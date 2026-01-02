Броят на жертвите от удара на украинските въоръжени сили по кафене и хотел в село Хорли в Херсонска област достигна 28, съобщи кримското Министерство на здравеопазването.

„За съжаление, не беше възможно да се спаси жената, която преди това беше хоспитализирана в Централната районна болница в Джанкой“, се казва в публикация в Telegram от министерството

В момента 14 жертви остават в болници в републиката. Двама от тях - възрастен и дете - са в тежко състояние, а останалите са в средно тежко, уточни Министерството на здравеопазването.

Украинските въоръжени сили отрекоха твърденията на областния управител на окупираната Херсонска област Володимир Салдо, че Украйна е ударила кафене в курорта Хорли в Херсонска област в навечерието на Нова година, което е довело до жертви сред цивилното население.

Както заяви Дмитро Лихови, говорител на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, в коментар за „Суспилное“, цитиран от УНИАН, украинските отбранителни сили се придържат към нормите на международното хуманитарно право.

Отбелязва се, че информацията за пораженията, нанесени от украинските отбранителни сили в нощта на 1 януари 2026 г., е публикувана на официалните страници в социалните медии на Генералния щаб на украинските отбранителни сили и е изчерпателна.

„Украинските отбранителни сили се придържат към нормите на международното хуманитарно право и нанасят удари само по вражески военни обекти, руски горивно-енергийни съоръжения и други законни цели, за да намалят военния потенциал на страната агресор“, подчерта Лихови.

Същевременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили отбелязва, че руските пропагандисти и военно-политическото ръководство на Руската федерация многократно са прибягвали до дезинформация и неверни твърдения, по-специално за да повлияят на международните партньори на Украйна и на мирните преговори.