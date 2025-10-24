Новини
"Пхенян винаги ще бъде с Москва!" - Ким Чен-ун направи първа копка на музей на корейците, участвали в боевете при Курск

"Пхенян винаги ще бъде с Москва!" - Ким Чен-ун направи първа копка на музей на корейците, участвали в боевете при Курск

24 Октомври, 2025 06:07, обновена 24 Октомври, 2025 06:14

24 Октомври, 2025 06:07, обновена 24 Октомври, 2025 06:14 432 5

Дружбата ни с Русия е общо съкровище, заяви президентът на Северна Корея

"Пхенян винаги ще бъде с Москва!" - Ким Чен-ун направи първа копка на музей на корейците, участвали в боевете при Курск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският президент Ким Чен-ун заяви, че Пхенян винаги ще бъде до Москва. Думите му бяха цитирани от Корейската централна информационна агенция.

На 23 октомври той говори на церемония по първа копка на музей в чест на войниците от Корейската народна армия, участвали в боевете в руската Курската област.

„В суровите турбулентности на историята корейско-руското приятелство е придобило своята вечна жизненост, силата му е била изпитана. Сега то е достигнало своя зенит“, заяви Ким Чен Ун.

Той нарече приятелството между страните „общо съкровище“ и изрази увереност, че силите, търсещи хегемония и деспотизъм, няма да могат да „спрат развитието на отношенията между КНДР и Русия, които са станали още по-обединени в кървави битки“.

„Пхенян винаги ще бъде с Москва. Нашето приятелство и единство ще бъдат вечни“, каза Ким Чен Ун.

Руският посланик в Пхенян Александър Мацегора присъства на церемонията. „Да живее нашата героична армия! Да живее неразрушимото корейско-руско приятелство!“, завърши речта си севернокорейският лидер.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    5 1 Отговор
    Атлантиците постигнаха само едно - обединиха останалият свят срещу себе си.

    Коментиран от #4

    06:16 24.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    А когда бyдет първата копка на тунела между Рассия и С.А.Щ ? Знаю, знаю.....въпроса е риторичен 😁

    06:17 24.10.2025

  • 3 Гого

    0 0 Отговор
    Паметникът не е на участниците, а на загиналите при битката при Курск.

    06:27 24.10.2025

  • 4 Така е,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    две велики икономики с огромни производства на познати и необходими продукти

    06:28 24.10.2025

  • 5 Гориил

    1 0 Отговор
    Шокиран съм от изключването на израелския отбор по гимнастика от Световното първенство в Индонезия.

    06:36 24.10.2025

