Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Не съм съгласен с Путин, че санкциите няма да им навредят. Готов съм за среща с Ким Чен-ун

Тръмп: Не съм съгласен с Путин, че санкциите няма да им навредят. Готов съм за среща с Ким Чен-ун

25 Октомври, 2025 07:19, обновена 25 Октомври, 2025 07:43 2 106 57

  • сащ-
  • тръмп-
  • китай-
  • мита-
  • санкции-
  • война-
  • украйна-
  • русия-
  • си дзинпин-
  • путин

Ще обсъдя със Си Дзинпин войната в Украйна, искам да ми помогне с руснаците

Тръмп: Не съм съгласен с Путин, че санкциите няма да им навредят. Готов съм за среща с Ким Чен-ун - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че възнамерява да обсъди въпроси, свързани с Москва и Киев, на срещата си с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея на 30 октомври, а също така се надява на съдействието на Пекин за разрешаването на украинския конфликт.

„Една от темите, които ще обсъждаме, е Русия и Украйна“, подчерта президентът на САЩ, говорейки за срещата. „Бих искал Китай да ни помогне с Русия. Наложихме много обширни санкции срещу Русия“, каза американският лидер пред репортери на борда на самолета си. „Това са много строги санкции, много ефективни, но бих искал Китай да ни помогне“, добави той, визирайки съдействието за разрешаването на конфликта.

Тръмп смята, че руският президент Владимир Путин иска разрешаване на конфликта в Украйна.

„Мисля, че той иска това да бъде решено“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си. Американският лидер предприема азиатско турне, по време на което ще посети Малайзия, Япония и Република Корея.

Тръмп беше попитан и дали се страхува, че антируските санкции, наложени от Вашингтон, може да са твърде сурови. „Не мисля. Той каза, че няма да имат голям ефект. Не мисля, че е прав, но ще видим“, отговори президентът.

По-рано Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от антируски санкции. Вашингтон очаква тези ограничения да окажат значителен натиск върху Москва заради конфликта в Украйна.

Путин вече коментира, че новите американски ограничения няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. Той посочи, че санкциите представляват неприятелски акт срещу Москва и че тази стъпка „не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват“. С подобни действия американската администрация само вреди на руско-американските отношения, заяви президентът.

Тръмп заяви, че е отворен за идеята да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун като част от азиатското си турне.

„На 100% съм отворен за това. Имам добри отношения с него“, каза американският лидер, докато разговаряше с репортери на борда на самолета си.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    32 4 Отговор
    Когато определят Китай за враг номер 1 (реално икономически) и им налагат мита, да не очакват случайно подкрепа от тях? Никой не иска да го командват. Запада обединява света срещу тях.

    07:32 25.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хайо

    35 8 Отговор
    Китай трябва да най големите глупаци за да помогне на САЩ ,знаейки са следващите .САЩ може да реши проблема с Украйна много лесно .Тези които запалиха конфликта в Украйна са именно САЩ и тяхно махане от Украйна ще сложи край на конфликта .Всичко друго е празни приказки .

    07:34 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Си Дзинпин

    25 6 Отговор
    Какво ше молиш мен да ти помагам ,ти си виновника за тази война .Излизайте от Украйна и край на войната .

    07:40 25.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 жзедф

    24 6 Отговор
    Лъжлив боклук излезе и ти чичо Дончо. Само трябва да спреш да храниш псето си Зеленски и бандата му фашисти и ще спре касапницата и няма да трябва никои да ти помага. Само трябва да спреш да си храниш пасетата. Само че си лъжец. Искаш да нападаш Русия, само че с живота на укрите. С чужди ръце и да ходиш да лъжеш колко искаш да спре войната. Слава на Господ Иисус Христос, нямаш шанс да излъжеш никого освен слугите си.

    07:44 25.10.2025

  • 10 Само питам

    18 2 Отговор
    Тоз човек не разбра ли, че вече никой не го взима на сериозно?

    07:45 25.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тито

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Точно. Затова ще се разберат оранжадата и чайника. Като между капиталисти

    07:52 25.10.2025

  • 14 Хайо

    15 5 Отговор

    До коментар #11 от "Остава да уточниш":

    Забрана на свободното слово? В сравнение с Европа не беше нищо .Слушаш ли какво иска ЕС? Забрана на алтернативните медии ,това ли наричаш свобода на словото?

    07:53 25.10.2025

  • 15 НЕ ХОДИ В ПЕКИН А В ЛОНДОН

    8 6 Отговор
    Там са подпалвачите на войната.

    07:59 25.10.2025

  • 16 ТРЪМП СИГУРЕН ЛИ Е

    11 4 Отговор
    Че новия хегемон ще го приеме?

    08:03 25.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Копейка - това звучи гордо!

    19 6 Отговор

    До коментар #8 от "Накой":

    В Русия живея от 16 години и тя е може би най-социалната държава в света! Безплатно здравеопазване, безплатно образование, като децс до 18 години за сметка на държавата ходят два пъти годишно на почивка-2 седмици Зимата и две седмици лятото. До 18 годишна възраст пътуват АБСОЛЮТНО безплатно със всякакъв вид трснспорт, като това включва и въздушен такъв. Безплатно им се полагат 4 билета за театър в месеца. На семейства с повече от две деца всеки месец ср дават ваучери за покупка на дрехи...Същото е положението за хора останали без работа- 3 години помощ възлизаща на 100% от заплатата плюс придобивките за малолетни, които изброих. А, забравих-за безработни, лица до 18 години и пенсионери лекарствата са 100% безплатни...Енергийни помощи няма, понеже цените и на ток и на газ са символични-зиме парното ми е надуто а аз държа вратата на терасата отворена да се проветрява!

    Коментиран от #53

    08:03 25.10.2025

  • 19 Рамадан Хасан

    7 12 Отговор
    Съдбата на Путин е предопределена! Въпроса е колко мизерии ще причини на руснаците преди да си тръгне!

    08:04 25.10.2025

  • 20 На Тръмп номерата няма да минат

    10 6 Отговор
    Вчера трвърдеше, че мястот на Русия не е с Китай, а със "свободния свят" и че било непростима грешка че предната администрация била принудила Русия да се съюзи с Китай. И той трябвало да поправи това! А днес щял да говори с Китай който да му помогнел да "свободния свят" да победил и разпарчетосал Русия???
    Ега ти нелепите и смешни номерца!!!
    Да преметне същия Китай, на който е нясно че мерака за разпад на РФ е просто трамплин за разгрома на Китай! Сякаш никой не го е чувал да казва, че Китай са най-голямата заплаха за САЩ ?

    Коментиран от #31

    08:05 25.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Д-р Фройдашки

    8 3 Отговор
    Бай Дончо вятър го вее на бял кон,през 2дни си сменя тотално мнението ,признак на бързо развиваща се деменция ,твърдо върви по стъпките на дядо Самоходко .

    08:10 25.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    11 3 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:12 25.10.2025

  • 27 Хайо

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Накой":

    Грешиш,поразходи се в Русия и се поинтересувай . Живея там ,с преди това във Франция .Няма в момента по социална държава от Русия ,но хора като теб не излизали никъде няма как да го знаят .Говорят колко била заплатата в Русия ,но не казват ,колко се плаща за ток,за вода .Не знам ти какво плащаш ,но аз плащам за ток (отоплявам се на ток едновременно 4 стаи работят зимата печки на ток) между 30 и 40 лв български пари ,за вода харчиш не харчил 11 лв.Ти плащаш ли тази сума в България ?

    Коментиран от #34, #38

    08:13 25.10.2025

  • 28 Инспектор Стрезов

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хайо":

    Никой не е забравен,нищо не е истински изтрито и следите винагиостават ,като дойде Видов ден да не викат ,а нас защо и ние семейства храним .

    08:14 25.10.2025

  • 29 Смотльо,

    9 7 Отговор

    До коментар #23 от "Нормално":

    Какво хубаво име имаш ,Путлер.С орган на жена ли е свързан ? То ти личи де .

    08:16 25.10.2025

  • 30 Логично

    15 12 Отговор
    Путлер е пътник, бита карта.. . Само времето което ще го търпят руснаците е неизвестна величина, но вече се говори за свалянето му.

    Коментиран от #32, #33, #35, #47

    08:16 25.10.2025

  • 31 Той милия, не може още да повярва

    13 10 Отговор

    До коментар #20 от "На Тръмп номерата няма да минат":

    , че има лидери и народи, за които националната сигурност и оцеляването на държавите им, а и националните им ценности, са по-важни от парите!

    Ама скоро БРИКС и 70% от света, ако не се осъзнае, такива санкции те ще му спретнат организирано на САЩ и Европа, че .........

    08:16 25.10.2025

  • 32 Смотльо,

    8 11 Отговор

    До коментар #30 от "Логично":

    Какво хубаво име имаш ,Путлер.С орган на жена ли е свързан ? То ти личи де .

    08:19 25.10.2025

  • 33 Д-р Гълъбова

    7 7 Отговор

    До коментар #30 от "Логично":

    Явно си вътрешен човек щом имаш тази информация , докато наричаш изхода вход все ще си вътрешен човек.

    08:25 25.10.2025

  • 34 Дааа

    2 9 Отговор

    До коментар #27 от "Хайо":

    Преди малко беше на парно сега си ел печки ,ама май си на дърва

    Коментиран от #40

    08:29 25.10.2025

  • 35 Епично

    11 7 Отговор

    До коментар #30 от "Логично":

    Ако има наистина такива които искат Путин да бъде сменен, то е по причина че твърде мек с наглите САЩ и Европа, вместо им покаже какво може Русия. А не, че не им вървял по гайдата, както опитваш да внушиш.

    Ако желанието ти е Путин да бъде сменен, внимавай че де не се изпълни!!!!

    Коментиран от #39, #45

    08:30 25.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Аплодисменти

    7 10 Отговор
    Путлер, Тръмп и Зеленски работят за съсипването на РФ като федерация на злото... Приветствам ги!

    08:33 25.10.2025

  • 38 Хайооо😂😂😂

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хайо":

    50 лева на месец на климатици в цялата къща плюс бойлери. И получавам в България 6000 лв. М?

    Коментиран от #42, #46

    08:33 25.10.2025

  • 39 Фори

    6 9 Отговор

    До коментар #35 от "Епично":

    Русия е колония на Китай. Трябва да си знае възможностите преди да се зъби на всички. Ако им вземеш ядрените бомби не им остава нищо!

    Коментиран от #41, #51

    08:34 25.10.2025

  • 40 Ихаа!

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Дааа":

    С тоя хитър трик....Хвана го в лъжа ли?

    Сорос май все такива остроумни и находчиви ви подбира!

    08:36 25.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Икономист

    2 8 Отговор

    До коментар #38 от "Хайооо😂😂😂":

    Умножи всеки климатик по 50лв и е последната 0 от заплатата си я добавила ти кукло 🦄 .

    08:39 25.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Прави впечатление ☝️, че

    9 9 Отговор
    само индивиди с тотална липса на връзка с реалността не виждат или не признават, че Русия върви към небитието където отдавна е СССР.

    08:48 25.10.2025

  • 45 Как

    3 8 Отговор

    До коментар #35 от "Епично":

    Русия не може нищо. Ако можеше да го е направила до сега. Западняците позволяват на Путин да ги баламосва. Като номера не минава плаши с бомби. Толкова могат!

    08:50 25.10.2025

  • 46 Тодор Колев

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хайооо😂😂😂":

    Браво! Ей туй българите настигнахте Америка! Че и я надминахте дори

    08:52 25.10.2025

  • 47 Ъъъъъъъъ

    8 13 Отговор

    До коментар #30 от "Логично":

    "Путлер е пътник, бита карта.. . Само времето което ще го търпят руснаците е неизвестна величина, но вече се говори за свалянето му."

    Липсата на аргументи, обикновено води до нелепи коментари, нямащи нищо общо с реалността.😂
    Вместо да мислите за Путин и свалянето му, мислете за Украйна, че си заминава като старите пари. Според самите украинци, отбраната им вече е пробита на 10-11 места:

    Купянск, Лиман, Сиверск, Костинантиновка, Покровск и Мирноград, Мала Токмачка, Запорожие и Херсон и т.н, а
    22-ра украинска бригада в Харков в била ударена с Искандери и много войници буквално са били разчленени.....Вие сте се закахърили за Путин.🤔

    Коментиран от #48, #49, #56

    08:54 25.10.2025

  • 48 Ъъъъъъ

    11 7 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъъъъъ":

    Пий си хапчетата навреме, пе"лтек мaлoyмeн.

    08:58 25.10.2025

  • 49 Тъй, тъй

    12 6 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъъъъъ":

    Русия е загубила най-малко 100 000 войници (убити) от януари 2025 г. насам, като за това време е превзела само 0,4% от украинската територия, изчислява The Economist. Общите загуби достигат 984 000 до 1,4 милиона войници (по класификацията на НАТО военни жертви са убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бойни действия, изчезнали и пленени), включително 190 000 до 480 000 убити по време на войната, съобщава изданието.

    Коментиран от #50, #54

    08:59 25.10.2025

  • 50 Тъй, тъй

    7 8 Отговор

    До коментар #49 от "Тъй, тъй":

    По думите на Кардън, , Бившият съветник на Държавния департамент на САЩ, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа“. Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1

    09:01 25.10.2025

  • 51 И на кои "всички"

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Фори":

    се е "зъбила"!

    А миротворците ако продължават да и се зъбят, ще си събират зъбите!

    Пък и точно ти ли се намери да ни обясняваш, кой на кого бил колония??? :):):)

    09:02 25.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 В рая си а? 🤣

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "Копейка - това звучи гордо!":

    Там си стой и не се връщай, това фантастично творение го копипействай всеки ден по стотина пъти, белким се излъжат някои копейки да заминат за рая, че да започне България да се отървава от ненужните отпадъци.

    09:04 25.10.2025

  • 54 Ъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Тъй, тъй":

    Браво! Изкара €0.50!

    09:06 25.10.2025

  • 55 Ъъъъъъъъъ

    1 3 Отговор
    Розовииииии, четете! Четенето ще ви направи свободни!

    09:08 25.10.2025

  • 56 Рашистофоб

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъъъъъ":

    Раша отива при крайцера и СССР независимо от всичко което се пише в този жълт сайт, това е същественото.
    Гледайте в YouTube някое произволно видео с руснака професор по икономика Игор Липсиц за да ви стане ясно какво е състоянието на федерацията на злото Русия.

    Коментиран от #57

    09:08 25.10.2025

  • 57 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Рашистофоб":

    "Гледайте в YouTube някое произволно видео...."

    Ми гледаме де....Ама ти кой YouTube гледаш? Да не е някоя украинска версия?

    09:12 25.10.2025