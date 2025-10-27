Русия съобщи, че е превзела три селища в Югоизточна Украйна

Русия заяви днес, че е превзела три населени места в Югоизточна Украйна, където войските ѝ бавно напредват в някои райони въпреки сериозните загуби, които търпят от по-малобройните украински сили, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявление, публикувано в „Телеграм“, Руското министерство на отбраната посочи, че силите на Москва са установили контрол над Новониколаевка и Приволное в Запорожка област, както и над Егоровка в Днепропетровска област.

Още новини от Украйна

АФП отбелязва, че не е могла да потвърди тези твърдения чрез независим източник.

На фона на застоя в мирните преговори между Киев и Москва, руската армия - по-добре въоръжена и по-многочислена - продължава атаките си по фронта, но без да постига съществени пробиви. През последните месеци Москва използва тактика, основана на множество атаки с малки пехотни групи, избягвайки формирането на големи настъпателни съединения, уязвими на удари с дронове.

Завладяването на източната Донецка област остава приоритет за Кремъл. През последните дни руската армия засили натиска си в района на Покровск и Мирноград - украински градове, които Москва се опитва да превземе от месеци.

Генералният щаб на украинската армия вчера съобщи, че „малки пехотни групи“ - общо около 200 руски войници, са успели да проникнат в Покровск.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че руските сили са съсредоточили „основната си ударна мощ“ срещу Покровск и че в предградията на града се водят ожесточени сражения.