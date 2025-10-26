В Турция: Провесено от кран чучело на Нетаняху възмути Тел Авив ВИДЕО

Доналд Тръмп: Мирът в Близкия изток има добри шансове да бъде ВЕЧЕН, но Хамас трябва да върне телата на заложниците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът в Близкия изток има "добри шансове да бъде ВЕЧЕН", но добави, че за да се запази, Хамас тр ...