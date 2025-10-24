ЕС остави за декември решението за използване на замразените руски активи в полза на Киев ОБЗОР

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази очакване през декември ЕС да приеме решение за използване на запорираното руско имущество за репарационен заем за Украйна, предаде БТА.

Дотогава трябва да се доработят техническите и правните аспекти, уточни той на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на заседанието на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.



Съгласихме се да има такъв заем, остава да определим кой е най-добрият път до целта, допълни Фон дер Лайен. По нейните думи е възможно да има и други начини за оказване на финансова подкрепа за Украйна, без да се използва запорираното руско имущество. Тя посочи, че ЕК ще изготви различни предложения как да се осигури заем. При всяко положение ще спазваме европейското и международното право, уточни тя. Фон дер Лайен приветства едновременното обявяване в последните часове на санкциите срещу Русия от страна на ЕС и на САЩ.



Финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити в следващите две години, отбеляза Коща. Той изрази надежда скоро да има преговори с руския президент Владимир Путин. Европа няма да изостави Украйна, посочи Коща.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства добрите резултати относно замразените руски активи, постигнати на срещата на върха в Брюксел, предаде Франс прес.

"Постигнахме политическа подкрепа относно замразените руски активи“, заяви Зеленски в „Екс“.

Преди това европейски дипломати заявиха, че разглеждането и на други начини за оказване на финансова подкрепа за Украйна е в резултат на формулирани от Белгия възражения относно използването на запорираните руски активи, припомнят Франс прес и ДПА.

Американските санкции срещу Москва са истински поврат, заяви френският президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес.



Според него санкциите, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу две руски петролни компании, вървят в правилната посока и ще нанесат масивен удар на финансирането на войната на Русия в Украйна.



"Това е истински поврат, който, в съчетание със санкциите (европейски, бел. ред.), които току-що наложихме, и с натиска, който беше упражнен върху редица други участници, ще даде резултат", заяви Макрон на пресконференция след заседанието на Европейския съвет в Брюксел.



„Това е масивен удар по финансирането на военните действия на Русия, като за първи път от началото на конфликта руската икономика започва да страда много повече“, добави той.



Същевременно германският канцлер Фридрих Мерц предположи, че германският бизнес на „Роснефт“ ще получи изключение от американските санкции, наложени на руската петролна компания, предаде Ройтерс.



Германският бизнес на „Роснефт“ се контролира от германските власти, но е руска собственост. Той е ключов доставчик, който пренася и рафинира петрол за бензиностанции и някои летища в най-голямата икономика в Европа.



„Ще обсъдим това с американците. Предполагам, че „Роснефт“ ще получи ... изключение“, заяви Мерц.

Белгийският министър-председател Барт Де Вевер заяви, страната му се нуждае от конкретни и солидни гаранции, преди да подкрепи плана за използване на замразени руски активи за финансиране на гигантски заем за Киев. След срещата на върха на лидерите на страните членки от ЕС, Де Вевер нарече този план „неизследвана територия“, предаде Ройтерс.

Позицията на Белгия е критична, тъй като въпросните активи се държат от белгийската финансова институция „Юроклиър“. Правителството на Белигя предупреди, че евентуална конфискация на активите може да изложи „Юроклиър“ на съдебни спорове и в крайна сметка да доведе до голяма финансова криза.

„Може ли този (план) да бъде законен? Това е много добър въпрос... Няма ясни отговори“, заяви Де Вевер пред репортери след участието си в срещата на върха на ЕС в Брюксел, където това беше една от темите, обсъждани от лидерите на ЕС.

„Във всеки случай ще бъдем заринати от съдебни спорове. Това изглежда сигурно“, добави той.

Лидерите на ЕС не постигнаха споразумение по време на срещата на върха относно това как да се постъпи със замразените активи. Въпросът ще бъде обсъден по-подробно на следващата среща на върха на ЕС през декември, отбелязва Ройтерс.

Според ДПА и Франс прес по темата е била направена крачка напред вчера.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че лидерите на Европейския съюз са дали зелена светлина за финализиране на търговското споразумение с южноамериканския търговски блок Меркосур, но това беше бързо опровергано от някои от неговите колеги, предаде ДПА.



„Гласувахме по него, споразумението с Меркосур вече може да влезе в сила“, заяви Мерц пред журналисти след срещата на върха на ЕС в Брюксел.



Председателят на Европейския съвет Антонио Коста, който председателстваше срещата на върха, обаче заяви, че е помолил лидерите да разговарят с посланиците си, за да решат техническите проблеми с преводите на текстовете. „Но това е всичко. Не сме обсъждали въпроса. Не сме взели никакви решения“, подчерта той.



Френският президент Еманюел Макрон, дългогодишен скептик по отношение на търговското споразумение, също беше изненадан от коментарите на Мерц. „Работата продължава“, заяви Макрон. Той допълни, че всичко върви в правилната посока и че целта все още е да се постигне споразумение.



Преговорите по договора между ЕС и четирите страни от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай – продължаваха от 1999 г. Европейската комисия приключи преговорите през декември миналата година, въпреки продължаващата критика от страна на няколко страни от ЕС, включително Франция.



Неотдавнашният митнически спор между ЕС и САЩ обаче даде нов импулс на споразумението, което обаче все още трябва да бъде одобрено от страните от ЕС и от Европейския парламент.