Аятолахът не се отказва: Сътрудничеството със САЩ е невъзможно, докато Тръмп продължава да подкрепя Израел

3 Ноември, 2025 18:17 380 3

  • иран-
  • фордо-
  • сащ-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп-
  • израел

Коментарите на Али Хаменей идват в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опитва да увеличи натиска си върху Техеран

Аятолахът не се отказва: Сътрудничеството със САЩ е невъзможно, докато Тръмп продължава да подкрепя Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сътрудничеството между Иран и САЩ е невъзможно, докато Вашингтон продължава да подкрепя Израел, да поддържа военни бази и да се намесва в случващото се в Близкия изток, заяви днес върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Коментарите на Хаменей идват в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опитва да увеличи натиска си върху Техеран.

"Американците понякога казват, че биха искали да си сътрудничат с Иран. Сътрудничеството с Иран е невъзможно, докато САЩ продължават да подкрепят прокълнатия ционистки режим, поддържат военни бази и се намесват в региона", заяви аятолах Али Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.

През октомври Тръмп заяви, че САЩ са готови да сключат споразумение с Иран, когато Техеран е готов за това, като каза: "Ръката на приятелството и сътрудничеството (с Иран) е протегната".

Двете страни проведоха пет кръга на ядрени преговори преди 12-дневната война между Иран и Израел през юни, в която Вашингтон се включи с удари срещу ключови ирански ядрени обекти. Преговорите между двете страни се сблъскаха с редица препятствия, като например въпроса за обогатяването на уран на иранска територия, което западните сили искат да сведат до нула, за да намалят до нула и риска от използването му от страна на Техеран за създаването на ядрено оръжие - план, който Техеран отхвърля изцяло.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важното е

    2 0 Отговор
    (продължава да подкрепя Израел) .....нацистката престъпна държава Израел. ...

    18:25 03.11.2025

  • 2 Руски колхозник

    1 0 Отговор
    А бе, и вие никаква не я свършихте в Израел.Що спряхте,М?

    18:29 03.11.2025

  • 3 Имах служебна работа в

    0 0 Отговор
    Безмитната зона на град Кесариа. От летището до там ме събличаха 4 пъти чисто гол тея малоумни ционисти. Впрочем съм и евреин от Кюстендил !...

    18:30 03.11.2025

