Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Литва

23 Октомври, 2025 21:39 2 199 57

  • русия-
  • литва-
  • въздушно пространство-
  • военни самолети

Литовските военни реагираха бързо с испански изтребители от мисията на НАТО в Балтийско море

Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Литва - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два руски военни самолета навлязоха днес за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО, съобщиха литовските военни, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Става въпрос за изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, които, изглежда, са изпълнявали тренировъчна мисия за презареждане в полет. Около 18:00 часа литовско време двата самолета нарушиха границата на Литва, навлизайки откъм посока Калининград - руския балтийски ексклав, посочиха от литовските въоръжени сили.

В отговор испански изтребители „Юрофайтър Тайфун“ от въздушните сили на НАТО, които наблюдават района на Балтийско море, излетяха незабавно и продължават да патрулират в региона, добавиха от Литва.

Този инцидент подчертава напрежението в региона и важността на бързата реакция на алианса за опазване на въздушното пространство на държавите-членки.


Литва
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    23 30 Отговор
    Имало е и трети самалет - Су-61ГЗ, ама не са го засекли.

    Коментиран от #11

    21:41 23.10.2025

  • 2 НИКО

    56 19 Отговор
    СТРАХ СТРАХ Е ОБЗЕЛО ЕВРОГЕИЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА СПЯТ

    Коментиран от #8

    21:42 23.10.2025

  • 3 ТОДОР СТОЯНОВ

    48 10 Отговор
    АЙДЕ ПАК...СТРАХЪТ Е...МНООООГО СТРАШЕН!!!

    21:43 23.10.2025

  • 4 Да се знае

    21 48 Отговор
    Само 18 секунди са стояли щото F-22 ги е чакал отгоре.

    Коментиран от #14

    21:43 23.10.2025

  • 5 БУХАХАХА

    11 48 Отговор
    путинистkата иZмeт цял ден реве.

    21:45 23.10.2025

  • 6 ами

    53 6 Отговор
    ха ха ха - 18 секунди си е живо нападение

    21:45 23.10.2025

  • 7 щом джафкат по Мечока той ги плаши

    39 11 Отговор
    Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Литва

    Коментиран от #17

    21:46 23.10.2025

  • 8 аz СВО Победа 80

    12 26 Отговор

    До коментар #2 от "НИКО":

    Колега,на мен още не са ми платили за миналият месец.При теб как е?

    21:46 23.10.2025

  • 9 Гориил

    59 13 Отговор
    Всичко зависи от това какво смятат балтийските лунатици за свое въздушно пространство. НАТО обяви Балтийско море за вътрешно езеро. Но Русия ви призовава да погледнете картите и да обърнете внимание на международно признатите граници. Тези граници не съвпадат с шизофреничните пристъпи на европейските подстрекатели и провокатори.

    Коментиран от #46

    21:46 23.10.2025

  • 10 Малоумни смешки

    48 13 Отговор
    Минали по границата и Литва веднага вдигнали "тревога". Тия не могат един парашут да спрат, камо ли истинска военна атака. Пълни смешки!

    21:47 23.10.2025

  • 11 Такъв не съществува

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    освен в твоя кафявия

    Коментиран от #15, #16

    21:47 23.10.2025

  • 12 Тео

    43 10 Отговор
    Чудат се вече Западналите и техните пудели с какво още да провокират Русия и да запалят голямата война👹

    21:48 23.10.2025

  • 13 Боруна Лом

    39 11 Отговор
    ТЕ СА КАРАЛИ ПО ИНЕРЦИЯ!ЗА 18 СЕКУНДИ СА ПРЕКОСИЛИ ЛАТВИЯ!

    21:49 23.10.2025

  • 14 Не е бе

    36 8 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае":

    Това е защото за 18 секунди се прелита цялата Литва !

    21:50 23.10.2025

  • 15 Кипеи не философствай!

    3 22 Отговор

    До коментар #11 от "Такъв не съществува":

    Марш да пълниш барут за братска Украйна!Марш!

    Коментиран от #23

    21:51 23.10.2025

  • 16 си дзън

    8 13 Отговор

    До коментар #11 от "Такъв не съществува":

    Су-61ГЗ е с вертикално излитане и 500км квантов САР. Така той сваля ракетите на ПВО-то и
    противниковите изтребители. Ако някоя все пак се промъкне включва СКРАМ джета и...Мах7.

    Коментиран от #48

    21:52 23.10.2025

  • 17 Ванга

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "щом джафкат по Мечока той ги плаши":

    Змията хапе когато умира.
    Баба ви Ванга.

    Коментиран от #20

    21:52 23.10.2025

  • 18 Бре, бре, бре

    34 5 Отговор
    За18 секунди са имали време и самолети да вдигнат!? Ай стига че ще се скъсам от смях...

    21:53 23.10.2025

  • 19 Ами ако е истина

    29 7 Отговор
    щото няма нормален човек да вярва на пропадналият запад с простите тротинетки, то може да кажем браво на русия. Ако не, пак вият фашистите жално.

    21:54 23.10.2025

  • 20 Ванга

    10 21 Отговор

    До коментар #17 от "Ванга":

    Русията нема да падне, тя ке се разпадне

    21:54 23.10.2025

  • 21 Последния Софиянец

    17 7 Отговор
    Нали щяха да свалят?

    Коментиран от #35

    21:54 23.10.2025

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 4 Отговор
    Дали са имали време да поръчат поредният контйнер с памперси от Чайна след бързото си о си ране?

    Коментиран от #54

    21:54 23.10.2025

  • 23 Колко

    10 5 Отговор

    До коментар #15 от "Кипеи не философствай!":

    Пълнене ти ударих на паветния барутарник , ама разшлякан и изтича !

    21:55 23.10.2025

  • 24 Делю Хайдутин

    22 6 Отговор
    Литовците реагирали бързо с испански изтребители.хи хи хи

    21:55 23.10.2025

  • 25 Кремълският пациент

    7 20 Отговор
    ... най-накрая ще гризне дръвцето. Опитва се да води психологическа война, но това само издава колко е безпомощен. На практика, няма никакъв военен потенциал за конвенционално надмощие над страни-членки на НАТО.

    Коментиран от #30, #31

    21:56 23.10.2025

  • 26 Гончар Романенко

    18 6 Отговор
    Кая Калас първо се нас. а, после ще обяви война на Русия...
    Само да се хигиенизира! :))

    21:57 23.10.2025

  • 27 Баш Балък

    18 6 Отговор
    И какво от това, НАТЮ яко ги тресе параноята.

    21:58 23.10.2025

  • 28 Сандо

    19 5 Отговор
    Този сериозен инцидент е изключително основание за война.Само че кой юнак ще атакува Русия?

    Коментиран от #33

    21:58 23.10.2025

  • 29 ?????

    20 6 Отговор
    Ха ха.
    Тия май ги е страх че за 18 сек. ще ги ликвидират и затва са вдигнали литовските испански самолети.
    А истината е че там има един много тънък коридор около 3 км. в Балтийско море и се случват такива неща.
    Но ако много врякат може т да го разширят ако трябва.

    21:59 23.10.2025

  • 30 оня с питон.я

    10 10 Отговор

    До коментар #25 от "Кремълският пациент":

    Европата е територия на Мечока.

    Коментиран от #34

    22:00 23.10.2025

  • 31 Нещо

    8 7 Отговор

    До коментар #25 от "Кремълският пациент":

    боледували ли сте или сте си по рождение!?

    22:01 23.10.2025

  • 32 ТИР

    7 6 Отговор
    А Дали е така, Кой ще ни каже ,,,?

    22:01 23.10.2025

  • 33 Пилотът Гошу

    12 6 Отговор

    До коментар #28 от "Сандо":

    Глупости... За 18 секунди пилотите не могат да стигнат даже до самолетите си... Камоли да реагират... Преминали са някой тесен ръкав и естествено галфоните сега врякат... Такива неща се случват на много места по света...

    22:04 23.10.2025

  • 34 Смех

    8 9 Отговор

    До коментар #30 от "оня с питон.я":

    Много проскубан този мечок, бе! Ще гледа Европата през решетките на железния азиатски кафез, където сам се е напъхал от глупост и мания за величие!

    22:07 23.10.2025

  • 35 неразбрал

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Ами затова е стоял само 18 секунди щото в бункера са се наZрали.

    22:07 23.10.2025

  • 36 Сатана Z

    5 8 Отговор
    Литовските военни реагираха бързо с испански изтребители"
    Като си нямат свои Ф16ки се молят на някой да ги пази

    22:08 23.10.2025

  • 37 Леле майкооо

    5 5 Отговор
    18 секунди във въздушното пространство на Литва...

    22:10 23.10.2025

  • 38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 8 Отговор
    18 секунди - достатъчно време литовските мишки от НАТО да напълнят памперсите...

    22:10 23.10.2025

  • 39 И свалиха ли ги

    8 6 Отговор
    Нали Рютето така каза

    Коментиран от #43

    22:11 23.10.2025

  • 40 Аре пак да го повторим

    5 6 Отговор
    За атлантенцата: Калининград - руския балтийски ексклав...!

    22:12 23.10.2025

  • 41 Литва не е Турция

    4 5 Отговор
    Там може.

    22:12 23.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Да знаеш

    8 6 Отговор

    До коментар #39 от "И свалиха ли ги":

    Докато ги видят и те вече прелетели над голямата държава Литва!

    22:13 23.10.2025

  • 44 ...според тоягата

    4 4 Отговор
    Следващият път да ги свалят .

    22:13 23.10.2025

  • 45 Само като прочета

    5 6 Отговор
    "Въздушното пространство на Литва" и прихвам да се смея. То е точно 49 секунди цялото за пътнически самолет ....(Два руски военни самолета навлязоха днес за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва)

    22:16 23.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Аре пак да го потретим

    4 7 Отговор
    За атлантенцата: Калининград - руския балтийски ексклав...!

    22:20 23.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тея с 250 км в час ли са летяли

    4 6 Отговор
    Или като балони са висяли че 18 секунди във въздушното пространство на Литва да са били? А?

    22:23 23.10.2025

  • 50 Нали можете да четете атлантенца ?

    4 7 Отговор
    Калининград - руския балтийски ексклав...!

    22:25 23.10.2025

  • 51 Факт

    0 5 Отговор
    Приятни сънища!

    22:31 23.10.2025

  • 52 И пак да повторим

    3 7 Отговор
    За неграмотните атлантенца! ...(Калининград - руския балтийски ексклав)...! Написано ви е в статията ....

    22:32 23.10.2025

  • 53 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    Чета коментарите и хем ме е смях, хем се ядосвам.
    Всички вече и от самолети разбирате.
    Самолета не е лагерна количка, нито това което го дават по филмите.
    Прочетете колко територия трябва на един истребител да направи обратен завой при свръхзвукова скорост и много неща ще ви станат ясни.

    22:45 23.10.2025

  • 54 Копейкин Костя

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Те руските льотчици си носят нарязан вестник "Комсомольская Правда " ,няма да се глезят с китайски памперси !!!

    22:46 23.10.2025

  • 55 Ихааа

    0 1 Отговор
    Цели 18 секунди...
    Ми то Литвата значи е колкото нашенски средно голям град...
    И с какви точно изтребители ще ги гонат...?
    С конска каруца влак да гониш...
    Смех...

    22:58 23.10.2025

  • 56 Факти

    0 0 Отговор
    Китайска губерния Терорусия е много смешна.

    23:03 23.10.2025

  • 57 НАТО Е СИЛА

    0 0 Отговор
    Късметлии ако бяха над Турция, знаете какъв щеше да е резултатът! И отново Лилипутин щеше да се обяснява.

    23:05 23.10.2025

