Кукла, приличаща на израелския премиер Бенямин Нетаняху, беше забелязана да виси от строителен кран в североизточна Турция, като предизвика възмущение в Израел, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Снимки, публикувани от проправителствения вестник "Йени Шафак", показват фигура, висяща от кран в черноморския град Трабзон. Над нея има плакат с надпис: "Смъртно наказание за Нетаняху".
Не е ясно кой стои зад тази акция.
Израелското външно министерство написа в "Екс", че куклата е създадена от турски учен, който е бил подпомогнат "от държавна компания“.
"Турските власти не са се отрекли от това позорно поведение", продължава публикацията. "В Турция на Ердоган омразата и антисемитизмът не се осъждат. Те се празнуват."
Говорителка на министерството в Йерусалим отбеляза само, че университетът в Трабзон е държавен. За момента няма реакция от Турция.
Отношенията между Турция и Израел, които от години са напрегнати, се влошиха още повече след клането, извършено от палестинската милиция "Хамас" на 7 октомври 2023 г., припомня ДПА. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвинява Нетаняху в извършването на "геноцид" в Газа при ответната военна кампания.
В Турция: Провесено от кран чучело на Нетаняху възмути Тел Авив ВИДЕО
26 Октомври, 2025 21:02, обновена 26 Октомври, 2025 21:08 1 081 18
Над нея има плакат, призоваващ за смъртно наказание на израелския премиер
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Путин е 😁😁😁
21:09 26.10.2025
2 Путлер
21:11 26.10.2025
3 Сталин
21:12 26.10.2025
4 БРАВО!
21:12 26.10.2025
5 Сталин
- Боби Фишер
21:13 26.10.2025
6 Да,бе
21:13 26.10.2025
7 Сталин
-Йозеф Паул Гьобелс
21:13 26.10.2025
8 Този не ми прилича на нетаняху
Коментиран от #12
21:14 26.10.2025
9 СУМУД
21:18 26.10.2025
10 Браво на Ердоган
21:20 26.10.2025
11 Шака
21:21 26.10.2025
12 блатната жаба
До коментар #8 от "Този не ми прилича на нетаняху":Ще е следващият!
21:21 26.10.2025
13 Хе хе хе...
Пък може и вуду магия да му правят...
21:26 26.10.2025
14 Турците
Имат амбиции за световна, но сега атовете се бият.
Никой не се занимава с Турция.
21:52 26.10.2025
15 Давид
21:58 26.10.2025
16 Някой
22:21 26.10.2025
17 За сведение на редакцията
Важно е какво смята Йерусалим.
22:27 26.10.2025
18 Васил левски
22:33 26.10.2025