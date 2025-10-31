Доналд Тръмп: Нямам планове да нападам Венецуела

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да планира удари срещу Венецуела.

На борда на Air Force One американският държавен глава отговори на въпрос дали обмисля атаки срещу южноамериканската страна.

По-рано се появи информация, че Вашингтон може да започне удари срещу военни съоръжения във Венецуела, за които се подозира, че се използват от картели в операции по контрабанда на наркотици.

Миналата седмица Пентагонът обяви разполагането на самолетоносача "Джералд Форд" в Латинска Америка. Това ескалира военното натрупване, което според експерти далеч надхвърля всякакви изисквания за операции по борба с наркотиците - заявената цел на мисията на САЩ досега.

От началото на септември американските въоръжени сили са извършили най-малко 13 удара срещу предполагаеми кораби с наркотици, предимно в Карибско море, като са убили около 57 души. Пентагонът е предоставил малко подробности за хората, срещу които са били насочени ударите, но е потвърдил, че сред тях има лица от Венецуела, Колумбия и Еквадор.

Ударната група на самолетоносача добави още около 10 000 войници и огромна огнева мощ към военното напрежение, което вече включва ракетни разрушители, изтребители F-35, атомна подводница и около 6500 войници.

Пентагонът не е обяснил защо е необходима такава огнева мощ за операциите за борба с наркотиците.