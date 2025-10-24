Русия съобщи, че е свалила над 100 украински дрона за една нощ

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 111 украински дрона през изминалата нощ, съобщава ТАСС, предава БТА.
Според информацията, 34 безпилотни летателни апарата са били неутрализирани над Ростовска област, 25 – над Брянска област, 11 – над Калужка област, а 10 – над Новгородска област, уточнява министерството.
1 Наблюдател
Русия предаде на Киев 1000 тела на загиналите им войници. Бандеровци предадоха 31 тела на руски бойци в замяна.
Общо за цялото време на размяната, Русия вече е предала почти 18 000 тела на врага, а бандеровци са предали малко повече от 1500 .
И такъв брой предадени тела не само удрят силно по бюджета на киевския режим (и удрят толкова много, че вече са принудени да отлагат плащанията до 8 години). Но също така удрят страхотно и по психиката . Това допълнително подкопава доверието в цифрите на официалната статистика на Киев.
Коментиран от #14, #26
09:06 24.10.2025
2 ВВП милиционера
09:07 24.10.2025
3 Пич
Коментиран от #10, #12
09:08 24.10.2025
4 Поредна размяна на тела на загинали
1000 на загинали украинци срещу
31 на загинали руснаци.
Без повече коментар защо западна Европа е пълна с млади боеспособни украински мъже които бягат от мобилизация.
09:09 24.10.2025
5 Я пък тоя
Да кажат кой нападнал и какво е завзел, ще е по-интересно.
Коментиран от #6
09:10 24.10.2025
6 7777
До коментар #5 от "Я пък тоя":Купейка бав 0 ра3 виваща, не ти ли е интерсно дали в Русия има бензин?
Коментиран от #15, #16
09:12 24.10.2025
7 АМАH OT ИДИOTИ
ТОВА ДА НЕ СА ОНИЯ ДРОНОВЕ С ПРОДАЖБАТА НА КОИТО ПОДКУПИХА БОРИС ДЖОНСЪН ????
😝
ПОДКУПИХА ГО КАКТО ВСИЧКИ ЗНАЯТ (ОСВЕН ЖЪЛТОПАBETHИТЕ ГEPБЕРАСТКИTE ПЛУЖEЦИ) ЗА ДА БЪДАТ ИЗБИTИ ТРИ МИЛИОНА СЛАВЯНСКИ МЪЖЕ 😡
Коментиран от #13
09:12 24.10.2025
8 Хахахаха
09:13 24.10.2025
9 Уж за фроновата линия се дискутира
Или фронтовата линия се движи в посока която не е интересна?
А може би просто не искате да ни разваляте настроението?
Коментиран от #11
09:14 24.10.2025
10 Хахахаха
До коментар #3 от "Пич":Не е важно как е направен, а колко е ефективен! Даже, колкото е по-евтин е по-добре, защото разходите по производство, са по-ниски.
Коментиран от #19
09:15 24.10.2025
11 Хахахаха
До коментар #9 от "Уж за фроновата линия се дискутира":Какво да пишат за фронтовата линия? 20 процента от Донецка област е под контрола на ВСУ! Какво да ти пишат?
Коментиран от #18
09:16 24.10.2025
12 си дзън
До коментар #3 от "Пич":Най-добрият изтребител на ВСВ Спидфайер е бил дървен...
Коментиран от #17, #20, #21
09:20 24.10.2025
13 Идиот
До коментар #7 от "АМАH OT ИДИOTИ":Не са го подкупили а британското разузнаване му заповяда и прати,
Милиончето бе за утешение на съвестта му.
Война и то с Русия не се започва току така, щото на някой му скимнало.
09:24 24.10.2025
14 Това е така щото вече са избили около
До коментар #1 от "Наблюдател":3 милиона руснаци и повече няма.
А украинците са 31 000, зеленияпор го каза.
09:28 24.10.2025
15 А на теб, tъпако не ти ли е интересно
До коментар #6 от "7777":дали в Плевен има вода?
Все пак Плевен е по-близо.
09:29 24.10.2025
16 Мишел
До коментар #6 от "7777":В Русия има достатъчно бензин и той е най-евтиния в Европа. Всичките 57 руски НПЗ работят. Всичко това може да се провери в мрежата.
09:30 24.10.2025
17 Механик
До коментар #12 от "си дзън":"спиДфайер" ? Това на мамалигарски ли е?
Аман от недоучили атлантици ейййй!!!
И да, изтребителите от ВСВ предимно са били дървени. Почти всичките. Не само "соДфайер"-а.
За това пък изтребителите на демократична и натовска България, през 21-ви век са изключително "книжни" (когато ги има). Да не говорим, че тия дето ги има им тече маслото и 3-та година не могат да хвръкнат.
09:32 24.10.2025
18 Разбрах
До коментар #11 от "Хахахаха":значи нищо не се случва там! И от 2 години насам са си все на 19%
Благодаря!
Добре че пишат за дронове поне, за да не скучаем.
Коментиран от #23
09:33 24.10.2025
19 Пич
До коментар #10 от "Хахахаха":Ефектът от украинските дронове - никакъв !!! Укрите мрат като мухи !!!
09:35 24.10.2025
20 Пич
До коментар #12 от "си дзън":Значи признаваш , че украинските технологии са от ВСВ !? Тогава къде са тръгнали с гол Г.. таралежи да ловят ?!
Коментиран от #24
09:37 24.10.2025
21 Мишел
До коментар #12 от "си дзън":Дървен? Този изтребител е дуралуминиев.
09:39 24.10.2025
22 си дзън
09:54 24.10.2025
23 Хахахаха
До коментар #18 от "Разбрах":А какъв е ефекта бе ефенди? Ако рашите побеждават, путлера няма да иска ВСУ да се изтегля от Донецка област!
09:56 24.10.2025
24 Хахахаха
До коментар #20 от "Пич":Не. Човека ти пише, че най-скъпото не означава най-добро.
09:58 24.10.2025
25 ООрана държава
10:22 24.10.2025
26 Зелено джудже
До коментар #1 от "Наблюдател":Аз си мислех че побеждаваме, не съм ги разбрал тия командири, ще има уволнения
10:23 24.10.2025