Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп нареди незабавен старт на ядрени изпитания

Тръмп нареди незабавен старт на ядрени изпитания

30 Октомври, 2025 03:32, обновена 30 Октомври, 2025 03:38 702 17

  • тръмп-
  • изпитания-
  • сащ-
  • ядрено оръжие

Заповедта на американския президент е сведена до Министерството на войната за изпълнение

Тръмп нареди незабавен старт на ядрени изпитания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е разпоредил незабавното започване на изпитания на ядрени оръжия, "на равни основания" с други страни, за които се твърди, че имат такива програми.

„Наредих на Министерството на войната да започне изпитания на нашите ядрени оръжия на равни основания. Този процес ще започне незабавно“, написа Тръмп в профила си в социалните медии Truth Social.

Той заяви, че САЩ разполагат с най-големия ядрен арсенал, но Китай може да ги настигне в рамките на пет години.

Тръмп заяви, че е обосновал решението си, като е посочил предполагаемото съществуване на „програми за тестване“ в други страни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШОПо

    4 5 Отговор
    Видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак

    Коментиран от #10

    03:46 30.10.2025

  • 2 Критик

    4 4 Отговор
    Бункерният гном в Кремъл и Дончо почнаха да си мерят пи"шките 😂😂😂...

    03:50 30.10.2025

  • 3 Maнчо

    1 5 Отговор
    Плагиатин,токовь!

    03:52 30.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор
    Тръмп вдига санкциите за Шишко и Влади Горанов.

    03:53 30.10.2025

  • 5 И кои са тез други

    0 3 Отговор
    страни, моля?😁

    03:55 30.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Слава на Доналд

    4 1 Отговор
    Тръмп.❤️🇺🇸😁

    03:55 30.10.2025

  • 8 Ахъ

    3 3 Отговор
    Хахаха ще трябва да си купят учени че в тази проста нация двигател за ракета не могат да си направят

    Коментиран от #11

    03:56 30.10.2025

  • 9 Най-големият

    1 2 Отговор
    Ядрен арсенал....с уран от Русия и защото тихомълком скрихте а не унищожихте по време на договора за разоръжаване.

    03:58 30.10.2025

  • 10 Факт

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ШОПо":

    След рашистите и русофилите 😂, американците са едни от най-големите cмoтaняци и лузъри на Земята .

    04:03 30.10.2025

  • 11 Колко

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ахъ":

    Бай Ганьо , друго си е да си българин, най-работливите мъже и най-красивите жени , за това държавата се развива толкова добре😂

    04:04 30.10.2025

  • 12 Мимч

    3 1 Отговор
    Не американското,а руското атомно оръжие е най голямо.Тоя нещо много се е объркал..

    04:04 30.10.2025

  • 13 Гончар Романенко

    1 1 Отговор
    Разбалъчкал му е мишлярника на Дедо Дончо правения тия дни ЯМР! :))

    04:05 30.10.2025

  • 14 12340

    1 0 Отговор
    На днешния ден е взривена "Цар бомба", Дончо може и да помни :
    "Мы вам покажем кузькину мать!".... :))

    04:09 30.10.2025

  • 15 американски ку-ку

    0 0 Отговор
    Прррррръц!

    04:17 30.10.2025

  • 16 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Напълни памперса, а Тръмпе...

    04:18 30.10.2025

  • 17 Дончо белината

    0 0 Отговор
    пак е слънчасал.
    Трябва му още един преглед на ямр.

    04:23 30.10.2025