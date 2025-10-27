Новини
Свят »
САЩ »
Републиканската партия след Тръмп! Джей Ди Ванс и Марко Рубио са готвени за наследници на президента

Републиканската партия след Тръмп! Джей Ди Ванс и Марко Рубио са готвени за наследници на президента

27 Октомври, 2025 17:35 697 17

  • доналд тръмп-
  • джей ди ванс-
  • марко рубио-
  • републиканска партия

Доналд Тръмп обаче заяви, че не е мислил наистина да се кандидатира отново за Белия дом

Републиканската партия след Тръмп! Джей Ди Ванс и Марко Рубио са готвени за наследници на президента - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъди в понеделник кой може да оглави Републиканската партия, след като той напусне поста си, като посочи държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс като основни претенденти за президентската номинация през 2028 г, пише Политико.

Разговаряйки с репортери на борда на Air Force One по пътя към Япония, Тръмп отговори на предложенията, че трябва да се кандидатира за противоконституционен трети мандат - идея, наскоро предложена от бившия стратег на Белия дом Стив Банън.

"Бих се радвал го направя - имам най-добрите числа досега", заяви Тръмп, когато го попитаха за коментарите на Банън.

Тръмп обаче добави, че "не е мислил" наистина да се кандидатира отново. "Имаме наистина добри хора", отбеляза той.

Когато беше принуден да назове имена, Тръмп посочи към Рубио, който се беше върнал в прескабината, за да говори с репортери. "Имаме страхотни хора - няма нужда да навлизам в това. Един от тях стои точно тук", посочи Тръмп.

Той продължи да хвали своя вицепрезидент Ванс, който играе важна роля в администрацията по редица въпроси, свързани с вътрешната и националната сигурност.

"Очевидно Джей Ди е страхотен. Вицепрезидентът е страхотен", каза Тръмп. "Не съм сигурен, че някой би се кандидатирал срещу тези двамата."

Банън е сред най-гласовитите, които настояват Тръмп да се кандидатира за трети мандат.

"Има план", каза той в скорошен подкаст, намеквайки, че Тръмп може да се кандидатира отново, въпреки конституционните ограничения, които му пречат.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най вероятно

    2 3 Отговор
    Тръмп ще наруши конституцията на САЩ и ще се кандидатира за трети мандат!

    Коментиран от #3, #7

    17:38 27.10.2025

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    Накрая Иванка президент.

    17:38 27.10.2025

  • 3 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Най вероятно":

    Зависи, при загуба, или присъдиняване на нови щати, се правят поправки в Конституцията, а Бай Дочно може да се впише и като крал, ако рече.

    17:39 27.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 и тикван не мисли ама кокал и его е кяр

    3 1 Отговор
    Тръмп обаче добави, че "не е мислил" наистина да се кандидатира отново.

    17:40 27.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ще се кандидатира за трети мандат!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Най вероятно":

    конституцията на САЩ
    му позволява
    тъй като има пауза един мандат при памперса
    и се почва наново
    сега е първи и за втория няма проблем

    иначе щеше ли да има спекулации въобще
    и нямаше да се говори за трети мандат

    17:48 27.10.2025

  • 8 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Дори и да променят конституцията в САЩ,едва ли Тръмп ще се кандидатира за друг мандат.Прекалено възрастен ще е ! Според мен най вероятно ще Джей Ди Ванс..
    Не вярвам да е кубинеца -М.Рубио..Той си е глобалист и републиканската партия няма да го допусне .

    Коментиран от #13

    17:50 27.10.2025

  • 9 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Хептенй взеха да я карат тоталитарно..

    Коментиран от #11

    17:50 27.10.2025

  • 10 Тия нямат кадри

    1 0 Отговор
    Джей Ди Ванс, молим ти се.

    17:50 27.10.2025

  • 11 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кривоверен алкаш":

    В САЩ никога не е имало демокрация Там управляват корпорациите,а това се нарича олигархичен капитализъм /корпоративен капитализъм ,

    17:54 27.10.2025

  • 12 Двамата най големи олиггофрени

    0 1 Отговор
    В партията Джей Ди Ванс и Марко Рубио щели да я оглавят . По точно да я ократунят

    17:58 27.10.2025

  • 13 Ооо не! РП ще се радва на Рубио!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Но републиканците от народа, няма да го допуснат.

    А и Тръмп споменава Рубио само заради донорите, които държат на Рубио.
    И заради тях го назначи. А те натискаха Рубио и за вицеПрезидент, но Тръмп им отказа и се съгласиха на компромис,

    Коментиран от #14, #15

    18:08 27.10.2025

  • 14 Мисля че накрая ще бъде трети!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ооо не! РП ще се радва на Рубио!":

    Дон Джуниър! А Ванс пак вице!

    Коментиран от #16

    18:11 27.10.2025

  • 15 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ооо не! РП ще се радва на Рубио!":

    Е,толкова ли са мастити донорите на Рубио? На Ванс не бяха ли по мастити ?

    18:17 27.10.2025

  • 16 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мисля че накрая ще бъде трети!":

    И кой е този Джуниър?

    18:18 27.10.2025

  • 17 Някой

    1 0 Отговор
    След втория мандат на Доналд Тръмп няма да има Републиканска партия, няма да има Демократическа партия, защото няма да има САЩ.

    18:25 27.10.2025