Доналд Тръмп: Подцених колко труден е пътят към мира в Украйна, но все пак ще бъде направено

Американският президент Доналд Тръмп е уверен, че войната между Украйна и Русия ще бъде разрешена. Той обаче призна, че е подценил колко труден ще бъде пътят към мира, предава УНИАН, цитирана от Фокус.



Тръмп заяви, че руско-украинската война е единственият конфликт, който все още не е бил разрешен, въпреки че е смятал, че ще бъде "най-лесната задача" заради близките му отношения с руския президент Владимир Путин.



Той направи изказването си по време на своята реч на обяд с лидерите на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.



"Приключихме осем конфликта. Единственият, който все още не е уреден, е Русия и Украйна", каза Тръмп.



Американският лидер увери, че ситуацията ще бъде разрешена: "Мислех, че ще бъде най-лесното нещо - заради топлите ми отношения с президента Путин. Оказа се, че не всичко е толкова лесно. Но все пак ще бъде направено."

Още новини от Украйна