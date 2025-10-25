Новини
Пекин: Търговски войни само подкопават световния икономически растеж и дестабилизират индустриалните вериги за доставки

25 Октомври, 2025 07:52, обновена 25 Октомври, 2025 07:58 625 2

  • китай-
  • сащ-
  • търговия-
  • мита-
  • тарифи-
  • русия

Русия и Китай развиват трансграничното логистично сътрудничество

Пекин: Търговски войни само подкопават световния икономически растеж и дестабилизират индустриалните вериги за доставки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тарифните и търговски войни само подкопават световния икономически растеж и дестабилизират световните индустриални вериги за доставки, предупреди китайският посланик в Съединените щати Сие Фън.

„Разчитайки на протекционизъм и едностранни действия, тарифните и търговски войни само ще дестабилизират световните индустриални вериги за доставки и сериозно ще навредят на световния икономически растеж“, каза той на събитие, проведено в посолството след Четвъртия пленум на 20-ия Централен комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП).

„В този хаотичен свят имаме безброй причини да се стремим към правилното развитие на отношенията между Китай и САЩ“, заяви Сие Фън. Той добави, че Пекин се надява Вашингтон да действа в съответствие с постигнатите между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп договорености, в духа на принципите на „взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и печелившо сътрудничество“.

„Когато икономическата глобализация се сблъсква с насрещни ветрове и разчитане на едностранчивост и протекционизъм, Китай продължава да подкрепя икономическата глобализация, като напредва в реформите чрез по-голяма откритост, поддържане на мултилатерализма и споделяне на възможности и общо развитие с останалия свят“, увери посланикът. „Светът в момента претърпява големи промени. Само чрез солидарност и сътрудничество, от което печелят всички, можем да се справим заедно в тези бурни води“, добави Сие Фън.

Както Белият дом обяви на 23 октомври, нова лична среща между Си Дзинпин и Доналд Тръмп може да се проведе следващата седмица. Очаква се лидерите да проведат разговори на 30 октомври в Република Корея в кулоарите на срещата на върха на АТИС. Тръмп заяви, че очаква да постигне „справедливо“ споразумение за бъдещите двустранни търговски условия на тази среща.

Трансграничното логистично сътрудничество между Русия и Китай има широки перспективи, заяви Уанг Юпинг, заместник-директор на търговския департамент на провинция Ляонин, североизточен Китай, по време на 3-ия руско-китайски форум за инвестиционно развитие и търговско сътрудничество в Шенян.

„Трансграничното логистично сътрудничество между Китай и Русия има огромен потенциал и широки перспективи“, каза Уанг Юпинг.

Според нея, провинция Ляонин и руските региони имат значителен потенциал за взаимно допълване в много области, включително енергетика, горско стопанство, минно дело и рибарство.

„Уверени сме, че чрез продължаващото развитие на обмена и задълбочаването на сътрудничеството между провинция Ляонин и руските региони ще достигне нови висоти“, добави тя.

Уанг Юпинг отбеляза, че провинция Ляонин е важен център в Североизточна Азия и връзка в икономическия коридор Китай-Монголия-Русия. „Това е една от провинциите с най-удобните транспортни връзки между Китай и Русия“, каза тя. Тя добави, че провинция Ляонин отдава голямо значение на сътрудничеството с Русия и двете страни поддържат тесни контакти.

Третият руско-китайски форум за инвестиции, развитие и търговско сътрудничество се провежда в Шенян на 24-25 октомври. Участват представители на руските регионални правителства, руски предприемачи и китайски държавни служители.


Китай
Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
