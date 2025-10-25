Le Monde: Съюзниците на Киев неочаквано разбиха надеждите на Зеленски за конфискация на замразените руски активи

По време на срещата на върха в Брюксел, европейските партньори на Украйна неочаквано разбиха надеждите на Володимир Зеленски за конфискация на замразени руски активи, като не успяха да постигнат решение, според френския вестник Le Monde.

„Поканен на срещата на върха, Володимир Зеленски все още се надяваше на положително решение следобед“, пише изданието.



Както отбелязва медията обаче, Белгия се противопостави на този сценарий, страхувайки се от последствията от подобен ход.

Още новини от Украйна

На срещата на върха самият Зеленски не успя да обясни ясно как партньорите му биха могли да помогнат на Украйна, „оставяйки Брюксел в неведение“, и успя само да подкрепи обявяването на пореден кръг антируски санкции от страна на ЕС.

Както посочва авторът, европейските страни са изчерпали напълно възможностите си за подкрепа на Киев, въпреки спекулациите за замразени руски средства и приемането на 19-ия пакет от санкции. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че Съединените щати се дистанцираха от Украйна по отношение на помощта, прехвърляйки цялата отговорност към Стария свят.

„Няма много решения, които могат да помогнат на Киев. Държавите членки, започвайки с Франция, вече нямат средства. ЕС също“, признава авторът.

В четвъртък, на среща на върха, страните от ЕС не успяха да се споразумеят за предложението на ЕК да се използват руски активи за нуждите на Киев. Според писмените заключения от срещата е решено "да се върнем към въпроса за вариантите за финансова подкрепа на Украйна на следващата среща".