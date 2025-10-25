Новини
Мадуро призова на английски Тръмп да не напада Венецуела

Мадуро призова на английски Тръмп да не напада Венецуела

25 Октомври, 2025 05:00, обновена 25 Октомври, 2025 05:07

Вчера CNN съобщи, че президентът на САЩ обмисля планове за удар по съоръжения за производство на кокаин в латиноамериканската страна

Мадуро призова на английски Тръмп да не напада Венецуела - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро призова американския си колега Доналд Тръмп да не атакува страната му.

„Не на войната, не на войната. Само мир, само мир – завинаги, завинаги. Край на безумната война. Моля, моля, моля“, скандира той на английски на събитие в Каракас.

Вчера CNN, позовавайки се на американски официални лица, съобщи, че президентът на САЩ обмисля планове за удар по съоръжения за производство на кокаин във Венецуела. Беше подчертано обаче, че все още не е взето решение.

Тръмп по-рано потвърди пред репортери публикация на New York Times, че Белият дом е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела, насочени към дестабилизиране на правителството на президента Николас Мадуро. Венецуелското правителство осъди изявлението на американския лидер, наричайки го "тежко нарушение на международното право".

През септември САЩ започнаха да използват въоръжените си сили, за да унищожават плавателни съдове, за които се твърди, че превозват наркотици край бреговете на Венецуела. NBC съобщи, че американските военни работят върху варианти за удари срещу наркотрафиканти във Венецуела и подобни удари биха могли да започнат до няколко седмици.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит обяви на 19 август, че Тръмп е готов да разположи „всички елементи на американските сили“ за борба с трафика на наркотици, без да изключва възможността за военна операция във Венецуела. Изявлението дойде след изпращането на американски военни кораби, включително крайцер с управляеми ракети и ядрена подводница, до бреговете на републиката.

Каракас нарече тези стъпки "провокация и опит за дестабилизиране" на ситуацията в региона, както и нарушение на международните споразумения за демилитаризирания и безядрен статут на Карибския регион.


  • 1 Жоро

    2 3 Отговор
    Няма стига.Целия!

    Коментиран от #15

    05:30 25.10.2025

  • 4 Хе-хе

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Българските турци":

    Щом не обвиняват турските турци в някакви престъпления и ги нападнат, на теб какво ти пречи!? Радвай се, че приятелите на Русия биват унищожавани! Подчинявайте се на силните, за да има мир! С репчене най много да си изкарате побоя!

    Коментиран от #6

    05:49 25.10.2025

  • 5 В В.П.

    7 2 Отговор
    Доню тъпака с поредната си тъпотия ..Янките трябва да откраднат нещо ..така е при всеки президент ..Само че във Венецуела няма да стане ..Ще се посрамят янките .Трябва ООН да им слага санкции..на сенчестия флот..ЦРУ ,контролира дрога и оръжие в Южна Америка..От това се издържа ...

    05:57 25.10.2025

  • 6 Българските турци

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хе-хе":

    Разликата между нас и вас е именно в отношението към онова подчинение за което говориш !...

    05:58 25.10.2025

  • 7 В В.П.

    3 2 Отговор
    През 2017 ,доню тъпака щеше пак да напада Венецуела .също и Сев.корея ..

    05:59 25.10.2025

  • 8 Верно е че

    5 5 Отговор
    Милиони Венецуелци очакват с нетърпение пристигането на американските освободитили от проруската диктатура и свалянето на комунистическия режим на Мадуро във Венецуела.

    06:01 25.10.2025

  • 9 В В.П.

    4 1 Отговор
    През 2017 един взвод от наемници бяха арестувани ,край Маракайбо...Излежават присъди в тв Венецуела...За тероризъм..Както трябва да бъде..

    06:01 25.10.2025

  • 10 В В.П.

    3 1 Отговор
    В предвид провалите на Доню тъпака ,трябва да мръдне някоя пешка ,на шахматната дъска...Отчаян опит за демонстрация на сила от страна на умиращия хегемон..

    06:04 25.10.2025

  • 11 В В.П.

    2 0 Отговор
    Язък ,за богатите ,пък и за бедните янки...Няма да има бяло за една ,две черти ,по време на якия купон на брега на Малибу ...Тц.тц..

    06:07 25.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хе-хе

    2 0 Отговор
    Какви са, що са янките, хората там емигрират! Не емигрират в Турция! Напротив! Тълпи от източни народи и африканци напират през просперираща Турция, за да отидат и страдат в Германия!

    Коментиран от #14

    06:19 25.10.2025

  • 14 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хе-хе":

    Турските граждани нямат свободен безвизов достъп в Европа !... Като ще плюеш го прави по грамотно !..😊

    06:26 25.10.2025

  • 15 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Жоро го направиха алкохолик! Но явно имат повече възможности!

    06:33 25.10.2025

  • 16 Дони Оранжадата

    0 1 Отговор
    Като си говорихме с Пуси той ми разказа как не е вярно, че първо е Киевска Рус и след това Московското княжество. Аз и двете не ги знам, но понеже трябваше да кажа нещо му разказах една история как Венецуела е изконна американска земя, как дедите ни са я основали и на мене се пада тежкото бреме да я освободя.
    Петролът е само бонус към задачата.

    06:37 25.10.2025

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Де да беше Оранжада!

    06:44 25.10.2025