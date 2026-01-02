Новини
Любопитно »
"Преди обед" с нова водеща през новата година - Ирина Тенчева?

2 Януари, 2026 11:13 567 7

  • преди обед-
  • ирина тенчева-
  • петър дочев-
  • оля малинова-
  • водеща-
  • шоу-
  • сутрешно предаване

След напускането на Венета Райкова екипа на предаването продължава търсенето на ново лице, което аудиторията да хареса

"Преди обед" с нова водеща през новата година - Ирина Тенчева? - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като Петър Дочев и Оля Малинова отново влязоха в ролите си на водещи на „Преди обед“, от бТВ продължават да търсят ново лице за предаването за следващия сезон. Според източници на „Уикенд“ водещата Ирина Тенчева е най-сериозният кандидат и се очаква да поеме шоуто през пролетта или най-късно с новия сезон от септември.

Другото име, което остава в сметките на телевизията, е Мария Силвестър, чиято проба като водеща преди месеци спечели зрителските овации. Телевизионната аудиторията познава Мария Силвестър от дълги години и се радва на присъствието ѝ на екран.

Ирина многократно е участвала в „Преди обед“ като седмичен коментатор и гост в различни рубрики, а професионалният ѝ опит пред камера я прави подходяща за ежедневното 3-часово шоу. Тенчева е известна и с това, че желае активно присъствие на екрана, а ефирът ѝ е липсвал.

Любопитен факт: Ирина се запознава с настоящия си съпруг Иван Христов покрай работата си като водеща на шоуто „Най-добрата майка“. Преди това тя е била омъжена за Георги Сарачинов и е носила фамилията Сарачинова.

В БТВ смятат, че Тенчева има достатъчно опит, за да се справи с предаването, особено в сравнение с Оля Малинова и Петър Дочев, които започнаха „Преди обед“ без опит в телевизионния ефир.

Какво ще се случи с другите водещи

Оля Малинова вероятно ще бъде отстранена – участието ѝ в протестите в защита на уволнената Мария Цънцарова и липсата на популярност сред зрителите са довели до решение на ръководството.

Яна Донева остава водеща, поне докато не направи сериозна грешка. Тя също ще продължи да участва в дискусионните студиа на риалитито „Ергенът“, което стартира нов сезон през февруари.

Петър Дочев също най-вероятно ще остане лице на предаването, тъй като той най-много от колежките си печели симпатиите на зрителите, а и до момента не е допуснал сериозен гаф. Неговото отстраняване би означавало още по-сериозен спад на рейтинга, което телевизията не може да си позволи.

Все още договорът на Ирина Тенчева не е подписан, но преговорите са в напреднала фаза. В същото време се водят и разговори с Мария Силвестър, но ежедневният график на Силвестър може да затрудни поемането на 3-часовия ефир.

Според запознати именно това прави Ирина Тенчева най-вероятният избор за новото лице на „Преди обед“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "Преди обед" с нова водеща калинка

    3 0 Отговор
    нов сеанс безплатен промоция

    11:17 02.01.2026

  • 2 Сила

    3 0 Отговор
    Само не стрина Ирина , само не злобната комплексирана климактерична стрина ...

    11:17 02.01.2026

  • 3 Див селянин

    4 0 Отговор
    Некоректна и без терен

    Коментиран от #6

    11:20 02.01.2026

  • 4 Каква е разценката и на час и за нощ?

    4 0 Отговор
    Поредна Стара кифла

    11:21 02.01.2026

  • 5 Не,че нещо,ама...

    2 0 Отговор
    Направете публичен конкурс за тв водещ, стига сте налагали стари брънтии

    11:25 02.01.2026

  • 6 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Див селянин":

    Пълна програма ..??! Доплащане за "очила за свършване" ....?!?

    11:25 02.01.2026

  • 7 Ей,кво нещо...

    1 0 Отговор
    Едни и същи боклуци в парламента, едни и същи боклуци и в телевизиите.

    11:26 02.01.2026