Доналд Тръмп: Подцених колко труден е пътят към мира в Украйна, но все пак ще бъде направено

Американският президент Доналд Тръмп е уверен, че войната между Украйна и Русия ще бъде разрешена. Той обаче призна, че е подценил колко труден ще бъде пътят към мира, предава УНИАН, цитирана от Фокус.
Тръмп заяви, че руско-украинската война е единственият конфликт, който все още не е бил разрешен, въпреки че е смятал, че ще бъде "най-лесната задача" заради близките му отношения с руския президент Владимир Путин.
Той направи изказването си по време на своята реч на обяд с лидерите на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.
"Приключихме осем конфликта. Единственият, който все още не е уреден, е Русия и Украйна", каза Тръмп.
Американският лидер увери, че ситуацията ще бъде разрешена: "Мислех, че ще бъде най-лесното нещо - заради топлите ми отношения с президента Путин. Оказа се, че не всичко е толкова лесно. Но все пак ще бъде направено."
29 Октомври, 2025 11:55 1 989 48
1 Нацюга
11:56 29.10.2025
2 Ако си
то е за дълго.
Коментиран от #42
11:57 29.10.2025
3 Дон Дони
12:00 29.10.2025
4 готини кафеви обувки
12:00 29.10.2025
5 Булава
12:01 29.10.2025
6 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #8
12:02 29.10.2025
7 МИРЪТ Е ЛЕСЕН
Коментиран от #33
12:02 29.10.2025
8 Българин
До коментар #6 от "Архимандрисандрит Бибиян":Проблемът на Тръмп е, че дядото си вярваше, че говори с хора, а те са орки.
12:04 29.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бащата
До коментар #11 от "Оставете политиката":И ти да погребеш дъщеря.
Коментиран от #13
12:07 29.10.2025
13 А твоята дъщеря
До коментар #12 от "Бащата":Се казва Петър
Коментиран от #18
12:10 29.10.2025
14 Бащата на някаква Саяна
12:11 29.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Телиш
Коментиран от #40
12:12 29.10.2025
18 Бащата на Петър
До коментар #13 от "А твоята дъщеря":Моята дъщеря Петър познава твоя съпруг Михаил.
Коментиран от #21
12:14 29.10.2025
19 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
12:15 29.10.2025
20 Българин
Коментиран от #24
12:16 29.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тръмп предупреждава
12:16 29.10.2025
23 Психиатър
12:19 29.10.2025
24 Истината за
До коментар #20 от "Българин":140 милиона руснаци са наясно, но 5 милиона руснаци са добре платени и въоръжени от петродоларите на този идиот!
12:20 29.10.2025
25 Русофил
Коментиран от #35
12:22 29.10.2025
26 Баба Гошка
12:24 29.10.2025
27 Мистър Бомбастик
Коментиран от #29, #34
12:24 29.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 да и ние да поиграем
До коментар #27 от "Мистър Бомбастик":това във коя игра?
12:26 29.10.2025
30 Ръст на диктаторите
Пол Пот 180
Мао 180
Хитлер 175
Мусолини 169
Владимир Ленин 165
Путин без токчетата 155
Коментиран от #38
12:27 29.10.2025
31 Григор
12:28 29.10.2025
32 бат дончо не се прави на улав
хващаш зелката за ушаките
и му казваш да кляка на исканията на Русия
и спираш да продаваш оръжие на ес за урк
и им казваш на лаей нините хорица да спрат да пращат милиарди в бункера
12:33 29.10.2025
33 Няма как да стане.
До коментар #7 от "МИРЪТ Е ЛЕСЕН":Тръмп се държи като импотентния, когото ще съдят за изнасилване - хем знае, че не е така, хем демонстрира мъжество и"се гордее" с " направеното"...
12:40 29.10.2025
34 Къде го прочете това?
До коментар #27 от "Мистър Бомбастик":И аз го прочетох - пак там казаха как по едоносната укроЕСс армия е в предградията на Москва...
12:42 29.10.2025
35 Пенсионер 69 годишен
До коментар #25 от "Русофил":Много интересно кой ще пострада повече, ако по някакво чудо томахавка на мойте години години долети до Русия и тя нанесе ответен ядрен удар?
Коментиран от #37, #41
12:50 29.10.2025
36 Стягайте се за Източния фронт!
НАТО вече е бил уведомен от администрацията на президента Доналд Тръмп, че ще трябва да поемат повече отговорност за собствената си сигурност, тъй като САЩ се фокусират повече върху собствените си граници и Индо-Тихоокеанския регион.
12:53 29.10.2025
37 Русофил Москва е 3ти Рим и 4 няма да има
До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":Тоя неможе да те разбере. По ника му личи че е и2иот. Само такъв може да се кръсти русофил и да плюе Русия
Коментиран от #43
12:56 29.10.2025
38 Русофил Москва е 3ти Рим и 4 няма да има
До коментар #30 от "Ръст на диктаторите":Има някаква закономерност, ама само в и2иотската ти глава
12:58 29.10.2025
39 Що не кажеш
12:59 29.10.2025
40 Рускиня
До коментар #17 от "Телиш":Не само вежди 😂
13:00 29.10.2025
41 Отговор
До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":Руската ракета може да падне в Казахстан или въобще да не излети, но отговорът на Вашингтон ще е остъкляващ. Москва ще стане стъкло.
Как мислиш, нация, за която върха на автомобилостроенето е Жигулата, дали ракетните й технологии са по-добри?
Че когато потъна Курск, велика Русия нищо непможа да няпряви и моряците се издавиха катопмишки.
Коментиран от #46, #48
13:00 29.10.2025
42 За постоянно е!
До коментар #2 от "Ако си":Тръмп може и да приключил всичките конфликти , но те самите не са приключили!
13:00 29.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Русофил
13:04 29.10.2025
45 Русофил Москва е 3ти Рим и 4 няма да има
До коментар #43 от "Русофил":Абе гандон, ти искаш стратегическо поражение и разделяне на Русия на Малки държавици. Нито един Руснак не го иска, кой-то го иска не е Руснак или пък Русофил.
13:07 29.10.2025
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Отговор":Само Русия в света произвежда пътнически и военни самолети, само и единственно съм свои технологии и на своя територия, от седалките и до двигателите бе ТПК. Не ми говори за жигули, щото първия спътник е руски, първия човек в космоса е руски, първата станция е руска, първия луноход е руски
13:11 29.10.2025
47 Ко вика
13:14 29.10.2025
48 Тоа па
До коментар #41 от "Отговор":Ти още ли вярваш, че фащ и западналите са военна сила? И тези техни ракети са га правели германците, длед втората световна война. Самите сащ и останалите натовци днес никакви ги няма. Ако стане атомна война, те ще бъдат изпържени.
13:14 29.10.2025