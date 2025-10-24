Новини
Русия съобщи, че е свалила над 100 украински дрона за една нощ
  Тема: Украйна

Русия съобщи, че е свалила над 100 украински дрона за една нощ

24 Октомври, 2025 09:02

Москва твърди, че противовъздушната ѝ отбрана е прехванала 111 безпилотни апарата над няколко руски области

Русия съобщи, че е свалила над 100 украински дрона за една нощ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 111 украински дрона през изминалата нощ, съобщава ТАСС, предава БТА.

Според информацията, 34 безпилотни летателни апарата са били неутрализирани над Ростовска област, 25 – над Брянска област, 11 – над Калужка област, а 10 – над Новгородска област, уточнява министерството.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Размяна на телата на загинали войници: 1000 за 31...

    Русия предаде на Киев 1000 тела на загиналите им войници. Бандеровци предадоха 31 тела на руски бойци в замяна.

    Общо за цялото време на размяната, Русия вече е предала почти 18 000 тела на врага, а бандеровци са предали малко повече от 1500 .

    И такъв брой предадени тела не само удрят силно по бюджета на киевския режим (и удрят толкова много, че вече са принудени да отлагат плащанията до 8 години). Но също така удрят страхотно и по психиката . Това допълнително подкопава доверието в цифрите на официалната статистика на Киев.

    Коментиран от #14, #26

    09:06 24.10.2025

  • 2 ВВП милиционера

    3 0 Отговор
    Колко многоходово...

    09:07 24.10.2025

  • 3 Пич

    2 1 Отговор
    Ами , някъде украинците се хвалеха с нови дронове , но бяха приложили снимка на която дрона беше ударен в крилото и под боята прозираше шперплат ! Технически гении са украинците - от дърво , за да не ги засичат !!!

    Коментиран от #10, #12

    09:08 24.10.2025

  • 4 Поредна размяна на тела на загинали

    1 1 Отговор
    в конфликта.
    1000 на загинали украинци срещу
    31 на загинали руснаци.
    Без повече коментар защо западна Европа е пълна с млади боеспособни украински мъже които бягат от мобилизация.

    09:09 24.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    0 2 Отговор
    Всеки руски и украински дрон ли ще се брои!?
    Да кажат кой нападнал и какво е завзел, ще е по-интересно.

    Коментиран от #6

    09:10 24.10.2025

  • 6 7777

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Я пък тоя":

    Купейка бав 0 ра3 виваща, не ти ли е интерсно дали в Русия има бензин?

    Коментиран от #15, #16

    09:12 24.10.2025

  • 7 АМАH OT ИДИOTИ

    1 2 Отговор
    А БЕ,
    ТОВА ДА НЕ СА ОНИЯ ДРОНОВЕ С ПРОДАЖБАТА НА КОИТО ПОДКУПИХА БОРИС ДЖОНСЪН ????
    😝
    ПОДКУПИХА ГО КАКТО ВСИЧКИ ЗНАЯТ (ОСВЕН ЖЪЛТОПАBETHИТЕ ГEPБЕРАСТКИTE ПЛУЖEЦИ) ЗА ДА БЪДАТ ИЗБИTИ ТРИ МИЛИОНА СЛАВЯНСКИ МЪЖЕ 😡

    Коментиран от #13

    09:12 24.10.2025

  • 8 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Рашата (която уж била победителка) е една от най-бомбените държави в света в момента!

    09:13 24.10.2025

  • 9 Уж за фроновата линия се дискутира

    2 4 Отговор
    а тука само дронове пишете?!!!

    Или фронтовата линия се движи в посока която не е интересна?
    А може би просто не искате да ни разваляте настроението?

    Коментиран от #11

    09:14 24.10.2025

  • 10 Хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не е важно как е направен, а колко е ефективен! Даже, колкото е по-евтин е по-добре, защото разходите по производство, са по-ниски.

    Коментиран от #19

    09:15 24.10.2025

  • 11 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Уж за фроновата линия се дискутира":

    Какво да пишат за фронтовата линия? 20 процента от Донецка област е под контрола на ВСУ! Какво да ти пишат?

    Коментиран от #18

    09:16 24.10.2025

  • 12 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Най-добрият изтребител на ВСВ Спидфайер е бил дървен...

    Коментиран от #17, #20, #21

    09:20 24.10.2025

  • 13 Идиот

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Не са го подкупили а британското разузнаване му заповяда и прати,
    Милиончето бе за утешение на съвестта му.

    Война и то с Русия не се започва току така, щото на някой му скимнало.

    09:24 24.10.2025

  • 14 Това е така щото вече са избили около

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    3 милиона руснаци и повече няма.
    А украинците са 31 000, зеленияпор го каза.

    09:28 24.10.2025

  • 15 А на теб, tъпако не ти ли е интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "7777":

    дали в Плевен има вода?
    Все пак Плевен е по-близо.

    09:29 24.10.2025

  • 16 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "7777":

    В Русия има достатъчно бензин и той е най-евтиния в Европа. Всичките 57 руски НПЗ работят. Всичко това може да се провери в мрежата.

    09:30 24.10.2025

  • 17 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    "спиДфайер" ? Това на мамалигарски ли е?
    Аман от недоучили атлантици ейййй!!!
    И да, изтребителите от ВСВ предимно са били дървени. Почти всичките. Не само "соДфайер"-а.
    За това пък изтребителите на демократична и натовска България, през 21-ви век са изключително "книжни" (когато ги има). Да не говорим, че тия дето ги има им тече маслото и 3-та година не могат да хвръкнат.

    09:32 24.10.2025

  • 18 Разбрах

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    значи нищо не се случва там! И от 2 години насам са си все на 19%
    Благодаря!

    Добре че пишат за дронове поне, за да не скучаем.

    Коментиран от #23

    09:33 24.10.2025

  • 19 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Ефектът от украинските дронове - никакъв !!! Укрите мрат като мухи !!!

    09:35 24.10.2025

  • 20 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    Значи признаваш , че украинските технологии са от ВСВ !? Тогава къде са тръгнали с гол Г.. таралежи да ловят ?!

    Коментиран от #24

    09:37 24.10.2025

  • 21 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    Дървен? Този изтребител е дуралуминиев.

    09:39 24.10.2025

  • 22 си дзън

    0 0 Отговор
    Колко да са свалени. Да питат тези с взривовете в Новошахтинск, Нижноновгород...

    09:54 24.10.2025

  • 23 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Разбрах":

    А какъв е ефекта бе ефенди? Ако рашите побеждават, путлера няма да иска ВСУ да се изтегля от Донецка област!

    09:56 24.10.2025

  • 24 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Не. Човека ти пише, че най-скъпото не означава най-добро.

    09:58 24.10.2025

  • 25 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ние сме ги плащали, даже не стигаг и целта, айде да я приключвате тая орхайна, явно друг изхот тая война няма да има

    10:22 24.10.2025

  • 26 Зелено джудже

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Аз си мислех че побеждаваме, не съм ги разбрал тия командири, ще има уволнения

    10:23 24.10.2025

