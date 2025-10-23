Орбан: Само в Унгария може да бъде постигнат мир за войната в Украйна

Унгария е единствената държава, където може да се сключи мирно споразумение за войната в Украйна, заяви премиерът Виктор Орбан по време на реч, посветена на годишнината от антисъветското въстание от 1956 г., предава Ройтерс, цитирана от БТА.
Орбан изтъкна, че само Будапеща може да осигури неутрална територия за подобни преговори, тъй като поддържа отворени дипломатически канали както с Вашингтон, така и с Москва.
Междувременно стана ясно, че планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща е била отложена за по-късен етап.
В изказването си унгарският премиер заяви още, че според него „Украйна отдавна вече не е суверенна държава“ и подчерта, че не желае страната да става член на Европейския съюз. Вместо това Орбан предложи създаване на специални партньорски отношения между ЕС и Украйна, които да не включват пълноправно членство.
1 Мир в Украйна ще има
16:39 23.10.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #3, #8
16:40 23.10.2025
3 честен ционист
До коментар #2 от "Сатана Z":В Одеса има 300000 българи, останалите са евреи.
16:41 23.10.2025
4 Дориана
Коментиран от #13
16:42 23.10.2025
5 си дзън
16:44 23.10.2025
6 Последния Софиянец
16:45 23.10.2025
7 Ти да видиш
16:45 23.10.2025
8 което е по-интересно е
До коментар #2 от "Сатана Z":Делиормана и Кърджали ще се върне където му е мястото, барабар с Варна и Филибе.
16:49 23.10.2025
9 Петров
16:51 23.10.2025
10 Още от лятото е слънчасал🌞🔆
Как пък точно в Унгария ще бъде сключен мира?
16:54 23.10.2025
11 Откога пък Орбан
Много си е повярвал този.
16:56 23.10.2025
12 Да се чете
16:57 23.10.2025
13 Аман от
До коментар #4 от "Дориана":Глупости!
16:58 23.10.2025
14 Владко Кузов /последния софиянец/
16:59 23.10.2025
15 Орбан,
Блъскат си тиквите един в друг, сума пари похарчиха за безполезни срещи и разговори и резултат- нула.
Тръмп стои е основата на цялата врява и целият му аматьорски екип. Просто няма един опитен в администрацията му да му каже как се прави тая работа!
Стана за смях!
Лошото е, че бута фитили на Путин и му надува балона, инак Путин отдавна да е клекнал.
Тръмп е виновен войната да продължава.
Коментиран от #18
17:03 23.10.2025
17 Pyccкий Карлик
А вие ? 😁😁😁
17:06 23.10.2025
18 То и ти отдавна
До коментар #15 от "Орбан,":трябваше да разбереш, че всичко е да си чешат езици и да блеят агнетата, докато САЩ точи Европа. САЩ от тази война печели стотици милиарди. Колко трябва да си глупав, за да вярваш, че иска да спре войната? Света се движи от власт и пари.
17:08 23.10.2025
19 !!!?
Само като слушат човек как Копейките слухтят да чуят, че е превзел някоя деревня и обезумяват от разочарование !
17:20 23.10.2025
20 Майна
,,Орбан подчерта, че „коалицията на желаещите“ трябва да бъде преименувана на „коалиция на желаещите да умрат за Украйна“. „Конфликтът в Украйна вече щеше да е приключил, ако Европа не беше възпрепятствала мироопазващите усилия“, каза той.
17:28 23.10.2025
21 Тити
17:47 23.10.2025