Доналд Тръмп за войната: Понякога просто трябва да ги оставиш да се бият

Китай и САЩ работят заедно за прекратяване на войната в Украйна, но "понякога трябва да ги оставиш да се бият", заяви президентът Доналд Тръмп след среща със Си Дзинпин в Южна Корея, цитиран от "Политико".

Украйна имаше големи очаквания от преговорите, надявайки се Тръмп да убеди китайския лидер да купува по-малко петрол от Русия и следователно да спре финансирането на войната, след като САЩ наложиха санкции на основните петролни гиганти на Москва.

Но петролът не беше на масата за преговори, отбеляза Тръмп, въпреки че "Украйна беше повдигната много силно" по време на срещата.

"Говорихме за това дълго време. И двамата ще работим заедно, за да видим дали можем да постигнем нещо. Съгласихме се, че страните са обвързани, че се бият, а понякога трябва да ги оставиш да се бият, предполагам... лудост. Но той ще ни помогне и ще работим заедно по Украйна", заяви Тръмп пред журналисти в Air Force One.

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на Тръмп със Си може да бъде следващата стъпка към прекратяване на войната в Украйна.

"Ако след санкциите на САЩ Китай е готов да намали вноса на руски петрол... Защото вече имаме сигнали от Индия, че ще намали вноса на енергийни ресурси от Русия", заяви Зеленски по време на среща с няколко журналисти в Киев в понеделник, на която присъства и "Политико".

Но това не се случи.

"Той [Си] купува петрол от Русия от дълго време и това обслужва голяма част от Китай... Но с него не обсъждахме петрола. Обсъдихме съвместна работа за приключване на тази война. Тя не засяга Китай; не засяга и нас. Но не ми харесва да виждам хиляди млади мъже убити", каза Тръмп.

Коментарите на Тръмп са интересни, защото "ясно демонстрира, че Китай разглежда Русия като второстепенен партньор. Те са готови да обсъждат Русия не като съюзник, не като стратегически партньор... а просто като държава, малък бизнес", каза Хана Шелест, директор на програмите за сигурност във Външнополитическия съвет "Украинска призма".

Въпреки че Китай заяви, че не печели от войната на Русия в Украйна, Пекин доминира в покупките на въглища и суров петрол от Москва, като представлява 42% (5,5 милиарда евро) от приходите от износ на Русия от петте ѝ най-големи вносители през септември, съобщи по-рано този месец неправителствената организация "Център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух" .