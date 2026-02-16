Новини
Швеция прокарва оптични кабели до Канада и Япония

16 Февруари, 2026

Проектът Polar Connect е приоритетен за ЕС и е на стойност над 2,35 милиарда долара

Швеция прокарва оптични кабели до Канада и Япония - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова

Швеция възнамерява активно да участва в полагането на оптични кабели от град Кируна под ледовете на Арктика до Северна Америка. Проектът Polar Connect е приоритетен за ЕС и ще струва над 21 млрд. крони (2,35 млрд. USD), съобщи телевизионният канал SVT.

Точките на свързване ще бъдат Швеция, Норвегия, Канада, Аляска, Япония и Южна Корея; системата с обща дължина от 10 500 км се очаква да бъде пусната в експлоатация до 2030 г. Кабелите ще минават по суша от Кируна до бреговете на Норвегия, след това под вода през Свалбард до Азия и Северна Америка.

Правителството на кралството вече реши да постави ледоразбивач за полагане, наблюдение и поддръжка на участъци от кабелната система. За тази цел Швеция е отделила 118 млн. крони (13,22 млн. USD). Проектът се изпълнява от Шведския съвет за научни изследвания, Секретариата за полярни изследвания, мрежата от научни и образователни организации Nordunet и компанията за цифрова инфраструктура Global Connect.


Швеция
Оценка 5 от 1 гласа.
  1

