Бившият директор на Google с 43 г. по-млада любовница

16 Февруари, 2026 09:12 840 14

Източник, близък до Ерик Шмид, твърди, че милиардерът не я смята за своя любовница и твърди, че са просто „близки приятели“

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият изпълнителен директор на Google Ерик Шмид е забелязан в компанията на 27-годишната моделка Глория-Софи Бурканд, пише Daily Mail, цитиран от dnes.bg.

Тя е с 43 години по-млада от 70-годишния милиардер, който пък е с 21 години по-възрастен от баща ѝ - германския политик Маркус Сьодер.

Сьодер е бил премиер на провинция Бавария в продължение на много години и ръководи влиятелната консервативна партия Християнсоциален съюз, младшият партньор на основната консервативна сила ХДС.

Двойката прекарва много време заедно през последните седмици. Шмид и Бурканд пътуваха из Съединените щати, Индия и Европа и бяха видени заедно на Световния икономически форум в Давос. Източник, близък до Шмид, твърди, че милиардерът не я смята за своя любовница и твърди, че са просто „близки приятели“.


  • 1 евала!

    2 0 Отговор
    бърка в буркана

    09:13 16.02.2026

  • 2 ДОКАЗАНО

    3 0 Отговор
    ПАРАТА НЕМА ВЪЗРАСТ

    09:14 16.02.2026

  • 3 хехе

    4 0 Отговор
    златотърсачката е уцелила джакпота.

    09:16 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахаха

    3 0 Отговор
    Мацето като му направи една Фирка, и Бърза Помощ търчи да го интубира!

    09:17 16.02.2026

  • 6 Реалист

    4 0 Отговор
    Тоя със сигурност присъства в доситетата на Епстийн, дърт мръсник...и алчна кОв ра!

    09:17 16.02.2026

  • 7 Сила

    4 0 Отговор
    Гугъл знае и може всичко !!!

    09:17 16.02.2026

  • 8 глоги

    1 0 Отговор
    Бившият директор на "Google" Е с 43 г. по-млада ОТ НЕГО любовница.

    09:20 16.02.2026

  • 9 Айде другия път

    2 0 Отговор
    Поне с 50 години по-млада!!!

    09:20 16.02.2026

  • 10 Въй

    0 0 Отговор
    Шмидт пътува с Буркан.

    09:25 16.02.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    Педофилството е навсякъде при богатите

    09:26 16.02.2026

  • 12 въпросче

    0 0 Отговор
    На моделката Глория-Софи Бурканд защо не е поместена нейна снимка?!?!

    09:28 16.02.2026

  • 13 Сзо

    0 0 Отговор
    Браво на човека. Има пари, угажда си.

    09:35 16.02.2026

  • 14 БеГемот

    0 0 Отговор
    И аз искам така....ама ще ме обвинят в педофилия хахаха...

    09:40 16.02.2026