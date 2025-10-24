New York Times: Затрудненията на Брюксел с конфискацията на руски активи е удар по Украйна

Неуспехът да се постигне решение за конфискацията на руски активи след срещата на върха на ЕС, на която присъства Володимир Зеленски, ще нанесе удар на Украйна, пише New York Times.

„Лидерите на практика отложиха ясното решение относно плана за заем. Процесът може да отнеме повече време. Това може да е тежка новина за Украйна, която спешно се нуждае от парите“, се казва в статията.

Изданието посочва, че конфискацията на замразени руски средства е много рискован ход, който може да доведе до непредсказуеми последици. Статията отбелязва, че Зеленски също признава, че разговорът е бил труден.

„Тази стъпка би била политически и финансов хазарт, както заради потенциала за ответни мерки от страна на Русия, така и защото би могла да навреди на репутацията на Европа като убежище за чуждестранни активи“, предупреждава авторът на материала.

Според вестника, западните лидери нямат по-нататъшен план за прилагане на тази инициатива – от гаранции за отделните държави до правно основание в подкрепа на подобно решение.

В четвъртък страните от ЕС на срещата на върха не успяха да се споразумеят за предложението на ЕК да се използват руски активи за нуждите на Киев, според писмените заключения от срещата. Беше отбелязано, че „в съответствие с правото на ЕС активите на Русия трябва да останат замразени“, докато конфликтът не приключи и на Украйна не бъдат изплатени щетите.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста по-късно заяви, че очаква да вземе решение за използването на руски активи през декември. ЕК е натоварена със задачата да разреши „технически въпроси“, като според Коста конфискацията на средствата „в съответствие с европейското и международното право“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна обеща да разработи нови варианти за използване на руски активи за Киев и да ги предложи на страните от ЕС.