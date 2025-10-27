Стратегическото партньорство между Русия и Казахстан

Президентите на Русия и Казахстан - Владимир Путин и Касъм-Жомарт Токаев, проведоха телефонен разговор. По време на него бяха обсъдени подготовката за предстоящото държавно посещение на президента на Казахстан в Руската федерация.

Държавните глави отбелязаха особеното значение на предстоящите преговори в Москва за по-нататъшното развитие на стратегическото партньорство и съюзническите отношения между двете страни.

Засегнати бяха и някои аспекти на настоящата световна ситуация.

По време на Втория казахстанско-руски медиен форум, Дмитрий Песков, прессекретар на президента на Русия, заяви, че руската страна очаква с нетърпение първото държавно посещение на президента на Казахстан в Русия.