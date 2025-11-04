Ицхак Рабин - политикът, който искаше мир с палестинците

Бившият израелски премиер Ицхак Рабин бе застрелян на днешния ден преди 30 години. Над 100 000 души се събраха в Тел Авив, за да почетат паметта на политика, който търсеше диалог с палестинците.

"Много се радвам. Искам да благодаря на всеки, който е дошъл тук, за да се застъпи за мира и против насилието" - това са последните думи от речта на Ицхак Рабин, преди израелският премиер, който беше един от авторите на мирните споразумения от Осло, да бъде застрелян след мирна демонстрация в Тел Авив преди точно 30 години, припомня АРД.

Това стана непосредствено след като Рабин заяви, че пътят на мира с палестинците е за предпочитане пред войната, отбелязва пред АРД Йоси Бейлин, тогавашен заместник-външен министър и съратник на Рабин.

"Плакахме като малки деца"

„Рабин се страхуваше, че хората няма да дойдат. Сякаш е било вчера“, казва Бейлин. „Той не е искал да умре в името на мира, но вероятно му е било ясно, че такава е цената, която се плаща, когато променяш съдбата на страната си към по-добро.“

Бейлин е смятан за архитект на мирните споразумения от Осло, поддържани от Рабин, отбелязва германската обществена медия. В името на тези споразумения Рабин дори подаде ръка на председателя на ООП Ясер Арафат в Белия дом, припомня АРД.

Бейлин си спомня, че бил с приятел в Ню Йорк, когато научил за смъртта на Рабин. „Станахме, прегърнахме се с него и плакахме като малки деца. Без Рабин нямаше да го има и целият мирен процес с палестинците“, казва той.

Нетаняху и днес си остава опонент на Рабин

30 години по-късно на площад „Рабин“ в Тел Авив се събраха над 100 000 души, за да почетат паметта на Рабин. Премиерът Бенямин Нетаняху, който и навремето бе опонент на Рабин, така и не се появи. Лидерът на опозицията Яир Лапид отправи критики, че сегашното правителство оправдава насилието в името на евреите.

Мерав Бен Ами разказва пред АРД, че съпругът ѝ е бил сред полицаите, придружили Рабин до болницата след изстрелите. „Тъжно е - всичко, което го имаше преди, си остава и сега. Обществото е разединено, насилието продължава. Но ако не се надяваме на промяна, няма да имаме нищо, за което да си заслужава да се живее. Затова от две години насам – от началото на войната – излизам на улицата. И какар че заложниците бяха върнати в Израел, ние ще продължим да протестираме“, казва жената.

"Няма да забравим, няма да простим"

„Когато Рабин почина, ни се струваше, че това е краят на света“, спомня си Джошуа Амишав, който навремето е стоял само на няколко метра от мястото, от което атентаторът е стрелял по бившия премиер. Днес Джошуа държи плакат, на който пише: „Няма да забравим, няма да простим“. На плаката има снимка на Рабин, но и една на Нетаняху, който навремето подклаждаше настроенията на хората срещу политиката на Рабин.

„Това е същият Нетаняху, който докара на Израел събитията от 7 октомври, който направи точно обратното на Рабин“, казва Амишав. „Рабин бе убит по пътя към мира. А Нетаняху оказваше финансова подкрепа на Хамас, за да отслаби палестинската автономна власт. Той унищожи всяка възможност за мир и предначерта пътя на една безкрайна война“, казва израелецът.

Много критики към Нетаняху

Много от хората, участващи във възпоменанието, обвиняват Нетаняху, че се е провалил по време на нападението на Хамас от 7 октомври и не е направил нищо, за да сложи край на войната. Съратникът на Рабин Йоси Бейлин и днес пледира за диалог с палестинците, подкрепя решението за две държави. Но отбелязва пред АРД, че липсват личности, които да могат да го реализират.

„Рабин бе войник, не беше приветлив човек, беше странен, но не и войнолюбец. Той не гледаше на себе си като на активист за мир, а като на „мистър Сигурност“. За него мирът и сигурността вървяха ръка за ръка“, казва Бейлин. „Днес имаме нужда от някого като Рабин – човек, който поставя интересите на страната над своите собствени. Но нямаме такъв. Рабин беше такъв.“