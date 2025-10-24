"Пхенян винаги ще бъде с Москва!" - Ким Чен-ун направи първа копка на музей на корейците, участвали в боевете при Курск

Севернокорейският президент Ким Чен-ун заяви, че Пхенян винаги ще бъде до Москва. Думите му бяха цитирани от Корейската централна информационна агенция.
На 23 октомври той говори на церемония по първа копка на музей в чест на войниците от Корейската народна армия, участвали в боевете в руската Курската област.
„В суровите турбулентности на историята корейско-руското приятелство е придобило своята вечна жизненост, силата му е била изпитана. Сега то е достигнало своя зенит“, заяви Ким Чен Ун.
Той нарече приятелството между страните „общо съкровище“ и изрази увереност, че силите, търсещи хегемония и деспотизъм, няма да могат да „спрат развитието на отношенията между КНДР и Русия, които са станали още по-обединени в кървави битки“.
„Пхенян винаги ще бъде с Москва. Нашето приятелство и единство ще бъдат вечни“, каза Ким Чен Ун.
Руският посланик в Пхенян Александър Мацегора присъства на церемонията. „Да живее нашата героична армия! Да живее неразрушимото корейско-руско приятелство!“, завърши речта си севернокорейският лидер.
