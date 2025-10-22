Росен Желязков покани крал Чарлз III отново да посети България

Премиерът Росен Желязков разговаря с Негово Величество крал Чарлз III по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на Берлинския процес. Министър-председателят сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години. Това съобщават от Министерски съвет на страницата си във фейсбук.
Премиерът Желязков отправи покана към крал Чарлз III да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.
1 честен ционист
13:31 22.10.2025
2 1488
тя е лечебна
13:33 22.10.2025
3 онзи
13:33 22.10.2025
4 Вирсачи и гучи 😂🤣🤣
13:37 22.10.2025
5 Последния Софиянец
13:39 22.10.2025
6 000
13:39 22.10.2025
7 Сталин
13:40 22.10.2025
8 мазникоф
кой ще плаща масрафа тук
чекмеджарите или техните наивни избиратели
13:40 22.10.2025
9 Иван
13:42 22.10.2025
10 Като в цирк
13:44 22.10.2025
11 Ружа Игнатова
13:50 22.10.2025
12 Гост
13:51 22.10.2025
13 Десислава Димитрова
13:52 22.10.2025
14 Mими Кучева🐕🦺
13:52 22.10.2025
15 очевидец
13:57 22.10.2025
16 ШЕФА
14:03 22.10.2025
17 И се
14:03 22.10.2025
18 Костадинка фон Максуда
14:05 22.10.2025
19 И какво от това?!
Аман от ежедневните изтъркани РЕКЛАМИ на ГЕРБ с изфабрикувани "новини", отклоняващи вниманието от НЕКАДЪРНОСТТА на ГЕРБ да съставят Държавтия Бюджет!! Ингересно кой пак ще им е виновен за импотентността и некомпетентността, вероятно пак по-ингелигентните и умните ПП-ДБ, с които си "измиват ръцете" всеки път.
14:11 22.10.2025
20 И кво ?
14:14 22.10.2025
21 Сатана Z
14:16 22.10.2025
22 Само
14:16 22.10.2025