Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Само в Унгария може да бъде постигнат мир за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Орбан: Само в Унгария може да бъде постигнат мир за войната в Украйна

23 Октомври, 2025 16:37 729 21

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • мир-
  • войната-
  • украйна

Унгарският премиер се обяви против членството на Украйна в ЕС и предложи специални отношения с блока

Орбан: Само в Унгария може да бъде постигнат мир за войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария е единствената държава, където може да се сключи мирно споразумение за войната в Украйна, заяви премиерът Виктор Орбан по време на реч, посветена на годишнината от антисъветското въстание от 1956 г., предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Орбан изтъкна, че само Будапеща може да осигури неутрална територия за подобни преговори, тъй като поддържа отворени дипломатически канали както с Вашингтон, така и с Москва.

Още новини от Украйна

Междувременно стана ясно, че планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща е била отложена за по-късен етап.

В изказването си унгарският премиер заяви още, че според него „Украйна отдавна вече не е суверенна държава“ и подчерта, че не желае страната да става член на Европейския съюз. Вместо това Орбан предложи създаване на специални партньорски отношения между ЕС и Украйна, които да не включват пълноправно членство.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мир в Украйна ще има

    7 11 Отговор
    когато САЩ си отиде зад океана, европейските народи изхвърлят продажните урсули и украинският народ погне фашиста зеленски.

    16:39 23.10.2025

  • 2 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Унгария се надява да получи част от баницата при разделянето на 404 от Тръмп и Путин.Все пак в Закарпатието има Унгарско малцинство и е нормално да се върне там където му е мястото

    Коментиран от #3, #8

    16:40 23.10.2025

  • 3 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    В Одеса има 300000 българи, останалите са евреи.

    16:41 23.10.2025

  • 4 Дориана

    4 4 Отговор
    Когато Европа бъде унищожена и ЕС се разпадне кой ще понесе отговорността за грешните си решения . В мирно време да запалят Трета Световна война това означава , че Европа трябва да е готова на загуби. Трябва да са наясно с последиците.

    Коментиран от #13

    16:42 23.10.2025

  • 5 си дзън

    8 2 Отговор
    Като си спомним за Будапещенското споразумение - не мерси.

    16:44 23.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Винаги България е била посредник между Русия и Запада.Орбан къде се бута?

    16:45 23.10.2025

  • 7 Ти да видиш

    5 2 Отговор
    И тоа ли взе да шмърка?

    16:45 23.10.2025

  • 8 което е по-интересно е

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Делиормана и Кърджали ще се върне където му е мястото, барабар с Варна и Филибе.

    16:49 23.10.2025

  • 9 Петров

    7 6 Отговор
    Плюйте Орбан, ама в Унгария се дават осигуровки, премии за повече деца на работещи Унгарци и плащащи данъци, и политиката му е да не приема мигранти да ги хрантути. Използва Руския газ защото му е на сметка. На Урсулите затова и за много други неща не им изнася.

    16:51 23.10.2025

  • 10 Още от лятото е слънчасал🌞🔆

    8 2 Отговор
    Този толуп копае дъното с брутална скорост и ентусиазъм...🤣
    Как пък точно в Унгария ще бъде сключен мира?

    16:54 23.10.2025

  • 11 Откога пък Орбан

    8 2 Отговор
    има думата какво ще става с Украйна и ЕС?
    Много си е повярвал този.

    16:56 23.10.2025

  • 12 Да се чете

    6 1 Отговор
    Само в Унгария може да бъде постигнат мир за войната в Украйна ....... при условията на Путлер.

    16:57 23.10.2025

  • 13 Аман от

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Глупости!

    16:58 23.10.2025

  • 14 Владко Кузов /последния софиянец/

    1 1 Отговор
    КУ-КУ

    16:59 23.10.2025

  • 15 Орбан,

    3 5 Отговор
    Тръмп и Путин така и не загряха, че мир без Украйна и ЕС не е възможен!

    Блъскат си тиквите един в друг, сума пари похарчиха за безполезни срещи и разговори и резултат- нула.

    Тръмп стои е основата на цялата врява и целият му аматьорски екип. Просто няма един опитен в администрацията му да му каже как се прави тая работа!

    Стана за смях!

    Лошото е, че бута фитили на Путин и му надува балона, инак Путин отдавна да е клекнал.

    Тръмп е виновен войната да продължава.

    Коментиран от #18

    17:03 23.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор
    Xoчy жить в Pyccкий Мир !!!
    А вие ? 😁😁😁

    17:06 23.10.2025

  • 18 То и ти отдавна

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Орбан,":

    трябваше да разбереш, че всичко е да си чешат езици и да блеят агнетата, докато САЩ точи Европа. САЩ от тази война печели стотици милиарди. Колко трябва да си глупав, за да вярваш, че иска да спре войната? Света се движи от власт и пари.

    17:08 23.10.2025

  • 19 !!!?

    2 2 Отговор
    Орбан не разбра ли, че Путлер бита карта...с тази война сам се закопа !
    Само като слушат човек как Копейките слухтят да чуят, че е превзел някоя деревня и обезумяват от разочарование !

    17:20 23.10.2025

  • 20 Майна

    1 1 Отговор
    Браво на Орбан!
    ,,Орбан подчерта, че „коалицията на желаещите“ трябва да бъде преименувана на „коалиция на желаещите да умрат за Украйна“. „Конфликтът в Украйна вече щеше да е приключил, ако Европа не беше възпрепятствала мироопазващите усилия“, каза той.

    17:28 23.10.2025

  • 21 Тити

    0 2 Отговор
    Мокрите сънища на Унгарският диктатор.

    17:47 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания