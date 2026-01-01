Най-голямата армия в Европа! Какво ще се случи с Въоръжените сили на Украйна, когато войната приключи

След края на войната с Русия Украйна ще разполага с по-голяма армия с боен опит от която и да е от европейските си съюзници, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус. Намирането на средства за издръжка на 800 000 военнослужещи и огромно количество оборудване, както и разработването на нови възможности, ще бъдат едни от най-трудните задачи на украинското правителство веднага след края на войната.



Журналистите отбелязват, че за финансирането на Въоръжените сили Украйна харчи около 30% от БВП си. А новият кредит от ЕС в размер на 105 милиарда долара е приблизително равен на очакваните разходи на Германия за отбрана за следващата година. И макар заплатите на германските военни да са по-високи, техният брой е приблизително една четвърт от украинския.



Освен това, поддържането на големи въоръжени сили в размер на 800 000 души би отнело значителен брой хора от икономиката на Украйна, чието население бързо намалява.



Според Николай Белесков, научен сътрудник в Националния институт за стратегически изследвания, Украйна трябва да ограничи числеността на армията до 300–500 хиляди военнослужещи, а останалите да поддържа в резерв. Той също така отбелязва, че преди началото на войната Украйна е имала по-малко от 300 000 военнослужещи, което очевидно е било недостатъчно за охраната на една от най-големите граници в Европа.



Изданието отбелязва, че в случай на сключване на мирно споразумение украинските войски вероятно ще искат да се демобилизират, а липсата на средства означава, че на Украйна все пак ще бъде трудно да плаща на тези, които искат да останат в армията. И затова, според анализаторите, Украйна вероятно ще разчита на резервни сили и по-евтино оборудване, като например дронове.



Освен това, Украйна ще трябва да вземе и по-дългосрочни решения. По-конкретно, приоритет за Украйна могат да станат инвестициите в противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. В същото време, според журналистите, Украйна трябва да избягва скъпи инвестиции, като изтребители.



"Украинската армия трябва да се основава на по-икономически ефективни средства, като дронове, мини и мобилизация на резервисти. Скъпи елементи, като самолети, могат лесно да погълнат значителна част от отбранителния бюджет на Украйна“, заявява Майкъл Кофман, военен експерт от вашингтонския аналитичен център Carnegie Endowment for International Peace.



В същото време бившият секретар на ВВС на САЩ Франк Кендал отбелязва, че това, което Украйна прави в момента за сдържане на Русия, не е жизнеспособно в дългосрочен план. Например, за създаването на военновъздушни сили ще е необходимо много време за подготовка на пилоти, закупуване на самолети и строителство на бази, посочва той.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.3 Оценка 2.3 от 13 гласа.