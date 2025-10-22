Новини
Свят »
Великобритания »
Росен Желязков покани крал Чарлз III отново да посети България

Росен Желязков покани крал Чарлз III отново да посети България

22 Октомври, 2025 13:29 536 22

  • росен желязков-
  • визита-
  • крал чарлз трети-
  • българия

Това посещение ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания

Росен Желязков покани крал Чарлз III отново да посети България - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков разговаря с Негово Величество крал Чарлз III по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на Берлинския процес. Министър-председателят сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години. Това съобщават от Министерски съвет на страницата си във фейсбук.

Премиерът Желязков отправи покана към крал Чарлз III да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 1 Отговор
    В хотел Хаяши настанете гостенина.

    13:31 22.10.2025

  • 2 1488

    11 2 Отговор
    ще дойде в хотела му и ще се кьпи у водопада с водата от плевен
    тя е лечебна

    13:33 22.10.2025

  • 3 онзи

    11 2 Отговор
    За чий ни е тоя ?! Желязко и той - на всяко гърне -похлупак !

    13:33 22.10.2025

  • 4 Вирсачи и гучи 😂🤣🤣

    12 1 Отговор
    Този път да иде краля и у факултета там у жабарника да види извънземи че има на земята не само на звездите🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:37 22.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Чарлз е много болен и ще абдикира.

    13:39 22.10.2025

  • 6 000

    11 0 Отговор
    Великобритания е огромен приятел на българия. За товя ни пазят златото:)

    13:39 22.10.2025

  • 7 Сталин

    11 0 Отговор
    Чарлито ще ходи пак на циганска сватба в Столипиново

    13:40 22.10.2025

  • 8 мазникоф

    10 1 Отговор
    ако дойде кралчето
    кой ще плаща масрафа тук
    чекмеджарите или техните наивни избиратели

    13:40 22.10.2025

  • 9 Иван

    3 1 Отговор
    Марк Пут.те пристигна ли във Вашингтон?

    13:42 22.10.2025

  • 10 Като в цирк

    7 1 Отговор
    Камилари сме виждали, Камилар не сме!

    13:44 22.10.2025

  • 11 Ружа Игнатова

    11 1 Отговор
    Абе кво ги кани тези рептили ,в цялата ни история няма едно положително нещо да са направили за България кръвосмешанците от ЮК ,винаги са били против нас и са подкрепяли враговете ни .

    13:50 22.10.2025

  • 12 Гост

    5 0 Отговор
    росене, за откриването ли го каниш

    13:51 22.10.2025

  • 13 Десислава Димитрова

    8 0 Отговор
    Чудя се дали само на мен Роската ужасно ми прилича на мъжка надуваема кукла ?

    13:52 22.10.2025

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    Ако Чарлз Три не ни посети,животът ни ще загуби всякакъв смисъл!Дано да доведе и Камилата!🐫🐫🐫🥳🤣👍

    13:52 22.10.2025

  • 15 очевидец

    2 0 Отговор
    Титаник потъва, оркестърът свири, но капитаните даже мебелите не смяет да преместят по палубата. Пеевски не дава да се преформатира, каза на Борисов, че няма да е премиер, а той за благодарност си направи заложническа снимка, свлече се буквално във фотостудиото, . ГЕРБ и Ново начало са една партия, това вече е официализирано. Формалният премиер тотално изчезна в развихрилата се криза, Пеевски ясно поема руля, Борисов отива в пенсия безславно. Каквито и маневри да си мисли, че може да скалъпи, за да запази достойнство - той няма ход напред, след зрелищния провал на "преформатирането".

    13:57 22.10.2025

  • 16 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Похвално е да поканиш един от най известните педофили в света,но за един престъпник като Р.Ж - Водопада това е нещо съвсем нормално,а още по маловажно е че от историята знаем как от Англичаните са настъпили едни от най големите злини за България.

    14:03 22.10.2025

  • 17 И се

    2 0 Отговор
    е ухилил насреща му като на сватба , а очарованието на Крал Чарлз е видно !

    14:03 22.10.2025

  • 18 Костадинка фон Максуда

    1 1 Отговор
    Мен ме поканиха в Уиндзор. Понеже съм от аристокрацията, принцеса на Максуда, велика херцогиня Копанарска, графиня фон Каменар, баронеса Калдарашка фон Игнатиево, първи пер на Въглен, носител на орден ;червените кюлоти със петолъчка, лично дадена от Митрофанова. В моргатически брак съм с лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс...

    14:05 22.10.2025

  • 19 И какво от това?!

    1 0 Отговор
    Какво сте я пляснали тази стара снимка, сякаш днес се срещат Желязков и принц Чарлз!
    Аман от ежедневните изтъркани РЕКЛАМИ на ГЕРБ с изфабрикувани "новини", отклоняващи вниманието от НЕКАДЪРНОСТТА на ГЕРБ да съставят Държавтия Бюджет!! Ингересно кой пак ще им е виновен за импотентността и некомпетентността, вероятно пак по-ингелигентните и умните ПП-ДБ, с които си "измиват ръцете" всеки път.

    14:11 22.10.2025

  • 20 И кво ?

    0 0 Отговор
    Не лъжете ! Не само Великобритания е причинявала злини на българите .

    14:14 22.10.2025

  • 21 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Когато две държави започнат война помежду си ,значи англичанин е бил на гости в една от тях.

    14:16 22.10.2025

  • 22 Само

    0 0 Отговор
    Чарлз III ни липсваше.

    14:16 22.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания