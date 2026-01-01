Новини
Най-голямата армия в Европа! Какво ще се случи с Въоръжените сили на Украйна, когато войната приключи
  Тема: Украйна

Най-голямата армия в Европа! Какво ще се случи с Въоръжените сили на Украйна, когато войната приключи

1 Януари, 2026 17:25

В случай на сключване на мирно споразумение украинските войски вероятно ще искат да се демобилизират, а липсата на средства означава, че на Киев все пак ще бъде трудно да плаща на тези, които искат да останат в армията

Най-голямата армия в Европа! Какво ще се случи с Въоръжените сили на Украйна, когато войната приключи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

След края на войната с Русия Украйна ще разполага с по-голяма армия с боен опит от която и да е от европейските си съюзници, пише The Wall Street Journal, цитиран от Фокус. Намирането на средства за издръжка на 800 000 военнослужещи и огромно количество оборудване, както и разработването на нови възможности, ще бъдат едни от най-трудните задачи на украинското правителство веднага след края на войната.

Журналистите отбелязват, че за финансирането на Въоръжените сили Украйна харчи около 30% от БВП си. А новият кредит от ЕС в размер на 105 милиарда долара е приблизително равен на очакваните разходи на Германия за отбрана за следващата година. И макар заплатите на германските военни да са по-високи, техният брой е приблизително една четвърт от украинския.

Освен това, поддържането на големи въоръжени сили в размер на 800 000 души би отнело значителен брой хора от икономиката на Украйна, чието население бързо намалява.

Според Николай Белесков, научен сътрудник в Националния институт за стратегически изследвания, Украйна трябва да ограничи числеността на армията до 300–500 хиляди военнослужещи, а останалите да поддържа в резерв. Той също така отбелязва, че преди началото на войната Украйна е имала по-малко от 300 000 военнослужещи, което очевидно е било недостатъчно за охраната на една от най-големите граници в Европа.

Изданието отбелязва, че в случай на сключване на мирно споразумение украинските войски вероятно ще искат да се демобилизират, а липсата на средства означава, че на Украйна все пак ще бъде трудно да плаща на тези, които искат да останат в армията. И затова, според анализаторите, Украйна вероятно ще разчита на резервни сили и по-евтино оборудване, като например дронове.

Освен това, Украйна ще трябва да вземе и по-дългосрочни решения. По-конкретно, приоритет за Украйна могат да станат инвестициите в противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. В същото време, според журналистите, Украйна трябва да избягва скъпи инвестиции, като изтребители.

"Украинската армия трябва да се основава на по-икономически ефективни средства, като дронове, мини и мобилизация на резервисти. Скъпи елементи, като самолети, могат лесно да погълнат значителна част от отбранителния бюджет на Украйна“, заявява Майкъл Кофман, военен експерт от вашингтонския аналитичен център Carnegie Endowment for International Peace.

В същото време бившият секретар на ВВС на САЩ Франк Кендал отбелязва, че това, което Украйна прави в момента за сдържане на Русия, не е жизнеспособно в дългосрочен план. Например, за създаването на военновъздушни сили ще е необходимо много време за подготовка на пилоти, закупуване на самолети и строителство на бази, посочва той.


Украйна
  • 1 гръмовержец

    31 4 Отговор
    Усраинците още ли кретат , че и за армия мислят . Ха-ха !

    Коментиран от #51

    17:28 01.01.2026

  • 2 Мисля

    33 5 Отговор
    Най-голямата армия в Европа е руската .

    17:28 01.01.2026

  • 3 нр може ли

    19 1 Отговор
    600 000 от тези военни да си намерят друга работа и да сатанат резервисти?
    Защо да се поддържа такава войска като има демографски срив?

    17:29 01.01.2026

  • 4 Радио Елто

    28 8 Отговор
    В Украйна предстои Гражданска война.

    Коментиран от #10, #12

    17:29 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не,че нещо,ама...

    30 5 Отговор
    Ако продължава Европа да финансира и въоръжава Украйна за война срещу Русия, ще е късмет, ако изобщо остане държава с име Украйна.

    17:30 01.01.2026

  • 7 ПО ТОЧНО

    11 3 Отговор
    ТЕЗИ ОТ ТОЯ ДЖУРНАЛ КАК СИ ПРЕДСТАВЯТ КРАИНА С АРМИЯ СЛЕД ВОЙНАТА, МОЖЕ БИ В РАМКИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА Р.Ф. ЩОТО НА КРАИНА "ЦЕЛОСТА" И Е МНОГО НЕСИГУРНА ДА НЕ КАЖА .....ВЪОБЩЕ

    17:31 01.01.2026

  • 8 Помните ли

    9 1 Отговор
    приказката за дядо и ряпа...

    17:31 01.01.2026

  • 9 Ей,кво нещо...

    12 2 Отговор
    Тези...хм....продължават да са оптимисти.

    17:32 01.01.2026

  • 10 !!!

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Радио Елто":

    В ръцете на граждански и военни са над един миллион различно оръжие!
    Как ще контролират?

    17:32 01.01.2026

  • 11 Спецназ

    14 3 Отговор
    Не знам с какъв акъл Горбачов е оставил на украинците след СССР-

    12 хиляди танка и 800 самолета??

    Не е знаел че са извратеняци, подкрепяли Хитлер през втората Световна ли или

    Е БИЛО НАРОЧНО!
    С малкото си мозък поне ядрените боНби си е прибрал и
    сигурно и ТОВА са го посъветвали американците,

    че ги е дострашало за СОБСТВЕНИЯ си Г.З! НЕам думи!

    17:33 01.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Радио Елто":

    И в Европа ще има! Без прочистване на ултралибералите няма да се размине!
    Предстоящия брутален дигитален контрол ще роди съпротива и ще се трошат глави - това е неминуемо!

    17:33 01.01.2026

  • 13 Беше

    6 0 Отговор
    Минало бешело

    17:33 01.01.2026

  • 14 Минувач

    13 3 Отговор
    Най-голямата европейска държава е Русия и то, ако броим само европейската и територия, без останалата.
    Най-голямо население в Европа има Русия и то, без да борим руското население извън европейската и територия. Просто, защото много над половината руско население е концентрирано и разположено на европейска територия.
    Най-големият европейски град е Москва.
    Затова и на най-голямата и силна европейска армия е руската.
    Стига с тази анти-географска пропаганда. Географията не робува на пристрастия.

    17:33 01.01.2026

  • 15 Руски колхозник

    9 2 Отговор
    Автоматично, Русия ще има 800 000 общи работника,(може и трудови войски),за възстановяване и строителство на Новорусия.

    17:35 01.01.2026

  • 16 Еее

    10 2 Отговор
    Споко Брюксел ще въведе данък за Украйна който всеки работещ в ЕС ще плаща допълнително...като десятък , а и ще пренасочи част средствата за селското стопанство към Украйна...няма смисъл ЕС да произвежда храни....нали заради това сключиха договора с ю.америка за безмитен внос на храни. Просто трябва да се попечатат евро...Жан Виденов ги разбира нещата

    17:35 01.01.2026

  • 17 Просто няма да я има

    9 1 Отговор
    Както и тази измислена държава, заради която страда цяла Европа.

    17:35 01.01.2026

  • 18 водката в блатото е с цената на златото

    3 6 Отговор
    Как какво?Ще пазят границите на ЕС,от войствените племена,които ще създадат независими държави на територията на Руската империя,след нейния катастрофален край и ще напират към стария континент за по-добър живот.

    17:35 01.01.2026

  • 19 Хохо Бохо

    6 4 Отговор
    НАЙ-голямата армия в Европа е РУСКАТА ве мисирки. Справка с гоогле, AI и където се сетите. След края на 00сраина пак руската ще е най-голяма ама ще е и най-добре подготвената

    Коментиран от #54

    17:36 01.01.2026

  • 20 Когато

    6 3 Отговор
    Войната свърши такава нацистка Арми яд повече няма да има,а за хунтата крадци и терористи ще има трибунал,там ще съдят и Урсула и какви останалите от 4 райх

    17:36 01.01.2026

  • 21 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    А в Русия ще се върнат 1 милион потенциални бандюги!

    17:36 01.01.2026

  • 22 Вашето мнение

    9 2 Отговор
    Мисира писал тези глуппости дали прави връзка с главния? Преди началото на СВО украйна имаше 250 000 армия. Би ли обяснил мисира, как се изгражда и поддържа такава армия, като в момента пенсиите и заплатите на украинците даваме ние. Украйна не произвежда нищо освен бандерюги.

    17:36 01.01.2026

  • 23 Какво ще се случи ли

    5 3 Отговор
    русофоборсуците цъкачи на копекйки ще отидат доброволци
    в трудовите войски да възстановят урк по строежите
    щото малко мъже ще се останали след войната

    17:36 01.01.2026

  • 24 Търновец

    5 1 Отговор
    Украйна в културен политически икономически и военен план никога не е била Европа а все повече втори Израел.

    17:37 01.01.2026

  • 25 Бялджип

    2 0 Отговор
    Написаното в публикацията ми се струва съвсем точно. Много трудно, почти невъзможно е за Украйна да издържа толкова голяма армия, оборудване, казарми, заплати, въоръжаване...

    17:38 01.01.2026

  • 26 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    За да няма заблудени:

    1. В Европа най-голяма по численост е руската армия. Тя е и с най-големия мобилизационен резерв.

    2. Ако искат да изкарат ВСУ най-многобройната армия, то тя е такава, но не в Европа, а в ЕС. Заглавието отново не е коректно и подвеждащо.

    17:39 01.01.2026

  • 27 Хахахахаха

    4 4 Отговор
    Най голямата армия едно село не може да си върне, 4 години война и 400 млрд в оръжия, ще ги запомня с ударите по цивилни, по нефтозаводи и кораби на пристанищата, най голямата армия беше разбира от руски доброволци, 2 млн убити, поне още толкова се очертават

    17:39 01.01.2026

  • 28 Уса

    1 1 Отговор
    Пълно зануляване.САЩ не искаме чужди армии от Киев до Лвов

    17:39 01.01.2026

  • 29 Евродебил

    6 2 Отговор
    Най вероятно тия украйнски военни да се обединят с руските си братя и заедно да потеглят в посока Брюксел,през Варшава,Берлин и Париж...като поразчистят балтика,преднестровието и балканите в процес.

    Коментиран от #37

    17:41 01.01.2026

  • 30 ВВП

    6 2 Отговор
    Окрайната е пътник към историята .Инкубатор на боклуци .

    17:41 01.01.2026

  • 31 О,чуден

    3 2 Отговор
    Откъде ще вземат пари за такава армия?! Преди СВО бяха 250 Хил с трагично оборудване, сега изведнъж 800 Хил!
    Да ги пращат в Африка като частни армии, там си трябва войска срещу нарастващия ислямизъм.

    17:41 01.01.2026

  • 32 Вашето мнение

    6 2 Отговор
    След края на войната украйна ще се превърне в малка бутикова квази държава рай за извратеняците от цял свят. Там ежедневно ще се произввеждат прайдове, ще се женят триполови и ще продължават с опитите да забременеят.

    17:41 01.01.2026

  • 33 да попитам

    5 2 Отговор
    Какъв боен опит, като през 4-5 месеца маТриала се подменя с нови кандидати за черните чували?!?

    17:42 01.01.2026

  • 34 смешници

    4 1 Отговор
    След края на войната украйна няма да разполага с армия нито с техника .Ще има пълно разформироване .

    17:42 01.01.2026

  • 35 Валерий Герасимов, началник щаб

    1 5 Отговор
    Боже колко сме жалки, нещастни, узколоби и узкоглази.
    Избиват офицерите и генералите ни като на сафари, малоумното жуже се крие в бункер, а Европа вече разполага като в къщи си 800 000-на въоръжена до зъби армия, и още 200 000 в Полша и Румъния. Мирише ми на руска капитулация. Уволнявам се !!! 😁

    Коментиран от #40, #41, #43

    17:43 01.01.2026

  • 36 дядото

    6 0 Отговор
    идиоти.нека първо свърши войната,да се види дали ще има укрия,че после мислете за армията

    17:44 01.01.2026

  • 37 бе нема нужда

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Евродебил":

    В Брюксел сега ги млатят едни ТКЗС сари с 600 трактора и вили. Брюксел е заприличал на кочина .

    17:44 01.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ще плъзнат

    3 0 Отговор
    Какво ще стане ли? Укрите ще плъзнат по Европа и света за наемни убийци и разбойници.

    17:46 01.01.2026

  • 40 Хахахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Хахах, маняк как се вижда отчаянието ти в очите, като няма с какво да се похвалиш пишиш глупостти, ако имаше успехи на фронта, ще се да се похвалиш, ама 4 години само отстъпват, това е сигурно единствената държава която тръгва в контра настъпление и вместо да си върне територия губи повече, още помня как цяла свят се смееше на това контранастъпление

    Коментиран от #45

    17:46 01.01.2026

  • 41 ти си луд бе Парцалев

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Фърлил си и гарнитурите и буталата...
    Цялото Мато е клекнало , краварите бегут и се правят на миротворци , само шепа будали се шматкат кат мухи без глави и се правят на военолюбци .

    17:46 01.01.2026

  • 42 Горски

    2 1 Отговор
    Препис от полетната мисия разкри, че целта на украинските дронове на 29 декември е бил обект в резиденцията на Путин близо до Новгород, според Министерството на отбраната. Това беше разкрито чрез извличане на файла с полетната мисия, зареден на един от дроновете. Тази атака е една от многото срещу цивилни цели, като Киев е насочил атаките към кафенета, домове, болници и други обекти в опит да убие хора и да повреди инфраструктурата. Данните от полетните мисии на дрона ще бъдат предадени на американската страна по установени канали. А този пропаднал наркоман или западняците ще му видят сметката, или соствения народ ще го линчува. Средно положение няма.

    17:47 01.01.2026

  • 43 дедо Поп

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Ако сега прочетеш и едно Отче наш , може и с нещо да помогнеш на украинската армия .

    17:48 01.01.2026

  • 44 Факти

    1 3 Отговор
    Путин тръгна да разоръжава Украйна и я снабди с най-голямата армия в Европа. Путин тръгна да връща НАТО обратно и увеличи територията му със 788 440 кв.км., като също така удвои натовската граница на Русия от 1 215 км на 2 510 км. Путин се провали тотално и сега се опитва да замаже положението като анексира 88 500 км в Югоизточна Украйна.

    17:49 01.01.2026

  • 45 Джеймс Бонд, разведчик

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахахаха":

    Спакойно, еще не вечер.....
    Британските и украински служби работим усилено върху план Валкирия !!! Путин е путник ))

    Коментиран от #50

    17:49 01.01.2026

  • 46 Софиянец

    1 0 Отговор
    Не ги мислете! Отдавна ще бъдат денацифицирани! 😂

    17:50 01.01.2026

  • 47 След

    1 0 Отговор
    Войната украйна ще остане без осеменители и затова ще трябва да пращат жените насам натам за оплождане и пак да ги връщат на територията им

    17:51 01.01.2026

  • 48 Пу ще плаща на украиската армия

    0 1 Отговор
    Айдее, ЕС ще се разпадне,Украинската армия ще се разпусне.ЕС ще фалира и други подобни руски лъжи.Докато го има московското терористично блато, украинската армия трябва да се увеличи минимум двойно.

    17:51 01.01.2026

  • 49 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Украйна винаги е пазела европа от азиатските нашественици.пак ще го прави.милион корави мъже ще служат в ес и нато и ше защитават европа от варварите.

    17:51 01.01.2026

  • 50 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Джеймс Бонд, разведчик":

    Дядо мирко, бабата знае ли че пак киснеш цл ден в сайта, отивай да псес овцете, че няма д им какво да ядете вечерта, стар си да пишеш тука

    17:52 01.01.2026

  • 51 В имкто на народа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "гръмовержец":

    800 хил. защитника на ЕС. Това е цифра, която трябва да накара всеки здравомислещ украинец да напусне родината си колкото може по-скоро. На всяка цена. Нищо добро не ги чака. Или голяма война или ще им подхвърлят никакви фалшиви центове, за да седят в окопите, докато европейците пият шампанско с руски хайвер.

    17:52 01.01.2026

  • 52 Ми то е ясно, след

    1 0 Отговор
    като ги демобилизират поне 2/3 ще мигрират в Русия...

    17:52 01.01.2026

  • 53 нннн

    0 0 Отговор
    По- интересно е, милиардите, които ще харижем сега на Еврозоната, директно ли ще заминат за Киев или първо ще минат през Брюксел, че и урсулите да топнат човки в тях.

    17:55 01.01.2026

  • 54 Миролюб Войнов, антрополог

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хохо Бохо":

    "....НАЙ-голямата армия в Европа е РУСКАТА..."

    В Европа няма узкочели и узкоглази !!!
    Само в Азия 😁👍

    17:56 01.01.2026

