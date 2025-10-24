Новини
New York Times: Затрудненията на Брюксел с конфискацията на руски активи е удар по Украйна
  Тема: Украйна

24 Октомври, 2025 05:05, обновена 24 Октомври, 2025 05:16

Лидерите на практика отложиха ясното решение относно плана за заем. Процесът може да отнеме повече време, отбелязва изданието

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неуспехът да се постигне решение за конфискацията на руски активи след срещата на върха на ЕС, на която присъства Володимир Зеленски, ще нанесе удар на Украйна, пише New York Times.

„Лидерите на практика отложиха ясното решение относно плана за заем. Процесът може да отнеме повече време. Това може да е тежка новина за Украйна, която спешно се нуждае от парите“, се казва в статията.

Изданието посочва, че конфискацията на замразени руски средства е много рискован ход, който може да доведе до непредсказуеми последици. Статията отбелязва, че Зеленски също признава, че разговорът е бил труден.

„Тази стъпка би била политически и финансов хазарт, както заради потенциала за ответни мерки от страна на Русия, така и защото би могла да навреди на репутацията на Европа като убежище за чуждестранни активи“, предупреждава авторът на материала.

Според вестника, западните лидери нямат по-нататъшен план за прилагане на тази инициатива – от гаранции за отделните държави до правно основание в подкрепа на подобно решение.

В четвъртък страните от ЕС на срещата на върха не успяха да се споразумеят за предложението на ЕК да се използват руски активи за нуждите на Киев, според писмените заключения от срещата. Беше отбелязано, че „в съответствие с правото на ЕС активите на Русия трябва да останат замразени“, докато конфликтът не приключи и на Украйна не бъдат изплатени щетите.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста по-късно заяви, че очаква да вземе решение за използването на руски активи през декември. ЕК е натоварена със задачата да разреши „технически въпроси“, като според Коста конфискацията на средствата „в съответствие с европейското и международното право“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна обеща да разработи нови варианти за използване на руски активи за Киев и да ги предложи на страните от ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ганю

    9 0 Отговор
    Ау какви чудни донорчета са укрите и почти безплатни-ииии

    05:24 24.10.2025

  • 2 ​​Саддам Хусейн​

    7 0 Отговор
    Това е така, защото Русия може да предприеме репресорни мерки, както и защото това може да повреди репутацията на Европа като убежище за чуждестранни активи – тези два варианта не са възможни, а резултатът е определен!

    Коментиран от #9

    05:28 24.10.2025

  • 3 ​​Саддам Хусейн​

    8 0 Отговор
    Не само защото Русия може да предприеме репресорни мерки, но и защото това може да повреди репутацията на Европа като убежище за чуждестранни активи – тези два варианта не са възможни, а резултатът е безспорен! Логиката е проста: без значение как Европа действа, не може да промени факта за кражба!

    05:30 24.10.2025

  • 4 Всъщност

    8 1 Отговор
    Неопълномощеният харч на руски активи и лихвите по тях ще бъде още един пирон забит в финансовия ковчег на Атлантическия Запад, който вече отдавна е в погребална церемония поради масово налаганите атлантически едностранни санкции

    05:40 24.10.2025

  • 5 Брюксел

    0 6 Отговор
    не руска банда,да краде !

    05:41 24.10.2025

  • 6 Путин пък

    2 6 Отговор
    открадна всички западни заводи Рено за една рубла!

    05:43 24.10.2025

  • 7 Тия две прегърнати маймуни

    6 0 Отговор
    Кои са ??????

    05:45 24.10.2025

  • 9 То пък

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "​​Саддам Хусейн​":

    една репутация...да умреш

    05:52 24.10.2025

  • 10 Фен

    4 0 Отговор
    Ами шубето е голям страх. На урсулите им се иска да гепят руските активи, ама не им стиска.

    06:06 24.10.2025

  • 11 мдаааа дааа

    3 0 Отговор
    Ами тоя опит за конфискация си е чист грабеж, кражба, както живуркат жейюропци от как свят светува.. войни, робство, крадене по целия свят!!!
    Но Бисмарк им го е казал:
    Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.

    06:11 24.10.2025

  • 12 Тиква

    2 0 Отговор
    Окраинец сам по себе си крадец,сега натиска и другите да влязат в Организирана Престъпна Банда, хиените се надушват,жалко че и България в тази престъпна група.

    06:21 24.10.2025