подготовката продължава“, написа Дмитриев на английски на страницата си във Facebook. Това беше неговият коментар по повод новината, че срещата на върха Русия-САЩ в Унгария е била отменена.

На фона на съобщенията за отлагането на срещата Рубио-Лавров, Кремъл отбеляза, че "нещо, за което не е било постигнато съгласие, не може да бъде отложено".

Заплахите от страна на Полша по отношение на безопасността на самолета на руския президент Владимир Путин показват, че поляците са готови да извършват терористични актове. Това заяви вчера руският външен министър Сергей Лавров, предаде РИА Новости, цитирана от ФОКУС.



"Поляците вече са готови да извършват терористични актове. Чух, че г-н Сикорски е заплашил, че безопасността на самолета на президента Путин във въздушното пространство на Полша, в случай че той се отправи към Будапеща за предложената вероятна среща на върха с Тръмп, няма да бъде гарантирана“, каза той.



Лавров добави, ''че по същия начин Полша чрез полския съд, е оправдала терористичния акт срещу "Северните потоци“, а сега министърът на външните работи на Полша казва, че ако полският съд го изисква, Варшава ще възпрепятства свободното движение на самолета на руския лидер.



"Това са много показателни дела“, заключва министърът.



''Фокус'' припомня, че по-рано министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски предупреди, че страната му може да арестува руския президент Владимир Путин, ако самолетът му пресече въздушното и пространство.