Пиратка избухна в ръката на дете и разкъса пръстите му

Тежък инцидент в Бургаско. 14-годишно момче в Равда пострада сериозно заради пиротехническо изделие, съобщиха от полицията.
Случаят е станал около 23:55 ч. на 31 декември по време на новогодишния концерт, провеждан в центъра на селото.
Това, което е ясно към момента, е, че неустановено по вид и модел пиротехническо изделие (тип пиратка) се възпламенило в лявата ръка на младежа и причинило тежки травми и разкъсване на пръстите.
Пострадалият е откаран по спешност в УМБАЛ – Бургас, където са предприети незабавни медицински действия.
По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват обстоятелствата около инцидента.
1 Мастора
Коментиран от #11
11:42 02.01.2026
2 Чарлз Дарвин не прощава
11:42 02.01.2026
3 брее
11:43 02.01.2026
4 иzpoжденец
11:44 02.01.2026
5 Хорейшо
11:46 02.01.2026
6 оня с коня
Коментиран от #7, #15, #17
11:46 02.01.2026
7 Хорейшо
До коментар #6 от "оня с коня":Когато са от тип "млад конструктор", и "направи си сам"...... не пише нищо.
11:50 02.01.2026
8 Хипотетично
Коментиран от #19
11:53 02.01.2026
9 нормално
Хубавото е, че с всеки изминал ден се покачва доста пропадналото последните 35 години общо IQ на българската нация.
Коментиран от #14
11:55 02.01.2026
10 Дядо Митьо
11:58 02.01.2026
11 Прокурор
До коментар #1 от "Мастора":Сега да се задейства ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО! Да се глоби този дето му е дал пиратката, а родителя, който не е упражнил контрол на детето си да заплати лечението. Това ще отрезви много търговци и пишман родители!
11:59 02.01.2026
12 ХА ХА
12:07 02.01.2026
13 007 /агент/
12:08 02.01.2026
14 Морски
До коментар #9 от "нормално":Много си прав! Толкова тъпи родителите се пръкнаха, че не знам какво ни очаква в бъдеще!
12:11 02.01.2026
15 Винкело
До коментар #6 от "оня с коня":И къде ще я хвърли на концерт? По избор: в краката или върху главите на хората?
12:21 02.01.2026
16 здравна каса
12:44 02.01.2026
17 просветата е слънце
До коментар #6 от "оня с коня":Да,но днес много на тази възраст трудно четат,за съжаление.
12:57 02.01.2026
18 ООрана държава
13:12 02.01.2026
19 Герп боклуци
До коментар #8 от "Хипотетично":Пияни и насрусани на мърша лапетия купуват и използват тия бомбички без никакви ограничения
13:14 02.01.2026