В Турция: Провесено от кран чучело на Нетаняху възмути Тел Авив ВИДЕО

26 Октомври, 2025 21:02, обновена 26 Октомври, 2025 21:08

Над нея има плакат, призоваващ за смъртно наказание на израелския премиер

В Турция: Провесено от кран чучело на Нетаняху възмути Тел Авив ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кукла, приличаща на израелския премиер Бенямин Нетаняху, беше забелязана да виси от строителен кран в североизточна Турция, като предизвика възмущение в Израел, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Снимки, публикувани от проправителствения вестник "Йени Шафак", показват фигура, висяща от кран в черноморския град Трабзон. Над нея има плакат с надпис: "Смъртно наказание за Нетаняху".

Не е ясно кой стои зад тази акция.

Израелското външно министерство написа в "Екс", че куклата е създадена от турски учен, който е бил подпомогнат "от държавна компания“.

"Турските власти не са се отрекли от това позорно поведение", продължава публикацията. "В Турция на Ердоган омразата и антисемитизмът не се осъждат. Те се празнуват."

Говорителка на министерството в Йерусалим отбеляза само, че университетът в Трабзон е държавен. За момента няма реакция от Турция.

Отношенията между Турция и Израел, които от години са напрегнати, се влошиха още повече след клането, извършено от палестинската милиция "Хамас" на 7 октомври 2023 г., припомня ДПА. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвинява Нетаняху в извършването на "геноцид" в Газа при ответната военна кампания.


Турция


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    6 31 Отговор
    Това не е Нитаняху !!!
    Путин е 😁😁😁

    21:09 26.10.2025

  • 2 Путлер

    5 25 Отговор
    Аз обичам евреите и Израел. Поканих ги да се заселят в Русия, която ми е втори дом.

    21:11 26.10.2025

  • 3 Сталин

    23 4 Отговор
    Велик е султана

    21:12 26.10.2025

  • 4 БРАВО!

    26 4 Отговор
    Ердоган е Пич!

    21:12 26.10.2025

  • 5 Сталин

    34 1 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    21:13 26.10.2025

  • 6 Да,бе

    17 1 Отговор
    А може би фосфорен тор от газовите бани ще ги върне в реалността,щото онова не беше холокост,а репетиция за истинският.

    21:13 26.10.2025

  • 7 Сталин

    26 1 Отговор
    "Ако някой е атакуван от евреите,това е сигурен знак за добродетелта на този човек.Този който не е преследван от евреите и който е награждаван от тях е безполезен и опасен."

    -Йозеф Паул Гьобелс

    21:13 26.10.2025

  • 8 Този не ми прилича на нетаняху

    17 0 Отговор
    По така ми мяза на зеленски. Ако не е надписът щях да бъда 100% сигурен че е блатната жаба.

    Коментиран от #12

    21:14 26.10.2025

  • 9 СУМУД

    20 2 Отговор
    Нетаняху като Слободан Милошевич в затвора за извършен Геноцид над Човечеството

    21:18 26.10.2025

  • 10 Браво на Ердоган

    24 1 Отговор
    Така се прави с този убиец на невинни палестинци!!!!

    21:20 26.10.2025

  • 11 Шака

    19 2 Отговор
    Има ли някой, който да вярва, че нетаняху не е престъпник?

    21:21 26.10.2025

  • 12 блатната жаба

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Този не ми прилича на нетаняху":

    Ще е следващият!

    21:21 26.10.2025

  • 13 Хе хе хе...

    12 0 Отговор
    Гавра със Сатаняху...
    Пък може и вуду магия да му правят...

    21:26 26.10.2025

  • 14 Турците

    1 4 Отговор
    Турците са регионална сила в този век.
    Имат амбиции за световна, но сега атовете се бият.
    Никой не се занимава с Турция.

    21:52 26.10.2025

  • 15 Давид

    0 0 Отговор
    И ако тази позйорна акция не е в полза на Израел, то тогава не бих нарекъл Ердоган най голямият приятел на Израел, но надали :)

    21:58 26.10.2025

  • 16 Някой

    1 1 Отговор
    По какво се отличава Сатаняху от Хитлер?

    22:21 26.10.2025

  • 17 За сведение на редакцията

    1 0 Отговор
    столицата на Израел не е Тел Авив, а Йерусалим.
    Важно е какво смята Йерусалим.

    22:27 26.10.2025

  • 18 Васил левски

    1 1 Отговор
    Слава на турция и ердоган

    22:33 26.10.2025

