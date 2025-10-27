Новини
Русия съобщи, че е превзела три селища в Югоизточна Украйна
Русия съобщи, че е превзела три селища в Югоизточна Украйна

27 Октомври, 2025 15:25, обновена 27 Октомври, 2025 15:25 1 413 46

Москва твърди, че напредва въпреки тежките загуби, докато Киев съобщава за ожесточени боеве край Покровск

Русия съобщи, че е превзела три селища в Югоизточна Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия заяви днес, че е превзела три населени места в Югоизточна Украйна, където войските ѝ бавно напредват в някои райони въпреки сериозните загуби, които търпят от по-малобройните украински сили, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявление, публикувано в „Телеграм“, Руското министерство на отбраната посочи, че силите на Москва са установили контрол над Новониколаевка и Приволное в Запорожка област, както и над Егоровка в Днепропетровска област.

АФП отбелязва, че не е могла да потвърди тези твърдения чрез независим източник.

На фона на застоя в мирните преговори между Киев и Москва, руската армия - по-добре въоръжена и по-многочислена - продължава атаките си по фронта, но без да постига съществени пробиви. През последните месеци Москва използва тактика, основана на множество атаки с малки пехотни групи, избягвайки формирането на големи настъпателни съединения, уязвими на удари с дронове.

Завладяването на източната Донецка област остава приоритет за Кремъл. През последните дни руската армия засили натиска си в района на Покровск и Мирноград - украински градове, които Москва се опитва да превземе от месеци.

Генералният щаб на украинската армия вчера съобщи, че „малки пехотни групи“ - общо около 200 руски войници, са успели да проникнат в Покровск.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че руските сили са съсредоточили „основната си ударна мощ“ срещу Покровск и че в предградията на града се водят ожесточени сражения.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ало, сайта?

    46 1 Отговор
    Вече са превзети и не са стратегически,нъл тъй?

    15:27 27.10.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    39 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:27 27.10.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    42 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #16

    15:27 27.10.2025

  • 5 пешо

    37 1 Отговор
    до три дена целия донбас ще е под руски контрол

    15:28 27.10.2025

  • 6 Факт

    4 43 Отговор
    Поредния фейк на кремълските либерал джендъри комунисти

    15:29 27.10.2025

  • 7 натурал менте кьор фишеци за русофороби

    22 9 Отговор
    въпреки сериозните загуби, които търпят от по-малобройните украински сили, предаде Франс

    Коментиран от #9

    15:29 27.10.2025

  • 8 Какво

    6 37 Отговор
    става с превземането на Покровск, бе ушанки. От три години го превземат, а са превзели на дедо .
    ...

    Коментиран от #14, #25

    15:31 27.10.2025

  • 9 Мдаа

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "натурал менте кьор фишеци за русофороби":

    1/36 в полза на Русия.

    15:31 27.10.2025

  • 10 Честито

    6 39 Отговор
    Украйна попиля терориста раша,1 ,5 милиона руснаци са дали фира и 3милиона сакати

    Коментиран от #40

    15:31 27.10.2025

  • 11 Да уточним нещо

    14 6 Отговор
    ..."АФП отбелязва, че не е могла да потвърди тези твърдения чрез независим източник." ...Това,не е ли дезинформация, фалшиви новини,пропаганда или кой както иска да ги нарича? Не е ли престъпление за нещо, което не е доказано/потвърдено?

    15:31 27.10.2025

  • 12 Тео

    37 0 Отговор
    Русия напредва с огромни загуби с Украйна се оттегля с повишаваща се по брой армия😆

    15:32 27.10.2025

  • 13 Червен кхмер

    5 27 Отговор
    С Буревестника ли ги превзе?
    Браво !!!На година по три села.За всяко село по 1500 Груз 200.

    15:32 27.10.2025

  • 14 Чети,бе дядка

    27 1 Отговор

    До коментар #8 от "Какво":

    Краснодармейск е руски.

    Коментиран от #27

    15:32 27.10.2025

  • 15 Летописец

    35 2 Отговор
    6 украински батальона обкръжени там , а "Героите на Украйна" от Азов изпратили молба до Зеленски да ги спаси точно тях ! 😀 " Интересни новини идват от сектора на Покровск (Красноармейск), където 3-та щурмова бригада "Азов", разположена като корпус, възнамерява да напусне района, опасявайки се от обкръжение. Както съобщава Телеграм каналът "Резидент", позовавайки се на собствен източник, командирът на бригадата Андрей Билецки се е свързал директно с офиса на Зеленски."

    15:33 27.10.2025

  • 16 ОбъркАл си се

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTT":

    Реконтраадмирал Кутузов го е сказал.

    15:33 27.10.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    6 24 Отговор
    Четири Года три селища, ай молодци 😄

    Коментиран от #31

    15:34 27.10.2025

  • 18 Механик

    36 4 Отговор
    В Покровск и Купянск има 10500 войници на ВСУ, които са в обкръжение. Това е истината. Какво ще стане, предстои да видим.
    Това тука няма да ви го напишат.
    Само погледнете как тенденциозно се пишат заглавията! Москва ТВЪРДЯЛА ,че е превзела селата ВЪПРЕКИ огромните си загуби??

    Коментиран от #20

    15:35 27.10.2025

  • 19 Припока

    30 4 Отговор
    Вчера по БТВ имаше предаване с две украйнски сви..и, които уж били бесарабски българи. Едната твърдеше , че баща и бил на фронта и воювал за ,,родината" с фотоапарат, другата се сдра да реве, че българите не обичат украйнците. Права е....Защо ли?

    Коментиран от #45

    15:37 27.10.2025

  • 20 ГРУ гайтанжиева

    2 21 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Руски фейкове, разпространявани от полезни ... и д и о т и !

    15:37 27.10.2025

  • 21 ура! велики терористи

    4 19 Отговор
    Браво руските фашисти са най-големите! :))))

    15:38 27.10.2025

  • 22 ,,УКРИНФОРМ" съобщи : !

    25 0 Отговор
    ,,Украйна премина на по-изгодни позиции,оттегляйки се от три селища в Югоизточна Украйна,които загубиха стратегическото си значение...!"

    15:38 27.10.2025

  • 23 Украйна иска мир

    2 18 Отговор
    Незабавно огънят трябва да бъде прекратен и да има мир. Руснаците трябва да спрат и да настане мир.

    Коментиран от #32

    15:39 27.10.2025

  • 24 А не е ли

    5 8 Отговор
    Стратегическа победата а? Сега не е нали? Сега е бавно "напредват със сериозните загуби, които търпят от по-малобройните украински сили".....героични сили...

    15:39 27.10.2025

  • 25 ;миш

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Какво":

    А,ти какво превзе бре мръньо тая година?Превзе ли жена си ,ако имаш такава или си от тия накъдрените?

    Коментиран от #34

    15:40 27.10.2025

  • 26 Споко бе

    17 0 Отговор
    Зеленски: Украйна и съюзниците работят по план за прекратяване на огъня

    15:41 27.10.2025

  • 27 Абе дбл,

    2 11 Отговор

    До коментар #14 от "Чети,бе дядка":

    ти чети и запомни, ако можеш де. Знам, че две минути умствен капацитет са мн. Ама, постарай се. Че иначе кинти митрофанова йок..

    15:41 27.10.2025

  • 28 ОбъркАхме се

    9 0 Отговор
    АФП отбелязва, Франспрес предава, БТА цитира,комшийката чула, брачеда каза, Пена предполага...закривай.

    Коментиран от #33

    15:41 27.10.2025

  • 29 Братушките мачкат,

    20 2 Отговор
    Като валяк мачкат....ама бавно

    15:42 27.10.2025

  • 30 Я пък тоя

    16 1 Отговор
    Я стига спорили! Ако има нещо превзето днес, след 3-4 дена Украйна ще си признае.

    15:43 27.10.2025

  • 31 Киевский Карлик

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Четири года и още Зелйонъй Карлик си шмърка белото в Киевският си бункер!
    А уж обеща да го шмърка в Крим...😀?!

    15:44 27.10.2025

  • 32 Роден в НРБ

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Украйна иска мир":

    само рук за украйна и евро-атлантичките като теб. Голям и мазен рук във всичките ти отверстия

    15:44 27.10.2025

  • 33 предава приема , ама в БТА

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "ОбъркАхме се":

    Съвсем се сдухаха

    15:44 27.10.2025

  • 34 Превзех

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от ";миш":

    твоята. Не беше трудно, но не си струваше.

    15:44 27.10.2025

  • 35 Опаткахме ги вика

    8 0 Отговор
    Сега ги събираме в камиона и ту-туу в сърцето на Европа

    15:47 27.10.2025

  • 36 СЛАВА РУСИЯ !

    10 2 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!

    Коментиран от #38

    15:48 27.10.2025

  • 37 Де е мара да се побара

    9 1 Отговор
    Как руснаците ше напредват бря ....те нямат войска. Ракети , танкове , самолети ??????????????

    15:49 27.10.2025

  • 38 Хм...

    1 9 Отговор

    До коментар #36 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Слава на убиец издирван в много държави?

    Коментиран от #39

    15:51 27.10.2025

  • 39 Да така е

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хм...":

    Убиеца нетаняху го търсят под дърво и камък , ама той е хитър и ходи само при своите господари кравари !!!!!

    15:55 27.10.2025

  • 40 Я пък тоя

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Честито":

    Русия набира по 40 000 войника на месец, за 4, ЧЕТИРИ години са 1.9 милиона милион и 900 хиляди. А ти изби и осакати 4.5 милиона, четири милиона и половина.
    Хайде започвай да се чешаш по главата и смятай.

    15:56 27.10.2025

  • 41 Пешко

    0 2 Отговор
    Всичко това се случва на " три дни от Киев".

    15:59 27.10.2025

  • 42 Какво е това?

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTT":

    Доста положителни оценки.
    Очевидно е, че има реално мислещи хора.
    Затова някои политици назад печелят избори с русофилски лозунги. Все пак народите на Европа традиционно си харесват Русия. Дай Боже, по-скоро край на войната!

    16:00 27.10.2025

  • 43 Всеки ден ще е така

    4 0 Отговор
    До победата

    16:06 27.10.2025

  • 44 Архимандрасит Никанор Прелюбодееца

    6 0 Отговор
    Капка по капка вир, днес 3 села, утре половин Укоропия, да живейПутин иРусия. А иначе в чест на Зеления Наркосще ударя една монахиня.

    16:08 27.10.2025

  • 45 Напротив

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Припока":

    Бих я обичал един два три пъти и след това ще я захвърля защото не ми трябва украински парцал.

    16:08 27.10.2025

  • 46 Мъпет шоу

    0 1 Отговор
    А проведуха ли референдум на сeляните?

    16:19 27.10.2025

