Le Monde: Съюзниците на Киев неочаквано разбиха надеждите на Зеленски за конфискация на замразените руски активи
  Тема: Украйна

Le Monde: Съюзниците на Киев неочаквано разбиха надеждите на Зеленски за конфискация на замразените руски активи

25 Октомври, 2025 05:20, обновена 25 Октомври, 2025 05:26

Европейските страни са изчерпали напълно възможностите си за подкрепа на Украйна, пише изданието

Le Monde: Съюзниците на Киев неочаквано разбиха надеждите на Зеленски за конфискация на замразените руски активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на срещата на върха в Брюксел, европейските партньори на Украйна неочаквано разбиха надеждите на Володимир Зеленски за конфискация на замразени руски активи, като не успяха да постигнат решение, според френския вестник Le Monde.

„Поканен на срещата на върха, Володимир Зеленски все още се надяваше на положително решение следобед“, пише изданието.

Както отбелязва медията обаче, Белгия се противопостави на този сценарий, страхувайки се от последствията от подобен ход.

Още новини от Украйна

На срещата на върха самият Зеленски не успя да обясни ясно как партньорите му биха могли да помогнат на Украйна, „оставяйки Брюксел в неведение“, и успя само да подкрепи обявяването на пореден кръг антируски санкции от страна на ЕС.

Както посочва авторът, европейските страни са изчерпали напълно възможностите си за подкрепа на Киев, въпреки спекулациите за замразени руски средства и приемането на 19-ия пакет от санкции. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че Съединените щати се дистанцираха от Украйна по отношение на помощта, прехвърляйки цялата отговорност към Стария свят.

„Няма много решения, които могат да помогнат на Киев. Държавите членки, започвайки с Франция, вече нямат средства. ЕС също“, признава авторът.

В четвъртък, на среща на върха, страните от ЕС не успяха да се споразумеят за предложението на ЕК да се използват руски активи за нуждите на Киев. Според писмените заключения от срещата е решено "да се върнем към въпроса за вариантите за финансова подкрепа на Украйна на следващата среща".


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    41 27 Отговор
    ЕС няма пари. Всички държави са затънали в дългове.

    Коментиран от #2

    05:28 25.10.2025

  • 2 Нали

    29 28 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    затова ще влизаме в "клуба на богатите" !

    05:30 25.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    32 16 Отговор
    Никога не воювайте с Русия.Вы всегда проиграете.

    05:32 25.10.2025

  • 5 Перо

    22 10 Отговор
    Зеленски да хвърля кърпата и да се дистанцира от европейската джендърия! Иначе вместо да спаси наличното ще загуби всичко или повечето!

    05:34 25.10.2025

  • 6 Чудесна

    17 7 Отговор
    снимка----съгрешил ангел---- малко момче с пълен памперс

    05:38 25.10.2025

  • 7 Глас от бункера под Кремъл

    7 17 Отговор
    Ох, скоро ще се срещна с Жириновски и Кобзон

    05:39 25.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Така е, Льо Монд

    8 11 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново, освен поредната порция":

    са четирихилядници.и копейки от Възраждане.😂🤣😂

    05:44 25.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Никой

    14 2 Отговор
    Русия няма проблеми с изместването на важни цели - така - че да не са засегнати.

    Абсурд е да бъде нападната - но да видим - но е абсурд - те имат стратегия - всъщност - нищо няма да стане.

    Европейците не успяха при Ноплеон и при Хитлер. Мечтата става все по-далечна - да се заличи Русия - както искаха европейците - по същество.

    В действителност всеки мрази другия - дори и на битово ниво - не понасяш друг човек.

    Нещо се обърка - ама какво - май ще минаваме в Европа - на купонна система - за да има за Украйна.

    05:50 25.10.2025

  • 12 Баш Балък

    15 2 Отговор
    Отлична снимка на Зельо! Где перемога?!?

    05:51 25.10.2025

  • 13 В В.П.

    13 3 Отговор
    Тамам,да вземат парите ,ама се отказаха..Нещо става в тоя гнил запад..Нямат топки..Хехе

    05:52 25.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боруна Лом

    10 3 Отговор
    КЪДЕТО МУ ВИКАТ....БИТИЯТ,БИТ... ДРУГОТО СИ ГО ЗНАЕМ!

    05:52 25.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    8 0 Отговор
    Всичко, което хвърчи не се яде!

    05:54 25.10.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    Руските активи са дългови облигации. Паре нема.

    05:54 25.10.2025

  • 19 Боруна Лом

    2 6 Отговор
    КОЛКО МНОГО ОТПАДЪЦИ С ПРОБЛЕМНА ПРОСТАТА! СПЕТЕ БЕ!

    Коментиран от #22, #23, #25

    05:57 25.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Монд

    3 2 Отговор
    Благодарим на спонсора Владимирович.Бальшой спасиба!

    06:00 25.10.2025

  • 22 Сън ме

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Боруна Лом":

    не хваща,Киев да падне!

    06:01 25.10.2025

  • 23 Себе си ли имаш

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Боруна Лом":

    предвид?

    Коментиран от #24

    06:02 25.10.2025

  • 24 Боруна Лом

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Себе си ли имаш":

    И ТЕБ ВКЛЮЧИТЕЛНО! НЕРАЗУМНИИИ! ПРОБЛЕМНИИИ!

    06:04 25.10.2025

  • 25 Добрутро

    0 5 Отговор

    До коментар #19 от "Боруна Лом":

    Киев падна ли ?

    Коментиран от #29

    06:05 25.10.2025

  • 26 Кой пък

    10 1 Отговор
    не е очаквал?Брюкселските бюрократи ще се усетят Путин,като ги окачи по стълбовете!

    06:09 25.10.2025

  • 27 Госあ

    5 0 Отговор
    хе хе хе сгответе го тоя ве ! В буквален смисъл 😂 Нидерландците знаят рецептата 😂

    06:26 25.10.2025

  • 28 Ъъъъъъъъъъ

    11 0 Отговор
    "Няма много решения, които могат да помогнат на Киев. Държавите членки, започвайки с Франция, вече нямат средства. ЕС също“

    Аз като ви говорех, че единствената надежда на "желаещите, но неможещите" да помогнат, са руските активи, защото парите на Европа свършиха, вие ми се смеехте. Сега аз ще се посмея малко.🤣

    П.с

    Вчера слушах Зеления, който каза, че щяло да е много хубаво, ако тези £140млд ги получели до края на годината. Изглежда, че вече ги е наместил.🤣

    06:37 25.10.2025

  • 29 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Добрутро":

    КИЕВ,НЕ Е ПАДНАЛ ЗАЩОТО ПУТИН НЕ ИСКА, НО ЕВРОПАТА ЗАМИНААА!

    07:06 25.10.2025

