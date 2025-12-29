Новини
Свят »
Северна Корея »
Артилерийска дипломация! Ким Чен Ун присъства на стрелби с балистични ракети

29 Декември, 2025 07:45 540 5

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ким чен-ун-
  • ракети-
  • корейски полуостров

Ракетите са поразили точно целта, прелетявайки по определена траектория над Жълто море

Артилерийска дипломация! Ким Чен Ун присъства на стрелби с балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

КНДР проведе учения по изстрелване на крилати ракети с голям обсег.

Те бяха посетени от севернокорейския лидер Ким Чен Ун, писа ЦТАК.

"На 28 декември в Западния корейски океан (Жълто море - бел. ред.) бяха проведени учения по изстрелване на стратегически крилати ракети с голям обсег", се казва в съобщението на агенцията.

Ракетите са поразили точно целта, прелетявайки по определена траектория над Жълто море.

Севернокорейският лидер, наблюдавал хода на изпитанията, "изрази голямо задоволство" от резултата на ученията.

Ким Чен Ун е заявил, че ученията са показали "абсолютна надеждност (...) на способността на КНДР да нанесе стратегически контраудар.

"Ким Чен Ун увери, че нашата партия и правителството на Републиката ще продължат да полагат всички усилия за безкрайно и продължително укрепване и развитие на ядрените бойни сили на държавата", пише ЦТАК.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А тебе кво те интересува дали гладуват ??!!

    08:03 29.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Изстреля няколко ракети после държавата му гладува цяла година до като събере пари за нови, така е в магучая!

    08:06 29.12.2025

  • 4 падението рашистко

    1 1 Отговор
    Северна Корея и те са като руснаците.Затънали в средновековието,народите им гладуват ,ама да изстрелват ракети,да джафкат и да плашат гаргите са първи.Престъпната шайка на върха е добре,а тези надолу по веригата могат да си позволят само обувки тип ромика.То затова и са приятелски двете държави по неволя.Хората са го казали.Краставите магарета през 9 байра се надушват.

    08:07 29.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
