Сблъсъци в Танзания: полицията използва сълзотворен газ, интернетът в страната е спрян

Полицията в главния град на Танзания, Дар ес Салаам, използва сълзотворен газ, за ​​да разпръсне поддръжници на опозицията, протестиращи срещу общите избори, провеждащи се в източноафриканската държава, предаде Би Би Си.

Очаква се изборите да са победни победни за президента Самия Сулуху и нейната управляваща партия, тъй като основният лидер на опозицията е в затвора по обвинения в държавна измяна, които той отрича, а партията му бойкотира гласуването. Няколко души са ранени при конфронтацията, след като групи протестиращи се събраха по главни магистрали, за да поискат избирателни реформи и свободна политическа дейност. Протестиращи палят пожари по пътищата, вандализират автобуси и причиняват значителни щети на автобусни терминали и друга обществена инфраструктура. „Искаме независима избирателна комисия, за да може всеки танзаниец да избере лидера, който иска“, каза протестиращ пред Би Би Си.

Регионалният комисар на Дар ес Салаам Алфред Чаламила предупреди, че правителството ще предприеме решителни действия срещу тези, които нарушават мира в града. Интернет регулаторът NetBlocks съобщи за „национално прекъсване на интернет връзката“ в изявление на X.

Според съобщенията, избирателната активност в Дар ес Салаам е била ниска при отварянето на секциите в сряда, като мнозина са се колебали да се явят поради опасения за безопасност. Говорител на полицията увери обществеността, че няма заплаха за нейната сигурност, призовавайки „хората да излязат и да гласуват“. Повече от 37 милиона регистрирани избиратели имат право на вот. Шестнадесет партии са получили разрешение да се състезават срещу президента Самия, който се бори за втори мандат. Единственият сериозен претендент, Лухага Мпина от партията ACT-Wazalendo, беше дисквалифициран поради правни технически подробности. Управляващата партия на Самия, CCM, доминира в политиката на страната и никога не е губила избори от обявяването на независимостта си.

Преди изборите правозащитни организации осъдиха правителствените репресии, като Amnesty International алармира за „вълна от терор“, включваща насилствени изчезвания, мъчения и извънсъдебни убийства на опозиционни фигури. Правителството отхвърли твърденията, а властите заявиха, че изборите ще бъдат свободни и честни. Самия встъпи в длъжност през 2021 г. като първата жена президент на Танзания след смъртта на президента Джон Магуфули. Първоначално тя беше хвалена за облекчаването на политическите репресии при предшественика си, но по-късно правителството ѝ беше обвинено в преследване на критици чрез арести и вълна от отвличания. Очаква се избирателният орган да обяви резултатите три дни след края на гласуването.

