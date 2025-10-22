Росен Желязков покани крал Чарлз III отново да посети България

Премиерът Росен Желязков разговаря с Негово Величество крал Чарлз III по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на Берлинския процес. Министър-председателят сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години. Това съобщават от Министерски съвет на страницата си във фейсбук.

Премиерът Желязков отправи покана към крал Чарлз III да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.