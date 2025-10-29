Новини
Вашингтон проучва други начини за натиск върху Русия, освен санкциите

29 Октомври, 2025 06:16, обновена 29 Октомври, 2025 06:22 1 304 22

Има и други карти, с които президентът Тръмп може да играе, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър

Вашингтон проучва други начини за натиск върху Русия, освен санкциите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон проучва други начини за оказване на натиск върху Русия, освен налагането на санкции, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

„Санкциите са само една от картите, с които президентът Тръмп играе. Днес в Брюксел обсъдих с директора на ЦРУ Ратклиф другите опции, с които президентът разполага. Президентът Тръмп възнамерява да ги използва, когато ги сметне за необходими“, каза той в интервю за Bloomberg TV.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от антируски санкции. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Вашингтон очаква тези ограничения да окажат значителен натиск върху Москва във връзка с конфликта в Украйна.

Руският президент Владимир Путин подчерта, че новите американски ограничения няма да повлияят значително на „икономическото благополучие“ на страната. Той отбеляза, че санкциите представляват неприятелски акт срещу Москва.


САЩ
Оценка 3.1 от 23 гласа.
Оценка 3.1 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 6 Отговор
    СеРеУ знае само един начин❗

    06:24 29.10.2025

  • 2 Гориил

    15 11 Отговор
    Русия ще унищожи германската автомобилна индустрия.

    06:28 29.10.2025

  • 3 Свободен

    13 21 Отговор
    Вече 34 % от руснаците нямат пари за храна!
    А ние тук храним всичките путинофили!
    Затова не искат да отидат в руския мир!

    Коментиран от #4, #9

    06:32 29.10.2025

  • 4 Гориил

    12 12 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Приблизително същият брой англичани нямат пари за гориво и умират от хипотермия.

    06:34 29.10.2025

  • 5 Дебелиядом

    17 7 Отговор
    Вашингтон да си припомни договорите между Рейгън и Горбачов в Рейкявик, които не бяха спазени от наследника на Рейгън (Джордж Буш), и веднага започнаха кампании срещу Ирак и Югославия. Споразуменията и договорите се сключват, за да се спазват и от двете страни, а не след това да се правиш на много хитър.

    Коментиран от #14, #21

    06:38 29.10.2025

  • 6 Ха-ха-ха

    15 2 Отговор
    Дали проблема не е в слуховете за присъствието на "Вагнер" във Венецуела? Зеленски нямал козове, ама успя да ангажира Тръмп с Украйна, сега американците имали карти ама дали могат да надцакат руските? Ще видим.

    06:38 29.10.2025

  • 7 Пенчо

    9 4 Отговор
    По добре да си натискат задн...те и да не продават оръжие!

    06:38 29.10.2025

  • 8 Гончар Романенко

    5 3 Отговор
    Например--да и пр..не на у.? :))

    06:40 29.10.2025

  • 9 ДОСТОВЕРНО ОТ ЗЕЛЬО

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    ДАЖЕ ВЕЧЕ УМИРАТ ПО УЛИЦИТЕ ОТ ГЛАД , ПУТИН И ТОЙ ПРИПАДА ОТ ГЛАД !?? ХИ,ХИ,ХИ,ХИ.
    ДОСТОВЕРНО : АЗ ЗЕЛЬО , ПОДПИС!

    06:50 29.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Любопитно

    13 1 Отговор
    Притеснителното е как ви траят още руснаците и защо?Нестига че сте навлезли в руски територии и избивате руснаци ами ще им оказвате натиск да си траят как го търпят това и защо?

    Коментиран от #18

    06:55 29.10.2025

  • 12 Най добрия начин е...

    6 1 Отговор
    Да дадат белия байряк на Зелю и да мирне света....

    06:58 29.10.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    3 4 Отговор
    Начина е никакви пилешки бутчета за Русия, а прегладнелите руснаци сами ще линчуват Путин 😁👍

    Коментиран от #17

    07:02 29.10.2025

  • 14 Шопо

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Дебелиядом":

    Да си спомним и договорите за Украйна подписани от Русия при разпада на СССР и за Молдова, за Грузия.
    Не само ги нарушила руснаците, а и ги нападнаха и им отнема територии.

    07:03 29.10.2025

  • 15 ОБЕЩА МИР

    3 0 Отговор
    РИЖАКА ДА УКРОТИ БЕС НИЯ ЦИОНИС, ПУТИН Е ВИСОКА ТОПКА ЗА НЕГО

    07:19 29.10.2025

  • 16 Българин...

    7 0 Отговор
    Сатанистите и ционистите няма да се спрат пред нищо. Ще избият и изтровят милиарди! Отровата е в храната водата и Интернет!

    07:21 29.10.2025

  • 17 Българин...

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Нали ще ги изтровят с тези пилешки бутчета. Трябва да забранят всякакъв внос на месо!хората вече от хормоните химикалите антибиотиците в месото получават инфаркти в 20 годишна възраст

    07:24 29.10.2025

  • 18 Атина Палада оригинал

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Любопитно":

    Защото освен оръжие друго нямат....а то не се яде

    Коментиран от #22

    07:25 29.10.2025

  • 19 Едно си kpaва знае...

    2 0 Отговор
    Едно си kpaва мучи...
    От къде ня къдя ще се правят на мамовци бе...
    Все те да са отгоре...
    Тая песен вече свърши...
    Време е да признаят че има по-големи и по силни от тях и да почнат да правят отстъпки...
    В случай че искат да се спасят де...
    А продължат ли с говеждия инат - чакя ги тотален срив и изолация

    07:26 29.10.2025

  • 20 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Може да пробвате с "Ваду- магия" и заклинания...

    07:29 29.10.2025

  • 21 Червената шапчица

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дебелиядом":

    Бисмарк предупреждава, че не бива да се опитвате да измамите руснаците или да им вземете нещо - защото рано или късно те така или иначе ще си върнат своето. Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.

    07:38 29.10.2025

  • 22 Трите мечки

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада оригинал":

    Който има оръжие, спокойно може да те гръмне в десятката и да ти изяде десерта.

    07:49 29.10.2025