Мадуро призова на английски Тръмп да не напада Венецуела

Венецуелският президент Николас Мадуро призова американския си колега Доналд Тръмп да не атакува страната му.

„Не на войната, не на войната. Само мир, само мир – завинаги, завинаги. Край на безумната война. Моля, моля, моля“, скандира той на английски на събитие в Каракас.

Вчера CNN, позовавайки се на американски официални лица, съобщи, че президентът на САЩ обмисля планове за удар по съоръжения за производство на кокаин във Венецуела. Беше подчертано обаче, че все още не е взето решение.

Тръмп по-рано потвърди пред репортери публикация на New York Times, че Белият дом е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела, насочени към дестабилизиране на правителството на президента Николас Мадуро. Венецуелското правителство осъди изявлението на американския лидер, наричайки го "тежко нарушение на международното право".

През септември САЩ започнаха да използват въоръжените си сили, за да унищожават плавателни съдове, за които се твърди, че превозват наркотици край бреговете на Венецуела. NBC съобщи, че американските военни работят върху варианти за удари срещу наркотрафиканти във Венецуела и подобни удари биха могли да започнат до няколко седмици.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит обяви на 19 август, че Тръмп е готов да разположи „всички елементи на американските сили“ за борба с трафика на наркотици, без да изключва възможността за военна операция във Венецуела. Изявлението дойде след изпращането на американски военни кораби, включително крайцер с управляеми ракети и ядрена подводница, до бреговете на републиката.

Каракас нарече тези стъпки "провокация и опит за дестабилизиране" на ситуацията в региона, както и нарушение на международните споразумения за демилитаризирания и безядрен статут на Карибския регион.