Русия съобщи, че е превзела три селища в Югоизточна Украйна

Русия заяви днес, че е превзела три населени места в Югоизточна Украйна, където войските ѝ бавно напредват в някои райони въпреки сериозните загуби, които търпят от по-малобройните украински сили, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В изявление, публикувано в „Телеграм“, Руското министерство на отбраната посочи, че силите на Москва са установили контрол над Новониколаевка и Приволное в Запорожка област, както и над Егоровка в Днепропетровска област.
АФП отбелязва, че не е могла да потвърди тези твърдения чрез независим източник.
На фона на застоя в мирните преговори между Киев и Москва, руската армия - по-добре въоръжена и по-многочислена - продължава атаките си по фронта, но без да постига съществени пробиви. През последните месеци Москва използва тактика, основана на множество атаки с малки пехотни групи, избягвайки формирането на големи настъпателни съединения, уязвими на удари с дронове.
Завладяването на източната Донецка област остава приоритет за Кремъл. През последните дни руската армия засили натиска си в района на Покровск и Мирноград - украински градове, които Москва се опитва да превземе от месеци.
Генералният щаб на украинската армия вчера съобщи, че „малки пехотни групи“ - общо около 200 руски войници, са успели да проникнат в Покровск.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че руските сили са съсредоточили „основната си ударна мощ“ срещу Покровск и че в предградията на града се водят ожесточени сражения.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ало, сайта?
15:27 27.10.2025
3 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:27 27.10.2025
4 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #16
15:27 27.10.2025
5 пешо
15:28 27.10.2025
6 Факт
15:29 27.10.2025
7 натурал менте кьор фишеци за русофороби
Коментиран от #9
15:29 27.10.2025
8 Какво
...
Коментиран от #14, #25
15:31 27.10.2025
9 Мдаа
До коментар #7 от "натурал менте кьор фишеци за русофороби":1/36 в полза на Русия.
15:31 27.10.2025
10 Честито
Коментиран от #40
15:31 27.10.2025
11 Да уточним нещо
15:31 27.10.2025
12 Тео
15:32 27.10.2025
13 Червен кхмер
Браво !!!На година по три села.За всяко село по 1500 Груз 200.
15:32 27.10.2025
14 Чети,бе дядка
До коментар #8 от "Какво":Краснодармейск е руски.
Коментиран от #27
15:32 27.10.2025
15 Летописец
15:33 27.10.2025
16 ОбъркАл си се
До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTT":Реконтраадмирал Кутузов го е сказал.
15:33 27.10.2025
17 Pyccкий Карлик
Коментиран от #31
15:34 27.10.2025
18 Механик
Това тука няма да ви го напишат.
Само погледнете как тенденциозно се пишат заглавията! Москва ТВЪРДЯЛА ,че е превзела селата ВЪПРЕКИ огромните си загуби??
Коментиран от #20
15:35 27.10.2025
19 Припока
Коментиран от #45
15:37 27.10.2025
20 ГРУ гайтанжиева
До коментар #18 от "Механик":Руски фейкове, разпространявани от полезни ... и д и о т и !
15:37 27.10.2025
21 ура! велики терористи
15:38 27.10.2025
22 ,,УКРИНФОРМ" съобщи : !
15:38 27.10.2025
23 Украйна иска мир
Коментиран от #32
15:39 27.10.2025
24 А не е ли
15:39 27.10.2025
25 ;миш
До коментар #8 от "Какво":А,ти какво превзе бре мръньо тая година?Превзе ли жена си ,ако имаш такава или си от тия накъдрените?
Коментиран от #34
15:40 27.10.2025
26 Споко бе
15:41 27.10.2025
27 Абе дбл,
До коментар #14 от "Чети,бе дядка":ти чети и запомни, ако можеш де. Знам, че две минути умствен капацитет са мн. Ама, постарай се. Че иначе кинти митрофанова йок..
15:41 27.10.2025
28 ОбъркАхме се
Коментиран от #33
15:41 27.10.2025
29 Братушките мачкат,
15:42 27.10.2025
30 Я пък тоя
15:43 27.10.2025
31 Киевский Карлик
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Четири года и още Зелйонъй Карлик си шмърка белото в Киевският си бункер!
А уж обеща да го шмърка в Крим...😀?!
15:44 27.10.2025
32 Роден в НРБ
До коментар #23 от "Украйна иска мир":само рук за украйна и евро-атлантичките като теб. Голям и мазен рук във всичките ти отверстия
15:44 27.10.2025
33 предава приема , ама в БТА
До коментар #28 от "ОбъркАхме се":Съвсем се сдухаха
15:44 27.10.2025
34 Превзех
До коментар #25 от ";миш":твоята. Не беше трудно, но не си струваше.
15:44 27.10.2025
35 Опаткахме ги вика
15:47 27.10.2025
36 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!
Коментиран от #38
15:48 27.10.2025
37 Де е мара да се побара
15:49 27.10.2025
38 Хм...
До коментар #36 от "СЛАВА РУСИЯ !":Слава на убиец издирван в много държави?
Коментиран от #39
15:51 27.10.2025
39 Да така е
До коментар #38 от "Хм...":Убиеца нетаняху го търсят под дърво и камък , ама той е хитър и ходи само при своите господари кравари !!!!!
15:55 27.10.2025
40 Я пък тоя
До коментар #10 от "Честито":Русия набира по 40 000 войника на месец, за 4, ЧЕТИРИ години са 1.9 милиона милион и 900 хиляди. А ти изби и осакати 4.5 милиона, четири милиона и половина.
Хайде започвай да се чешаш по главата и смятай.
15:56 27.10.2025
41 Пешко
15:59 27.10.2025
42 Какво е това?
До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTT":Доста положителни оценки.
Очевидно е, че има реално мислещи хора.
Затова някои политици назад печелят избори с русофилски лозунги. Все пак народите на Европа традиционно си харесват Русия. Дай Боже, по-скоро край на войната!
16:00 27.10.2025
43 Всеки ден ще е така
16:06 27.10.2025
44 Архимандрасит Никанор Прелюбодееца
16:08 27.10.2025
45 Напротив
До коментар #19 от "Припока":Бих я обичал един два три пъти и след това ще я захвърля защото не ми трябва украински парцал.
16:08 27.10.2025
46 Мъпет шоу
16:19 27.10.2025