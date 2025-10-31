Новини
Безредиците в Танзания продължават: протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията

Младежи излязоха по улиците, за да протестират срещу тормоза над лидерите на опозицията

Безредиците в Танзания продължават: протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Стотици протестиращи днес влязоха в сблъсъци с полицията в търговската столица на Танзания, за да поискат националната изборна комисия да спре да обявява резултатите от изборите, след като те предизвикаха протести, довели до разполагането на въоръжените сили и спиране на достъпа до интернет, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.

Държавната телевизия излъчва резултатите от изборите в сряда, на които партията „Чама Ча Мапиндузи“, която управлява страната от обявяването на независимостта ѝ през 1961 г., се стреми да спечели пореден мандат.

На кандидатите за президент от двете основни опозиционни партии бе забранено да участват в изборите и настоящият президент Самия Сулуху Хасан се изправи срещу 16 кандидати от по-малки партии с крайно ограничено участие в предизборната кампания.

Стотици протестиращи днес влязоха в сблъсъци с полицията в търговската столица на страната Дар ес Салаам за трети пореден ден.

Безредиците избухнаха в сряда следобед, след като младежи излязоха по улиците, за да протестират срещу тормоза над лидерите на опозицията и срещу ограничените възможности за избор пред урните. Протестиращите опожариха няколко автомобила, бензиностанция и полицейски участъци.

Към момента правителството не е коментирало размера на щетите или дали има жертви.

Организацията „Амнести Интернешънъл“ каза, че двама души са били убити при протестите в сряда.

Протестите обхванаха цялата страна и правителството отложи възобновяването на работата на колежите и на университетите, което се очакваше да се случи в понеделник.

Командирът на армията генерал Джейкъб Джон Мкунда осъди насилието и вчера заяви, че въоръжените сили ще работят заедно с другите служби за сигурност, за да овладеят обстановката.


Танзания (Обединена Република)
