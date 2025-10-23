Орбан: Само в Унгария може да бъде постигнат мир за войната в Украйна

Унгария е единствената държава, където може да се сключи мирно споразумение за войната в Украйна, заяви премиерът Виктор Орбан по време на реч, посветена на годишнината от антисъветското въстание от 1956 г., предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Орбан изтъкна, че само Будапеща може да осигури неутрална територия за подобни преговори, тъй като поддържа отворени дипломатически канали както с Вашингтон, така и с Москва.

Междувременно стана ясно, че планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща е била отложена за по-късен етап.

В изказването си унгарският премиер заяви още, че според него „Украйна отдавна вече не е суверенна държава“ и подчерта, че не желае страната да става член на Европейския съюз. Вместо това Орбан предложи създаване на специални партньорски отношения между ЕС и Украйна, които да не включват пълноправно членство.