Москва изпраща морски пехотинци в Донецк

Въпреки загубите, руските войски продължават атаките на Доброполското направление в Донецка област, където участват подразделения на морската пехота. Това заяви военен експерт и говорител на Украинската доброволческа армия Сергий Братчук в ефира на "Киев24".



"Врагът, въпреки трудната ситуация на своите части и формирования, разположени в Добропол, се опитва да атакува. И, между другото, именно там той изпраща части от същата морска пехота. Това са представители на всички руски военноморски флоти, които понасят огромни загуби там", казва Братчук.



Според него тези части са с ниско ниво на подготовка. Украинският военен експерт подчертава, че Донецката област остава приоритетно направление за руските сили.



Той добавя, че в Днепърското направление в Херсонска област руските войски не могат да се закрепят дори на островите и затова насочват основните си усилия към Донецка област.



Както съобщи УНИАН по-рано, 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски (ВДВ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заяви, че на Покровск продължават боеве с групи руски войници, които благодарение на численото си превъзходство в сили и средства са успели да се инфилтрират и струпат в различни части на града.



Отбраната там е подсилена с нови подразделения на ВСУ. Това са щурмови войски, артилерия, пилоти на безпилотни летателни апарати и други компоненти на Силите за отбрана на Украйна. Според украинските военни, руските войници, които са навлезли в града, не се опитват да се закрепят, а възнамеряват да напреднат на север. По този начин те целят да разпръснат украинските отбранителни сили и да блокират сухопътните логистични коридори към града.

Още новини от Украйна