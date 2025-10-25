Тръмп: Не съм съгласен с Путин, че санкциите няма да им навредят. Готов съм за среща с Ким Чен-ун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че възнамерява да обсъди въпроси, свързани с Москва и Киев, на срещата си с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея на 30 октомври, а също така се надява на съдействието на Пекин за разрешаването на украинския конфликт.
„Една от темите, които ще обсъждаме, е Русия и Украйна“, подчерта президентът на САЩ, говорейки за срещата. „Бих искал Китай да ни помогне с Русия. Наложихме много обширни санкции срещу Русия“, каза американският лидер пред репортери на борда на самолета си. „Това са много строги санкции, много ефективни, но бих искал Китай да ни помогне“, добави той, визирайки съдействието за разрешаването на конфликта.
Тръмп смята, че руският президент Владимир Путин иска разрешаване на конфликта в Украйна.
„Мисля, че той иска това да бъде решено“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си. Американският лидер предприема азиатско турне, по време на което ще посети Малайзия, Япония и Република Корея.
Тръмп беше попитан и дали се страхува, че антируските санкции, наложени от Вашингтон, може да са твърде сурови. „Не мисля. Той каза, че няма да имат голям ефект. Не мисля, че е прав, но ще видим“, отговори президентът.
По-рано Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от антируски санкции. Вашингтон очаква тези ограничения да окажат значителен натиск върху Москва заради конфликта в Украйна.
Путин вече коментира, че новите американски ограничения няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. Той посочи, че санкциите представляват неприятелски акт срещу Москва и че тази стъпка „не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват“. С подобни действия американската администрация само вреди на руско-американските отношения, заяви президентът.
Тръмп заяви, че е отворен за идеята да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун като част от азиатското си турне.
„На 100% съм отворен за това. Имам добри отношения с него“, каза американският лидер, докато разговаряше с репортери на борда на самолета си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Някой
07:32 25.10.2025
4 Хайо
07:34 25.10.2025
7 Си Дзинпин
07:40 25.10.2025
9 жзедф
07:44 25.10.2025
10 Само питам
07:45 25.10.2025
13 Тито
До коментар #3 от "Някой":Точно. Затова ще се разберат оранжадата и чайника. Като между капиталисти
07:52 25.10.2025
14 Хайо
До коментар #11 от "Остава да уточниш":Забрана на свободното слово? В сравнение с Европа не беше нищо .Слушаш ли какво иска ЕС? Забрана на алтернативните медии ,това ли наричаш свобода на словото?
07:53 25.10.2025
15 НЕ ХОДИ В ПЕКИН А В ЛОНДОН
07:59 25.10.2025
16 ТРЪМП СИГУРЕН ЛИ Е
08:03 25.10.2025
18 Копейка - това звучи гордо!
До коментар #8 от "Накой":В Русия живея от 16 години и тя е може би най-социалната държава в света! Безплатно здравеопазване, безплатно образование, като децс до 18 години за сметка на държавата ходят два пъти годишно на почивка-2 седмици Зимата и две седмици лятото. До 18 годишна възраст пътуват АБСОЛЮТНО безплатно със всякакъв вид трснспорт, като това включва и въздушен такъв. Безплатно им се полагат 4 билета за театър в месеца. На семейства с повече от две деца всеки месец ср дават ваучери за покупка на дрехи...Същото е положението за хора останали без работа- 3 години помощ възлизаща на 100% от заплатата плюс придобивките за малолетни, които изброих. А, забравих-за безработни, лица до 18 години и пенсионери лекарствата са 100% безплатни...Енергийни помощи няма, понеже цените и на ток и на газ са символични-зиме парното ми е надуто а аз държа вратата на терасата отворена да се проветрява!
08:03 25.10.2025
19 Рамадан Хасан
08:04 25.10.2025
20 На Тръмп номерата няма да минат
Ега ти нелепите и смешни номерца!!!
Да преметне същия Китай, на който е нясно че мерака за разпад на РФ е просто трамплин за разгрома на Китай! Сякаш никой не го е чувал да казва, че Китай са най-голямата заплаха за САЩ ?
Коментиран от #31
08:05 25.10.2025
24 Д-р Фройдашки
08:10 25.10.2025
26 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:12 25.10.2025
27 Хайо
До коментар #17 от "Накой":Грешиш,поразходи се в Русия и се поинтересувай . Живея там ,с преди това във Франция .Няма в момента по социална държава от Русия ,но хора като теб не излизали никъде няма как да го знаят .Говорят колко била заплатата в Русия ,но не казват ,колко се плаща за ток,за вода .Не знам ти какво плащаш ,но аз плащам за ток (отоплявам се на ток едновременно 4 стаи работят зимата печки на ток) между 30 и 40 лв български пари ,за вода харчиш не харчил 11 лв.Ти плащаш ли тази сума в България ?
Коментиран от #34, #38
08:13 25.10.2025
28 Инспектор Стрезов
До коментар #21 от "Хайо":Никой не е забравен,нищо не е истински изтрито и следите винагиостават ,като дойде Видов ден да не викат ,а нас защо и ние семейства храним .
08:14 25.10.2025
29 Смотльо,
До коментар #23 от "Нормално":Какво хубаво име имаш ,Путлер.С орган на жена ли е свързан ? То ти личи де .
08:16 25.10.2025
30 Логично
Коментиран от #32, #33, #35, #47
08:16 25.10.2025
31 Той милия, не може още да повярва
До коментар #20 от "На Тръмп номерата няма да минат":, че има лидери и народи, за които националната сигурност и оцеляването на държавите им, а и националните им ценности, са по-важни от парите!
Ама скоро БРИКС и 70% от света, ако не се осъзнае, такива санкции те ще му спретнат организирано на САЩ и Европа, че .........
08:16 25.10.2025
32 Смотльо,
До коментар #30 от "Логично":Какво хубаво име имаш ,Путлер.С орган на жена ли е свързан ? То ти личи де .
08:19 25.10.2025
33 Д-р Гълъбова
До коментар #30 от "Логично":Явно си вътрешен човек щом имаш тази информация , докато наричаш изхода вход все ще си вътрешен човек.
08:25 25.10.2025
34 Дааа
До коментар #27 от "Хайо":Преди малко беше на парно сега си ел печки ,ама май си на дърва
Коментиран от #40
08:29 25.10.2025
35 Епично
До коментар #30 от "Логично":Ако има наистина такива които искат Путин да бъде сменен, то е по причина че твърде мек с наглите САЩ и Европа, вместо им покаже какво може Русия. А не, че не им вървял по гайдата, както опитваш да внушиш.
Ако желанието ти е Путин да бъде сменен, внимавай че де не се изпълни!!!!
Коментиран от #39, #45
08:30 25.10.2025
37 Аплодисменти
08:33 25.10.2025
38 Хайооо😂😂😂
До коментар #27 от "Хайо":50 лева на месец на климатици в цялата къща плюс бойлери. И получавам в България 6000 лв. М?
Коментиран от #42, #46
08:33 25.10.2025
39 Фори
До коментар #35 от "Епично":Русия е колония на Китай. Трябва да си знае възможностите преди да се зъби на всички. Ако им вземеш ядрените бомби не им остава нищо!
Коментиран от #41, #51
08:34 25.10.2025
40 Ихаа!
До коментар #34 от "Дааа":С тоя хитър трик....Хвана го в лъжа ли?
Сорос май все такива остроумни и находчиви ви подбира!
08:36 25.10.2025
42 Икономист
До коментар #38 от "Хайооо😂😂😂":Умножи всеки климатик по 50лв и е последната 0 от заплатата си я добавила ти кукло 🦄 .
08:39 25.10.2025
44 Прави впечатление ☝️, че
08:48 25.10.2025
45 Как
До коментар #35 от "Епично":Русия не може нищо. Ако можеше да го е направила до сега. Западняците позволяват на Путин да ги баламосва. Като номера не минава плаши с бомби. Толкова могат!
08:50 25.10.2025
46 Тодор Колев
До коментар #38 от "Хайооо😂😂😂":Браво! Ей туй българите настигнахте Америка! Че и я надминахте дори
08:52 25.10.2025
47 Ъъъъъъъъ
До коментар #30 от "Логично":"Путлер е пътник, бита карта.. . Само времето което ще го търпят руснаците е неизвестна величина, но вече се говори за свалянето му."
Липсата на аргументи, обикновено води до нелепи коментари, нямащи нищо общо с реалността.😂
Вместо да мислите за Путин и свалянето му, мислете за Украйна, че си заминава като старите пари. Според самите украинци, отбраната им вече е пробита на 10-11 места:
Купянск, Лиман, Сиверск, Костинантиновка, Покровск и Мирноград, Мала Токмачка, Запорожие и Херсон и т.н, а
22-ра украинска бригада в Харков в била ударена с Искандери и много войници буквално са били разчленени.....Вие сте се закахърили за Путин.🤔
Коментиран от #48, #49, #56
08:54 25.10.2025
48 Ъъъъъъ
До коментар #47 от "Ъъъъъъъъ":Пий си хапчетата навреме, пе"лтек мaлoyмeн.
08:58 25.10.2025
49 Тъй, тъй
До коментар #47 от "Ъъъъъъъъ":Русия е загубила най-малко 100 000 войници (убити) от януари 2025 г. насам, като за това време е превзела само 0,4% от украинската територия, изчислява The Economist. Общите загуби достигат 984 000 до 1,4 милиона войници (по класификацията на НАТО военни жертви са убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бойни действия, изчезнали и пленени), включително 190 000 до 480 000 убити по време на войната, съобщава изданието.
Коментиран от #50, #54
08:59 25.10.2025
50 Тъй, тъй
До коментар #49 от "Тъй, тъй":По думите на Кардън, , Бившият съветник на Държавния департамент на САЩ, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа“. Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1
09:01 25.10.2025
51 И на кои "всички"
До коментар #39 от "Фори":се е "зъбила"!
А миротворците ако продължават да и се зъбят, ще си събират зъбите!
Пък и точно ти ли се намери да ни обясняваш, кой на кого бил колония??? :):):)
09:02 25.10.2025
53 В рая си а? 🤣
До коментар #18 от "Копейка - това звучи гордо!":Там си стой и не се връщай, това фантастично творение го копипействай всеки ден по стотина пъти, белким се излъжат някои копейки да заминат за рая, че да започне България да се отървава от ненужните отпадъци.
09:04 25.10.2025
54 Ъъъъъъъъ
До коментар #49 от "Тъй, тъй":Браво! Изкара €0.50!
09:06 25.10.2025
55 Ъъъъъъъъъ
09:08 25.10.2025
56 Рашистофоб
До коментар #47 от "Ъъъъъъъъ":Раша отива при крайцера и СССР независимо от всичко което се пише в този жълт сайт, това е същественото.
Гледайте в YouTube някое произволно видео с руснака професор по икономика Игор Липсиц за да ви стане ясно какво е състоянието на федерацията на злото Русия.
Коментиран от #57
09:08 25.10.2025
57 Ъъъъъъъъъ
До коментар #56 от "Рашистофоб":"Гледайте в YouTube някое произволно видео...."
Ми гледаме де....Ама ти кой YouTube гледаш? Да не е някоя украинска версия?
09:12 25.10.2025