Стратегическото партньорство между Русия и Казахстан
  Тема: Казахстан

27 Октомври, 2025 15:37 855 11

Това беше една от темите на телефонния разговор между Касъм-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Стратегическото партньорство между Русия и Казахстан - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентите на Русия и Казахстан - Владимир Путин и Касъм-Жомарт Токаев, проведоха телефонен разговор. По време на него бяха обсъдени подготовката за предстоящото държавно посещение на президента на Казахстан в Руската федерация.

Държавните глави отбелязаха особеното значение на предстоящите преговори в Москва за по-нататъшното развитие на стратегическото партньорство и съюзническите отношения между двете страни.

Засегнати бяха и някои аспекти на настоящата световна ситуация.

По време на Втория казахстанско-руски медиен форум, Дмитрий Песков, прессекретар на президента на Русия, заяви, че руската страна очаква с нетърпение първото държавно посещение на президента на Казахстан в Русия.


Казахстан
Оценка 3.8 от 11 гласа.
Оценка 3.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 5 Отговор
    Нашите явно вече имат "зелена" светлина за продажбата на Лукойл на Казахстан. Вай Аман!

    Коментиран от #2, #4

    15:38 27.10.2025

  • 2 И кво ?

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    В краен случай , пак е вариант за България . Краварите сигурно щяха да ни натиснат да го дадем на турците . Както с Южен поток . Но смятам , че няма да се стигне до там . Освен , ако Баце и Шишо не са много гладни .

    Коментиран от #3

    15:46 27.10.2025

  • 3 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "И кво ?":

    Вова ви натисна потокът да е Турски, когато се разбра, че Украйна приключва курса.

    15:49 27.10.2025

  • 4 Или на

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Беларус:))

    15:50 27.10.2025

  • 5 Нашите ми свирки заявиха

    4 2 Отговор
    че вече няма Русия. Какви двустранни споразумения какви пет евра ние обяснявате тук. Пак нещо ни лъжете. Въпросът е дали ние ви вярваме.

    15:51 27.10.2025

  • 6 си дзън

    4 4 Отговор
    Казахстан би шута на руснаците. Сега ще гледа и да ги ошушка.

    15:54 27.10.2025

  • 7 Казашкая фланкировка

    3 4 Отговор
    Хазара путин се е молил за бензин и консерви, казаците ритнаха раша отдавна и си бачкат с запада и сащ

    16:02 27.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 4 Отговор
    Здpавейте pycофили, nyтиниcти и вcя оcтальная cволочь! Джобният диктатоp c rоpдоcт заяви, че Рycия ycnешно е теcтвала междyконтинентална балиcтична pакета 9М730 "Бypевеcтник", cnоcобна да ноcи ядpен заpяд и pазбиpа cе е невъзможно да бъде cвалена от ПВО на вpаrа. Ракетата, видите ли летяла 15 чаcа, обхвата на nолета бил 14000км. и не знам още какво. Само дето cа npоnycнали да cnоменат, че САЩ cтpоят и ycnешно теcтват този тиn pакети npез 60-те rодини на миналия век и cе отказват от тях, за cметка на nо-малките, nо-бъpзи и nо-евтини такива. Не знам за ваc, но мен тези npиказки за наивници иcкpено ме забавляват! Вcе nак нова "cynеp pакета" и pазбиpа cе "без аналоr в cвета"! Значи cтаpата npиказка за "Оpешник", вече я забpавяме, а тази за "Саpмат", официално я nенcиониpаме . Хайде на баc, че cлед някой и дpyr ден, cтаpецът ще ви nокаже нови cнимки и ще ви pазкаже нова npиказка. Имам чyвcтвото, че и cобcтвените мy npоnаrандиcти вече не вяpват в тези дивотии, а маломеpното ботокcово човече живее в един измиcлен cвят, където е rеpой и nобедител. В pеалният cвят обаче вcичко cе pазnада. В pеалният cвят вcичко е надолy c rлавата, а това cа наиcтина добpи новини. Навpемето, в една дpyrа нациcтка дъpжава, имаше един дpyr диктатоp, който вяpваше в едно "Wunderwaffe" и вcички знаем как cвъpши това...

    Коментиран от #10

    16:06 27.10.2025

  • 10 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Пий си хапчетата редовно

    16:16 27.10.2025

  • 11 Ветеран от Протеста

    3 0 Отговор
    Това с Казахстан беше един голям театър на Путин.И наш Мунчо налази там като в небрано лозе .
    Казахстан е изцяло руски.Официален език е Руския .Няма нито едно училище в което да се учи Казахски език.Половината население са етнически руснаци ,а останалите определени украинци,татари и каквито се сетиш.Роснефт и Лукойл са във всички възможни добиви на нефт там.Полигона Байконур е там. Полигона Семипалатинск за ядрени опити е там със 175 въздушни и над 400 подземни ядрени взрива от които половината територия е заразена с радиоактивен прах.Рариоактивните погреби на Росатом са там за отработени ядрено гориво.... Какво си въобразявате ,че е Казахстан ???

    16:16 27.10.2025