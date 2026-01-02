Пиратка избухна в ръката на дете и разкъса пръстите му

Тежък инцидент в Бургаско. 14-годишно момче в Равда пострада сериозно заради пиротехническо изделие, съобщиха от полицията.

Случаят е станал около 23:55 ч. на 31 декември по време на новогодишния концерт, провеждан в центъра на селото.

Това, което е ясно към момента, е, че неустановено по вид и модел пиротехническо изделие (тип пиратка) се възпламенило в лявата ръка на младежа и причинило тежки травми и разкъсване на пръстите.

Пострадалият е откаран по спешност в УМБАЛ – Бургас, където са предприети незабавни медицински действия.

По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват обстоятелствата около инцидента.