"Преди обед" с нова водеща през новата година - Ирина Тенчева?

След като Петър Дочев и Оля Малинова отново влязоха в ролите си на водещи на „Преди обед“, от бТВ продължават да търсят ново лице за предаването за следващия сезон. Според източници на „Уикенд“ водещата Ирина Тенчева е най-сериозният кандидат и се очаква да поеме шоуто през пролетта или най-късно с новия сезон от септември.

Другото име, което остава в сметките на телевизията, е Мария Силвестър, чиято проба като водеща преди месеци спечели зрителските овации. Телевизионната аудиторията познава Мария Силвестър от дълги години и се радва на присъствието ѝ на екран.

Ирина многократно е участвала в „Преди обед“ като седмичен коментатор и гост в различни рубрики, а професионалният ѝ опит пред камера я прави подходяща за ежедневното 3-часово шоу. Тенчева е известна и с това, че желае активно присъствие на екрана, а ефирът ѝ е липсвал.

Любопитен факт: Ирина се запознава с настоящия си съпруг Иван Христов покрай работата си като водеща на шоуто „Най-добрата майка“. Преди това тя е била омъжена за Георги Сарачинов и е носила фамилията Сарачинова.

В БТВ смятат, че Тенчева има достатъчно опит, за да се справи с предаването, особено в сравнение с Оля Малинова и Петър Дочев, които започнаха „Преди обед“ без опит в телевизионния ефир.

Какво ще се случи с другите водещи

Оля Малинова вероятно ще бъде отстранена – участието ѝ в протестите в защита на уволнената Мария Цънцарова и липсата на популярност сред зрителите са довели до решение на ръководството.

Яна Донева остава водеща, поне докато не направи сериозна грешка. Тя също ще продължи да участва в дискусионните студиа на риалитито „Ергенът“, което стартира нов сезон през февруари.

Петър Дочев също най-вероятно ще остане лице на предаването, тъй като той най-много от колежките си печели симпатиите на зрителите, а и до момента не е допуснал сериозен гаф. Неговото отстраняване би означавало още по-сериозен спад на рейтинга, което телевизията не може да си позволи.

Все още договорът на Ирина Тенчева не е подписан, но преговорите са в напреднала фаза. В същото време се водят и разговори с Мария Силвестър, но ежедневният график на Силвестър може да затрудни поемането на 3-часовия ефир.

Според запознати именно това прави Ирина Тенчева най-вероятният избор за новото лице на „Преди обед“.