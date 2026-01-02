Новини
Свят »
Украйна »
Жертвите на удара по кафенето в курорта Хорли вече са 28, Киев отрича да има нещо общо с нападението
  Тема: Украйна

Жертвите на удара по кафенето в курорта Хорли вече са 28, Киев отрича да има нещо общо с нападението

2 Януари, 2026 14:00 2 353 83

  • хорли-
  • украйна-
  • русия

Руските пропагандисти и военно-политическото ръководство на Руската федерация многократно са прибягвали до дезинформация, твърди украинската страна

Жертвите на удара по кафенето в курорта Хорли вече са 28, Киев отрича да има нещо общо с нападението - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите от удара на украинските въоръжени сили по кафене и хотел в село Хорли в Херсонска област достигна 28, съобщи кримското Министерство на здравеопазването.

„За съжаление, не беше възможно да се спаси жената, която преди това беше хоспитализирана в Централната районна болница в Джанкой“, се казва в публикация в Telegram от министерството

В момента 14 жертви остават в болници в републиката. Двама от тях - възрастен и дете - са в тежко състояние, а останалите са в средно тежко, уточни Министерството на здравеопазването.

Украинските въоръжени сили отрекоха твърденията на областния управител на окупираната Херсонска област Володимир Салдо, че Украйна е ударила кафене в курорта Хорли в Херсонска област в навечерието на Нова година, което е довело до жертви сред цивилното население.

Както заяви Дмитро Лихови, говорител на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, в коментар за „Суспилное“, цитиран от УНИАН, украинските отбранителни сили се придържат към нормите на международното хуманитарно право.

Отбелязва се, че информацията за пораженията, нанесени от украинските отбранителни сили в нощта на 1 януари 2026 г., е публикувана на официалните страници в социалните медии на Генералния щаб на украинските отбранителни сили и е изчерпателна.

Украинските отбранителни сили се придържат към нормите на международното хуманитарно право и нанасят удари само по вражески военни обекти, руски горивно-енергийни съоръжения и други законни цели, за да намалят военния потенциал на страната агресор“, подчерта Лихови.

Същевременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили отбелязва, че руските пропагандисти и военно-политическото ръководство на Руската федерация многократно са прибягвали до дезинформация и неверни твърдения, по-специално за да повлияят на международните партньори на Украйна и на мирните преговори.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахахахааа

    89 3 Отговор
    Странно, кой ли ще да е?

    Коментиран от #35, #41, #43

    14:02 02.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    86 5 Отговор
    Освен пряката денацификация, която постигна СВО, тя постига и непряка. Продължаването на СВО доведе до тежки и необратими психични разтроиства у нашето жълтнопаветно. Вече са ходещи зомбита, вярват само на киев, кая и мърцула и спокойно могат да се считат за денацифицирани.

    Коментиран от #61

    14:02 02.01.2026

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    71 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #25, #66

    14:03 02.01.2026

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    52 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:03 02.01.2026

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    41 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:03 02.01.2026

  • 6 Бако

    81 8 Отговор
    Точно пък украинските сили се били придържали към международното право - моля ви се ... нацисти, фашисти и зиониси мвждународно право не спазват.

    14:03 02.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    68 4 Отговор
    Едно и също всеки път, правят золум след което хленчат, не бяхме ние. Не сте вие, поне не сами със англосаксонските си господари заедно сте.

    14:04 02.01.2026

  • 8 Рошавия Борко

    57 6 Отговор
    Заедно го направихме. Но Киевската хунта я достраша. Знае, че всеки си плаща сметката.

    14:04 02.01.2026

  • 9 Е как бе

    63 6 Отговор
    Нали бяха руски военни убитите? Тия фашисти повече от цигани лъжат 😄 Права е Русия! Само кютук за тероризма и фашизма!

    14:05 02.01.2026

  • 10 Удряй Путине

    50 5 Отговор
    Лъжат бандерите. Шубето е голям страх.

    14:05 02.01.2026

  • 11 Мдааа

    52 5 Отговор
    Страшни наглеци са тия ykpoпите ци😬

    14:05 02.01.2026

  • 12 Факти

    11 48 Отговор
    Хората в Хорли си живееха спокойно преди да дойдат путиновите орди.

    Коментиран от #17

    14:08 02.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    50 4 Отговор
    Съвсем ги ошашавихте жълтопаветните сега. До одеве твърдяха, че това били руски военни, че украинците имали право да убиват цивилни, цвилеха от възторг. А сега...?

    14:08 02.01.2026

  • 14 Я по жалко нещо

    47 5 Отговор
    от тази световна из мет в Украйна не съм виждал. Лъжат като нашето киро простото.

    14:08 02.01.2026

  • 15 Българин

    41 6 Отговор
    Ама то Киев все чиста паница.Оправдания.вие сте върли терористи.Незнам защо България подкрепя терористична Украйна.Много умело всеки път лъжат.

    14:09 02.01.2026

  • 16 Удри

    8 43 Отговор
    по изродите руски!

    Коментиран от #19, #27, #42

    14:09 02.01.2026

  • 17 Ами

    41 7 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Не ръчкай Мечката и ще си живееш спокойно във ВСУблатото.

    14:10 02.01.2026

  • 18 Само питам

    39 4 Отговор
    То има ли нещо което укрите да не са отрекли ? Например пазара дето удариха , или плажа ....

    Коментиран от #63

    14:10 02.01.2026

  • 19 Макаренков

    14 3 Отговор

    До коментар #16 от "Удри":

    имаме ти номера на подметките .

    14:11 02.01.2026

  • 20 Валерий Герасимов, началник щаб

    7 30 Отговор
    Тази тема е приключена, Русия вече отмъсти !!!
    Вече бутнахме два електрически стълба в Запорожие, хватит !!! Време е за празници, банкети, гъвкави адютантки с къси поли.....те таквиз генералски му работи. Наздоррровья.....хлъц 🎅🎅🎅

    14:13 02.01.2026

  • 21 До сега

    29 5 Отговор
    не съм срещал престъпник който да признае че е извършил престъпление! Хунтата не прави изключение, менторите и също!

    14:14 02.01.2026

  • 22 хо-хо !

    28 5 Отговор
    Доскоро си мислех , че усраинец освен бандюха , друго нищо не става ....А се оказа , че са и наглеци , на всичкото отгоре ....Затова да си понясат пердаха още години , никой няма да ги съжалява повече.

    Коментиран от #31

    14:16 02.01.2026

  • 23 БПФ

    25 4 Отговор
    Да, бе... не бяхте вие - папуасците бяха !!!

    Русия трябва да спре да жали укpoпските зверoве !!!

    Коментиран от #32

    14:17 02.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путин

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Не мога ве, децата ни са на запад. Ахахах

    14:18 02.01.2026

  • 26 Интересно,

    3 25 Отговор
    че от 27 загинали руснаците споменават само 7 като 4 от тях са жени и едно момиче на 17г. Явно крият имената на другите 20 които най-вероятно са руски офицери.

    14:18 02.01.2026

  • 27 Той Бог

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "Удри":

    те е ударил достатъчно - оправяне няма.

    14:19 02.01.2026

  • 28 Може пък

    14 7 Отговор
    Да казват истината украинците. Натовските сили може да са стреляли и без тяхно знание, че въпреки, че обикновено ги уведомяват защото после Зеленски и оня Подоляк почват да се хвалят.

    14:20 02.01.2026

  • 29 ВВП

    21 3 Отговор
    Окропитекът е много подла сган..

    14:21 02.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Валерий Герасимов, началник щаб

    5 12 Отговор

    До коментар #23 от "БПФ":

    "...Русия трябва да спре да жали укpoпските зверoве !!!..
    "

    Не бъди узколоб и узкоглаз като мангориц !!!
    Русия не убива, не мъсти. Зеленски, Ермак, Буданов си живеят живота, обиколиха света пет пъти, станаха милиардери !!! Русия е велика, Русия е над тези неща.
    Какво значат някви четири починали генерали, запалили се 28 офицера, някви жени в Белгород ?
    Русия има още много, Русия сила.....еееейййй....🎅

    Коментиран от #50

    14:25 02.01.2026

  • 33 ха-ха

    22 2 Отговор
    Да се надяваме , че тая година Путин ще ни отърве от тия досадни новини за усраинците ! Дано ! Аман от каласи , мерцовци , макрони , мелони и .........зелени гномове .

    14:27 02.01.2026

  • 34 Българин

    4 14 Отговор
    Путлер ги утрепа.Всрки ден в който той продължава войната е още един ден живот за него.

    14:27 02.01.2026

  • 35 Европеец

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахахааа":

    Прочетох само заглавието и мога да кажа уверено, че по нагли от украинците няма..... Виновен е Путин, че продължава да пипа меко и има здрави нерви...

    14:28 02.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Град Козлодуй

    2 4 Отговор
    Дано се оправят хората.

    14:28 02.01.2026

  • 38 Екзорсиста

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "Маргарет Тачър":

    Един кол в сърцето на този вампир Тачър за да миряса !

    14:29 02.01.2026

  • 39 Демократ

    2 18 Отговор
    Руснаците и русофилите да се считат за иzроди.

    Коментиран от #46

    14:29 02.01.2026

  • 40 хо-хо !

    17 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мисля":

    Личен контакт с тях не съм имал , но ги виждам в Джъмбо и Кауфланд какво представляват . Държанието им ме кара да си мисля , че не те , а аз съм в чужда държава .

    14:29 02.01.2026

  • 41 Мисит

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахахааа":

    Хусите,,,,

    14:30 02.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахахаха

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахахааа":

    Е кой да е? Раша? Някой да помни, как путлера дойде на власт със сриването до земята на блок в раша с цивилни? За да бъде нападната Чечня?

    14:30 02.01.2026

  • 44 хо-хо !

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мисля":

    За поляците сме единодушни - големи гадове са , нечистоплътни и несимпатични ...

    14:31 02.01.2026

  • 45 6367

    13 1 Отговор
    Киев отрича отново и отново, но всеки път това се потвърждава — шамарите гърмят едни след други!

    14:31 02.01.2026

  • 46 Републиканец

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Демократ":

    Най обичам демократи да ми смммм чаттт х.....я .

    14:31 02.01.2026

  • 47 Квартал 95

    15 1 Отговор
    Ама тези наистина лъжат много повече от циганите..Зеленото ли ги кара или винаги са си били такива? Всички други гадости, които правят, най-вече срещу сънародниците си - просто не ми ги побира главата.

    14:32 02.01.2026

  • 48 ВВП

    11 3 Отговор
    Насладете се на заравняването на Херсон и Киев ..Ще бъде библейско зрелище .

    Коментиран от #52

    14:33 02.01.2026

  • 49 С.Корейска ракета е уда рила

    2 9 Отговор
    Пиянката на монголите от могучая.
    Няма никакви цивилни и деца

    14:34 02.01.2026

  • 50 ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Мара, ба , джудж ! Как дела , а ?!

    Коментиран от #54

    14:34 02.01.2026

  • 51 Макробиолог

    10 1 Отговор
    Отричат,сричат...се тая.Ефекта е че решението е принято--укр се сбогува и с Одеса и Николаев.

    14:35 02.01.2026

  • 52 Така е ПЕТУШОК

    4 11 Отговор

    До коментар #48 от "ВВП":

    Вече 12 год ху ЙЛО педофила превзема ДОНБАС и селото ПОКРОВСК
    хехехехехехе

    Коментиран от #71

    14:37 02.01.2026

  • 53 ВВП

    9 3 Отговор
    Как ще цвърчат от Киев ..Насладете се .Зелю и режима са пътници .Всякакъв шанс за преговори се изпариха ...

    Коментиран от #57

    14:38 02.01.2026

  • 54 Валерий Герасимов, началник щаб

    2 7 Отговор

    До коментар #50 от "ха-ха":

    "...Как дела..."

    Ахуительно....
    От сутринта с Митята Медведев нападнахме Финландия, после бутнах някви стълвове в Запорожие и продължихме пак с трижди проклетата Финландия.....хлъц 🎅🎅🎅

    Коментиран от #55

    14:39 02.01.2026

  • 55 ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    А със зелената гнида пак ничего ли не сделали ?!

    14:41 02.01.2026

  • 56 Тома

    7 1 Отговор
    Само извънземните могат да атакуват цивилни хора.Не може хора които почитат най добрия човек степан бандера да направят това

    14:41 02.01.2026

  • 57 Когиш туй, пе дрила?!?

    4 5 Отговор

    До коментар #53 от "ВВП":

    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?
    АааааааХахахаха
    Че нъл монгольяк пе-- дофила Ху.. ЙЛО , Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
    АааааааХахахаха

    14:41 02.01.2026

  • 58 Сандо

    4 1 Отговор
    А какво друго им остава?Твърде много откровено терористични атаки извършиха за кратко време,това дори за кураторите им е неприятно /не че са възмутени,де/.

    14:44 02.01.2026

  • 59 Проблема е че никой вече

    5 2 Отговор
    не ви вярва. Само нашите ми свирки продължават да твърдят че сте пред Москва.

    14:44 02.01.2026

  • 60 АБЕ МАНИ...

    2 5 Отговор
    Узкоглазите пе-- Дики и цаливащия КУ РАна рамАзан ,не са яле толко Б .ОЙ от първата москаляк -- ЧЕЧЕНСКА война ! Която ху ЙЛО я загуби и беше обявена НЕЗАВИСИМА ИЧКЕРИЯ!! ФАКТ
    АААААААХАХАХАХА

    14:46 02.01.2026

  • 61 Лука

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Като защитаваш чужда държаво и рашистки режим ,коя е родината ти ?

    Коментиран от #65, #70, #82

    14:46 02.01.2026

  • 62 виктория

    5 3 Отговор
    даа,не са укрите!!! марсианците са!!!

    14:47 02.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Зеленски

    4 2 Отговор
    Аз не съм аз и кравата не е моя.

    14:49 02.01.2026

  • 65 Аз само златната тоалетна на Зеленски

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "Лука":

    защитавам, коя е моята родина?

    14:51 02.01.2026

  • 66 Путин е като хитлер но е в зародиш

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    НА КОМУНИСТИЧЕСКИ ВОЖДОВЕ НЕ ВЕРВАМ. Ако има война в русия тя ще е гражданска !

    14:51 02.01.2026

  • 67 Сандо

    5 3 Отговор
    Я виж - пак ме изтрили!Може би трябва да ви дам точен списък на поразените граждански обекти от укронацистите,вместо само да избраоявам вида им?Но вие сте правоверни,пак ще пуснете Голямата баданарка.И пак си прочетете какви са ви изискванията за коментари.

    14:52 02.01.2026

  • 68 Света не вярва на Москва

    3 3 Отговор
    САЩ призоваха гражданите си спешно да напуснат Русия....
    Ами нашто Външно министерство що мълчи....Какво чака-чака Путин да взривява българи в Москва ли.
    Копейкии, нямате вече място във форумите на Европейска България.

    Коментиран от #73

    14:52 02.01.2026

  • 69 Никой

    0 4 Отговор
    Путин се оплаква по телефона : " Доналд , той ( Зеленски ) обстрелва резиденцията ми ". Малкия джуджак сам се самоунижава като се оплаква на рижия клоун да накаже Зеленски - " Ах , ти защо бомбардираш моя приятел ".

    14:53 02.01.2026

  • 70 Копейките освен,че са предатели

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "Лука":

    Са и безродници.

    Коментиран от #74

    14:53 02.01.2026

  • 71 То всъщност се оказа, че Покровск

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Така е ПЕТУШОК":

    и бездруго нямал никакво стратегическо значение.Стшо както и Мариупол, Бахмут, , Угледар, Торецк, Авдеевка, Часов Яр, Маринка, Курахово и т.н.

    Коментиран от #75, #76

    14:53 02.01.2026

  • 72 шаа

    2 1 Отговор
    само фракти могат да публикуват толкова откровени и брутални лъжи: "украинските отбранителни сили се придържат към нормите на международното хуманитарно право". да си сляп е едно, да си затваряш очите е друго, а нарочно да гледаш в обратна посока е трето. фракти е и трите заедно.

    14:53 02.01.2026

  • 73 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Света не вярва на Москва":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #81

    14:54 02.01.2026

  • 74 За копейките незнам, обаче

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Копейките освен,че са предатели":

    укро копiйките са точно такива каквито ги описваш.

    14:54 02.01.2026

  • 75 ммда

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "То всъщност се оказа, че Покровск":

    Ватенките 12 години превземат Донбас.

    Коментиран от #78

    14:55 02.01.2026

  • 76 Киев за два дня

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "То всъщност се оказа, че Покровск":

    Пумияр гладен.

    Коментиран от #80

    14:56 02.01.2026

  • 77 Руснаците са

    1 1 Отговор
    доказани лъжци и манипулатори.

    Само Тръмп им вярва, ама той има заповед от КГБ!

    14:56 02.01.2026

  • 78 Глупости, всички които четем редовно

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "ммда":

    форума на факти бг, знаем че за 14 години руснаците не могат да превземат и две села и все още се бият с агитката на Динамо Киев.

    14:57 02.01.2026

  • 79 Шарено Пони със Розов Задник

    2 0 Отговор
    Аз и моите сестри от ППДБ вярваме само на УНИАН, само Укоропските медии казват истината.

    14:58 02.01.2026

  • 80 Важното е че ВСУ освободи

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Киев за два дня":

    Крим при големия пролетен Контранаступ с Леопардите и събори Керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу и Ф-16, а после превзе цялата Курска а област заедно с град Курск които по - късно Зеленски размени за окупираните територии и сега ВСУ са някъде при . Владивосток и освобождават Сахалин.

    14:59 02.01.2026

  • 81 Аз друго се чудя, как още не си заминал

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ти в Украйна да мачкаш омразните ти руснаци, ами само даваш акъл от дивана?

    15:01 02.01.2026

  • 82 Розово Дупе

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Лука":

    Аз съм правоверен и моята родина е Украйна.

    15:01 02.01.2026

  • 83 Удрииии

    0 0 Отговор
    по изродите руски!

    15:03 02.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания