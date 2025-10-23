Тръмп към Рюте: Не продаваме оръжие на Киев, а на НАТО. Правете каквото искате с него

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ не продават „никакви оръжия на Украйна“. „Продаваме ги на НАТО. И това е различно от преди“, каза той. „Продаваме ги на НАТО. На теория можете да правите с тях каквото искате. Не е нужно да е Украйна“, заяви Тръмп след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Тръмп изрази увереност, че Русия е готова да преговаря и да постигне споразумение за украинското уреждане.
„Мисля, че Путин е готов да преговаря малко повече сега и мисля, че е готов да сключи сделка. Ще видим“, каза Тръмп.
Тръмп заяви, че не само Европа, но и САЩ са недоволни от украинския конфликт.
„Но НАТО, предимно европейските страни и Канада, както и много други страни, са наистина единни. Те са недоволни от случващото се между Русия и Украйна. Те са много недоволни. И аз също“, каза държавният глава на САЩ.
Тръмп нарече предложението на руския президент Владимир Путин за запазване на количествените ограничения по Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ) "добра и подходяща идея".
„Президентът Путин спомена ядрената сфера по време на телефонния разговор. Деескалация. Не съм против. Мисля, че това е добре. Мисля, че това е много подходящо нещо“, каза той.
Тръмп заяви, че е дошло времето да се постигне споразумение за прекратяване на конфликта в Украйна.
„Но бих казал, че е време да се сключи сделка“, каза американският лидер, визирайки споразуменията за разрешаване на украинския конфликт.
На въпроса дали е уверен, че руската страна е ангажирана с постигането на споразумение, Тръмп отговори: „Честно казано, единственото, което мога да кажа, е, че всеки път, когато разговарям с Владимир, това са добри разговори, а след това не водят до нищо. Просто не водят до нищо.“
При това положение Украйна ..Полша ..Япония и Южна Корея също ще получат технологии за атом ..ракети и самолети !
Европа обеднява със съсипата икономика.
Китай потрива ръце и развива промишленост на всички континенти + Австралия.
Украйна се превръща отново в Руска с невероятна скорост.
Част от Полша и прибалтиките отиват отново в Руската орбита. Аляска се свързва с Русия с подводен тунел. Бизнеса си е бизнес все пак
Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
Украинците имат цялата технология за производство на ядрено оръжие.Даже нещо повече.Ботокса го знае.
Първо сменят външните кенефи с вътрешни и после подводния тунел до Аляска. !
Рашистите са гола вода във всяко отношение и ракетите им също
Американски ракети поемаш мекакитка
Като теб само количество и качество ви интересуват в акта
типичен ypoд...
СУКАаааааа 🖕😡😡😡😡😡😡😡😡😡🖕🖕🖕🖕🖕🖕
фашисткия режим в Кремъл и бункерния пcиxoпат който ще си получи заслуженото с лихвите.
Мокри бандерски шизо бгп0машки сънища..у външнотоwc със купичка г0вназа кусаньие
До коментар #20 от "Кресна":Прочети първо няколко книжки и тогава пиши!
4 години Раша не може да превземе 30%от Донбас и просих севернокорейци от Кимчо.
Каква сила е това?
До коментар #34 от "За войната е виновен единствено":Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин...
А иначе .. Доказано и от историята:
Русия никога не започва война, тя винаги само я довършва...разбра го и Наполеон и Хитлер!!!
Та по тоя повод:
Когато на кучето му се прияде бой отива и пре0пикава тоягата на овчаря...
И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
„Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.
И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
НАТО продава оръжие... на
НАТО и
НАТО не го интересува какво прави
НАТО с това оръжие
🤣🤣🤣
как продават ракети и оръжия на империалистическа Русия? САЩ прави абсолютно същото..
А пишещите тук продължават да си мерят дулата на танковете, обиждат се взаимно, напълно неадекватни. Ако това е нивото на територията, няма смисъл от съществуването и.
Всички които симпатизират на режима в Кремъл може да си вземат сбогом с Империята на злото.
Мъдро и оптимистично, но погледни какви коментарии списват съфорумците тук. Потрес. Няма с кой да станат промените. Всички целокупно са оскотели.
Такива сте всички русофили.
