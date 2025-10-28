Новини
Свят »
Русия »
Москва изпраща морски пехотинци в Донецк
  Тема: Украйна

Москва изпраща морски пехотинци в Донецк

28 Октомври, 2025 03:58, обновена 28 Октомври, 2025 04:23 757 4

  • донецк-
  • пехотинци-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Руските войски продължават атаките на Доброполското направление

Москва изпраща морски пехотинци в Донецк - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Въпреки загубите, руските войски продължават атаките на Доброполското направление в Донецка област, където участват подразделения на морската пехота. Това заяви военен експерт и говорител на Украинската доброволческа армия Сергий Братчук в ефира на "Киев24".

"Врагът, въпреки трудната ситуация на своите части и формирования, разположени в Добропол, се опитва да атакува. И, между другото, именно там той изпраща части от същата морска пехота. Това са представители на всички руски военноморски флоти, които понасят огромни загуби там", казва Братчук.

Според него тези части са с ниско ниво на подготовка. Украинският военен експерт подчертава, че Донецката област остава приоритетно направление за руските сили.

Той добавя, че в Днепърското направление в Херсонска област руските войски не могат да се закрепят дори на островите и затова насочват основните си усилия към Донецка област.

Както съобщи УНИАН по-рано, 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски (ВДВ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заяви, че на Покровск продължават боеве с групи руски войници, които благодарение на численото си превъзходство в сили и средства са успели да се инфилтрират и струпат в различни части на града.

Отбраната там е подсилена с нови подразделения на ВСУ. Това са щурмови войски, артилерия, пилоти на безпилотни летателни апарати и други компоненти на Силите за отбрана на Украйна. Според украинските военни, руските войници, които са навлезли в града, не се опитват да се закрепят, а възнамеряват да напреднат на север. По този начин те целят да разпръснат украинските отбранителни сили и да блокират сухопътните логистични коридори към града.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На него му трябва операция

    0 0 Отговор
    по присаждане на мозък, не ямр.

    04:10 28.10.2025

  • 2 Аспирин, ръкостискания…

    0 0 Отговор
    и накрая Мелания ще гушне кинтите на дъртака.

    04:13 28.10.2025

  • 3 Да, всеки ден печелят

    0 0 Отговор
    украците.
    Само че на запад.

    04:27 28.10.2025

  • 4 Уса

    0 0 Отговор
    Влезте в сайта на bbc и ще видите,колко са въпреки руските загуби

    04:32 28.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания