Враг номер 1 на Ердоган: Дори обвинението, че съм запалил Рим е по-истинско

27 Октомври, 2025 16:05

Стотици членове и кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия, чийто член е и Имамоглу, са изправени пред обвинения, свързани с корупция и незаконна дейност

Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който получи ново обвинение – за политически шпионаж, и му беше наложена още една мярка „задържане под стража“ от съда, отговори на обвинението с коментар в профила си във Фейсбук, пише БТА.

„„Нищо не е вярно и всичко е възможно“. Точно в такова място превърнаха красивата ми страна. Дори обвинението, че съм запалил Рим е по-истинско от тази нелепица“, заяви Имамоглу, който е в затвора от март 2025 г. в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция и през юли получи присъда за обида и заплаха на главния прокурор на Истанбул.

В обвинителния акт след последното разследване срещу него е записано, че Имамоглу е участвал в събирането на подкупи, които са били предназначени за финансиране на президентската му кампания, както и в шпионаж срещу осигуряване на международна подкрепа.

В публикацията си в социалната мрежа Екрем Имамоглу заяви, че оттук нататък битката „с разума, който се опитва да съсипе бъдещето на нацията“, ще бъде още по-голяма. Той призова хората да не губят надежда и ги увери, че със смелост, решителност и непреклонност ще победят. В публикацията си във Фейсбук Имамоглу припомни и един от лозунгите, които поддръжниците на най-голямата опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия, към която принадлежи и той, скандират по време на митингите – „Няма как да се спасим поотделно. Или всички заедно, или никой!“.

Стотици членове и кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), чийто член е и Имамоглу, са изправени пред обвинения, свързани с корупция и незаконна дейност. От партията определят водените процеси срещу членове на НРП като „политически“ и „антидемократични“ и обвиняват правителството на Турция в опит за отстраняване на Имамоглу от президентската надпревара.


  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Британски шпионин.

    16:22 27.10.2025

  • 2 Бай Шиле

    2 1 Отговор
    Ами Ердоган и върхушката около него извършиха толкова много престъпления, че много го е страх да загуби властта. Ердоган е милиардер в зелено. Диктаторът отстранява всякакви опоненти които представляват опасност за властта му. Отглежда си и послушна опозиция. Медиите са под контрол. В Истанбул протестират 500 хиляди души по медиите говорят за Израел, Газа или за Русия - Украйна. Недависими журналисти се опитват да критикуват Ердоган и в обвинение за "обида на Президента" или "всяване на омраза" влизат в затвора без да излязло съдебно решение. Обикновено ги арестуват в 5 часа сутринта в дома им. Х-бившия Туитър пък е задължен да блокира опозиционните гласове. Примерно турски журналист в Германия критикува Ердоган. Няма как да го арестуват но му блокират акаунта за Турция. В Турция е "невидим" иначе в профила се вижда в останалите държави.

    16:23 27.10.2025

  • 3 Българин

    3 0 Отговор
    Соросите ги мачкат по целия свят! За радост на нормалните хора!

    16:25 27.10.2025

  • 4 Бай Шиле

    0 0 Отговор
    Пример е турския журналист Фатих Алтайлъ който в канала си в Ютуб следван от няколко милиона каза това:

    "Турция никога не може да бъде управлявана без избори. Нашия народ когато е подложен на мъчения още по времето на Османската империя е възставал против Султана. Има случаи на oбезглавeни Султани или yдyшени Паши за това, че мачкат населението ".

    Само за това изказване в Ютуб Фатих Алтайлъ от няколко месеца лежи в затвора в Силиври без излязла присъда защото заплашил живота на Президента Ердоган.

    16:36 27.10.2025

  • 5 Бай Шиле

    0 0 Отговор
    Друг случай как за пост в Х могат да те арестуват. Под публикация на Ердоган в която той пише, че минималната работна заплата става 22 хиляди лири потребител пише отговор:

    "Господин Президент, ако някой ви каже "изкарай един месец с 22 хиляди лири Kyчи Cинe да те видим ще можеш ли" знайте че той е провокатор защото ние много Ви обичаме".


    След този пост под публикацията на Ердоган младежът е арестуван в рамките на няколко часа.

    16:41 27.10.2025

  • 6 Мдаааа

    0 0 Отговор
    И тук е същата. И варненския кмет е по същия начин в затвора. Нашите еничари са същите, като турските заптиета!

    16:46 27.10.2025

  • 7 Бай Шиле

    0 0 Отговор
    Преди няколко месеца пък Изкуствения интелект в Х - Грок се побърка и започна да хвали Адолф Хитлер.

    Публикация на Грок на турски в Х:
    "На диктатора Ердоган му остава малко. След като почине ще отида на гроба му по малка нужда".

    Веднага главния прокурор на Истанбул разпореди разследване и арест на Грок. Представете си колко са задръстени. Ще арестуват изкуствен интелект 😁

    16:47 27.10.2025

