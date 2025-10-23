Новини
Поптодорова: Санкциите на САЩ срещу Русия са ясен политически сигнал за отговорност за войната в Украйна

23 Октомври, 2025 19:41

"Санкциите са икономически инструмент с отложено действие. Факт е, че руската икономика не е в добро състояние – почти половината от регионите в Русия страдат от остър недостиг на бензин. Това е инструмент, който има продължително действие.“, коментира още експертът

Поптодорова: Санкциите на САЩ срещу Русия са ясен политически сигнал за отговорност за войната в Украйна - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Санкциите на САЩ и Европейския съюз срещу Русия не са само икономически мерки, а ясен политически сигнал за отговорност за войната в Украйна. Това заяви в предаването „Лице в лице“ Елена Поптодорова, експерт по международна политика.

„Тези санкции на президента Тръмп спрямо Русия и лично срещу президента Путин са предупредителни и строго политически“, каза Поптодорова.

„За първи път имаме американска официална позиция кой е виновник за войната и кой носи отговорност за нейното продължаване. Министърът на финансите на САЩ Скот Б. Сент ясно заявява, че санкциите се налагат предвид отказа на Путин да прекрати тази безсмислена война“, поясни още тя.

Според нея ефектът от санкциите няма да е мигновен:

„Да, вярно е, че такъв революционен ефект няма. Санкциите са икономически инструмент с отложено действие. Факт е, че руската икономика не е в добро състояние – почти половината от регионите в Русия страдат от остър недостиг на бензин. Това е инструмент, който има продължително действие.“

Поптодорова подчерта и политическата логика зад действията на американската администрация:

„Не бива администрацията да смята, че с един взривен удар решава въпроса. Това е последователна, дълга политика. Санкциите зависят от готовността на Путин да седне на масата за преговори. Те не са за безсмислени разговори, както каза Тръмп, отлагайки срещата в Будапеща.“

Поптодорова посочи още, че санкциите не могат да бъдат ефективни без координация с Европа и подкрепа за Украйна:

„Това не е самостоятелен акт. Трябва да е координирано с ЕС. Нищо няма да се случи, ако няма и военна помощ за Украйна. Краен мир може да бъде постигнат само ако Тръмп заедно със съюзниците осигурят въоръжение, което да предотврати следващи военни стъпки.“

Поптодорова коментира и реакциите на руската страна:

„Русия нарича санкциите временни, но това зависи от готовността на Путин да приеме предложението за прекратяване на огъня. Няма признаци за промяна в исканията на Москва.“


  • 1 вещицо

    87 6 Отговор
    що са не скриеш някъде

    19:43 23.10.2025

  • 2 Киро

    82 6 Отговор
    Ти първо върни съпуна. После се иказвай.

    19:44 23.10.2025

  • 3 Дедо

    80 7 Отговор
    Слушайте я тая де забравя си плаща кво си е харесала по магазинете. Предимно скъпи помади. Зема и аз да забрава си плата у Билата, ма ша ма биат.

    19:44 23.10.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    8 70 Отговор
    80 години Ганя пълни гушката на маскаля чрез Лукойл, купувайки бензин!
    Вече му се вижда к

    Коментиран от #37

    19:45 23.10.2025

  • 5 Дрът русофил

    47 6 Отговор
    Днес Тиквата каза, защо е назначил негов човек за шеф на ДАНС?
    За да му пази гърба от продажбата на Камчия, разбира се!

    19:46 23.10.2025

  • 6 стоян георгиев

    78 5 Отговор
    Щом и крадлата на кремове взе да дрънка глупости по медиите срещу скромно заплащане и да ни убеждава колко добре работят санкциите, извода е ясен.

    Коментиран от #44

    19:47 23.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    60 3 Отговор
    много про ста ...ШИШИта ,Тикви, крадат с лопатата , тая кремчета някакви

    19:47 23.10.2025

  • 8 Питам:

    70 4 Отговор
    Тази баба -крадла ли ви е най-компетентния анализатор?

    Коментиран от #33

    19:47 23.10.2025

  • 9 Ах...!

    44 5 Отговор
    Моята малолетна любима ! Ще взема скъпите и кремчета , ще намажа всичките и митници , и грубо ще нахлуя през границите !

    19:48 23.10.2025

  • 10 веселяк

    47 4 Отговор
    Боже, изчезна ми кремчето!

    19:48 23.10.2025

  • 11 Маскаля утече у каналя

    8 43 Отговор
    Само русофиляка още не вдява!

    19:48 23.10.2025

  • 12 епилиран десен нежен демократ

    53 4 Отговор
    тази дърта мръсна крадла ни излага навсякъде

    19:48 23.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Град Козлодуй

    57 4 Отговор
    Цял ден все умни и порядъчни хора ни убеждават как санкциите ще сринат руската икономика, но как ще се отразят на Европа забравиха да кажат. Ще оставят това удоволствие на потребителя.

    19:50 23.10.2025

  • 15 дцоиа

    47 4 Отговор
    Тоя дъртия боклук лъже повече и от циганка. Мръсна грозна дърта кранта, само Надка е досадна колкото тая маймуна. Те за това и ги редуват, едната маймуна после другата.

    Коментиран от #47

    19:51 23.10.2025

  • 16 ъъъ

    43 4 Отговор
    А кражбата от полското летище какъв сигнал е...?😯

    19:51 23.10.2025

  • 17 фбр

    46 4 Отговор
    Преводачката на бай Тошо - видна евроатлантичка !!!??? Ленчето била експерт - вярно по крадене на кремчета от летищата !!!

    19:52 23.10.2025

  • 18 Биби

    42 5 Отговор
    Много е зле работата щом извадиха от нафталина това крадливо комунде да обяснява.

    19:52 23.10.2025

  • 19 Брях!

    35 4 Отговор
    Попкремова много ги разбира войните и санкциите, все едно в СССР е завършила.

    19:53 23.10.2025

  • 20 Ехааааааа

    35 4 Отговор
    МОЛЯ КРАДЦИТЕ НА БИЖУТА И ПАРФЮМИ НА ЛЕТИЩАТА ДА НЕ КОМЕНТИРАТ ТУЯ ТЕМИ !!!! ОТНАСЯ СЕ ЗА ТАЯ ДАМА ДЕТО СЕ ПРАВИ НА НЕВИННА !!!!.

    Коментиран от #29, #30

    19:53 23.10.2025

  • 21 Рускиня

    42 4 Отговор
    “Факт е, че руската икономика не е в добро състояние – почти половината от регионите в Русия страдат от остър недостиг на бензин.“
    Ленче не плескай глупости, роднините ми в РФ ме информират, ти продължавай да лъжеш, което е обичайно за теб!

    19:53 23.10.2025

  • 22 Объркано Атлантиче

    27 4 Отговор
    Цените на суровия петрол Brent се повишиха с почти 5% след обявяването на американските санкции срещу Роснефт, Лукойл и техните дъщерни дружества.
    Тоeст Тръмп дефакто помага на Русия финансово, докато демонстрира "налагане на нови санкции" за да се радват Зеле, дегенератите в ЕС и почитателите на скъпи кремове.😄

    19:54 23.10.2025

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 4 Отговор
    Браво на Тръмп!Вдигнал е митото на руските кремове за лице на 500%!💋👩🥳🤣🤣🤣🤣👍

    19:55 23.10.2025

  • 24 безпартиен

    36 4 Отговор
    Тази ако прочете коментарите за себе си ,ще спре да се показва пред хората и да ръси "мисли"!

    Коментиран от #49

    19:55 23.10.2025

  • 25 Аби

    25 4 Отговор
    Скачат горивата в тоя случай. След това цените в магазина, ви го на санкциите. Народа плаща всичко

    19:55 23.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван

    24 4 Отговор
    Хазарските сатанисти отричат геноцида в Га.за.

    19:56 23.10.2025

  • 28 цаедц

    25 4 Отговор
    Като стане бензина по 5 лева, на тая маймуна ще трябва да и избият лъжливите зъби. Тоя крокодил лъже и маже ама сметката е за всеки българин. Не съм гласувал за Доналд а за България. Да стоят гладни евро идиотите като не искат бензин. Накрая ще ви начупим муцуните лъжливи.

    19:57 23.10.2025

  • 29 Иван

    13 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ехааааааа":

    Има ли виновни евреи?

    19:58 23.10.2025

  • 30 ъъъ

    16 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ехааааааа":

    Ти пък чак дама я изкара

    19:58 23.10.2025

  • 31 Буха ха

    22 4 Отговор
    Пак ли е гепила нещо тая

    20:00 23.10.2025

  • 32 Иван

    11 4 Отговор
    Наказанието срещу Израел ще бъде мигновено.

    20:00 23.10.2025

  • 33 ТЕЛЕзрител

    14 5 Отговор

    До коментар #8 от "Питам:":

    ами виж, то пише, участвала в предаването на оня дърт куркозъбел цвитанка по небългарското битиви, голямата джурналиска дето все е подготвена и всичко знае, но не може един истински правилен и точен неудобен въпрос да зададе...

    20:00 23.10.2025

  • 34 ха ха

    18 4 Отговор
    сащ са световния рекетьор , могат единствено да извиват ръцете и да бият слабите за откуп , но не се различават много от евро измамниците ограбващи собственото си население , така че русия е на верния път щом тия приплакват от злоба

    20:02 23.10.2025

  • 35 3.14К

    22 5 Отговор
    Кой дава думата на една долнопробна джебчийка?

    Коментиран от #39

    20:02 23.10.2025

  • 36 Иван

    13 5 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Елена Поптодорова поясни, как американските астронавти са кацали на Луната, колко пъти и защо.

    Коментиран от #48

    20:03 23.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ленчето с кремчето

    11 3 Отговор
    Пишете си вие тука, недоволствайте наволя. А пък аз си мажа и дъртия г@з с кремчета. Нека да ви е яд....

    20:04 23.10.2025

  • 39 Иван

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "3.14К":

    Сатанинската синагога.

    20:04 23.10.2025

  • 40 Драгунов

    8 3 Отговор
    Тая поварня кисела защо ни я врете П-ри

    20:06 23.10.2025

  • 41 Павел пенев

    12 4 Отговор
    На тази клептоманка да и наложат санкции да не влиза в магазини за козметика.

    Коментиран от #65

    20:06 23.10.2025

  • 42 Русуфил хардлайнaрин

    2 10 Отговор
    Санкции до дyпка! Ей така белите хора барaт чисто, с бели ръкавици, без да си цапат пръстите с кpъв и мpъсотия, и нещата се случват интелигентно с финес! Дручко си е да си богат и умен, а не бедeн и проc!

    Коментиран от #51

    20:06 23.10.2025

  • 43 Дрънкало

    8 4 Отговор
    Ленче. Ленче, то Тръмп не определя "кой е виновника" та ти ще ни открехнеш кой е. Поредния изкуфял и изветрял коментар.

    20:07 23.10.2025

  • 44 Жица

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Не пич, тя каза нещо което се знаеше. Ясен политически сигнал. Значи тези носят отговорност за войната.

    20:07 23.10.2025

  • 45 ?????

    10 3 Отговор
    Ха ха. Ленче-кремче и съдружниците и́ наточиха гребена като петел пред кокошки.
    Тва тяхната радост за кой пореден път е? Май за 19-ти.
    Почнаха от крадените чипове от перални, а сега тва вече не е на мода и според тях в Русия няма бензин.
    Чакаме какво ще е следващото мрачно събитие в Русия за което ще ни съобщят по всичките БГ ТВ-та.
    Но да поуспокоят малко топката. Тръмп като стар играч сваля и вдига борсовите коефиценти и прави кинти от тва. Може прави.
    И източва Европа лека полека.

    20:07 23.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Костюмар паша

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Иван":

    Шестак, бат Соро, който те храни, какъв е?

    Коментиран от #59

    20:09 23.10.2025

  • 49 Някой

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "безпартиен":

    Мислиш, че не знае ли. Просто качеството морал за нея е непознато.

    20:10 23.10.2025

  • 50 Ууупс

    8 2 Отговор
    Крадикремова, не си експерт по нищо. даже по кражбите щом те хващат вече два пъти - веднъж в САЩ и после в Полша а може би и другаде къде не знаем мммм?

    Коментиран от #54

    20:11 23.10.2025

  • 51 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Русуфил хардлайнaрин":

    Германските и укро нацистите в концлагерите също са ходили с чисти дрехи и бели ръкавици.

    20:11 23.10.2025

  • 52 Тиквата

    6 1 Отговор
    Попкремова,пожелавам ти най бавната и мъчителна с.......

    20:11 23.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ууупс":

    Синагогата знае, но се намесва навреме и потулва нещата.

    20:13 23.10.2025

  • 55 Пръчaт

    2 4 Отговор
    Еее, не можете едно кремче да простите, а не виждате каква точна разбивка прай жената на тежкото илономическо положение на русия! А путин дето казват че е по богат от Мъск, колко кремчета е откраднал? Да не е орал и копал? А?

    20:14 23.10.2025

  • 56 Луд

    4 1 Отговор
    Не плюи в чинията от която си ял,Нали знаеш защото.Още е много рано да се мисли за сметки и плащане.Елена и Кая са така възпитани те и родителите им са винаги със силните на денят.Характер на лисица 🦊 .Интересно ми е кога и Росия ще обяви първите 100 санкции включително и за космическите урановите и една дузина редки метали .Последният се смее наи добре.Ще поживеем и ще видим.

    20:14 23.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дедо

    4 2 Отговор
    Санкциите са за да се замаже ,че Тръмп се уплаши да даде ракети Томахоук на Украйна.

    Коментиран от #60, #64

    20:15 23.10.2025

  • 59 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Костюмар паша":

    Какъв може да бъде един гнусен, люпещ кожата си рептил?

    20:15 23.10.2025

  • 60 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Дедо":

    В Библията пише че Русия е унищожителката на Възродената Римска Империя.

    20:16 23.10.2025

  • 61 Дърта повращня

    7 2 Отговор
    Тази я пускат когато му е лошо на човек да повърне по лесно

    Коментиран от #70

    20:16 23.10.2025

  • 62 Дедо

    6 2 Отговор
    Явно Путин го заплаши ,че ще даде Орешник на Куба и Венецуела.

    20:16 23.10.2025

  • 63 Наско

    5 1 Отговор
    Тази защо не е в затвора?8697

    Коментиран от #69

    20:17 23.10.2025

  • 64 Томахоук

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дедо":

    Абе те и двамата с путин се уплаюиха!

    20:18 23.10.2025

  • 65 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Павел пенев":

    И да не се доближава до деца, защото е убила собствената си дъщеря.

    20:19 23.10.2025

  • 66 Ами

    6 1 Отговор
    Ленчето с кремчето просто си повтаря мантрите.
    Такива като нея каквото и да ги попиташ,
    все един и същ отговор ще получиш :)

    Коментиран от #78

    20:19 23.10.2025

  • 67 ТЪКМО...!

    8 1 Отговор
    Се бях притеснил,че скоро не сме получавали много ,,ценна" информация и ,,супер" анализи от...Ленче-Кремче...!
    Но вече се успокоих...

    Коментиран от #76

    20:19 23.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Наско":

    В Треблинка, Аушвиц, Бухенвалд или Дахау?

    20:21 23.10.2025

  • 70 Поздравления👍!

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "Дърта повращня":

    Голям лаф...😂🤣😂👍👏!

    20:22 23.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ГОСТ

    6 1 Отговор
    на тая крадла пак и предоставиха трибуна. още от 90 год такива като т.....Зи са ми ясни първи с партиини книжки облагодетелства ли се в предишния строй ги захвърлиха първи и станаха върли атлантици и прозападни политици. до като такива фурнаджийски лопати са по върховете и им се дава трибуна ще си седиме на дъното на тоя ЕС. тия си бяха богати и при социализма а сега са унищожители на народа и племето българско. унищожиха 4 блока на АЕЦ селското стопанство което плашеше най много западняците защото страната ни беше най развита в тоя сектор плус това имахме тежка и химическа промишленост който също бяха занулени

    20:23 23.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 кака ви парфюмка

    4 1 Отговор
    пак ли тая ни я кордисахте
    от девета глуха

    някой киха ли им тез дет дърдорят тук

    20:23 23.10.2025

  • 75 въпросната

    5 1 Отговор
    бабка защо е наречена ескперт в статията?

    20:24 23.10.2025

  • 76 Да те светна

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "ТЪКМО...!":

    Ами,пише,це е "експерт"...

    20:24 23.10.2025

  • 77 Лена Ветропоказателят

    4 1 Отговор
    Тая е откровено ненормална. Да си гледа преводите от СОЦа и да спре да се подмазва с пропаганда, че вече става противно да и слушам словестните диарии.

    20:26 23.10.2025

  • 78 Офффф

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ами":

    Ми ко да прави женицата ,дърта грозновата а мечтаната помада толкоз скъпа.Не можа да я гепи,поне да изкара някой лев да си я купи .

    20:27 23.10.2025

  • 79 000

    1 1 Отговор
    Добронамерен съвет към мислещите: когато четете за геополитика написаното тук, знайте, че факти са евтина топка в портфолиото на сорос. Търсете информацията от международната среда и сравнявайте.

    20:27 23.10.2025

  • 80 Виж кво пуйко, аз кво ще ти кажа

    4 2 Отговор
    На всеки "български" гражданин с двойно гражданство, служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително.... Това не са българи ! ... Те НЕ са и много впрочем, 317 човека са към 10.12.2024 г и им имам точният списък поименно ! ... Категорично трябва да им бъде отнето българското гражданство щото иначе ще има чук в кратуната категорично скапано ционистко нищожество ....

    20:27 23.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 12340

    4 1 Отговор
    Елена ПопКремчева...

    20:28 23.10.2025

  • 83 !???

    3 1 Отговор
    Патка!

    20:31 23.10.2025

  • 84 Ще видите вие едни субсидии

    3 1 Отговор
    От 2,8- 4 милиона лева годишно, ще ги види и Александър Оскар двойно ....317 човека са към 10.12.2024 ...и като ви подкарараме на ред ей тогава вече ще видите един ционизъм

    20:32 23.10.2025

  • 85 Перо

    3 1 Отговор
    До кога тая бабичка на бай Тошо ще я интервюират за неща, от които нищо не разбира! Отдавна е в пенсия и губи разсъдък! Да си гледа кремчетата и киселото мляко!

    20:35 23.10.2025

  • 86 Гориил

    3 1 Отговор
    Сенчестият флот е нараснал до един от най-големите в света (над хиляда кораба), а Русия се е превърнала в гигантски супер-агент за чартъринг и застраховки на кораби. И този процес се разраства експоненциално.Вие си поставяте все по-нереалистични цели. Светът не се поддава на вашия натиск и не приема вашите правила. Нарушенията на санкциите са системни и широко разпространени. Това показва упадъка на влиянието и авторитета на САЩ и ЕС. Всички страни по света ви мамят и предават, като купуват колосални обеми петролни продукти и природен газ от Русия. Нещо повече, през последните десет години Русия бързо увеличи износа си на сложни машиностроителни продукти и високотехнологични индустрии. Десетки търговски делегации от десетки държави пристигат в Москва, за да получат тези стоки. Хиляди руски компании и корпорации работят извън Русия, в приятелски настроени страни, и вие сте безсилни да спрете това.

    Коментиран от #91

    20:35 23.10.2025

  • 87 С чук в кратуната

    4 1 Отговор
    Така мисля че ще свършиш ционистка гнидо

    20:36 23.10.2025

  • 88 Дон Дони

    2 1 Отговор
    Това е до утре!

    20:40 23.10.2025

  • 89 С чук в кратуната...

    4 2 Отговор
    Така се убива добитък ! А вие сте точно такъв. Вие не сте хора, животни сте !

    20:40 23.10.2025

  • 90 Попкремова уонтед

    4 1 Отговор
    Тази има санкции за кражби на полското летище, затова ги разбира нещата.

    20:41 23.10.2025

  • 91 Танкер с втечнен крем

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Гориил":

    На домуса флота също е "сенчест", под чужд флаг и прекарват контрабанда и наркотици. Но ако атакуват руски кораб, като нищо може да изплува някоя подводница наоколо.

    Коментиран от #101

    20:45 23.10.2025

  • 92 317 боклука са към 10.12.2024 година

    8 0 Отговор
    Израелски боклуци с двойно гражданство -българско и израелско служили в израелската нацистка армия за последните 10 години. На всеки един име, адрес, членове на семейството и ЕГН имаме... снимка и биография ... какво заслужават питам? Какво?

    Коментиран от #93, #95, #102

    20:46 23.10.2025

  • 93 С чук в кратуната...

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "317 боклука са към 10.12.2024 година":

    Това заслужават

    20:48 23.10.2025

  • 94 Жорж

    3 1 Отговор
    Тая коза всички я знаем.

    Що не вземете да дадете мнението на обикновените българи, които не са живели в посолството на БГ в САЩ, т.е чужди агенти изменници

    20:51 23.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 В В.П.

    4 1 Отговор
    Тая женица не е добре с главата .Шизофреничка е .Не я показвайте ,моля!!

    20:52 23.10.2025

  • 97 В В.П.

    4 1 Отговор
    Тромп е последния президент на САЩ..Нещо му е лошио....

    20:54 23.10.2025

  • 98 В В.П.

    2 1 Отговор
    Всички знаят доню ,тъпака .След 3 дена ще измисли нещо друго.Пепелят борси и други мошенници..Неговото семейство ,също ..

    20:56 23.10.2025

  • 99 А познайте как бяха

    3 1 Отговор
    Идифицирани всички тея 317 боклука към 10.12.2024 година израелци с двойно гражданство -българско и израелско служили в израелската нацистка армия. Да благодарим на Александър Оскар ... той ги предостави като списък !

    Коментиран от #104

    20:56 23.10.2025

  • 100 В В.П.

    2 1 Отговор
    Тромп и семейство са умножилии богатството си 4 пъти ,за тази година .с измами и санкции...

    20:58 23.10.2025

  • 101 Гориил

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Танкер с втечнен крем":

    Русия разполага и с най-голямата и обширна мрежа за речно корабоплаване в света. Всички големи реки са свързани помежду си с канали и имат достъп до пет морета (Баренцово, Балтийско, Азовско, Черно и Каспийско море). Руските реки са широки и дълбоки, подходящи за преминаване на военни кораби и подводници (на повърхността, разбира се).

    21:00 23.10.2025

  • 102 какво заслужават?

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "317 боклука са към 10.12.2024 година":

    Просто в ал джазира да се публикуват. Това стига

    21:00 23.10.2025

  • 103 Херлок Шолмс

    3 0 Отговор
    Гуспужата не беше ли арестувана преди години на летище в Полша за кражба на козметични продукти от фрийшоп ?

    21:02 23.10.2025

  • 104 Относно Александър Оскар

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "А познайте как бяха":

    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди ли е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    21:04 23.10.2025

  • 105 Мърлява джанта но крадла

    2 1 Отговор
    Някой взема ли на сериозно тази баба Яга?

    21:05 23.10.2025

  • 106 сега четете отново ...

    3 0 Отговор
    Какво казва в ефира на Нова. : ....... и сами преценете.... и ДАНС да го чете също! Че:
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    21:07 23.10.2025

  • 107 Още умувай ...все така продължавай

    2 0 Отговор
    Виж кво пуйко, аз кво ще ти кажа
    На всеки "български" гражданин с двойно гражданство, служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително.... Това не са българи ! ... Те НЕ са и много впрочем, 317 човека са към 10.12.2024 г и им имам точният списък поименно ! ... Категорично трябва да им бъде отнето българското гражданство щото иначе ще има чук в кратуната категорично скапано ционистко нищожество ....

    21:11 23.10.2025

  • 108 Поптодорова, ти сега последно

    2 0 Отговор
    клептоман чфутка ли си или не ? А? Коя си ти?

    21:16 23.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Кажи бе плаааазмодий Поптодорова?

    2 0 Отговор
    317 боклука са към 10.12.2024 година
    Израелски боклуци с двойно гражданство -българско и израелско служили в израелската нацистка армия за последните 10 години. На всеки един име, адрес, членове на семейството и ЕГН имаме... снимка и биография ... какво заслужават питам? Какво?

    21:21 23.10.2025

  • 111 В В.П.

    1 0 Отговор
    Евреите и Окропите имат нещо сходно..Млади държави ,вървят с рогата напред .Брутална дързост и жестокост..Историята няма да прости..Ще бъдат заличени..РФ не я мислете .!!.Винаги са били добре ,сега още повече...

    21:21 23.10.2025

  • 112 Олеле

    2 0 Отговор
    Манете я тая пача ве, кафъ вече

    21:21 23.10.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Пpъчaт

    1 0 Отговор
    Попитах колко кремчeта е открaднал путин от народа!

    21:22 23.10.2025

  • 115 Р2-Д2

    0 0 Отговор
    Не знам дали е така навсякъде, но Ленчето е емблематичен пример, че в България бившите комунисти, после социалисти, сега са първи евроатлантици.

    21:23 23.10.2025

