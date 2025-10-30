Владимир Путин нареди: Пуснете чуждестранните журналисти, включително украинските, край Покровск и Купянск

Руското министерство на отбраната съобщи, че е получило нареждане от президента Владимир Путин да осигури "беспрепятствен достъп на чуждестранни журналисти, включително украински" до районите, където Москва твърди, че украински части са попаднали в обкръжение — около Покровск (бивш Красноармейск) и Мирноград (бивш Димитров) в Донецка област, както и Купянск в Харковска област.
Според съобщението на руското военно ведомство, командването е готово временно да спре бойните действия за период от 5-6 часа, за да позволи влизането и излизането на групи от представители на чуждестранни медии, при условие че бъдат гарантирани безопасността на журналистите и сигурността на руските военнослужещи.
"Руският генерален щаб е готов да осигури коридори за свободен достъп на представители на международни медии, включително от Украйна," се казва в изявлението на министерството.
Путин изрази идеята още в неделя, по време на срещата си с началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, като предложи чуждестранни репортери да бъдат допуснати до "районите на блокиране на украинските войски".
От неделя насам руският президент твърди, че големи сили на украинската армия са обкръжени както край Купянск, така и около Покровск и Мирноград.
Украинската страна категорично отхвърля тези твърдения, като признава единствено, че ситуацията на двата фронта остава изключително напрегната.
Според източници в украинските въоръжени сили, боевете в района на Покровск и Купянск продължават, но твърденията за "пълно обкръжение" са информационна операция на Москва, целяща да подчертае успехи преди зимния период на бойни действия.
Анализатори коментират, че решението на Путин да покани международни журналисти, включително от враждебни държави, е опит да придаде легитимност на руските твърдения чрез контролирано медийно присъствие на терен.
Подобна стъпка би позволила Кремъл да представи собствената си версия на събитията пред световната публика, докато Киев се опитва да привлече вниманието на западните медии към разрушенията и хуманитарната криза в Донбас.
Засега няма официална реакция от украинските власти или от международни медийни организации дали журналисти действително ще се възползват от предложените "коридори".
1 Вярно
Нали ще се види всичко
Коментиран от #27, #37, #112, #231
17:51 30.10.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #8, #28
17:52 30.10.2025
3 Веднага да тръгват
Коментиран от #9, #10, #244
17:52 30.10.2025
4 ........
17:52 30.10.2025
5 Нено
Коментиран от #14
17:53 30.10.2025
6 Ами редно е да отразят
17:53 30.10.2025
7 Режисьор от Холивуд
17:53 30.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
До коментар #3 от "Веднага да тръгват":Българските журналисти ще отразяват събитията дистанционно, от тук. Ама не директно, а по информация от Галя, Козяк, Тагарнюк и Трбантаджията.
17:54 30.10.2025
11 Pyccкий Карлик
Коментиран от #19
17:55 30.10.2025
12 Лопата Орешник
17:55 30.10.2025
13 между другото
17:55 30.10.2025
14 Варненец
До коментар #5 от "Нено":Има на анимация. Тея даже пирони не правят, къде са им телевизорите, къде са им телефоните, ти какво руско имаш у вас?
Коментиран от #51, #70, #103, #118, #192, #204
17:56 30.10.2025
15 Ъхъъъъъ...
17:56 30.10.2025
16 Много умен ход на
Не е лошо да отидат журналистите да видят има ли чувал и кой заек е в него.
17:56 30.10.2025
17 Педя Човек Лакът ракета
Коментиран от #293
17:57 30.10.2025
18 Леле майко ...
17:57 30.10.2025
19 село мое ,
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":Злобното джуджи по-ти приличаше , с този ник не си интересен !
17:58 30.10.2025
20 цпоас
17:58 30.10.2025
21 Сталин
17:58 30.10.2025
22 Русия на Изток
18:00 30.10.2025
23 Смешник
18:00 30.10.2025
24 Путине, Путине...
Коментиран от #279
18:01 30.10.2025
25 Абе
18:01 30.10.2025
26 Пич
18:01 30.10.2025
27 Путлер крадливия милиционер
До коментар #1 от "Вярно":Там са ни децата, винаги ще сме наведени към запада.
18:01 30.10.2025
28 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Русия изтече при СССР. Путин вече въведе купони и ергенски данък. По курса на БНБ, рублата вече не струва и две стотинки!
Коментиран от #33, #110
18:02 30.10.2025
29 Запознат
Коментиран от #207
18:03 30.10.2025
30 ТАСС
Представяте ли си какви гов..а имат в главите си тези фашизирани идиоти.
Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел и да изтребиш десетки и стотици хиляди, а други милиони да заразиш с радиация, само за да можеш да кажеш , че си превзел украинска земя, защото армията ти е скапана, а народът ти е тъп, страхлив и фашизиран.
Тази империя трябва да бъде тотално изолирана, за да се разкапе по шевовете, съшити с лъжи и терор!
Коментиран от #115
18:03 30.10.2025
31 Изкуфелия от Кремъл
18:04 30.10.2025
32 Госあ
18:04 30.10.2025
33 БОЛШЕВИК
До коментар #28 от "ИСТИНАТА":Ти виж тука цените как всеки ден са нагоре а още не е дошло еврото официално!
Коментиран от #43, #58
18:04 30.10.2025
34 Ако са останали "журналисти"
18:04 30.10.2025
35 Дедо ви...
18:05 30.10.2025
36 Халфорд Макиндер
18:05 30.10.2025
37 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Вярно":И какво ще видят журналистите? Същите зверства на руските варвари! Западът или да бомбардира Кремъл, или да спуска отново Желязната завеса! Пълна карантина за прокажена от комунизъм Русия?
18:06 30.10.2025
38 Путинистче идиотче
Коментиран от #59, #151
18:06 30.10.2025
39 Вай
18:06 30.10.2025
40 Поредна руска партенка
18:07 30.10.2025
41 А днес какъв бой са яли
18:07 30.10.2025
42 Хи хи хи
Коментиран от #52
18:08 30.10.2025
43 Видьо Видев
До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":Потвърждавам! Путин вече въведе купони и ергенски данък. По курса на БНБ, рублата вече не струва и две стотинки!
18:08 30.10.2025
44 Хаха
18:08 30.10.2025
45 Хахахаха
Коментиран от #251, #280
18:08 30.10.2025
46 007
18:08 30.10.2025
47 Факти
Коментиран от #65, #75, #171
18:08 30.10.2025
48 ПОКРОВСК е осеян с руски трупове
Коментиран от #61
18:08 30.10.2025
49 Тодор Ангелов
18:09 30.10.2025
50 Халфорд Макиндер
18:09 30.10.2025
51 Атина Палада
До коментар #14 от "Варненец":И защо да правят пирони и телевизори,като това е работа за индианците.? Руснака е в космоса,ти ще го занимаваш с телевизори и телефони ,които се правят по гаражите от у.мствено н.едорасли..:)))
Коментиран от #62, #82
18:09 30.10.2025
52 Не ги
До коментар #42 от "Хи хи хи":лъже зеленото мишле. То е обикновена марионетка. Те (ЕС) лъжат гражданите си докато ги обират.
18:10 30.10.2025
53 Марчето сложи палтото
18:10 30.10.2025
54 Хахахаха
18:10 30.10.2025
55 Айдеееее
18:10 30.10.2025
56 Ще видят
18:11 30.10.2025
57 ТАСС
Ето това е единствения език, който роснака разбира.
Никакви преговори с тях!
Брутални санкции , пълна забрана за влизане в Европа, тотално ембарго!
Браво на Тео Франкен!
Достоен министър.
Коментиран от #156
18:11 30.10.2025
58 Хаха хаха ха
До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":Цените, мените... ама тук няма купони и ергенски данък, нали?
Коментиран от #64, #69, #73, #77
18:11 30.10.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Уса
18:12 30.10.2025
61 Хихи
До коментар #48 от "ПОКРОВСК е осеян с руски трупове":Ако беше така, надали руснаците щяха да канят западните дезинформатори да правят снимки.
Няма логика предположението ви.
Коментиран от #71
18:12 30.10.2025
62 Ако е
До коментар #51 от "Атина Палада":в космоса,да не се връща!
18:12 30.10.2025
63 Гледам в Ю ТЮБ
Коментиран от #78
18:13 30.10.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Атина Палада
18:13 30.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Чугунин
18:14 30.10.2025
69 Ергенско данък и м в Германия
До коментар #58 от "Хаха хаха ха":Купони в САЩ.
Герб предложение е да се вкарат и тук.
Пък ти от къде падна, бе.
18:14 30.10.2025
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Варненец":Тока в компа и телефона ти е от руска, съветска централа, атомна.
Коментиран от #120, #259
18:14 30.10.2025
71 Кви журналисти бре
До коментар #61 от "Хихи":В кой век живеем...По нета ти дават доста репортажи.....от САТЕЛИТИ И ДРОНОВЕ.....нито един репортаж за обкръжение, включително и руски.
Коментиран от #83, #88, #134
18:15 30.10.2025
72 Тръмп
18:15 30.10.2025
73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #58 от "Хаха хаха ха":В Сащ, 42 млн бедни получават храна с купони
Коментиран от #89
18:15 30.10.2025
74 Ей сега
18:16 30.10.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Хайо
Коментиран от #130
18:16 30.10.2025
77 Атина Палада
До коментар #58 от "Хаха хаха ха":От 1.11.2025г спират в САЩ купоните за храна и настъпват гладни бунтове...Чети,чети кво става по света,не драскай само тук у Факти..
Коментиран от #95
18:16 30.10.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Пълно е с такива от РойтерсС и БТАаааа
18:16 30.10.2025
80 Путине, Путине...
18:17 30.10.2025
81 Избегалия по трусики от един
Не журналисти, цел свет гледа 12 г. мъки на мякащите монголья у Донбас и Крим!! НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!?
Ааасаахахаааа
Но па само...2 МИЛИОНА блатни алкаше фира
Ааасаахахаааа
Ееееххх Ху ЙЛО...
Коментиран от #90
18:17 30.10.2025
82 хи хи хи
До коментар #51 от "Атина Палада":Атина Палада, на Акропола ли ти е сергията? Да дойда да си купя пирографиран компютър и дървена матрьошка
18:17 30.10.2025
83 Обкръжили
До коментар #71 от "Кви журналисти бре":са ги в канализацията,затова не ги виждаш!
18:17 30.10.2025
84 Коста Късопи
18:18 30.10.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Явно
Коментиран от #248
18:18 30.10.2025
87 Лично мнение
18:19 30.10.2025
88 Атина Палада
До коментар #71 от "Кви журналисти бре":Добре де,нета си дава всичко...Друго си е жив западен журналист там.:))Нема Al,нема нищо.Всичко на живо ти предва. Ама защо Запада не им разрешава?
18:19 30.10.2025
89 Как е в расий
До коментар #73 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има ли вече тоалетни?
Коментиран от #99
18:19 30.10.2025
90 Хаха хаха ха
До коментар #81 от "Избегалия по трусики от един":Киев за три дни и Украйна за триста години!
18:19 30.10.2025
91 Копейкин
18:19 30.10.2025
92 Соловьов
Коментиран от #111
18:21 30.10.2025
93 Донецк
Коментиран от #109
18:22 30.10.2025
94 Ето на
18:22 30.10.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Обективни истини
Коментиран от #104
18:23 30.10.2025
97 факуса
18:23 30.10.2025
98 Некой си
18:23 30.10.2025
99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #89 от "Как е в расий":Тъп въпрос. Да не би в България във всички села да има канализация?
Коментиран от #283
18:24 30.10.2025
100 Знаете ли че
18:24 30.10.2025
101 Сега
18:25 30.10.2025
102 ?????
И тук го дъвкахме в коментарите.
18:25 30.10.2025
103 факуса
До коментар #14 от "Варненец":ток максудецо който не плащаш
18:25 30.10.2025
104 Хахахахаха
До коментар #96 от "Обективни истини":Жалък Кремълски Тампон.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #128, #142
18:25 30.10.2025
105 Възможност
18:26 30.10.2025
106 Журналист
18:26 30.10.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Факти
Коментиран от #124, #155
18:27 30.10.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 си пън
До коментар #28 от "ИСТИНАТА":бнб утече няма я вече,има ецб
Коментиран от #300
18:28 30.10.2025
111 По интересно
До коментар #92 от "Соловьов":Защо Синчетата на Соловъов
Не са на фронта .
Иначе призовава всички Руснаци
Да умират за Пуся.
Коментиран от #123, #139
18:28 30.10.2025
112 Неподписан
До коментар #1 от "Вярно":"Ти не знаеш кои сме ние англичаните,ние ще смачкаме Руската Федерация!" - това ми каза англичанин години преди да започнат дразгите м/у РФ и Украйна.Сега в Ютуб реват пленени англичани пред камерите на ФСБ: "Бихте ли се свързали с нашето посолство?"-"Да ще се свържем с вашето посолство,какво искате, можете да се обърнете към тях от нашата камера?"-"Искаме да се приберем в англия."
Коментиран от #113, #116
18:28 30.10.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Неподписан
18:30 30.10.2025
115 БайТАСС
До коментар #30 от "ТАСС":Имаш предвид украинския народ е фашизоиден, нали?
Примери много, даже ги интегрираха в армията им, или ще отречеш това ?
18:30 30.10.2025
116 Неподписан
До коментар #112 от "Неподписан":В устицата мръсната английска да им с.е.р.а.т би им било малко
18:30 30.10.2025
117 стоян георгиев
18:30 30.10.2025
118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Варненец":Първата атомна централа в света е съветска. Обнинск, 1954г.Тока в телефона ти е от Козлодуй
Коментиран от #127
18:31 30.10.2025
119 Факти
До коментар #107 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Първите бани в Европа са в древна Гърция. Русия ще се появи на картата 2000 години по-късно.
Коментиран от #132, #133, #144
18:31 30.10.2025
120 Хахахаха
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А хляба ти е от местната фурна, тъй че трябва да ходиш да им целуваш Х.., щот те та хранят!
Коментиран от #131, #135
18:32 30.10.2025
121 Путин иска
18:32 30.10.2025
122 Путин
Коментиран от #137
18:32 30.10.2025
123 Ееееехехе
До коментар #111 от "По интересно":Какъв фронт, ..едното Синче..."Блонди"..( фамозен ПЕ Дрила,..скоро ще вдига сватба у Англия,...ше се ОМЪЖВА за нада-- рен Пакистанец!
Ееееехехе
18:32 30.10.2025
124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #108 от "Факти":Че то никой не е забранявал. Идете, правете репортажи
18:33 30.10.2025
125 Атина Палада
До коментар #95 от "Ееееехехе":Виждала съм само в САЩ у фургоните им..Там където живее интелигенцията .За онези средностатистическите американци по тротоарите в кашоните ,за тях не знам ..:) имат ли тоалетна,немат ли :)))
18:33 30.10.2025
126 За какво им е на сериозните медии
Ако и за това ги мързи, могат са прочетат поне доклада на Института за Иследване на Войната , базиран във Вашингтон.
18:33 30.10.2025
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Хи хи хи
До коментар #104 от "Хахахахаха":Списък с въпроси към соросчетата:
Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск чий е?
А Москва бомбардирахие ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
А Индия спря ли да купува нефт?
А Гренландия превзехте ли я ?
А немските заводи, защо отиват в Сащ?
Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
Кво стана с Томаховките?
Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
Какво стана с Фламингото?
Сащ, защо нямат хиперзвукови ракети?
Фолкваген и Бош защо уволняват рвботници?
Коментиран от #136
18:34 30.10.2025
129 Уфф
18:34 30.10.2025
130 Моряка
До коментар #76 от "Хайо":Може да пратим и Соянчо.Момчето е военен експерт,служил е даже и войник,кашик!Малко е зле с правописа,но с подразбиране ще стане.Само да не го утрепят.
18:35 30.10.2025
131 Хи хи хи хи
До коментар #120 от "Хахахаха":Поспри, поеми дъх, а сега помисли!
Путин искаше само да признаят Крим и да не са в НАТО.
На всички беше ясно, че Крим ще остане руски.
Зеленски можеше да преглътне този залък и нямаше да има какво да защитава сега. Украйна щеше да си продължи.
А сега целува задните части на запада губейки земя и хора.
Коментиран от #141
18:35 30.10.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Атина Палада
До коментар #119 от "Факти":Рускиня е научила французите как да ядат с прибори за хранене.Наупила ги е и,че трябва да се къпят...До тогава не са се къпели и са яли с ръцете.
Коментиран от #138
18:35 30.10.2025
134 Само
До коментар #71 от "Кви журналисти бре":Главнокомандващите на на армиите имат точна информация какво в цялост става на фронта. А фронтът е голям и е наивно да се вярва на няколко клипчета от тук и там, че дават реалната картина. Клипчетата са за тийнейджъри и любители на военното дело.
Коментиран от #154
18:36 30.10.2025
135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #120 от "Хахахаха":Е... Бас.. И прстака дето си. Заболяли те че тока ти е от Руска централа. И бензина ти е от Руска нефт и светски завод
Коментиран от #140
18:36 30.10.2025
136 Факти
До коментар #128 от "Хи хи хи":Само три въпроса за копейките:
1) Демилитаризирахте ли Украйна?
2) Денацифицирахте ли Украйна?
3) Върнахте ли НАТО където беше 91-а?
Коментиран от #148, #181
18:37 30.10.2025
137 Путин -наредих на армията да
До коментар #122 от "Путин":отвори котела, да влязат западни журналисти и да видят предали се и капитулирали украинци, вкл. азовци със свастики.
Чети оригинала, не копието.
18:37 30.10.2025
138 Коя
До коментар #133 от "Атина Палада":рускиня?
Коментиран от #186
18:37 30.10.2025
139 Ухльоф
До коментар #111 от "По интересно":Ако знаеш колко деца на украински политици са в Юропата, акъла ще ти се зайде! Няма да ти казвам бройката, информацията за тях е изнесена от украинска депутатка, чието дете е в Украйна, и то е момиче! Числото е четирицифрено!
18:37 30.10.2025
140 Факти
До коментар #135 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А теб боли ли те, че всички тези технологии са западни? Преди Русия да ги открадне руснаците умираха от масов глад при всяка лоша реколта. Същото се отнася и за Китай.
Коментиран от #152, #187
18:38 30.10.2025
141 На Путин
До коментар #131 от "Хи хи хи хи":НАТО,какво му пречи,като има Буре вестник?
18:39 30.10.2025
142 Обективни истини
До коментар #104 от "Хахахахаха":Стига си квичал тук! Скачай в жартиерите, епилирай се, гримирай се, лакирай се, вземи си дамската чантичка и отивай на фронта да браниш Осрайната.
Коментиран от #146, #159
18:40 30.10.2025
143 Путине, Путине...
18:40 30.10.2025
144 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #119 от "Факти":След падането на Римската империя, баните в Европа изчезват за хиляда и кускр години, ясно ли е? Учи, учи. В Русия никога не са спирали да ходят на баня
Коментиран от #161
18:40 30.10.2025
145 ами
18:40 30.10.2025
146 Синчето на Соловьов
До коментар #142 от "Обективни истини":Само аз правя така
Коментиран от #153
18:41 30.10.2025
147 Град Козлодуй
18:41 30.10.2025
148 АртеФАКТИ
До коментар #136 от "Факти":Поради катастрофалния недостиг на бойци на фронтовата линия на "Банкова" е инициирана спешна мобилизация в Украйна. Под оръжие се планира да бъдат мобилизирани над 120 хиляди души. Сега имам въпрос към всеки гражданин на Украйна и техните розови потдръжници тука: поне сега, когато "Банкова" отделя 12 милиона долара само за залавяне на хора за тази спешна мобилизация, наистина ли не разбирате главното - зеленски просто ви убива със западни пари.
18:41 30.10.2025
149 Полковник Вениамин Мажерин
Е Бил взривен от ГУР
На 25 октомври.
Даже на Хиляди километри от Украйна
Всички замесени в зверстватата в Украйна
ГУР ги намира и Елиминира .
Господ забавя
ГУР не забравя .
Хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #164
18:42 30.10.2025
150 Като видя
18:42 30.10.2025
151 Обективни жуналисти
До коментар #38 от "Путинистче идиотче":И ний така разбрахме от украинското командване! За какво да си губим времето да ходим там? От някакви прости украински войници там ли да черпим информация- или от уважавани украински генерали?
18:42 30.10.2025
152 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #140 от "Факти":А то в Европа е било друго яче, ххаххахах.и кои технологии помагат да не умреш от глад бе тпк? Коня, Бика и ралото?
18:43 30.10.2025
153 Николай
До коментар #146 от "Синчето на Соловьов":И аз и аз и азззз, няма нормален човек да не избяга, смърт на всеки от ТЦК, пример днес Одеса и обърнатата им камионетка, ти стегнай мешката и шоше крак при зеления наркоман грачещ хранещ се с трупове.
Коментиран от #160
18:43 30.10.2025
154 Стига бе
До коментар #134 от "Само":Ами да пуснат клипчета и путинистите.....кво им пречи
18:44 30.10.2025
155 Атина Палада
До коментар #108 от "Факти":Това ми звучи като: пуснете чуждестранните журналисти в Англия при ягодите да видят как българите унищожават поминъка на англичаните :)))
18:44 30.10.2025
156 Българин 🇧🇬
До коментар #57 от "ТАСС":На зло куче зъл прът путлер това го чака , ако има топки да нападне държава член на НАТО .
18:44 30.10.2025
157 Рютер
Коментиран от #170
18:44 30.10.2025
158 Последния Софианец
Коментиран от #169
18:45 30.10.2025
159 Путян Епилирания
До коментар #142 от "Обективни истини":И аз така направих
После облякох Военна Униформа
И всички паднаха и умряха от Смях
Приличал съм на Горски .
От най Пропадналити.
Коментиран от #183
18:45 30.10.2025
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Факти
До коментар #144 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ха ха ха... руснаците винаги са дишали прахта на Европа. Винаги! У нас дори по турско е било много по-добре отколкото в блатната кочuна. Чети Раковски и се образовай. Руските солдати като дошли тук се хванали за главата, че трябва да освобождават хора, които живеят много по-добре от тях. Писмата, в които се оплакват на близките си в Русия, още си стоят в архивите.
Коментиран от #302, #304
18:45 30.10.2025
162 така, така
И като как им се струва на тия, че Путин ще прави някакъв опит да придаде легитимност на руските твърдения чрез контролирано медийно присъствие на терен? Дори ИИ, за който знаем, че не е интелект (но пък добре се справя с търсенето, сортирането и обработването на данни), би им казал на тия, че Путин никога няма да си заложи авторитета, ако не е сигурен в това какво се случва около посочените градове.
Това, че лъжата е нормална за шута-просяк лъже или елита на ЕС не означава, че всички са обладани от ерозията на менталното достоинство.
Коментиран от #172
18:45 30.10.2025
163 ивелин
18:45 30.10.2025
164 Ха-ха-ха
До коментар #149 от "Полковник Вениамин Мажерин":Театрото Буча ли? Значи украинците за пореден път убиват невинни.
Коментиран от #178
18:46 30.10.2025
165 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #132 от "Безспорен факт!":От тогава се нарича Российская Империя. По рано се е наричало Российское царство. Не Грамотный, учи
18:46 30.10.2025
166 Войната приключи.Чао на нато и ес.
Коментиран от #173
18:46 30.10.2025
167 Путин
18:47 30.10.2025
168 Копекин
18:47 30.10.2025
169 Да пратят
До коментар #158 от "Последния Софианец":Тебе бре Рублоидот?
Имаш ли здрава Халка
И повечко Памперси
Да отразиш истината?
18:47 30.10.2025
170 Ха-ха-ха
До коментар #157 от "Рютер":Едва ли има някой натовец там. Мишките първи са избягали и са оставили горките украинци.
18:48 30.10.2025
171 Факти?
До коментар #47 от "Факти":Верно ли бе либе? Къде и какво гледаш......Ако беше така нямаше да ти спират руските телевизии. Я си пусни и погледай Al djazeira или СТТV и ще видиш и другото лице на войната! Аман от плоскоземци. Вярвай ВСУ е през Москва и Пусни се крие в бункера..... Жалки сте, не смешни...
18:48 30.10.2025
172 Путин
До коментар #162 от "така, така":и авторитет???
Коментиран от #184
18:48 30.10.2025
173 Я пъ тоа
До коментар #166 от "Войната приключи.Чао на нато и ес.":Ти от медиите на Путин ли го научи, или Какавишников ти го каза.
18:48 30.10.2025
174 Силиций
18:49 30.10.2025
175 Мнение
Коментиран от #179
18:49 30.10.2025
176 Путине, Путине...
Коментиран от #190
18:50 30.10.2025
177 Цончо
18:50 30.10.2025
178 По интересно
До коментар #164 от "Ха-ха-ха":Че този Главорез от Буча
И него го взривиха
В Кола която не е Руска
А от вражеска държава
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
18:50 30.10.2025
179 До сега
До коментар #175 от "Мнение":забранявал ли е Путин?
18:51 30.10.2025
180 Путине, Путине...
18:51 30.10.2025
181 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #136 от "Факти":Ти с какво право отговаривать с въпрос на въпрос? Ти поне на един отговори и тогава питай
18:51 30.10.2025
182 Путин
Коментиран от #193
18:52 30.10.2025
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 така, така
До коментар #172 от "Путин":еми, колкото и да ни се харесва, Путин е избиран не веднъж за най-влиятелния политик в света. В подобни класации руските гласове са капка в морето, нещо което би трябвало сам да се сетиш. Значи хората по света го знаят и го уважават.
Той авторитет си има, но това не може да се каже за днешния елит на Запада.
Коментиран от #189
18:52 30.10.2025
185 Хе-хе
18:53 30.10.2025
186 Атина Палада
До коментар #138 от "Коя":Ана Ярославна
Коментиран от #188
18:54 30.10.2025
187 Пенсионер 69 годишен
До коментар #140 от "Факти":Руснаците умирали от глад? Не се ли умори да лъжеш? Умират от глад и студ българските пенсионери.
18:55 30.10.2025
188 Надарени коне
До коментар #186 от "Атина Палада":харесвала ли е?
Коментиран от #194, #224
18:56 30.10.2025
189 Нема велик
До коментар #184 от "така, така":политик!
18:57 30.10.2025
190 Хе!
До коментар #176 от "Путине, Путине...":Ако първо го превземе и тогава покани журналистите, както умничиш, това, което ще им покажат, няма да е за показване и ще го обявят за масов убиец на беззащитни обкръжени бандерюги!
18:57 30.10.2025
191 Атина Палада
До коментар #132 от "Безспорен факт!":Божееее,ти ме изумяваш ))) Не си ли чувал за руските царе поне? Ти,че не си учил в училище е видно,поне не си ли чувал?
Коментиран от #215
18:58 30.10.2025
192 Нено
До коментар #14 от "Варненец":Руското в къщи е жената ,рускиня ,навремето карах Зил 131 в Коми ,веднъж с камиона се ударих в едно дърво и Наташа падна в коша .Вечерта го поляхме и се по на и бах ме и така Наташа сега дома в България
18:58 30.10.2025
193 Пенсионер 69 годишен
До коментар #182 от "Путин":Щатите го забраниха съда в Хага. Диктаторски. Само дебнат да пипнат някого от съдиите. Русия за сега не е арестувала съдия от Хага, но никога не е късно.
18:59 30.10.2025
194 Атина Палада
До коментар #188 от "Надарени коне":Това е рускиня а не германка ..
18:59 30.10.2025
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Ха ха ха
19:00 30.10.2025
197 Карлос Друсар
19:01 30.10.2025
198 Дедо ви...
Дроновете са излетели от летища в различни руски региони, пресичайки границата на изток и насочвайки се на запад през Полтавска и Виническа области, маневрирайки, за да заобиколят противовъздушната отбрана. Ракетите „Кинжал“ и „Искандер“ са изстреляни от МиГ-31 и наземни пускови установки в района на Черно море, следвайки балистични дъги над река Днепър към цели в района на Ивано-Франковск. Ракети „Калибър“ и Х-101 са излетели от кораби в Черно море и от бомбардировачи Ту-95МС от Енгелс, прелитайки по маршрути на ниска височина през Одеска и Лвовска области.
Основните цели са били електроцентрали и подстанции: 16 ракети и 63 атакуващи безпилотни летателни апарата регистрираха директни попадения на 20 обекта, като отломки от свалените цели са паднали в 19 области. Ударът е причинил прекъсвания на електрозахранването в западните райони, закъснения на влакове и прекъсвания на комуникациите.
19:02 30.10.2025
199 Опааа
19:02 30.10.2025
200 Глейте
АааааааХахахаха
Москалски пе-- Дики у ш ок
19:02 30.10.2025
201 Кит
19:02 30.10.2025
202 Новини от последните минути ПОКРОВСК
"Ситуацията е сложна, но твърденията на руската пропаганда за предполагаемата "блокада" на украинските отбранителни сили в Покровск, както и в Купянск, са неверни. В същото време в Покровск вражеската пехота, избягвайки сражения, се струпва в градската зона и сменя местоположенията си, ние ги идентифицираме и унищожаваме", подчерта Сирски в Telegram и показа кадри от ликвидирани окупатори
Коментиран от #203, #208, #220, #222
19:03 30.10.2025
203 50/50
До коментар #202 от "Новини от последните минути ПОКРОВСК":Сирски да покани журналистите!
19:05 30.10.2025
204 Хохо Бохо
До коментар #14 от "Варненец":Що бе козяк? Ти колко американски неща имаш у вазе? Я сподели бе чу кун дур. По твоята логика краварите и те са кат руснаците ама без ядрени двигатели и яко нафентанилени
19:05 30.10.2025
205 До сега
Коментиран от #214
19:06 30.10.2025
206 Наблюдател
Коментиран от #223
19:08 30.10.2025
207 Българин
До коментар #29 от "Запознат":Македонци и евреи ще оспорят това!!!
19:08 30.10.2025
208 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #202 от "Новини от последните минути ПОКРОВСК":ВИДЯХ КАДРИТЕ КОИТО ПОКАЗА СИРСКИ :(((
УКРИТЕ УБИВАТ И ГОРЯТ ОЩЕ ЖИВИ РУСКИ ВОЙНИЦИ:(((
ТОВА Е ЖЕСТОКО И НЕХУМАННО :(((
ТРЯБВА ДА СЕ СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ООН:(((
Коментиран от #211
19:09 30.10.2025
209 Нсблюдател
19:09 30.10.2025
210 Българин
19:10 30.10.2025
211 А чий го дирят в Украйна
До коментар #208 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тези примати? Ако си бяха стояли в калните и първобитни руски села щяха да са живи:(((
Коментиран от #247
19:10 30.10.2025
212 Покровск
Коментиран от #267
19:10 30.10.2025
213 Софиянец
19:11 30.10.2025
214 Да не умрат
До коментар #205 от "До сега":Сега ще им отворят котела, да видят заприщените укри
19:11 30.10.2025
215 az СВО Победа 80
До коментар #191 от "Атина Палада":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
19:11 30.10.2025
216 Федося
19:12 30.10.2025
217 Шах за ройтерса
Ако иска да иди да види най-твърдия и потвърден източник. Ако не иска - да преповтаря укръински "потвърдени" източници. Чака се реакция на това безпрецедентно предложение.
Коментиран от #221
19:13 30.10.2025
218 Това
19:13 30.10.2025
219 касапинъ
Коментиран от #245
19:14 30.10.2025
220 Кит
До коментар #202 от "Новини от последните минути ПОКРОВСК":Най-добрият начин да се проверят твърденията на Сирски е да се допуснат журналисти на терен. Те после ще отразят какво става там.
Поради което Украйна по никакъв начин няма да се съгласи на такъв журналистически рейд, струва ми се.
Истината е отвратително нещо, всеки лъжец го знае😂😂😂
19:15 30.10.2025
221 Путине, Путине...
До коментар #217 от "Шах за ройтерса":И как журналята ша разберат дали Покровск е обкръжен, като фронта е осеян с руски трупове....
Коментиран от #226, #240
19:15 30.10.2025
222 Още от изявлението на Сирски
До коментар #202 от "Новини от последните минути ПОКРОВСК":Освен това, операция „Добропиле“ продължава.
Както отбеляза главнокомандващият на украинските въоръжени сили, към днешна дата щурмовите части в определени райони са напреднали с още 200 до 550 метра. Общо 186,8 квадратни километра украинска територия са освободени по време на тази операция, а 246,8 квадратни километра са разчистени от вражески диверсионни и разузнавателни групи. Всички агресори са неутрализирани.
Коментиран от #225
19:16 30.10.2025
223 Атина Палада
До коментар #206 от "Наблюдател":Натовските военни са в котела.Затова Путин вика чуждестранни журналисти да ги снимат и покажат пред света.
Коментиран от #227
19:16 30.10.2025
224 Този коментар е премахнат от модератор.
225 АЗОВ
До коментар #222 от "Още от изявлението на Сирски":Реже руски тикви.....това ли иска Путин да покаже на журналята.
19:18 30.10.2025
226 Кажи за Азов
До коментар #221 от "Путине, Путине...":Живи ли са още или избягаха от Покровск?
Коментиран от #230
19:18 30.10.2025
227 Я пъ тоа
До коментар #223 от "Атина Палада":Ами Путин да покаже западните военни....що ли не може...както не ги показа и в Мариупол.
Коментиран от #237
19:19 30.10.2025
228 Нетаняхуй
19:20 30.10.2025
229 Поради удар на Руската армия
19:20 30.10.2025
230 Путине, Путине...
До коментар #226 от "Кажи за Азов":Гледам само руска техника гори и руснаците гинат.....по НЕТА де....явно Азов си върши работата.
Коментиран от #233, #238
19:21 30.10.2025
231 Европеец
До коментар #1 от "Вярно":Съгласен съм с коментара ти...... Преди малко четох какво е казал Сирски, прилича ми на същото, което говореше бившия президент Порошенко, за котела в Дебалцево, и после западните пудели и вдигнаха врява да не убиват украинските обкръжени фашисти.... Но както казват руският валяк гази бавно, методично и сигурно е.... Мисля, че скоро Сирски ще бъде изкупителната жертва на украинската хунта....
19:22 30.10.2025
232 Този коментар е премахнат от модератор.
233 Атина Палада
До коментар #230 от "Путине, Путине...":И затова Путин вика чужди журналисти,да видят всичко това ;))) колко си смешен:)))
19:23 30.10.2025
234 Украйна е отговорила на
19:24 30.10.2025
235 Механик
Коментиран от #288
19:25 30.10.2025
236 Позора за Зеленски и хунтата му
19:27 30.10.2025
237 Атина Палада
До коментар #227 от "Я пъ тоа":Нали това прави Путин,като вика западни журналисти,включително и украински,обаче не разрешава Запада....Що не разрешава? Путин каза,че се спират и бойните действия по времето,когато журналистите са на терен...
Коментиран от #253
19:27 30.10.2025
238 И като дрънкаш глупости
До коментар #230 от "Путине, Путине...":Нещо мислиш ли че постигаш ?
19:29 30.10.2025
239 Данко Харсъзина
19:29 30.10.2025
240 Ъъъъъъъ
До коментар #221 от "Путине, Путине...":"И как журналята ша разберат дали Покровск е обкръжен, като фронта е осеян с руски трупове..."
Ми тъкмо ще заснемат и труповете....🤣
Знаеш ли колко неща ще лъснат? Само че "авторите" на този пасквил лъжат нагло и безцеремонно, но за толкова пари, не можеш да очакваш кой знае какво.
19:30 30.10.2025
241 Още една прилика
Коментиран от #252
19:31 30.10.2025
242 Смешни сте!
Какъв ,,опит",ве хора...!
Та Путин ви кани на място,сами да се уверите ,с очите си,че става въпрос за манипулация от страна на украинската управляваща върхушка,която с лека ръка е отписала обкръжените си хиляди воини...!
Коментиран от #257
19:32 30.10.2025
243 Данко Харсъзина
Коментиран от #246
19:33 30.10.2025
244 Кво чакат ли?!
До коментар #3 от "Веднага да тръгват":Ами Кошлука,не ги пуска,щото като се върнат ще трябва да излъчат Истината,а тя в случая не е удобна...!
19:34 30.10.2025
245 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #219 от "касапинъ":И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(
Коментиран от #250
19:35 30.10.2025
246 Тъй ли,?!
До коментар #243 от "Данко Харсъзина":А що не отиде любовника на ,,Веселата вдовица"...?!
Тъкмо на живо да се увери в ...руската правда!
19:36 30.10.2025
247 ГнуZ 200🪆☠️
До коментар #211 от "А чий го дирят в Украйна":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
19:36 30.10.2025
248 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #86 от "Явно":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
19:38 30.10.2025
249 Димяща ушанка
19:38 30.10.2025
250 Атина Палада
До коментар #245 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":То вярно,че в България само копейките немат петолъчки.Вие евроатлантиците ,барабар с чаветата ви всички до един имат петолъчки.Нали бяхте слуги на Москва ..Къде си скрил петолъчката сега?
Коментиран от #254, #269
19:39 30.10.2025
251 ру БЛАТА
До коментар #45 от "Хахахаха":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
19:39 30.10.2025
252 А казваха,че...
До коментар #241 от "Още една прилика":...Комунистическата Цензура върху свободното журналистическо слово,вече е безвъзвратно останала в миналото ..?!
19:40 30.10.2025
253 Боги
До коментар #237 от "Атина Палада":Западът не разрешава, защото ще лъсне цялата истина за ситуацията във войната, и колко много лъжат и манипулират украинците
19:42 30.10.2025
254 Роден в България след 89та
До коментар #250 от "Атина Палада":Петолъчката я свали хеликоптера, мумзолея каза БУМ М00чата в калта на парчета а по улиците на България танцуват свободни момичета и момчета
Коментиран от #258, #276
19:43 30.10.2025
255 Пепи Волгата
19:45 30.10.2025
256 Този коментар е премахнат от модератор.
257 Ъъъъъъъъъ
До коментар #242 от "Смешни сте!":"Какъв ,,опит",ве хора...!
Та Путин ви кани на място,сами да се уверите ,с очите си,че става въпрос за манипулация от страна на украинската управляваща върхушка,която с лека ръка е отписала обкръжените си хиляди воини...!"
Това са украински "анализатори"....Ти да не си помислиш, че са кой знае какви анализатори?
И журналистите няма да отидат, защото украинските нацисти не искат да има журналисти. Отказват да гарантират прекратяване на огъня.
19:46 30.10.2025
258 Колко да си свободен
До коментар #254 от "Роден в България след 89та":продаден и воден като стадо? И само от мавзолея досега щеше стотици милиони да си изкарал. Тъпотията винаги ходи по тъпите хора.
Коментиран от #260
19:47 30.10.2025
259 скучно и точка.
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Атомните електроцентрали и оръжия са измислени от западняци, рашките само могат да крадат и имитират!! нищо от основополагащите елементи на модерния живот не са измислили ФАКТА СИ Е ФАКТ
Коментиран от #261, #262, #271, #272
19:48 30.10.2025
260 Много по свободен
До коментар #258 от "Колко да си свободен":От жалките дъртаци соц носталгици живеещи в миналото
Коментиран от #264, #273
19:49 30.10.2025
261 любопитен
До коментар #259 от "скучно и точка.":А ти какво си измислил?
19:50 30.10.2025
262 Ами добре мъник
До коментар #259 от "скучно и точка.":Сега може да лягаш мъник, за да не показваш падението на запада и фашизма дето го е залял и опросстачващи някое глупаво дете.
19:50 30.10.2025
263 Този коментар е премахнат от модератор.
264 Колкото
До коментар #260 от "Много по свободен":е свободно агнето в стадото. 😄 И акъла като на агнето.
19:51 30.10.2025
265 Този коментар е премахнат от модератор.
266 Данко Харсъзина
От Покровск до Москва, пленените нацисти пеш. Минават през Червения площад и продължават пеш през тайгата на изток.
Коментиран от #277
19:51 30.10.2025
267 Рублевка
До коментар #212 от "Покровск":Всеки октомври ще.го превземат, докато не избият всички укро циганя до крак!
19:52 30.10.2025
268 Този коментар е премахнат от модератор.
269 забра-Ванко
До коментар #250 от "Атина Палада":Муцкааа, ти ги разбираш нещата. Как е по правилно да се каже, Рейн или Бахрейн?
19:53 30.10.2025
270 Този коментар е премахнат от модератор.
271 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #259 от "скучно и точка.":А кой ГЕНИАЛЕН УМ измисли и създаде Периодичната таблица на химичните елементи,ползвана от цял свят...?!
Не бе ли един Руснак-Менделеев...?!
Или не си ходил на ОчилищИ...?!
Коментиран от #284
19:55 30.10.2025
272 Първата АЕЦ
До коментар #259 от "скучно и точка.":пусната експериментално и захранваща 4 крушки е на САЩ, но първата в света, която захранва обществената мрежа е на Русия. С тролене показваш не само твоето падение.
19:55 30.10.2025
273 604
До коментар #260 от "Много по свободен":не си живял в соца, а ти се ще, за това и се връзваш!
19:55 30.10.2025
274 Стрелят по мобилизатри в Полтава
Коментиран от #278, #305
19:56 30.10.2025
275 Рубриката
Коментиран от #282
19:57 30.10.2025
276 О дете на кризата
До коментар #254 от "Роден в България след 89та":Родено в България след 89та... съболезнования
19:57 30.10.2025
277 Данко,
До коментар #266 от "Данко Харсъзина":Руснаците са дали ботуши на изпадналите германци, защото германските не издържали на 1000 километра пеша, а до Москва било 3000 километра. Връзвали са парчета гума с тел вместо подметки, но пропускали снега и краката им почернявали от студ. Сталин попитал, имат ли германците валенки. Без валенки в големия студ краката почерняват и ги режат или смърт. Защо и е на Европа Русия? Те не са приспособени за суровия климат.
19:59 30.10.2025
278 Обективни истини
До коментар #274 от "Стрелят по мобилизатри в Полтава":Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж,ще добавя и заклал някой гнусае от ТЦК.
Никой няма право насилствено да те кара да умираш, какво е това мобилизация, нима това , че по стечение на обстоятелствата, като си се родил на дадена територия те прави нейно притежание и Мейн гладиатор, за това СЛАВА НА ВСЕКИ УСПЯЛ ДА ИЗБЯГА.
Ако това стане в България всички ще избягат а аз ще съм първия
20:00 30.10.2025
279 Ха ХаХа
До коментар #24 от "Путине, Путине...":Затова ги вика, понеже не се получава бе Гуджо
20:01 30.10.2025
280 А можеше
До коментар #45 от "Хахахаха":да има. Никой нищо нямаше да им направи.... Уви.
20:02 30.10.2025
281 В Одеса мобилизират
20:02 30.10.2025
282 😁Потънали са му гемиите на
До коментар #275 от "Рубриката":бункерния "стратег". 🙄😁
Коментиран от #285, #286
20:03 30.10.2025
283 Ха ХаХа
До коментар #99 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Канализация няма в Малинови ливади,Горубляне и пр.в София.
Копаят ями
20:04 30.10.2025
284 скучно и точка.
До коментар #271 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Това е ЕДИНСТВЕНИЯ шанс на к00пейките за опорка с тая таблица като че света се върти около нея хахах и е нямало някой амеркинано англешваба или франсе да направи същото както с 99.99% от важните открития.
Коментиран от #287
20:04 30.10.2025
285 Върви ли папагаленето?
До коментар #282 от "😁Потънали са му гемиите на":дай още няколко пъти за днес. 😄 После как да не се отвратиш от запада. Никаква разлика от циганите. Лъжи и кражби. 😄
20:05 30.10.2025
286 Затова кани
До коментар #282 от "😁Потънали са му гемиите на":Западни и украински фейкаджии да видят как му потъват гемиите при 10000 обкръжени бандера фашисти
20:05 30.10.2025
287 Учи си уроците мътник
До коментар #284 от "скучно и точка.":Трагедия е да се гледа падението на запада да опросстачвая деца и да ни заливат с простотия и лъжи. Циганско гето.
20:07 30.10.2025
288 Този коментар е премахнат от модератор.
289 Гръч
Коментиран от #290, #292, #294
20:07 30.10.2025
290 Този коментар е премахнат от модератор.
291 Гръч
20:10 30.10.2025
292 кажи бе козляк
До коментар #289 от "Гръч":Като гледам ти от фронта пишеш . Руски куршуми свестят край тебе . Пръст се сипе по клавиатурата докато пишеш .
ха ха ха ...малоумна работа .
Руснаците искат да покажат , че в котела пълно със западни наемници ...
Коментиран от #299
20:10 30.10.2025
293 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Педя Човек Лакът ракета":Калин Пауъл де кле че Садам има хим.оръжие като размахваше шишефс пясък.
Буш Старши,Джим Кери и Кол се клеха пред Горбачов че Нято няма да си разшири на 1 дюйм на изток от Немската граница.
Меркел и Оуланд се клеха в истинността на Минските спораземения като после признахо че са фалшиви
20:10 30.10.2025
294 Вертоломей
До коментар #289 от "Гръч":Браво
Браво
Браво
20:10 30.10.2025
295 ПосейДончо
20:10 30.10.2025
296 Ти първо
До коментар #290 от "Лъвско сърце":избърши сополя цигане и стани да не те ритам по зурлата, за да не си цапам обувките, Пък после се прави на страшно.
20:11 30.10.2025
297 Този коментар е премахнат от модератор.
298 Артилерист
Обстановката за укроармията е критична. Ермак притиска Сирски да не предава Покровск и Купянск, но той няма с какво да им помогне да се отбраняват, камо ли да се мисли за деблокиране. Липсата на личен състав е повече от критична. В повечето батальони, които щатно трябва да са с 600 човека, са останали по 120, от които само СЕДЕМ са пехотинци. Другото са снабдители/тиловаци, щабни, шофьори, офицери. Как си представяте, че тези 7 бойци могат да удържат периметъра на батальона. Те и затова масово дизертират или се предават. Защото са обречени. Но Зеленски и другите край него искат да има имитация, макар и затихваща, за да могат на различни западняшки форуми да задават тона на лъжите, че се държат. Държат се с цената на безсмислено жертване на хората в безнадеждни позиции. За западняшките властващи пътници това е удобно, за да се крепят на власт, но Тръмп замери Зеленски с фалшивите му топографски карти, на които щабните украински чертожници/чки са изографисали като как с лекота ще се громят руснаците...
20:18 30.10.2025
299 Гръч
До коментар #292 от "кажи бе козляк":Едни ме обиждат на копейка други на козляк...разберете се ако можете.Да на фронта съм скука голема свършиха наемниците
20:18 30.10.2025
300 Този коментар е премахнат от модератор.
301 Китай намалява до спиране
20:22 30.10.2025
302 Този коментар е премахнат от модератор.
303 Гориил
20:27 30.10.2025
304 кабул
До коментар #161 от "Факти":Защо трябва да чета Раковски като
толкова не е обичал Русия какво прави
там а не е ходил на запад
Този толкова е Раковски колкото ти си
българин живеещ на запад от помощи
20:28 30.10.2025
305 Ъъъъъъъъ
До коментар #274 от "Стрелят по мобилизатри в Полтава":Украински депутат разкри шокиращи цифри за ловците на хора. Това се е превърнало в бизнес за €2млд. Цената да те пуснат започва от €6000 и имаш една свдмица да намериш документи, че не си годен за военна служба. Ако нямаш парите, дори да имаш документ, че си негоден, просто изгаряш. Заминаваш на фронта.
20:34 30.10.2025