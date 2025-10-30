Новини
Свят »
САЩ »
CBS: САЩ планират удар с HIMARS в Южнокитайско море

CBS: САЩ планират удар с HIMARS в Южнокитайско море

30 Октомври, 2025 03:16, обновена 30 Октомври, 2025 03:30 688 8

  • сащ-
  • китай-
  • море-
  • удар-
  • филипини-
  • himars

Според канала, целта е демонстрация на сила в отговор на ескалацията на военните действия на Китай в близост до спорни води

CBS: САЩ планират удар с HIMARS в Южнокитайско море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският военноморски флот планира удар като „демонстрация на сила“ с ракетни системи HIMARS в Южнокитайско море, съобщава CBS, позовавайки се на свои източници.

„Индо-тихоокеанското командване на САЩ тайно е наредило „демонстрация на сила“ тази седмица. Ако HIMARS бъде задействана, не е ясно кое ще бъде мишена на удара, но операцията има за цел да противодейства на нарастващото присъствие на Пекин в региона и да защити това, което американските служители смятат за филипински суверенитет и дългогодишните риболовни права на страната в Южнокитайско море“, се казва в съобщението.

Според канала, заповед от Индо-тихоокеанското командване нарежда на американските сили да извършат демонстрационен удар в отговор на ескалацията на военните действия на Китай в близост до спорни води.

В същото време източници заявиха, че операцията наистина се подготвя като опция, но казаха, че е малко вероятно тя да бъде проведена. Конкретно време за удара също не беше посочено. Пекин преди това два пъти обвини филипински кораби - на 16 септември и 12 октомври - в умишлен сблъсък с катери на китайската брегова охрана в Южнокитайско море. Филипините отговориха, като критикуваха действията на Китай в региона, наричайки ги провокативни.

В продължение на десетилетия Китай е ангажиран в спорове с няколко страни от Азиатско-тихоокеанския регион относно териториалната собственост на няколко острова в Южнокитайско море, край бреговете на които са открити значителни запаси от въглеводороди. Те включват островите Сиша (Параселски острови), островите Нанша (Спратли) и островите Хуанян (Скарбъро Риф). Виетнам, Бруней, Малайзия и Филипините са въвлечени в тези спорове в различна степен.

През юли 2016 г. Постоянният арбитражен съд в Хага постанови, по дело, заведено от Филипините, че Китай няма основания за териториални претенции в Южнокитайско море. Съдът постанови, че спорните територии на островите Нанша не са острови и не представляват изключителна икономическа зона. След това Пекин отговори, че не счита решението на Постоянния арбитражен съд в Хага за валидно, не го признава и не го приема.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    2 2 Отговор
    HIMARS още ли не е станал китайска собственост?

    03:32 30.10.2025

  • 2 Пацо

    0 0 Отговор
    "спорните територии на островите Нанша не са острови и не представляват изключителна икономическа зона"
    Това как да го разбирам?!
    Иии те HIMARS не са ли само колесни сухопътни системи за залпов огън?

    03:37 30.10.2025

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 Американските Военни Сили са

    0 0 Отговор
    стопирани, развитието на Русо Украинският Фронт или така нареченият Източен Фронт.

    03:40 30.10.2025

  • 5 След Покровск и Купянск е

    0 0 Отговор
    Врата в Полето за "вeloved" Украинская Армия и "beloved" Руская Армия!!!

    03:43 30.10.2025

  • 6 Трябва ли му на бай Дончо повече

    0 0 Отговор
    в чинията е въпроса, отговора е простичък , не, в никакъв случай.

    03:45 30.10.2025

  • 7 НАТО на Рюте е

    0 0 Отговор
    мъгла и привидения, ЕС е затънал в укра блатото на войната и нема излизане.

    03:47 30.10.2025

  • 8 Ганев слаб Две, момченце, с тези

    0 0 Отговор
    Гимарси в Южно Море.😆🤣😂❤️🇺🇸😁

    03:49 30.10.2025