Масуд Пезешкиан: Искаме да живеем в този свят в мир и сигурност, но да не бъдем унижавани

Иран се стреми към мир, но не може да бъде принуден да се откаже от ядрената си програма, заяви президентът на страната Масуд Пезешкиан, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че Техеран е готов да води преговори в международни рамки, но не и ако някой каже на Иран, че не може да има ядрена програма или правото да се защитава с ракети, защото в противен случай страната ще бъде бомбардирана.

Иран многократно е отхвърлял възможността за преговори относно отбранителните си способности, включително ракетната си програма, както и идеята за отказ от всякакво обогатяване на уран на своя земя.

Искаме да живеем в този свят в мир и сигурност, но да не бъдем унижавани, посочи Пезешкиан. По думите му е неприемливо други страни да налагат на Иран каквото си поискат, а Техеран просто да се подчинява.