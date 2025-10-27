Стратегическото партньорство между Русия и Казахстан

Президентите на Русия и Казахстан - Владимир Путин и Касъм-Жомарт Токаев, проведоха телефонен разговор. По време на него бяха обсъдени подготовката за предстоящото държавно посещение на президента на Казахстан в Руската федерация.
Държавните глави отбелязаха особеното значение на предстоящите преговори в Москва за по-нататъшното развитие на стратегическото партньорство и съюзническите отношения между двете страни.
Засегнати бяха и някои аспекти на настоящата световна ситуация.
По време на Втория казахстанско-руски медиен форум, Дмитрий Песков, прессекретар на президента на Русия, заяви, че руската страна очаква с нетърпение първото държавно посещение на президента на Казахстан в Русия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2, #4
15:38 27.10.2025
2 И кво ?
До коментар #1 от "честен ционист":В краен случай , пак е вариант за България . Краварите сигурно щяха да ни натиснат да го дадем на турците . Както с Южен поток . Но смятам , че няма да се стигне до там . Освен , ако Баце и Шишо не са много гладни .
Коментиран от #3
15:46 27.10.2025
3 честен ционист
До коментар #2 от "И кво ?":Вова ви натисна потокът да е Турски, когато се разбра, че Украйна приключва курса.
15:49 27.10.2025
4 Или на
До коментар #1 от "честен ционист":Беларус:))
15:50 27.10.2025
5 Нашите ми свирки заявиха
15:51 27.10.2025
6 си дзън
15:54 27.10.2025
7 Казашкая фланкировка
16:02 27.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Коментиран от #10
16:06 27.10.2025
10 Хаха
До коментар #9 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Пий си хапчетата редовно
16:16 27.10.2025
11 Ветеран от Протеста
Казахстан е изцяло руски.Официален език е Руския .Няма нито едно училище в което да се учи Казахски език.Половината население са етнически руснаци ,а останалите определени украинци,татари и каквито се сетиш.Роснефт и Лукойл са във всички възможни добиви на нефт там.Полигона Байконур е там. Полигона Семипалатинск за ядрени опити е там със 175 въздушни и над 400 подземни ядрени взрива от които половината територия е заразена с радиоактивен прах.Рариоактивните погреби на Росатом са там за отработени ядрено гориво.... Какво си въобразявате ,че е Казахстан ???
16:16 27.10.2025