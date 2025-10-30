Тръмп нареди незабавен старт на ядрени изпитания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е разпоредил незабавното започване на изпитания на ядрени оръжия, "на равни основания" с други страни, за които се твърди, че имат такива програми.
„Наредих на Министерството на войната да започне изпитания на нашите ядрени оръжия на равни основания. Този процес ще започне незабавно“, написа Тръмп в профила си в социалните медии Truth Social.
Той заяви, че САЩ разполагат с най-големия ядрен арсенал, но Китай може да ги настигне в рамките на пет години.
Тръмп заяви, че е обосновал решението си, като е посочил предполагаемото съществуване на „програми за тестване“ в други страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШОПо
Коментиран от #10
03:46 30.10.2025
2 Критик
03:50 30.10.2025
3 Maнчо
03:52 30.10.2025
4 Данко Харсъзина
03:53 30.10.2025
5 И кои са тез други
03:55 30.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Слава на Доналд
03:55 30.10.2025
8 Ахъ
Коментиран от #11
03:56 30.10.2025
9 Най-големият
03:58 30.10.2025
10 Факт
До коментар #1 от "ШОПо":След рашистите и русофилите 😂, американците са едни от най-големите cмoтaняци и лузъри на Земята .
04:03 30.10.2025
11 Колко
До коментар #8 от "Ахъ":Бай Ганьо , друго си е да си българин, най-работливите мъже и най-красивите жени , за това държавата се развива толкова добре😂
04:04 30.10.2025
12 Мимч
04:04 30.10.2025
13 Гончар Романенко
04:05 30.10.2025
14 12340
"Мы вам покажем кузькину мать!".... :))
04:09 30.10.2025
15 американски ку-ку
04:17 30.10.2025
16 Червената шапчица
04:18 30.10.2025
17 Дончо белината
Трябва му още един преглед на ямр.
04:23 30.10.2025