Новини
Свят »
Русия »
Четирима ранени при нощна атака срещу Киев, украински дрон уби цивилен край Брянск
  Тема: Украйна

Четирима ранени при нощна атака срещу Киев, украински дрон уби цивилен край Брянск

23 Октомври, 2025 06:32, обновена 23 Октомври, 2025 06:38 559 12

  • русия-
  • украйна-
  • атаки-
  • война-
  • пострадали-
  • киев-
  • брянск

Руската армия овладява делтата на река Днепър

Четирима ранени при нощна атака срещу Киев, украински дрон уби цивилен край Брянск - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Един човек загина при украинска атака с дронове в пограничната Брянска област в Русия, съобщиха властите, цитирани от ДПА и БТА.

При нападението, което е било извършено в село Андрейковичи, намиращо се само на няколко километра от украинската граница, има и ранен, написа в Телеграм губернаторът Александър Богомаз.

Русия води опустошителна война срещу Украйна от повече от три години и половина.

Като част от отбранителната си тактатика Киев многократно атакува цели в Русия.

Броят на жертвите и степента на разрушенията са несравними с опустошителните последици от руските действия в Украйна, отбелязва ДПА.

Руските сили превзеха нови две фронтови селища в Югоизточна Украйна и съобщиха, че са установили контрол над остров в Южна Украйна, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от Ройтерс.

Украинската армия, от своя страна, също обяви успехи, идващи от района на град Добропиля в Донецка област, където войските на Киев напредват в рамките на предприета от тях контраатака.

Руските сили започнаха дълго и изтощително настъпление по и около фронтовата линия в Източна Украйна и почти ежедневно съобщават за нови и нови превзети села. Войските на Москва контролират около 19% от украинската територия.

Според руското Министерство на отбраната силите му са превзели Павливка в Запорожка област на югоизток, една от четирите области, които Русия обяви за своя територия, и Иванивка, населен пункт в Днепропетровска област, където руската армия създаде предмостие.

Ведомството допълни, че вчера руската армия е атакувала украинска енергийна инфраструктура в отговор на украински нападения срещу граждански цели в Русия.

По данни на украинските власти шест души са загинали при руските удари в нощта на вторник срещу сряда.

Информацията, която двете страни огласяват в сводките от бойното поле, не може да бъде проверена чрез независим източник.

Рано тази сутрин руските агенции предадоха, като се позоваха на Министерството на отбраната, че въздушнодесантни части и други подразделения са форсирали река Днепър и са установили контрол над остров Карантинний, недалеч от Херсон в южна посока.

Миналата седмица украинските сили казаха, че руската армия безуспешно е опитала да направи десант на острова.

Херсон беше окупиран от руските войски в началото на инвазията им през февруари 2022 г., но още същата година силите на Киев си върнаха града обратно заедно с други части от Херсонска област.

В района на Добропиля в Донецка област 132-ри отделен разузнавателен батальон на украинската армия докладва, че е поел контрола над село Кучерив яр, след като е изтласкал оттам руските сили.

Руски дронове атакуваха украинската столица за втора поредна нощ. Четирима души са ранени, съобщиха властите в ранните часове на днешния ден, цитирани от Ройтерс.

Още новини от Украйна

Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, посочи, че дронове са причинили щети на няколко жилищни и други сгради, включително на детска градина.

Властите в града предупредиха жителите за опасност от възможна ракетна атака срещу столицата.

Вчера при ракетни и безпилотни нападения из цяла Украйна бяха убити шест души, включително две деца. Отделно от това цялата страна се наложи да премине на режим на тока.

Властите определиха ударите като опит за унищожаване на електроенергийната система на Украйна на фона на наближаващата зима.

"Атакувани бяха повечето от регионите на Украйна", каза енергийният министър Свитлана Гринчук. "Това се случва за втори път този месец, което подсказва за методична кампания на врага за унищожаване на украинската енергетика в навечерието на предстоящата зима."

Руското Министерство на отбраната съобщи, че е атакувало украинската енергийна инфраструктура в отговор на украински удари по граждански цели в Русия.

Гринчук обсъди вчерашната атака и нуждите на страната си с американския си колега Крис Райт, който я увери в подкрепата на САЩ за посрещането на зимния сезон.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    06:39 23.10.2025

  • 2 печат се

    11 1 Отговор
    КУРАБИИКИТЕ НА МАИДАНА

    06:42 23.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи их хи

    11 1 Отговор
    Миналата вечер удар по ТЕЦ 5 в Киев. Снощи ТЕЦ 6 и ВЕЦ Вишгородска, русите ги карат по ред на номерата. Кличко добави и, че нещо гори в Горлоовски район.

    Коментиран от #8

    06:48 23.10.2025

  • 6 Хе!

    7 2 Отговор
    Господин Си! Помогнете на своя съсед, че фашистите са го нападнали! Хайде, провеждал война и това е укоримо действие! Но, какво престъпно има да изнесе малко газ за Индия, че и забраняват да го прави, сякаш да даде газ е престапление! По същата причина врътнаха кранчетата за Европа, взривиха Потока и създадоха предпоставки за СВО! Вие, ако посегнете на американски кран и танкер с втечнен гас, знаете ли какво ще последва...!? Ще ви демократизират за норматив! Ще ви обвинят, че с катер превозвате наркотици, ще ви потопят и похвалят какво са направили, а ЦРУ ще работи във вашия тил!!

    06:49 23.10.2025

  • 7 Хахаха!🎺🥳😀

    8 1 Отговор
    Бойци от украинските въоръжени сили в Херсон се маскират като местни цивилни, обличат се в цивилни дрехи и карат велосипеди, съобщи за РИА Новости разузнавателен офицер от парашутната група „Днепър“ с позивна „Бухал“.
    Хахаха! Бягат като хрътки! Преобличат се в цивилни дрехи, за да не ги ударят с дрон, докато бягат.

    06:50 23.10.2025

  • 8 Хе!

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хи их хи":

    Сигурно затова в поледно време тока при нас започна да спира за малко, за да изпълнят молбите на Киев ЕС да им подаде малко ток! Превключват някакви релета и се получава пауза! Накрая Киев няма да има сопствен ток и всичкия ще е нов внос! А на теб ще ти вдигнат не само такса водомер, но и данък сгради! Само на привилегиите на олигарсите няма да се пипа и да плащат както в другите държави! ЕС искал най евтините цигари да са не по малко от 8 евро!

    Коментиран от #10

    06:52 23.10.2025

  • 9 табсо..

    8 1 Отговор
    Железков в бруксел ще обещае на зеления мухал че бг-тата твърдо искат бандерците в е.с..а масква обеща да го подкрепи,та да може кiевската хунта по бърже да замъкне урсулците в тинята

    06:56 23.10.2025

  • 10 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хе!":

    Оххх, приятелю! Отказах цигарите през юни и влязох в болницата. От стреса получих зостер и два пъти припаднах. Три седмици бях в болницата. Искат да ни уморят пенсионерите, затова правят скъпи цигарите! И сега са много скъпи. Аз за цигари давах колкото за храна! Нас ни лъжат, че е вредно, а богатите пушат кубински пури, нагъват свинско и живеят 100 години.

    07:01 23.10.2025

  • 11 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Откакто спрях цигарите, не съм сядал на компютъра. Гледам филмчета на таблета, както съм легнал. Спрях да играя игрички. Иначе преди да спра цигарите играех всеки ден по няколко часа. И сега не съм добре. Изведнъж стана. Направо ме събори!

    07:08 23.10.2025

  • 12 А не бе

    6 1 Отговор
    Тази зима ще бъде много тежка за зелената еуглена и предвожданата от него хунта. Махнат ли Зеленски и Буданов мирът ще настъпи веднага.

    07:14 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания