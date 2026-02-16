Бившият директор на Google с 43 г. по-млада любовница

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Понеделникът може да Ви направи по-чувствителни към напрежението около Вас. Добре е да се предпазите от излишни стимули. Денят е подходящ за вътрешно освобождаване и завършване. Вечерта е време за покой и тишина.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят Ви поставя в центъра на вътрешни процеси. Възможно е да усетите силен импулс за действие или изразяване. Добре е да задържите енергията и да я насочите навътре. Вечерта носи яснота и вътрешно подравняване.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят може да донесе напрежение, свързано с контрол и отговорности. Добре е да не натоварвате себе си с повече, отколкото е нужно. Това е момент за приключване и освобождаване. Вечерта носи усещане за стабилност чрез покой.

Стрелец (23.11 - 22.12) Понеделникът активира желание за движение и промяна. Добре е обаче да не бързате да действате. Денят е по-подходящ за осъзнаване, отколкото за реализация. Вечерта носи нужда от тишина и вътрешен фокус.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят е интензивен и изисква самоконтрол. Вътрешният импулс е силен, но реакцията не е задължителна. Това е момент за освобождаване от стари емоции. Вечерта е подходяща за дълбоко вътрешно изчистване.

Везни (24.09 - 23.10) Понеделникът може да донесе вътрешно напрежение в отношенията. Не е подходящ момент за изясняване или настояване. Денят Ви приканва да оставите нещата да отлежат. Вечерта носи нужда от дистанция и равновесие.

Дева (24.08 - 23.09) Денят може да Ви натовари психически, ако се опитвате да контролирате всичко. Това е време за освобождаване от ненужни задължения. Добре е да намалите темпото и очакванията. Вечерта носи възможност за вътрешно успокояване.

Лъв (24.07 - 23.08) Понеделникът може да Ви постави в ситуации на вътрешно противопоставяне. Желанието за действие е силно, но моментът изисква сдържаност. Добре е да не влизате в конфликти. Вечерта е подходяща за отдръпване и яснота.

Рак (22.06 - 23.07) Денят Ви насочва към дълбоки вътрешни процеси. Може да усетите напрежение, което няма нужда веднага да бъде изразено. Позволете си да наблюдавате, без да реагирате. Вечерта носи нужда от покой и защита на личното пространство.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят активира мислите и вътрешния диалог. Възможно е да усетите напрежение между идеи и реалност. Добре е да не взимате прибързани решения. Вечерта е подходяща за освобождаване от излишна информация.

Телец (21.04 - 21.05) Понеделникът може да донесе вътрешно напрежение, свързано с очаквания или отговорности. Добре е да не насилвате процесите. Денят е подходящ за приключване, а не за поставяне на нови цели. Вечерта носи нужда от спокойствие и заземяване.