Пиратка избухна в ръката на дете и разкъса пръстите му

Пиратка избухна в ръката на дете и разкъса пръстите му

2 Януари, 2026 11:36 1 041 19

Случаят е станал около 23:55 ч. на 31 декември по време на новогодишния концерт, провеждан в центъра на селото

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент в Бургаско. 14-годишно момче в Равда пострада сериозно заради пиротехническо изделие, съобщиха от полицията.

Случаят е станал около 23:55 ч. на 31 декември по време на новогодишния концерт, провеждан в центъра на селото.

Това, което е ясно към момента, е, че неустановено по вид и модел пиротехническо изделие (тип пиратка) се възпламенило в лявата ръка на младежа и причинило тежки травми и разкъсване на пръстите.

Пострадалият е откаран по спешност в УМБАЛ – Бургас, където са предприети незабавни медицински действия.

По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват обстоятелствата около инцидента.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мастора

    13 2 Отговор
    Ако няма да му се оправи ръката, кой ще го издържа, пак ли на нас ще го курдисат. За такива последствия, трябва закон, изобщо да не се товари държавния бюджет.

    Коментиран от #11

    11:42 02.01.2026

  • 2 Чарлз Дарвин не прощава

    13 0 Отговор
    Дано се оправи и догодина пак, и пак ....

    11:42 02.01.2026

  • 3 брее

    10 0 Отговор
    умен матрял

    11:43 02.01.2026

  • 4 иzpoжденец

    4 4 Отговор
    а можеше да си сложи на друго място

    11:44 02.01.2026

  • 5 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Ч.Н.Г. 😎

    11:46 02.01.2026

  • 6 оня с коня

    10 0 Отговор
    В упътването пише черно на бяло че когато се запали Пиратката,трябва да се хвърли а не да се държи в ръка щото не е настъпил "удобния момент"

    Коментиран от #7, #15, #17

    11:46 02.01.2026

  • 7 Хорейшо

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Когато са от тип "млад конструктор", и "направи си сам"...... не пише нищо.

    11:50 02.01.2026

  • 8 Хипотетично

    9 0 Отговор
    Купешките пиратки бяха допуснати за официално разрешена продажба с аргумента, че ще предотвратят ръчно гаражно производство избухващо на лотариен принцип. Но и фабричните пиратки си имат инструкции за безопасност, особено ако тийн ейджъри са скарани с четенето или са оглушали в следствие на взривяванията за предупрежденията.

    Коментиран от #19

    11:53 02.01.2026

  • 9 нормално

    8 0 Отговор
    Изгубените деца на Прехода си народиха и си възпитават поколение по свой образ и подобие.
    Хубавото е, че с всеки изминал ден се покачва доста пропадналото последните 35 години общо IQ на българската нация.

    Коментиран от #14

    11:55 02.01.2026

  • 10 Дядо Митьо

    7 1 Отговор
    Жалко,че не я е лапнал...

    11:58 02.01.2026

  • 11 Прокурор

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мастора":

    Сега да се задейства ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО! Да се глоби този дето му е дал пиратката, а родителя, който не е упражнил контрол на детето си да заплати лечението. Това ще отрезви много търговци и пишман родители!

    11:59 02.01.2026

  • 12 ХА ХА

    0 12 Отговор
    "Равда" дано е русначе.

    12:07 02.01.2026

  • 13 007 /агент/

    2 2 Отговор
    Така, така.... ДО ГОДИНА ПАК !!!

    12:08 02.01.2026

  • 14 Морски

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "нормално":

    Много си прав! Толкова тъпи родителите се пръкнаха, че не знам какво ни очаква в бъдеще!

    12:11 02.01.2026

  • 15 Винкело

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    И къде ще я хвърли на концерт? По избор: в краката или върху главите на хората?

    12:21 02.01.2026

  • 16 здравна каса

    2 0 Отговор
    Още един с ТЕЛК.Пълна забрана за тези пиратки.Това е всяка година.За сведение,че тази година беше тихо.

    12:44 02.01.2026

  • 17 просветата е слънце

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Да,но днес много на тази възраст трудно четат,за съжаление.

    12:57 02.01.2026

  • 18 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Другата година с другата ръка, селташка работа са тия пиратки ама народа гламселски и се самоизтребва

    13:12 02.01.2026

  • 19 Герп боклуци

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хипотетично":

    Пияни и насрусани на мърша лапетия купуват и използват тия бомбички без никакви ограничения

    13:14 02.01.2026

