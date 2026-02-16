Бившият директор на Google с 43 г. по-млада любовница

Бившият изпълнителен директор на Google Ерик Шмид е забелязан в компанията на 27-годишната моделка Глория-Софи Бурканд, пише Daily Mail, цитиран от dnes.bg.
Тя е с 43 години по-млада от 70-годишния милиардер, който пък е с 21 години по-възрастен от баща ѝ - германския политик Маркус Сьодер.
Сьодер е бил премиер на провинция Бавария в продължение на много години и ръководи влиятелната консервативна партия Християнсоциален съюз, младшият партньор на основната консервативна сила ХДС.
Двойката прекарва много време заедно през последните седмици. Шмид и Бурканд пътуваха из Съединените щати, Индия и Европа и бяха видени заедно на Световния икономически форум в Давос. Източник, близък до Шмид, твърди, че милиардерът не я смята за своя любовница и твърди, че са просто „близки приятели“.
