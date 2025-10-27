Враг номер 1 на Ердоган: Дори обвинението, че съм запалил Рим е по-истинско

Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който получи ново обвинение – за политически шпионаж, и му беше наложена още една мярка „задържане под стража“ от съда, отговори на обвинението с коментар в профила си във Фейсбук, пише БТА.
„„Нищо не е вярно и всичко е възможно“. Точно в такова място превърнаха красивата ми страна. Дори обвинението, че съм запалил Рим е по-истинско от тази нелепица“, заяви Имамоглу, който е в затвора от март 2025 г. в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция и през юли получи присъда за обида и заплаха на главния прокурор на Истанбул.
В обвинителния акт след последното разследване срещу него е записано, че Имамоглу е участвал в събирането на подкупи, които са били предназначени за финансиране на президентската му кампания, както и в шпионаж срещу осигуряване на международна подкрепа.
В публикацията си в социалната мрежа Екрем Имамоглу заяви, че оттук нататък битката „с разума, който се опитва да съсипе бъдещето на нацията“, ще бъде още по-голяма. Той призова хората да не губят надежда и ги увери, че със смелост, решителност и непреклонност ще победят. В публикацията си във Фейсбук Имамоглу припомни и един от лозунгите, които поддръжниците на най-голямата опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия, към която принадлежи и той, скандират по време на митингите – „Няма как да се спасим поотделно. Или всички заедно, или никой!“.
Стотици членове и кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), чийто член е и Имамоглу, са изправени пред обвинения, свързани с корупция и незаконна дейност. От партията определят водените процеси срещу членове на НРП като „политически“ и „антидемократични“ и обвиняват правителството на Турция в опит за отстраняване на Имамоглу от президентската надпревара.
16:22 27.10.2025
16:23 27.10.2025
16:25 27.10.2025
"Турция никога не може да бъде управлявана без избори. Нашия народ когато е подложен на мъчения още по времето на Османската империя е възставал против Султана. Има случаи на oбезглавeни Султани или yдyшени Паши за това, че мачкат населението ".
Само за това изказване в Ютуб Фатих Алтайлъ от няколко месеца лежи в затвора в Силиври без излязла присъда защото заплашил живота на Президента Ердоган.
16:36 27.10.2025
"Господин Президент, ако някой ви каже "изкарай един месец с 22 хиляди лири Kyчи Cинe да те видим ще можеш ли" знайте че той е провокатор защото ние много Ви обичаме".
След този пост под публикацията на Ердоган младежът е арестуван в рамките на няколко часа.
16:41 27.10.2025
16:46 27.10.2025
Публикация на Грок на турски в Х:
"На диктатора Ердоган му остава малко. След като почине ще отида на гроба му по малка нужда".
Веднага главния прокурор на Истанбул разпореди разследване и арест на Грок. Представете си колко са задръстени. Ще арестуват изкуствен интелект 😁
16:47 27.10.2025