Вашингтон проучва други начини за натиск върху Русия, освен санкциите

Вашингтон проучва други начини за оказване на натиск върху Русия, освен налагането на санкции, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

„Санкциите са само една от картите, с които президентът Тръмп играе. Днес в Брюксел обсъдих с директора на ЦРУ Ратклиф другите опции, с които президентът разполага. Президентът Тръмп възнамерява да ги използва, когато ги сметне за необходими“, каза той в интервю за Bloomberg TV.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от антируски санкции. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Вашингтон очаква тези ограничения да окажат значителен натиск върху Москва във връзка с конфликта в Украйна.

Руският президент Владимир Путин подчерта, че новите американски ограничения няма да повлияят значително на „икономическото благополучие“ на страната. Той отбеляза, че санкциите представляват неприятелски акт срещу Москва.