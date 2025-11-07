Новини
Масуд Пезешкиан: Искаме да живеем в този свят в мир и сигурност, но да не бъдем унижавани

Масуд Пезешкиан: Искаме да живеем в този свят в мир и сигурност, но да не бъдем унижавани

7 Ноември, 2025 16:08

Техеран многократно е отхвърлял възможността за преговори относно отбранителните си способности, включително ракетната си програма, както и идеята за отказ от всякакво обогатяване на уран на своя земя

Масуд Пезешкиан: Искаме да живеем в този свят в мир и сигурност, но да не бъдем унижавани - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иран се стреми към мир, но не може да бъде принуден да се откаже от ядрената си програма, заяви президентът на страната Масуд Пезешкиан, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че Техеран е готов да води преговори в международни рамки, но не и ако някой каже на Иран, че не може да има ядрена програма или правото да се защитава с ракети, защото в противен случай страната ще бъде бомбардирана.

Иран многократно е отхвърлял възможността за преговори относно отбранителните си способности, включително ракетната си програма, както и идеята за отказ от всякакво обогатяване на уран на своя земя.

Искаме да живеем в този свят в мир и сигурност, но да не бъдем унижавани, посочи Пезешкиан. По думите му е неприемливо други страни да налагат на Иран каквото си поискат, а Техеран просто да се подчинява.


Иран (Ислямска Република)
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    5 6 Отговор
    Афганистан и Украйна - двете болни места на руското унижение 😁👍

    Коментиран от #6

    16:11 07.11.2025

  • 2 име

    5 2 Отговор
    Е, нали бай дончо им цеше унижожил ядрената програма! Какво искат от хората, може ли да се откажат и да си унищожат нещо, което е било вече унищожено?

    16:15 07.11.2025

  • 3 Никой

    2 4 Отговор
    Има само един свят - този на САЩ. Засега.

    Само един начин на обличане - дънки и гелосана глава. Само един деликатес - бургер с картофи.

    Музика - ако изобщо трябва е - кънтри.

    16:18 07.11.2025

  • 4 Руснаков

    3 0 Отговор
    Колкото повече държави имат ядрено,толкова по несигурен става Света...и някой изтрещял с Паркинсон,без да иска току виж натиснал образно казано копчето...Преди имаше два лагера и имаше ясни правила...Сега всеки се прави на велик...тихомълком се надпреварват с въоръжението...да не уточнявам КОИ....и сакатлъка може да стане много бързо.

    16:24 07.11.2025

  • 5 Тъжно но истина

    1 0 Отговор
    Както казват евроатлантиците - какво искаш мир или свобода.

    16:45 07.11.2025

  • 6 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Да висиш по колесниците си е унижение.

    17:06 07.11.2025

