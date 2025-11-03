Аятолахът не се отказва: Сътрудничеството със САЩ е невъзможно, докато Тръмп продължава да подкрепя Израел

Сътрудничеството между Иран и САЩ е невъзможно, докато Вашингтон продължава да подкрепя Израел, да поддържа военни бази и да се намесва в случващото се в Близкия изток, заяви днес върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Коментарите на Хаменей идват в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опитва да увеличи натиска си върху Техеран.

"Американците понякога казват, че биха искали да си сътрудничат с Иран. Сътрудничеството с Иран е невъзможно, докато САЩ продължават да подкрепят прокълнатия ционистки режим, поддържат военни бази и се намесват в региона", заяви аятолах Али Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.

През октомври Тръмп заяви, че САЩ са готови да сключат споразумение с Иран, когато Техеран е готов за това, като каза: "Ръката на приятелството и сътрудничеството (с Иран) е протегната".

