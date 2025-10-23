Поптодорова: Санкциите на САЩ срещу Русия са ясен политически сигнал за отговорност за войната в Украйна

Санкциите на САЩ и Европейския съюз срещу Русия не са само икономически мерки, а ясен политически сигнал за отговорност за войната в Украйна. Това заяви в предаването „Лице в лице“ Елена Поптодорова, експерт по международна политика.
„Тези санкции на президента Тръмп спрямо Русия и лично срещу президента Путин са предупредителни и строго политически“, каза Поптодорова.
„За първи път имаме американска официална позиция кой е виновник за войната и кой носи отговорност за нейното продължаване. Министърът на финансите на САЩ Скот Б. Сент ясно заявява, че санкциите се налагат предвид отказа на Путин да прекрати тази безсмислена война“, поясни още тя.
Според нея ефектът от санкциите няма да е мигновен:
„Да, вярно е, че такъв революционен ефект няма. Санкциите са икономически инструмент с отложено действие. Факт е, че руската икономика не е в добро състояние – почти половината от регионите в Русия страдат от остър недостиг на бензин. Това е инструмент, който има продължително действие.“
Поптодорова подчерта и политическата логика зад действията на американската администрация:
„Не бива администрацията да смята, че с един взривен удар решава въпроса. Това е последователна, дълга политика. Санкциите зависят от готовността на Путин да седне на масата за преговори. Те не са за безсмислени разговори, както каза Тръмп, отлагайки срещата в Будапеща.“
Поптодорова посочи още, че санкциите не могат да бъдат ефективни без координация с Европа и подкрепа за Украйна:
„Това не е самостоятелен акт. Трябва да е координирано с ЕС. Нищо няма да се случи, ако няма и военна помощ за Украйна. Краен мир може да бъде постигнат само ако Тръмп заедно със съюзниците осигурят въоръжение, което да предотврати следващи военни стъпки.“
Поптодорова коментира и реакциите на руската страна:
„Русия нарича санкциите временни, но това зависи от готовността на Путин да приеме предложението за прекратяване на огъня. Няма признаци за промяна в исканията на Москва.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
