Републиканската партия след Тръмп! Джей Ди Ванс и Марко Рубио са готвени за наследници на президента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъди в понеделник кой може да оглави Републиканската партия, след като той напусне поста си, като посочи държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс като основни претенденти за президентската номинация през 2028 г, пише Политико.
Разговаряйки с репортери на борда на Air Force One по пътя към Япония, Тръмп отговори на предложенията, че трябва да се кандидатира за противоконституционен трети мандат - идея, наскоро предложена от бившия стратег на Белия дом Стив Банън.
"Бих се радвал го направя - имам най-добрите числа досега", заяви Тръмп, когато го попитаха за коментарите на Банън.
Тръмп обаче добави, че "не е мислил" наистина да се кандидатира отново. "Имаме наистина добри хора", отбеляза той.
Когато беше принуден да назове имена, Тръмп посочи към Рубио, който се беше върнал в прескабината, за да говори с репортери. "Имаме страхотни хора - няма нужда да навлизам в това. Един от тях стои точно тук", посочи Тръмп.
Той продължи да хвали своя вицепрезидент Ванс, който играе важна роля в администрацията по редица въпроси, свързани с вътрешната и националната сигурност.
"Очевидно Джей Ди е страхотен. Вицепрезидентът е страхотен", каза Тръмп. "Не съм сигурен, че някой би се кандидатирал срещу тези двамата."
Банън е сред най-гласовитите, които настояват Тръмп да се кандидатира за трети мандат.
"Има план", каза той в скорошен подкаст, намеквайки, че Тръмп може да се кандидатира отново, въпреки конституционните ограничения, които му пречат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най вероятно
Коментиран от #3, #7
17:38 27.10.2025
2 честен ционист
17:38 27.10.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "Най вероятно":Зависи, при загуба, или присъдиняване на нови щати, се правят поправки в Конституцията, а Бай Дочно може да се впише и като крал, ако рече.
17:39 27.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 и тикван не мисли ама кокал и его е кяр
17:40 27.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ще се кандидатира за трети мандат!
До коментар #1 от "Най вероятно":конституцията на САЩ
му позволява
тъй като има пауза един мандат при памперса
и се почва наново
сега е първи и за втория няма проблем
иначе щеше ли да има спекулации въобще
и нямаше да се говори за трети мандат
17:48 27.10.2025
8 Атина Палада
Не вярвам да е кубинеца -М.Рубио..Той си е глобалист и републиканската партия няма да го допусне .
Коментиран от #13
17:50 27.10.2025
9 Кривоверен алкаш
Коментиран от #11
17:50 27.10.2025
10 Тия нямат кадри
17:50 27.10.2025
11 Атина Палада
До коментар #9 от "Кривоверен алкаш":В САЩ никога не е имало демокрация Там управляват корпорациите,а това се нарича олигархичен капитализъм /корпоративен капитализъм ,
17:54 27.10.2025
12 Двамата най големи олиггофрени
17:58 27.10.2025
13 Ооо не! РП ще се радва на Рубио!
До коментар #8 от "Атина Палада":Но републиканците от народа, няма да го допуснат.
А и Тръмп споменава Рубио само заради донорите, които държат на Рубио.
И заради тях го назначи. А те натискаха Рубио и за вицеПрезидент, но Тръмп им отказа и се съгласиха на компромис,
Коментиран от #14, #15
18:08 27.10.2025
14 Мисля че накрая ще бъде трети!
До коментар #13 от "Ооо не! РП ще се радва на Рубио!":Дон Джуниър! А Ванс пак вице!
Коментиран от #16
18:11 27.10.2025
15 Атина Палада
До коментар #13 от "Ооо не! РП ще се радва на Рубио!":Е,толкова ли са мастити донорите на Рубио? На Ванс не бяха ли по мастити ?
18:17 27.10.2025
16 Атина Палада
До коментар #14 от "Мисля че накрая ще бъде трети!":И кой е този Джуниър?
18:18 27.10.2025
17 Някой
18:25 27.10.2025