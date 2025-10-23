Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Литва

Два руски военни самолета навлязоха днес за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО, съобщиха литовските военни, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Става въпрос за изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, които, изглежда, са изпълнявали тренировъчна мисия за презареждане в полет. Около 18:00 часа литовско време двата самолета нарушиха границата на Литва, навлизайки откъм посока Калининград - руския балтийски ексклав, посочиха от литовските въоръжени сили.
В отговор испански изтребители „Юрофайтър Тайфун“ от въздушните сили на НАТО, които наблюдават района на Балтийско море, излетяха незабавно и продължават да патрулират в региона, добавиха от Литва.
Този инцидент подчертава напрежението в региона и важността на бързата реакция на алианса за опазване на въздушното пространство на държавите-членки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #11
21:41 23.10.2025
2 НИКО
Коментиран от #8
21:42 23.10.2025
3 ТОДОР СТОЯНОВ
21:43 23.10.2025
4 Да се знае
Коментиран от #14
21:43 23.10.2025
5 БУХАХАХА
21:45 23.10.2025
6 ами
21:45 23.10.2025
7 щом джафкат по Мечока той ги плаши
Коментиран от #17
21:46 23.10.2025
8 аz СВО Победа 80
До коментар #2 от "НИКО":Колега,на мен още не са ми платили за миналият месец.При теб как е?
21:46 23.10.2025
9 Гориил
Коментиран от #46
21:46 23.10.2025
10 Малоумни смешки
21:47 23.10.2025
11 Такъв не съществува
До коментар #1 от "си дзън":освен в твоя кафявия
Коментиран от #15, #16
21:47 23.10.2025
12 Тео
21:48 23.10.2025
13 Боруна Лом
21:49 23.10.2025
14 Не е бе
До коментар #4 от "Да се знае":Това е защото за 18 секунди се прелита цялата Литва !
21:50 23.10.2025
15 Кипеи не философствай!
До коментар #11 от "Такъв не съществува":Марш да пълниш барут за братска Украйна!Марш!
Коментиран от #23
21:51 23.10.2025
16 си дзън
До коментар #11 от "Такъв не съществува":Су-61ГЗ е с вертикално излитане и 500км квантов САР. Така той сваля ракетите на ПВО-то и
противниковите изтребители. Ако някоя все пак се промъкне включва СКРАМ джета и...Мах7.
Коментиран от #48
21:52 23.10.2025
17 Ванга
До коментар #7 от "щом джафкат по Мечока той ги плаши":Змията хапе когато умира.
Баба ви Ванга.
Коментиран от #20
21:52 23.10.2025
18 Бре, бре, бре
21:53 23.10.2025
19 Ами ако е истина
21:54 23.10.2025
20 Ванга
До коментар #17 от "Ванга":Русията нема да падне, тя ке се разпадне
21:54 23.10.2025
21 Последния Софиянец
Коментиран от #35
21:54 23.10.2025
22 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #54
21:54 23.10.2025
23 Колко
До коментар #15 от "Кипеи не философствай!":Пълнене ти ударих на паветния барутарник , ама разшлякан и изтича !
21:55 23.10.2025
24 Делю Хайдутин
21:55 23.10.2025
25 Кремълският пациент
Коментиран от #30, #31
21:56 23.10.2025
26 Гончар Романенко
Само да се хигиенизира! :))
21:57 23.10.2025
27 Баш Балък
21:58 23.10.2025
28 Сандо
Коментиран от #33
21:58 23.10.2025
29 ?????
Тия май ги е страх че за 18 сек. ще ги ликвидират и затва са вдигнали литовските испански самолети.
А истината е че там има един много тънък коридор около 3 км. в Балтийско море и се случват такива неща.
Но ако много врякат може т да го разширят ако трябва.
21:59 23.10.2025
30 оня с питон.я
До коментар #25 от "Кремълският пациент":Европата е територия на Мечока.
Коментиран от #34
22:00 23.10.2025
31 Нещо
До коментар #25 от "Кремълският пациент":боледували ли сте или сте си по рождение!?
22:01 23.10.2025
32 ТИР
22:01 23.10.2025
33 Пилотът Гошу
До коментар #28 от "Сандо":Глупости... За 18 секунди пилотите не могат да стигнат даже до самолетите си... Камоли да реагират... Преминали са някой тесен ръкав и естествено галфоните сега врякат... Такива неща се случват на много места по света...
22:04 23.10.2025
34 Смех
До коментар #30 от "оня с питон.я":Много проскубан този мечок, бе! Ще гледа Европата през решетките на железния азиатски кафез, където сам се е напъхал от глупост и мания за величие!
22:07 23.10.2025
35 неразбрал
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Ами затова е стоял само 18 секунди щото в бункера са се наZрали.
22:07 23.10.2025
36 Сатана Z
Като си нямат свои Ф16ки се молят на някой да ги пази
22:08 23.10.2025
37 Леле майкооо
22:10 23.10.2025
38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
22:10 23.10.2025
39 И свалиха ли ги
Коментиран от #43
22:11 23.10.2025
40 Аре пак да го повторим
22:12 23.10.2025
41 Литва не е Турция
22:12 23.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Да знаеш
До коментар #39 от "И свалиха ли ги":Докато ги видят и те вече прелетели над голямата държава Литва!
22:13 23.10.2025
44 ...според тоягата
22:13 23.10.2025
45 Само като прочета
22:16 23.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Аре пак да го потретим
22:20 23.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тея с 250 км в час ли са летяли
22:23 23.10.2025
50 Нали можете да четете атлантенца ?
22:25 23.10.2025
51 Факт
22:31 23.10.2025
52 И пак да повторим
22:32 23.10.2025
53 Я пък тоя
Всички вече и от самолети разбирате.
Самолета не е лагерна количка, нито това което го дават по филмите.
Прочетете колко територия трябва на един истребител да направи обратен завой при свръхзвукова скорост и много неща ще ви станат ясни.
22:45 23.10.2025
54 Копейкин Костя
До коментар #22 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Те руските льотчици си носят нарязан вестник "Комсомольская Правда " ,няма да се глезят с китайски памперси !!!
22:46 23.10.2025
55 Ихааа
Ми то Литвата значи е колкото нашенски средно голям град...
И с какви точно изтребители ще ги гонат...?
С конска каруца влак да гониш...
Смех...
22:58 23.10.2025
56 Факти
23:03 23.10.2025
57 НАТО Е СИЛА
23:05 23.10.2025