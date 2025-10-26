В Малайзия очакват Тръмп за подписване на мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа ВИДЕО

Доналд Тръмп обяви, че мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа ще бъде подписано в Малайзия веднага след пристигането му в Куала Лумпур днес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



Визитата на Тръмп, част от първата му азиатска обиколка от завръщането му в Белия дом през януари, съвпада със срещата на върха на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН).



Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул, който се съобразява с траура в памет на кралицата майка Сирикит, заяви намерението си да пътува за Малайзия и поиска мирното споразумение да бъде подписано днес рано сутринта.



"За да удовлетворим всички за това важно събитие, ще подпишем мирното споразумение веднага щом пристигна“, каза Тръмп в публикация в своята платформа "Трут соушъл" от борда на самолета +Еър Форс 1". Той изказа съболезнованията си на "великия народ на Тайланд“.



Президентът републиканец взе участие в преговорите, довели до прекратяване на огъня между Банкок и Пномпен.



Освен това държавният глава на САЩ изрази готовност за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на азиатското си турне.



"Ако искате да разпространите информацията, аз съм отворен за това“, каза той вчера.



На път за Малайзия Тръмп кацна в катарската столица Доха, където се срещна на борда на самолета "Еър Форс 1", както бе планирано, с емира на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, и с министър-председателя на арабската страна - шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, предаде Франс прес.



По време на срещата Тръмп приветства усилията на Катар за договореното примирие между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа на основата на неговия план за край на продължилата 2 години война в анклава.



"Това, което направихме заедно, е невероятно и те (катарците - бел. ред.) са значим фактор за това", каза президентът пред репортери в присъствието на емира и премиера.



В същото време той заяви, че очаква една "много добра среща" с китайския лидер Си Цзинпин, като е оптимист за сключването на "всеобхватно споразумение" с Китай, за да се избегне влизането в сила на 1 ноември на новите, стопроцентови мита за китайския внос в САЩ, допълва АФП.



Тръмп и Си трябва да се срещнат следващата седмица в Южна Корея, в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК). Това би трябвало да бъде кулминацията на азиатската обиколка на американския държавен глава, посочва Франс прес.



"Смятам, че имаме един наистина много добър шанс за всеобхватно споразумение", заяви президентът републиканец.

