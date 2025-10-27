Републиканската партия след Тръмп! Джей Ди Ванс и Марко Рубио са готвени за наследници на президента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъди в понеделник кой може да оглави Републиканската партия, след като той напусне поста си, като посочи държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс като основни претенденти за президентската номинация през 2028 г, пише Политико.

Разговаряйки с репортери на борда на Air Force One по пътя към Япония, Тръмп отговори на предложенията, че трябва да се кандидатира за противоконституционен трети мандат - идея, наскоро предложена от бившия стратег на Белия дом Стив Банън.

"Бих се радвал го направя - имам най-добрите числа досега", заяви Тръмп, когато го попитаха за коментарите на Банън.

Тръмп обаче добави, че "не е мислил" наистина да се кандидатира отново. "Имаме наистина добри хора", отбеляза той.

Когато беше принуден да назове имена, Тръмп посочи към Рубио, който се беше върнал в прескабината, за да говори с репортери. "Имаме страхотни хора - няма нужда да навлизам в това. Един от тях стои точно тук", посочи Тръмп.

Той продължи да хвали своя вицепрезидент Ванс, който играе важна роля в администрацията по редица въпроси, свързани с вътрешната и националната сигурност.

"Очевидно Джей Ди е страхотен. Вицепрезидентът е страхотен", каза Тръмп. "Не съм сигурен, че някой би се кандидатирал срещу тези двамата."

Банън е сред най-гласовитите, които настояват Тръмп да се кандидатира за трети мандат.

"Има план", каза той в скорошен подкаст, намеквайки, че Тръмп може да се кандидатира отново, въпреки конституционните ограничения, които му пречат.