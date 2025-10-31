Новини
Доналд Тръмп: Нямам планове да нападам Венецуела

31 Октомври, 2025 20:38 697 18

Пентагонът не е обяснил защо е необходима такава огнева мощ за операциите за борба с наркотиците

Доналд Тръмп: Нямам планове да нападам Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да планира удари срещу Венецуела.

На борда на Air Force One американският държавен глава отговори на въпрос дали обмисля атаки срещу южноамериканската страна.

По-рано се появи информация, че Вашингтон може да започне удари срещу военни съоръжения във Венецуела, за които се подозира, че се използват от картели в операции по контрабанда на наркотици.

Миналата седмица Пентагонът обяви разполагането на самолетоносача "Джералд Форд" в Латинска Америка. Това ескалира военното натрупване, което според експерти далеч надхвърля всякакви изисквания за операции по борба с наркотиците - заявената цел на мисията на САЩ досега.

От началото на септември американските въоръжени сили са извършили най-малко 13 удара срещу предполагаеми кораби с наркотици, предимно в Карибско море, като са убили около 57 души. Пентагонът е предоставил малко подробности за хората, срещу които са били насочени ударите, но е потвърдил, че сред тях има лица от Венецуела, Колумбия и Еквадор.

Ударната група на самолетоносача добави още около 10 000 войници и огромна огнева мощ към военното напрежение, което вече включва ракетни разрушители, изтребители F-35, атомна подводница и около 6500 войници.

Пентагонът не е обяснил защо е необходима такава огнева мощ за операциите за борба с наркотиците.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    И тоя почна като бункерния страхливец, каже ли, че няма да напада, почва бомбене!

    Коментиран от #8

    20:40 31.10.2025

  • 2 Гост

    6 5 Отговор
    Венецуела държи 1/3 от световните запаси от Петрол не може да пе са под контралол на САЩ още порече под носа им Южна Америка.

    20:40 31.10.2025

  • 3 Кую

    10 0 Отговор
    Миротвореца е фурнаджийска лопата.

    20:41 31.10.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    4 10 Отговор
    Напомня ми за един pyccкий карлик, цитирам :
    - Лудост е някой да си мисли че Рассия ще нападне Украйна ))

    20:43 31.10.2025

  • 5 Да,бе

    11 3 Отговор
    Един "Буревестник" му е скрил плановете,а един "Посейдон" го е накарал да ги забрави...Тъжно е да си президент на бивша велика сила...

    20:44 31.10.2025

  • 6 ?????

    9 3 Отговор
    То не е сложно.
    Днес отричам, утре ще се окаже че наркотърговците са на власт във Венецуела.
    Лошото е че напоследък руски и китайски самолети постоянно кацат във Венецуела.
    Кво ли са дакарали.

    20:47 31.10.2025

  • 7 Кит

    9 1 Отговор
    Ясно, ще издумкат Венецуела извънпланово, все пак говорим за много нефт, не за дреболии!
    Да живее борбата за демокрация, от нея тече нефт 😂😂😂

    20:47 31.10.2025

  • 8 Юнак

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    юнак си ти

    20:49 31.10.2025

  • 9 КЗББ и ДП

    3 0 Отговор
    Значи до понеделник ....и огън...пък квото стане

    20:53 31.10.2025

  • 10 ЯСНО!

    6 0 Отговор
    Тръмп каквото каже,на другият ден прави точно обратното!
    Значи ще нападне Венецуела!

    20:53 31.10.2025

  • 11 Петрол се допълва с патрул

    5 0 Отговор
    Каза перчемът и нападна Венецуела!

    20:56 31.10.2025

  • 12 Миролюб Франкович

    3 0 Отговор
    Дръпна му се... на завалията. Един Ил76 долетя и стана уть!

    21:03 31.10.2025

  • 13 защо

    1 0 Отговор
    Няма да напада. 10те хиляди войници са на учение. Ще тренират убиване на живи мишени. Предполагаеми трафиканти и т.н.

    21:04 31.10.2025

  • 14 Гошо

    1 0 Отговор
    Демек до месец-два ще ги нападнат!

    21:04 31.10.2025

  • 15 Степ бай степ

    4 0 Отговор
    Путин изпрати няколко самолета с оръжие и Дони дръпна назад

    21:04 31.10.2025

  • 16 АНГЛОСАКСИТЕ

    0 0 Отговор
    Винаги са били бандити и крадци.

    21:08 31.10.2025

  • 17 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Тръмп може и да е размислил с нападението над Венецуела, защото руснаците и китайците са доставили оръжия на Венецуела с които самолетите и самолетоносачите им могат да е отправят към дъното на океана! Предполагам, че и др. Си му е обяснил някои работи при срещата им!

    21:09 31.10.2025

  • 18 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Инвазията във Венецуела е идея на Марко Рубио,който не играе в отбора на Доналд Тръмп, а е свързан с ястребите от Републиканската партия.Самото му назначение в екипа на Тръмп струва на спонсорите му 100 милиона долара,които дори бяха натискали Доналд да го прави вице.
    Сега въпросният Рубио има много голяма власт над Тръмп заемайки едновременно двете висши длъжности на държавен секретар и съветник на президента по националната сигурност.
    Ако САЩ нападнат Венецуела то зад това на 100% седи групата на Рубио и съм склонен да се съглася с Тръмп .

    21:13 31.10.2025