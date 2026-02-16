Новини
Кметът на Бистрица след палежа в дома му: Видях мотоциклет и хора с маски да бягат

Кметът на Бистрица след палежа в дома му: Видях мотоциклет и хора с маски да бягат

16 Февруари, 2026 09:05 871 17

  • палеж-
  • дом-
  • кмет-
  • бистрица

Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ

Кметът на Бистрица след палежа в дома му: Видях мотоциклет и хора с маски да бягат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Запалиха колата и входната врата на кмета на Бистрица - Самуил Попов. За случая съобщи самия той в ефира на "Здравей, България". По думите му палежът е станал около 1:30 часа след полунощ.

„Чух нещо като експлозия. Погледнах към двора и видях, че автомобилът ми гори вътре в имота. Веднага се обадих на 112“, разказа Попов.

Малко по-късно дим започнал да влиза и в къщата. Впоследствие той установил, че е била подпалена и входната врата.

„Двама души са влезли, сипали са запалима течност и така е започнал да гори автомобилът, а след това са подпалили и входната врата“, обясни кметът.

Попов твърди, че е видял мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва, а на камерите видял, че лицата носят маски.

Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.

Припомняме, че на 11 юли 2025 г. беше извършено нападение срещу секретарката в офиса на кмета – двама маскирани влязоха с бухалха. Тогава Попов смяташе, че се оказва натиск заради това, че някой печели от наем на общински площи. Този път обаче не знае дали има връзка със същия случай и се надява разследването да доведе до резултат.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какаушева

    5 4 Отговор
    тоя от пепейките ли е

    Коментиран от #6

    09:07 16.02.2026

  • 2 Мътна работа

    6 1 Отговор
    ...и в тази Бистрица...

    Коментиран от #11

    09:08 16.02.2026

  • 3 Комисар Корадо Катани

    0 6 Отговор
    „Двама души са влезли, сипали са запалима течност и така е започнал да гори автомобилът, а след това са подпалили и входната врата“, обясни кметът.

    По-скоро са хвърлили запалителна бомба и никъде на са влизали, каквото се мъчи да внушава кмета.

    09:09 16.02.2026

  • 4 Даниел

    10 2 Отговор
    На горкия кмет няма кой да му помогне!
    МВР и прокуратурата са безпомощни организации!

    09:10 16.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Земи за милиарди на Витоша.

    09:11 16.02.2026

  • 6 Разбрах

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "какаушева":

    Че си кака на някоя...Ушева :)

    09:11 16.02.2026

  • 7 побърканяк

    10 0 Отговор
    бистришките тигри са изпълнили заповедите на централния си нападател.

    09:12 16.02.2026

  • 8 Мнение

    8 2 Отговор
    След няколко дни Бойко Рашков ще вкарва тези отрепки от делта гард по 30 парчета в килия заедно с къдравия набеден за министър. Има структури в МВР, на които им се повръща от непозволената власт, която упражнява Пеевски в МВР. ГДБОП например.

    09:12 16.02.2026

  • 9 Ето ви колко работят престъпниците по сл

    5 0 Отговор
    ...от службите И полЮциите на прасетата буда и шишо, подпалват и убиват и заплашват за втори път с убийство кметове...Тука вървят по същия сценарии като с кметиците на Младостите - Иванчева и Петрова преди да бетонират и последните зелени площи в кварталите на Младостите, в момента тече бетониране на цяла Бистрица, това не е вече село, а цял град с жилищни квартали с блокове отгоре и отдолу на Бистрица....Мутренската мафия на банкята и свинята убиват, ако някой им пречи да унищожават всички зелени площи и да бетонират некачествените си коптори, които никнат вече като гъби на всеки квадрат зелена площ на територията - за няма и месец изниква 6 етажени блоковр вече! Явно откраднатите милиарди от източения до стотинка държавен валутен и златен резерв ще са за това - за бетониране и унищожаване на територията и всички населени места...

    09:20 16.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 глоги

    3 3 Отговор
    входната врата НА ДОМА,на кмета, на Бистрица - Самуил Попов. Кметът няма входна врата! Той не е сграда,а е човек с тяло.

    Коментиран от #16, #17

    09:22 16.02.2026

  • 13 нунчо

    2 2 Отговор
    Има ли общински паркинг в крайдунавският град кмета само е шамаросан сигурно заради паркинга

    09:29 16.02.2026

  • 14 Механик

    1 0 Отговор
    Виждал съм как бягат хора с маски. Ама мотоциклет как бяга не съм и много ми се иска да видя.

    09:34 16.02.2026

  • 15 ИСТИНАТА Е ТАКАВА

    1 1 Отговор
    КМЕТА ДА МУ СЕ ЗАЧИСЛИ 7/62/25 ПРОБИВА ТИКВИ КАРПУЗИ ПРАСЕТА БУКЛУЦИ СУГУРНА РАБОТА ТУЛОВСКИЙ ТОКАРЬОВ.

    09:35 16.02.2026

  • 16 Ламата от Коиловци

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "глоги":

    Как да няма вход кмета, бе. Ами задната чакра за какво му е?
    Я виж Терзията от София какъв голям вход има! Цели 15-16 е посещавал колегата от Петрохан, да му отпушва енергийния канал.

    09:36 16.02.2026

  • 17 Входни врати

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "глоги":

    се продават по магазините за дограма. Като си купи кмета входна врата, тя става негова собственост и е входна врата на кмета. Ама на вас джензитата трябва много обстоятелствено да ви се обяснява. От тия гаджети сте въобще извън реалността.

    09:37 16.02.2026

