Кметът на Бистрица след палежа в дома му: Видях мотоциклет и хора с маски да бягат

Запалиха колата и входната врата на кмета на Бистрица - Самуил Попов. За случая съобщи самия той в ефира на "Здравей, България". По думите му палежът е станал около 1:30 часа след полунощ.
„Чух нещо като експлозия. Погледнах към двора и видях, че автомобилът ми гори вътре в имота. Веднага се обадих на 112“, разказа Попов.
Малко по-късно дим започнал да влиза и в къщата. Впоследствие той установил, че е била подпалена и входната врата.
„Двама души са влезли, сипали са запалима течност и така е започнал да гори автомобилът, а след това са подпалили и входната врата“, обясни кметът.
Попов твърди, че е видял мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва, а на камерите видял, че лицата носят маски.
Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.
Припомняме, че на 11 юли 2025 г. беше извършено нападение срещу секретарката в офиса на кмета – двама маскирани влязоха с бухалха. Тогава Попов смяташе, че се оказва натиск заради това, че някой печели от наем на общински площи. Този път обаче не знае дали има връзка със същия случай и се надява разследването да доведе до резултат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 какаушева
Коментиран от #6
09:07 16.02.2026
2 Мътна работа
Коментиран от #11
09:08 16.02.2026
3 Комисар Корадо Катани
По-скоро са хвърлили запалителна бомба и никъде на са влизали, каквото се мъчи да внушава кмета.
09:09 16.02.2026
4 Даниел
МВР и прокуратурата са безпомощни организации!
09:10 16.02.2026
5 Последния Софиянец
09:11 16.02.2026
6 Разбрах
До коментар #1 от "какаушева":Че си кака на някоя...Ушева :)
09:11 16.02.2026
7 побърканяк
09:12 16.02.2026
8 Мнение
09:12 16.02.2026
9 Ето ви колко работят престъпниците по сл
09:20 16.02.2026
12 глоги
Коментиран от #16, #17
09:22 16.02.2026
13 нунчо
09:29 16.02.2026
14 Механик
09:34 16.02.2026
15 ИСТИНАТА Е ТАКАВА
09:35 16.02.2026
16 Ламата от Коиловци
До коментар #12 от "глоги":Как да няма вход кмета, бе. Ами задната чакра за какво му е?
Я виж Терзията от София какъв голям вход има! Цели 15-16 е посещавал колегата от Петрохан, да му отпушва енергийния канал.
09:36 16.02.2026
17 Входни врати
До коментар #12 от "глоги":се продават по магазините за дограма. Като си купи кмета входна врата, тя става негова собственост и е входна врата на кмета. Ама на вас джензитата трябва много обстоятелствено да ви се обяснява. От тия гаджети сте въобще извън реалността.
09:37 16.02.2026