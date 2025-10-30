CBS: САЩ планират удар с HIMARS в Южнокитайско море

Американският военноморски флот планира удар като „демонстрация на сила“ с ракетни системи HIMARS в Южнокитайско море, съобщава CBS, позовавайки се на свои източници.
„Индо-тихоокеанското командване на САЩ тайно е наредило „демонстрация на сила“ тази седмица. Ако HIMARS бъде задействана, не е ясно кое ще бъде мишена на удара, но операцията има за цел да противодейства на нарастващото присъствие на Пекин в региона и да защити това, което американските служители смятат за филипински суверенитет и дългогодишните риболовни права на страната в Южнокитайско море“, се казва в съобщението.
Според канала, заповед от Индо-тихоокеанското командване нарежда на американските сили да извършат демонстрационен удар в отговор на ескалацията на военните действия на Китай в близост до спорни води.
В същото време източници заявиха, че операцията наистина се подготвя като опция, но казаха, че е малко вероятно тя да бъде проведена. Конкретно време за удара също не беше посочено. Пекин преди това два пъти обвини филипински кораби - на 16 септември и 12 октомври - в умишлен сблъсък с катери на китайската брегова охрана в Южнокитайско море. Филипините отговориха, като критикуваха действията на Китай в региона, наричайки ги провокативни.
В продължение на десетилетия Китай е ангажиран в спорове с няколко страни от Азиатско-тихоокеанския регион относно териториалната собственост на няколко острова в Южнокитайско море, край бреговете на които са открити значителни запаси от въглеводороди. Те включват островите Сиша (Параселски острови), островите Нанша (Спратли) и островите Хуанян (Скарбъро Риф). Виетнам, Бруней, Малайзия и Филипините са въвлечени в тези спорове в различна степен.
През юли 2016 г. Постоянният арбитражен съд в Хага постанови, по дело, заведено от Филипините, че Китай няма основания за териториални претенции в Южнокитайско море. Съдът постанови, че спорните територии на островите Нанша не са острови и не представляват изключителна икономическа зона. След това Пекин отговори, че не счита решението на Постоянния арбитражен съд в Хага за валидно, не го признава и не го приема.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
03:32 30.10.2025
2 Пацо
Това как да го разбирам?!
Иии те HIMARS не са ли само колесни сухопътни системи за залпов огън?
03:37 30.10.2025
3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
4 Американските Военни Сили са
03:40 30.10.2025
5 След Покровск и Купянск е
03:43 30.10.2025
6 Трябва ли му на бай Дончо повече
03:45 30.10.2025
7 НАТО на Рюте е
03:47 30.10.2025
8 Ганев слаб Две, момченце, с тези
03:49 30.10.2025