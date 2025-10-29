Вашингтон проучва други начини за натиск върху Русия, освен санкциите

Вашингтон проучва други начини за оказване на натиск върху Русия, освен налагането на санкции, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.
„Санкциите са само една от картите, с които президентът Тръмп играе. Днес в Брюксел обсъдих с директора на ЦРУ Ратклиф другите опции, с които президентът разполага. Президентът Тръмп възнамерява да ги използва, когато ги сметне за необходими“, каза той в интервю за Bloomberg TV.
Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и 34 дъщерни дружества на тези компании в нов пакет от антируски санкции. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Вашингтон очаква тези ограничения да окажат значителен натиск върху Москва във връзка с конфликта в Украйна.
Руският президент Владимир Путин подчерта, че новите американски ограничения няма да повлияят значително на „икономическото благополучие“ на страната. Той отбеляза, че санкциите представляват неприятелски акт срещу Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:24 29.10.2025
2 Гориил
06:28 29.10.2025
3 Свободен
А ние тук храним всичките путинофили!
Затова не искат да отидат в руския мир!
Коментиран от #4, #9
06:32 29.10.2025
4 Гориил
До коментар #3 от "Свободен":Приблизително същият брой англичани нямат пари за гориво и умират от хипотермия.
06:34 29.10.2025
5 Дебелиядом
Коментиран от #14, #21
06:38 29.10.2025
6 Ха-ха-ха
06:38 29.10.2025
7 Пенчо
06:38 29.10.2025
8 Гончар Романенко
06:40 29.10.2025
9 ДОСТОВЕРНО ОТ ЗЕЛЬО
До коментар #3 от "Свободен":ДАЖЕ ВЕЧЕ УМИРАТ ПО УЛИЦИТЕ ОТ ГЛАД , ПУТИН И ТОЙ ПРИПАДА ОТ ГЛАД !?? ХИ,ХИ,ХИ,ХИ.
ДОСТОВЕРНО : АЗ ЗЕЛЬО , ПОДПИС!
06:50 29.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Любопитно
Коментиран от #18
06:55 29.10.2025
12 Най добрия начин е...
06:58 29.10.2025
13 Pyccкий Карлик
Коментиран от #17
07:02 29.10.2025
14 Шопо
До коментар #5 от "Дебелиядом":Да си спомним и договорите за Украйна подписани от Русия при разпада на СССР и за Молдова, за Грузия.
Не само ги нарушила руснаците, а и ги нападнаха и им отнема територии.
07:03 29.10.2025
15 ОБЕЩА МИР
07:19 29.10.2025
16 Българин...
07:21 29.10.2025
17 Българин...
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Нали ще ги изтровят с тези пилешки бутчета. Трябва да забранят всякакъв внос на месо!хората вече от хормоните химикалите антибиотиците в месото получават инфаркти в 20 годишна възраст
07:24 29.10.2025
18 Атина Палада оригинал
До коментар #11 от "Любопитно":Защото освен оръжие друго нямат....а то не се яде
Коментиран от #22
07:25 29.10.2025
19 Едно си kpaва знае...
От къде ня къдя ще се правят на мамовци бе...
Все те да са отгоре...
Тая песен вече свърши...
Време е да признаят че има по-големи и по силни от тях и да почнат да правят отстъпки...
В случай че искат да се спасят де...
А продължат ли с говеждия инат - чакя ги тотален срив и изолация
07:26 29.10.2025
20 Червената шапчица
07:29 29.10.2025
21 Червената шапчица
До коментар #5 от "Дебелиядом":Бисмарк предупреждава, че не бива да се опитвате да измамите руснаците или да им вземете нещо - защото рано или късно те така или иначе ще си върнат своето. Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
07:38 29.10.2025
22 Трите мечки
До коментар #18 от "Атина Палада оригинал":Който има оръжие, спокойно може да те гръмне в десятката и да ти изяде десерта.
07:49 29.10.2025