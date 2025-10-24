Новини
Свят »
Великобритания »
Financial Times: Санкциите за руските петролни компании могат да се обърнат срещу Вашингтон

24 Октомври, 2025 04:57, обновена 24 Октомври, 2025 06:06 1 218 4

  • санкции-
  • петрол-
  • сащ-
  • русия

Ако цената на петрола се повиши твърде много, руснаците ще спечелят, а американските потребители и съюзниците ще загубят, прогнозира експерт пред изданието

Financial Times: Санкциите за руските петролни компании могат да се обърнат срещу Вашингтон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Санкциите, наложени от САЩ на руски петролни компании, биха могли да се обърнат срещу Вашингтон, съобщава Financial Times.

„Ако цената на петрола се повиши значително, всички загуби, които Русия понася от санкциите, ще бъдат компенсирани от увеличението на цената. Но ако цената се повиши твърде много, руснаците ще спечелят, а американските потребители и нашите съюзници ще загубят“, каза пред изданието Амос Хохщайн, управляващ партньор на инвестиционната компания TWG Global.

В настоящата ситуация на петролния пазар американската администрация ще трябва да ограничи покачването на цените на горивата – ключов показател за успеха на политиката на президента Доналд Тръмп за борба с инфлацията, отбеляза той.

Според експерта по петролната индустрия Скот Шефилд, Белият дом е решил да не ескалира украинския конфликт, като доставя ракети „Томахоук“, избирайки „по-малко рисков“ вариант под формата на нови ограничения срещу Москва.

В сряда Министерството на финансите на САЩ включи „Роснефт“, „Лукойл“ и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от санкции.

Според говорителя на Министерството на външните работи Мария Захарова, новите санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“ няма да създадат проблеми за Русия, която е развила силен имунитет към подобни ограничения.

Тя обаче добави, че те изпращат контрапродуктивен сигнал, включително по отношение на украинското уреждане.

Междувременно бившият украински премиер (2010-2014) Микола Азаров заяви пред ТАСС, че Европейският съюз няма правно основание да забрани на страните от ЕС, включително Унгария и Словакия, да купуват руски газ, наричайки решението "абсурдно".

Той подчерта, че Брюксел сега е поел и дори е „погълнал много правомощия“. В този контекст Азаров нарече унгарския премиер Виктор Орбан „принципен човек“, който последователно провежда политика на укрепване на националния суверенитет на страната си.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Приятел в нужда се познава

    2 12 Отговор
    Путлер многократно е заявявал, че санкциите са "полезни" за икономиката на Раша 😂, затова и Тръмп му съдейства.

    05:07 24.10.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Путин пак ги надигра 😉

    05:07 24.10.2025

  • 3 Анонимен

    3 0 Отговор
    А дано

    05:51 24.10.2025

  • 4 Резултат има

    4 1 Отговор
    Цените на петрола веднага скочиха с 3%. Тръмп и Путин са велики. Яко изцакаха глупавата Европа, Великобритания, и марионетката Украйна.

    05:59 24.10.2025

