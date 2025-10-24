Русия съобщи, че е свалила над 100 украински дрона за една нощ

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 111 украински дрона през изминалата нощ, съобщава ТАСС, предава БТА.

Според информацията, 34 безпилотни летателни апарата са били неутрализирани над Ростовска област, 25 – над Брянска област, 11 – над Калужка област, а 10 – над Новгородска област, уточнява министерството.

