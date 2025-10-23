Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Литва

Два руски военни самолета навлязоха днес за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО, съобщиха литовските военни, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Става въпрос за изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, които, изглежда, са изпълнявали тренировъчна мисия за презареждане в полет. Около 18:00 часа литовско време двата самолета нарушиха границата на Литва, навлизайки откъм посока Калининград - руския балтийски ексклав, посочиха от литовските въоръжени сили.

В отговор испански изтребители „Юрофайтър Тайфун“ от въздушните сили на НАТО, които наблюдават района на Балтийско море, излетяха незабавно и продължават да патрулират в региона, добавиха от Литва.

Този инцидент подчертава напрежението в региона и важността на бързата реакция на алианса за опазване на въздушното пространство на държавите-членки.