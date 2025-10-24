Новини
ЕС остави за декември решението за използване на замразените руски активи в полза на Киев ОБЗОР
24 Октомври, 2025 06:36, обновена 24 Октомври, 2025 06:47 882 27

На срещата на върха в Брюксел присъства и украинският президент Володимир Зеленски

ЕС остави за декември решението за използване на замразените руски активи в полза на Киев ОБЗОР - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази очакване през декември ЕС да приеме решение за използване на запорираното руско имущество за репарационен заем за Украйна, предаде БТА.

Дотогава трябва да се доработят техническите и правните аспекти, уточни той на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на заседанието на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.

Съгласихме се да има такъв заем, остава да определим кой е най-добрият път до целта, допълни Фон дер Лайен. По нейните думи е възможно да има и други начини за оказване на финансова подкрепа за Украйна, без да се използва запорираното руско имущество. Тя посочи, че ЕК ще изготви различни предложения как да се осигури заем. При всяко положение ще спазваме европейското и международното право, уточни тя. Фон дер Лайен приветства едновременното обявяване в последните часове на санкциите срещу Русия от страна на ЕС и на САЩ.

Финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити в следващите две години, отбеляза Коща. Той изрази надежда скоро да има преговори с руския президент Владимир Путин. Европа няма да изостави Украйна, посочи Коща.

Още новини от Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства добрите резултати относно замразените руски активи, постигнати на срещата на върха в Брюксел, предаде Франс прес.

"Постигнахме политическа подкрепа относно замразените руски активи“, заяви Зеленски в „Екс“.

Малко преди това председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази очакване през декември ЕС да приеме решение за използване на запорираното руско имущество за репарационен заем за Украйна. Дотогава трябва да се доработят техническите и правните аспекти, уточни той на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на заседанието на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.

Финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити в следващите две години, отбеляза Коща. Той изрази надежда скоро да има преговори с руския президент Владимир Путин. Европа няма да изостави Украйна, посочи Коща.

Преди това европейски дипломати заявиха, че разглеждането и на други начини за оказване на финансова подкрепа за Украйна е в резултат на формулирани от Белгия възражения относно използването на запорираните руски активи, припомнят Франс прес и ДПА.

Американските санкции срещу Москва са истински поврат, заяви френският президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес.

Според него санкциите, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу две руски петролни компании, вървят в правилната посока и ще нанесат масивен удар на финансирането на войната на Русия в Украйна.

"Това е истински поврат, който, в съчетание със санкциите (европейски, бел. ред.), които току-що наложихме, и с натиска, който беше упражнен върху редица други участници, ще даде резултат", заяви Макрон на пресконференция след заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

„Това е масивен удар по финансирането на военните действия на Русия, като за първи път от началото на конфликта руската икономика започва да страда много повече“, добави той.

Същевременно германският канцлер Фридрих Мерц предположи, че германският бизнес на „Роснефт“ ще получи изключение от американските санкции, наложени на руската петролна компания, предаде Ройтерс.

Германският бизнес на „Роснефт“ се контролира от германските власти, но е руска собственост. Той е ключов доставчик, който пренася и рафинира петрол за бензиностанции и някои летища в най-голямата икономика в Европа.

„Ще обсъдим това с американците. Предполагам, че „Роснефт“ ще получи ... изключение“, заяви Мерц.

Белгийският министър-председател Барт Де Вевер заяви, страната му се нуждае от конкретни и солидни гаранции, преди да подкрепи плана за използване на замразени руски активи за финансиране на гигантски заем за Киев. След срещата на върха на лидерите на страните членки от ЕС, Де Вевер нарече този план „неизследвана територия“, предаде Ройтерс.

Позицията на Белгия е критична, тъй като въпросните активи се държат от белгийската финансова институция „Юроклиър“. Правителството на Белигя предупреди, че евентуална конфискация на активите може да изложи „Юроклиър“ на съдебни спорове и в крайна сметка да доведе до голяма финансова криза.

„Може ли този (план) да бъде законен? Това е много добър въпрос... Няма ясни отговори“, заяви Де Вевер пред репортери след участието си в срещата на върха на ЕС в Брюксел, където това беше една от темите, обсъждани от лидерите на ЕС.

„Във всеки случай ще бъдем заринати от съдебни спорове. Това изглежда сигурно“, добави той.

Лидерите на ЕС не постигнаха споразумение по време на срещата на върха относно това как да се постъпи със замразените активи. Въпросът ще бъде обсъден по-подробно на следващата среща на върха на ЕС през декември, отбелязва Ройтерс.

Според ДПА и Франс прес по темата е била направена крачка напред вчера.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че лидерите на Европейския съюз са дали зелена светлина за финализиране на търговското споразумение с южноамериканския търговски блок Меркосур, но това беше бързо опровергано от някои от неговите колеги, предаде ДПА.

„Гласувахме по него, споразумението с Меркосур вече може да влезе в сила“, заяви Мерц пред журналисти след срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста, който председателстваше срещата на върха, обаче заяви, че е помолил лидерите да разговарят с посланиците си, за да решат техническите проблеми с преводите на текстовете. „Но това е всичко. Не сме обсъждали въпроса. Не сме взели никакви решения“, подчерта той.

Френският президент Еманюел Макрон, дългогодишен скептик по отношение на търговското споразумение, също беше изненадан от коментарите на Мерц. „Работата продължава“, заяви Макрон. Той допълни, че всичко върви в правилната посока и че целта все още е да се постигне споразумение.

Преговорите по договора между ЕС и четирите страни от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай – продължаваха от 1999 г. Европейската комисия приключи преговорите през декември миналата година, въпреки продължаващата критика от страна на няколко страни от ЕС, включително Франция.

Неотдавнашният митнически спор между ЕС и САЩ обаче даде нов импулс на споразумението, което обаче все още трябва да бъде одобрено от страните от ЕС и от Европейския парламент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 1 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    Коментиран от #7

    06:51 24.10.2025

  • 2 ПОКЕРА СЕ

    19 0 Отговор
    ИГРАЕ С БЛЪФОВЕ ---ПРИ ПОЛИТИКАТА Е БАШКА БОЗА

    06:52 24.10.2025

  • 3 бай Бай

    26 1 Отговор
    Унищожители на Европа.
    И то защо??
    За да бутат едно нарко корумпе да лее кръв славянска.
    Какво падение.
    Какъв позор!

    06:52 24.10.2025

  • 4 Фен

    23 1 Отговор
    Урсулите се уплашиха, и дадоха заден. Ами сега? Тръмп дава, каквото дава, ама срещу пари, и то много, шубе ги е да оберат руските активи, Европа потъва в дългове, Франция фалира, Зеленски остава без ток, газ, железници, войници, пари, оръжие... Само ядрена война може да ги спаси. Добре, че на Путин са му здрави нервите.

    07:03 24.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе нали руснаците

    18 0 Отговор
    ви предупредиха, що продължавате да упорствате? Седнали да разпределят чужда пита, ама не се ли усещат, че това е чиато самоубийство за банките, които държат такива средства...? Или слобата и русофобията съвсем им е отнела и малкото акъл, който са имали?

    Коментиран от #8

    07:17 24.10.2025

  • 7 Копейка

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #15

    07:19 24.10.2025

  • 8 Любо

    0 18 Отговор

    До коментар #6 от "Абе нали руснаците":

    Че кои са руснаците да предупреждават.Една пропаднала алкохолизирана иzмет от голодранци.

    Коментиран от #10, #13, #16, #17

    07:22 24.10.2025

  • 9 Запознат

    12 0 Отговор
    "ЕС остави за декември решението за използване на замразените руски активи"

    Декември ще го остави пък за другата година и те така - те ако можеха да ги използват щяха да го направят още преди 3 години - сега плашат гаргите. 320 милиарда са руските активи а само Газпром е оценен на 1.2 трилиона долара като западни фирми притежават 23% от него - само от там руснаците могат да конфискуват 276 милиарда. Да не говорим че заводите на Рено и Мерцедес още си стоят в Русия и са си още собственост на Рено и Мерцедес.

    Май Урсула ще направи услуга на Путин ако конфискува руските активи.

    Коментиран от #20

    07:23 24.10.2025

  • 10 Антитрол

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Любо":

    "Че кои са руснаците"

    Руснаците са тези които не ви оставят сън да спите - ако са никои както пропагандирате няма да ги споменавате постоянно.

    07:25 24.10.2025

  • 11 Тия май са се

    7 0 Отговор
    възпитавали у нашенско, къде шоплука! Принципът "я не сакам да ми е добре, сакам на Вуте да му е зле" сякаш е ръководно начало на цялата и политика и забравят, че имат и собствени граждани, които в един определен момент може да се разгневят и да ги пратят където заслужено им е мястото, на боклука демек... Мислят си, че пропагандата им е толкова ефикасна, че вече е промила мозъците на местните аборигени и ги е загладила като билярдни топки, та не могат да мислят... Нещата обаче не са хич добре и хората там започват да изтрезнявати и за това ги принуждава хладилникът, не телевизорът...

    07:27 24.10.2025

  • 12 То е ясно

    12 0 Отговор
    Няма пари щом до там са стигнали до ушите са потънали и продължават да копаят. Нищо добро не ни чака с такива!

    07:29 24.10.2025

  • 13 Зевзек

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Любо":

    "Една пропаднала алкохолизирана иzмет от голодранци"

    Е може и такива да са, ама ви бъркат с боксова ръкавица там където слънце не ви огрява и единственото което "евроатлантиците" могат да направят е да пищят и да плюят срещу тях в безсилна злоба.

    07:33 24.10.2025

  • 14 Аоо

    7 0 Отговор
    Освен да крадете друго можете ли? А, да. Да смазвате икономиките на европейските държави.

    Коментиран от #18

    07:34 24.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами да, те са

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Любо":

    ония, които ги карат да се презапасяват с памперси и да проверяват ката вечер под леглата си да не би някой от тях да се е скрил там и да смути блаженния им сън... Това са онези, които по някакъв начин частично осигуряваха просперитета на западняците, осигурявайки им енергоресурси на много приемливи цени... Решиха да се откажат от дойната крава, дето им даваше млякото, и резултатите веднага цъфнаха...

    07:36 24.10.2025

  • 17 Аоо

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Любо":

    Оказа се, че англичаните и д-р. северни народи са по-големи пияндета. Разликата е, че руснаците могат да се смеят над себе си, а ония другите пияндета стават злобни и убийци

    07:38 24.10.2025

  • 18 Икономист

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Аоо":

    "Освен да крадете друго можете ли?"

    Ами той "богатия" запад за това е богат защото е ограбвал колониите си - сега вече нямат колонии и потъват. Та за това се мъчат друго да откраднат - така са свикнали и на това се крепят "великите" им икономики.

    07:39 24.10.2025

  • 19 Факт

    2 0 Отговор
    Пак ще карат на анонимки!

    07:47 24.10.2025

  • 20 злати

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Запознат":

    правильно си написал но има и още нещо, тези руски активи са държавни докато западните са на частни фондове в тези фондове може да се окажат пенсиите на много държави ,в тях може и да са на големи фирми с много работници,държавата винаги ще ги компенсира загубите но часника не може,големи фалити ги очаква крадците те и за това и бавят,такава кражба ще е първата в историята на човечеството дори и през втората световна война активите на дадена държава не са се пипали

    07:47 24.10.2025

  • 21 Артилерист

    7 2 Отговор
    Западните хищници се облизват около законните руски активи и вече няколко години се чудят как да усучат така думите, че кражбата да излезе законна. Ето и сега пак ще се опитват да доизкусурят невярното съчинение до декември, защото има много прависти, които директно им казват, че както и да го извъртат не могат да го докарат до законно. Номерът им засега не минава и защото доста държави заявяват, че ако се посегне на руските активи, те незабавно ще изтеглят своите авоари от европейски банки. Отделно руският президент Путин е подготвил указ за изземване на европейски активи на територията на Русия на стойност един трилион долара. И ако се стигне до такова изземване ще има много засегнати, които сега са против пипането на руските вложения.
    Накрая ще заключа, че това което се опитват да направят алчните европейци с руските активи е същото за което водят война с Русия чрез укронаците, а именно да я победят и ограбят. Това е главното, всичко друго са приказки за наивници.

    Коментиран от #25

    07:47 24.10.2025

  • 22 Учуден

    6 1 Отговор
    "При всяко положение ще спазваме европейското и международното право"

    И какво е това право което позволява краденето на чуждо имущество. Пък и щом са опрели до руските активи "богатия запад" работата не е на добре.

    "Бедна" Русия (според пропагандата) се справя даже и като им запорираха активите а целия "богат" запад не може да извади толкова пари колкото са запорирали - да се смееш ли да плачеш ли.

    Ами какво щеше да се случи ако някой беше запорирал 300 милиарда на "богатия" запад - те щяха да са фалирали отдавна.

    07:49 24.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Иван

    1 1 Отговор
    Лудата.

    07:58 24.10.2025

  • 25 Пора

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    Путинова русия си отива.

    08:04 24.10.2025

  • 26 Ъъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    "...репарационен заем..."

    Другото име на "кражба"....🤣

    08:27 24.10.2025

  • 27 Много

    1 0 Отговор
    "активи" са откраднали европейците от света. В музеите и банковите им трезори е пълно с подобни "активи". Те по принцип това до работят и света е наясно... Както и да интерпретират историята си на грабежи, записите са останали.

    08:33 24.10.2025

