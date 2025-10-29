Новини
Доналд Тръмп: Подцених колко труден е пътят към мира в Украйна, но все пак ще бъде направено
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Подцених колко труден е пътят към мира в Украйна, но все пак ще бъде направено

29 Октомври, 2025 11:55

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Приключихме осем конфликта, единственият, който все още не е уреден, е Русия и Украйна, каза още американският президент

Доналд Тръмп: Подцених колко труден е пътят към мира в Украйна, но все пак ще бъде направено - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Американският президент Доналд Тръмп е уверен, че войната между Украйна и Русия ще бъде разрешена. Той обаче призна, че е подценил колко труден ще бъде пътят към мира, предава УНИАН, цитирана от Фокус.

Тръмп заяви, че руско-украинската война е единственият конфликт, който все още не е бил разрешен, въпреки че е смятал, че ще бъде "най-лесната задача" заради близките му отношения с руския президент Владимир Путин.

Той направи изказването си по време на своята реч на обяд с лидерите на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

"Приключихме осем конфликта. Единственият, който все още не е уреден, е Русия и Украйна", каза Тръмп.

Американският лидер увери, че ситуацията ще бъде разрешена: "Мислех, че ще бъде най-лесното нещо - заради топлите ми отношения с президента Путин. Оказа се, че не всичко е толкова лесно. Но все пак ще бъде направено."

  • 1 Нацюга

    30 3 Отговор
    Много ми харесва Доналд Тръмп защото мрази негрите и циганите.

    11:56 29.10.2025

  • 2 Ако си

    26 3 Отговор
    и ди о т
    то е за дълго.

    Коментиран от #42

    11:57 29.10.2025

  • 3 Дон Дони

    40 3 Отговор
    Интересно кои са другите шест конфликта?

    12:00 29.10.2025

  • 4 готини кафеви обувки

    14 3 Отговор
    на каква цена

    12:00 29.10.2025

  • 5 Булава

    27 2 Отговор
    Рижавия няма да си изкара мандата.Гарантирано

    12:01 29.10.2025

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    11 15 Отговор
    Бавноразбиращия Долен Тъп почна да загрева след една година каде Ромсiа требе винаги да се държи у будна кома, иначе се нажарва и става стръвница, за чуждото лакома!

    Коментиран от #8

    12:02 29.10.2025

  • 7 МИРЪТ Е ЛЕСЕН

    10 30 Отговор
    Тръмпе, размахай ТОМАХАВКАТА на Мира и я забий в Кремъл!

    Коментиран от #33

    12:02 29.10.2025

  • 8 Българин

    14 21 Отговор

    До коментар #6 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Проблемът на Тръмп е, че дядото си вярваше, че говори с хора, а те са орки.

    12:04 29.10.2025

  • 12 Бащата

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Оставете политиката":

    И ти да погребеш дъщеря.

    Коментиран от #13

    12:07 29.10.2025

  • 13 А твоята дъщеря

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Бащата":

    Се казва Петър

    Коментиран от #18

    12:10 29.10.2025

  • 14 Бащата на някаква Саяна

    4 11 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    12:11 29.10.2025

  • 17 Телиш

    4 9 Отговор
    Кротко си лежи в Бояна някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #40

    12:12 29.10.2025

  • 18 Бащата на Петър

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "А твоята дъщеря":

    Моята дъщеря Петър познава твоя съпруг Михаил.

    Коментиран от #21

    12:14 29.10.2025

  • 19 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    8 7 Отговор
    Героят от 0крайна, палячото, зеленияпор е също така третият по величина земевладелец в САЩ, много по-богат от Доналд Тръмп. Това обяснява арогантно поведение на зеленияпор в Белия дом и с европейските лидери.

    12:15 29.10.2025

  • 20 Българин

    9 16 Отговор
    Само 145 милиона руснаци не разбраха, че ги управлява идиот.

    Коментиран от #24

    12:16 29.10.2025

  • 22 Тръмп предупреждава

    4 11 Отговор
    Путине вредно для вашего здаровье.

    12:16 29.10.2025

  • 23 Психиатър

    11 4 Отговор
    Ако Тръмп се беше посъветвал със специалитър психиатър относно душевното състояние на пенсионер какащ в куфарче, което му го носи личен гoвнoносец от ФСБ?

    12:19 29.10.2025

  • 24 Истината за

    15 2 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    140 милиона руснаци са наясно, но 5 милиона руснаци са добре платени и въоръжени от петродоларите на този идиот!

    12:20 29.10.2025

  • 25 Русофил

    12 11 Отговор
    Току що гледах на руски изказването на Питър Хегсет относно специални пратеник на кремъл Дмитриев и отношението му към Путин. Очевидно търпението и разбирането, което администрацията на Тръмп проявяваше към Путин е изчерпана. Оттук следват Томахоук.

    Коментиран от #35

    12:22 29.10.2025

  • 26 Баба Гошка

    11 4 Отговор
    Клоуните станаха двама. Само дето предстаелението не е на ужким, а съвсем бруттално и кърр ваво за стотици хиляди бели младежи и мъже на фрон та. Веднага спира всичко, ако укропитеция подпише капитуллацията и вдигне белия баййрак. Подпише признаване на руските нови територии и никво нато. И никва АЕЦ, газз, мас и никъв оцет за въшшливитд укрии

    12:24 29.10.2025

  • 27 Мистър Бомбастик

    5 11 Отговор
    ‼️👏✌️🇺🇦Три руски самолета ТУ-95 бяха взривени от украински изтребители F-16.

    Коментиран от #29, #34

    12:24 29.10.2025

  • 29 да и ние да поиграем

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Мистър Бомбастик":

    това във коя игра?

    12:26 29.10.2025

  • 30 Ръст на диктаторите

    5 13 Отговор
    Фидел Кастро 190
    Пол Пот 180
    Мао 180
    Хитлер 175
    Мусолини 169
    Владимир Ленин 165
    Путин без токчетата 155

    Коментиран от #38

    12:27 29.10.2025

  • 31 Григор

    5 0 Отговор
    Да, така е! И колкото по-бързо се случи, толкова по-добре.

    12:28 29.10.2025

  • 32 бат дончо не се прави на улав

    11 3 Отговор
    знаеш какво да правиш

    хващаш зелката за ушаките
    и му казваш да кляка на исканията на Русия

    и спираш да продаваш оръжие на ес за урк
    и им казваш на лаей нините хорица да спрат да пращат милиарди в бункера

    12:33 29.10.2025

  • 33 Няма как да стане.

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "МИРЪТ Е ЛЕСЕН":

    Тръмп се държи като импотентния, когото ще съдят за изнасилване - хем знае, че не е така, хем демонстрира мъжество и"се гордее" с " направеното"...

    12:40 29.10.2025

  • 34 Къде го прочете това?

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мистър Бомбастик":

    И аз го прочетох - пак там казаха как по едоносната укроЕСс армия е в предградията на Москва...

    12:42 29.10.2025

  • 35 Пенсионер 69 годишен

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Русофил":

    Много интересно кой ще пострада повече, ако по някакво чудо томахавка на мойте години години долети до Русия и тя нанесе ответен ядрен удар?

    Коментиран от #37, #41

    12:50 29.10.2025

  • 36 Стягайте се за Източния фронт!

    5 0 Отговор
    САЩ планират да намалят войските, разположени на Източния фланг на НАТО, включително войниците, които е трябвало да бъдат разположени във военновъздушната база "Михаил Когълничану" в Румъния. Това съобщиха от румънското министерство на отбраната, цитирано от "Ройтерс".

    НАТО вече е бил уведомен от администрацията на президента Доналд Тръмп, че ще трябва да поемат повече отговорност за собствената си сигурност, тъй като САЩ се фокусират повече върху собствените си граници и Индо-Тихоокеанския регион.

    12:53 29.10.2025

  • 37 Русофил Москва е 3ти Рим и 4 няма да има

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":

    Тоя неможе да те разбере. По ника му личи че е и2иот. Само такъв може да се кръсти русофил и да плюе Русия

    Коментиран от #43

    12:56 29.10.2025

  • 38 Русофил Москва е 3ти Рим и 4 няма да има

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ръст на диктаторите":

    Има някаква закономерност, ама само в и2иотската ти глава

    12:58 29.10.2025

  • 39 Що не кажеш

    4 0 Отговор
    Нещо за мира във Венецуела? Западнали крадци и престъпници.

    12:59 29.10.2025

  • 40 Рускиня

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Телиш":

    Не само вежди 😂

    13:00 29.10.2025

  • 41 Отговор

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":

    Руската ракета може да падне в Казахстан или въобще да не излети, но отговорът на Вашингтон ще е остъкляващ. Москва ще стане стъкло.

    Как мислиш, нация, за която върха на автомобилостроенето е Жигулата, дали ракетните й технологии са по-добри?

    Че когато потъна Курск, велика Русия нищо непможа да няпряви и моряците се издавиха катопмишки.

    Коментиран от #46, #48

    13:00 29.10.2025

  • 42 За постоянно е!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ако си":

    Тръмп може и да приключил всичките конфликти , но те самите не са приключили!

    13:00 29.10.2025

  • 44 Русофил

    0 1 Отговор
    Русия не може да се съобразява с никакви извънземни камо ли със земни дреболии. Русия начело с Путлер(Хитлер) е тъй велика и могъща и няма първа като нея

    13:04 29.10.2025

  • 45 Русофил Москва е 3ти Рим и 4 няма да има

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Русофил":

    Абе гандон, ти искаш стратегическо поражение и разделяне на Русия на Малки държавици. Нито един Руснак не го иска, кой-то го иска не е Руснак или пък Русофил.

    13:07 29.10.2025

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Отговор":

    Само Русия в света произвежда пътнически и военни самолети, само и единственно съм свои технологии и на своя територия, от седалките и до двигателите бе ТПК. Не ми говори за жигули, щото първия спътник е руски, първия човек в космоса е руски, първата станция е руска, първия луноход е руски

    13:11 29.10.2025

  • 47 Ко вика

    1 0 Отговор
    Предизвикахме войната, но май не зависи от нас да я спрем. Не слушат тея лоши руснаци.

    13:14 29.10.2025

  • 48 Тоа па

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Отговор":

    Ти още ли вярваш, че фащ и западналите са военна сила? И тези техни ракети са га правели германците, длед втората световна война. Самите сащ и останалите натовци днес никакви ги няма. Ако стане атомна война, те ще бъдат изпържени.

    13:14 29.10.2025

