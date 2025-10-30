CBS: САЩ планират удар с HIMARS в Южнокитайско море

Американският военноморски флот планира удар като „демонстрация на сила“ с ракетни системи HIMARS в Южнокитайско море, съобщава CBS, позовавайки се на свои източници.

„Индо-тихоокеанското командване на САЩ тайно е наредило „демонстрация на сила“ тази седмица. Ако HIMARS бъде задействана, не е ясно кое ще бъде мишена на удара, но операцията има за цел да противодейства на нарастващото присъствие на Пекин в региона и да защити това, което американските служители смятат за филипински суверенитет и дългогодишните риболовни права на страната в Южнокитайско море“, се казва в съобщението.

Според канала, заповед от Индо-тихоокеанското командване нарежда на американските сили да извършат демонстрационен удар в отговор на ескалацията на военните действия на Китай в близост до спорни води.

В същото време източници заявиха, че операцията наистина се подготвя като опция, но казаха, че е малко вероятно тя да бъде проведена. Конкретно време за удара също не беше посочено. Пекин преди това два пъти обвини филипински кораби - на 16 септември и 12 октомври - в умишлен сблъсък с катери на китайската брегова охрана в Южнокитайско море. Филипините отговориха, като критикуваха действията на Китай в региона, наричайки ги провокативни.

В продължение на десетилетия Китай е ангажиран в спорове с няколко страни от Азиатско-тихоокеанския регион относно териториалната собственост на няколко острова в Южнокитайско море, край бреговете на които са открити значителни запаси от въглеводороди. Те включват островите Сиша (Параселски острови), островите Нанша (Спратли) и островите Хуанян (Скарбъро Риф). Виетнам, Бруней, Малайзия и Филипините са въвлечени в тези спорове в различна степен.

През юли 2016 г. Постоянният арбитражен съд в Хага постанови, по дело, заведено от Филипините, че Китай няма основания за териториални претенции в Южнокитайско море. Съдът постанови, че спорните територии на островите Нанша не са острови и не представляват изключителна икономическа зона. След това Пекин отговори, че не счита решението на Постоянния арбитражен съд в Хага за валидно, не го признава и не го приема.