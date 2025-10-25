Тръмп: Не съм съгласен с Путин, че санкциите няма да им навредят. Готов съм за среща с Ким Чен-ун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че възнамерява да обсъди въпроси, свързани с Москва и Киев, на срещата си с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея на 30 октомври, а също така се надява на съдействието на Пекин за разрешаването на украинския конфликт.

„Една от темите, които ще обсъждаме, е Русия и Украйна“, подчерта президентът на САЩ, говорейки за срещата. „Бих искал Китай да ни помогне с Русия. Наложихме много обширни санкции срещу Русия“, каза американският лидер пред репортери на борда на самолета си. „Това са много строги санкции, много ефективни, но бих искал Китай да ни помогне“, добави той, визирайки съдействието за разрешаването на конфликта.

Тръмп смята, че руският президент Владимир Путин иска разрешаване на конфликта в Украйна.

„Мисля, че той иска това да бъде решено“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си. Американският лидер предприема азиатско турне, по време на което ще посети Малайзия, Япония и Република Корея.

Тръмп беше попитан и дали се страхува, че антируските санкции, наложени от Вашингтон, може да са твърде сурови. „Не мисля. Той каза, че няма да имат голям ефект. Не мисля, че е прав, но ще видим“, отговори президентът.

По-рано Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от антируски санкции. Вашингтон очаква тези ограничения да окажат значителен натиск върху Москва заради конфликта в Украйна.

Путин вече коментира, че новите американски ограничения няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. Той посочи, че санкциите представляват неприятелски акт срещу Москва и че тази стъпка „не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват“. С подобни действия американската администрация само вреди на руско-американските отношения, заяви президентът.

Тръмп заяви, че е отворен за идеята да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун като част от азиатското си турне.

„На 100% съм отворен за това. Имам добри отношения с него“, каза американският лидер, докато разговаряше с репортери на борда на самолета си.