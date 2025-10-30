Тръмп нареди незабавен старт на ядрени изпитания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е разпоредил незабавното започване на изпитания на ядрени оръжия, "на равни основания" с други страни, за които се твърди, че имат такива програми.

„Наредих на Министерството на войната да започне изпитания на нашите ядрени оръжия на равни основания. Този процес ще започне незабавно“, написа Тръмп в профила си в социалните медии Truth Social.

Той заяви, че САЩ разполагат с най-големия ядрен арсенал, но Китай може да ги настигне в рамките на пет години.

Тръмп заяви, че е обосновал решението си, като е посочил предполагаемото съществуване на „програми за тестване“ в други страни.