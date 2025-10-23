Тръмп към Рюте: Не продаваме оръжие на Киев, а на НАТО. Правете каквото искате с него

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ не продават „никакви оръжия на Украйна“. „Продаваме ги на НАТО. И това е различно от преди“, каза той. „Продаваме ги на НАТО. На теория можете да правите с тях каквото искате. Не е нужно да е Украйна“, заяви Тръмп след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Тръмп изрази увереност, че Русия е готова да преговаря и да постигне споразумение за украинското уреждане.

„Мисля, че Путин е готов да преговаря малко повече сега и мисля, че е готов да сключи сделка. Ще видим“, каза Тръмп.

Тръмп заяви, че не само Европа, но и САЩ са недоволни от украинския конфликт.

„Но НАТО, предимно европейските страни и Канада, както и много други страни, са наистина единни. Те са недоволни от случващото се между Русия и Украйна. Те са много недоволни. И аз също“, каза държавният глава на САЩ.

Тръмп нарече предложението на руския президент Владимир Путин за запазване на количествените ограничения по Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ) "добра и подходяща идея".

„Президентът Путин спомена ядрената сфера по време на телефонния разговор. Деескалация. Не съм против. Мисля, че това е добре. Мисля, че това е много подходящо нещо“, каза той.

Тръмп заяви, че е дошло времето да се постигне споразумение за прекратяване на конфликта в Украйна.

„Но бих казал, че е време да се сключи сделка“, каза американският лидер, визирайки споразуменията за разрешаване на украинския конфликт.

На въпроса дали е уверен, че руската страна е ангажирана с постигането на споразумение, Тръмп отговори: „Честно казано, единственото, което мога да кажа, е, че всеки път, когато разговарям с Владимир, това са добри разговори, а след това не водят до нищо. Просто не водят до нищо.“